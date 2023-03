Cu ce se poartă pantalonii de trening? Vezi hiturile acestui sezon!

Mizezi pe libertatea de mișcare și nu vrei să renunți la confortul? În acest caz, din garderoba ta nu pot lipsi pantalonii de trening ideali. Trebuie să ai modele lejere și mulate pe corp, mai ales pantaloni jogger clasici, baggy, wide leg sau colanți. Te întrebi cu ce poți purta cu pantalonii de trening pentru a avea garanția nu numai confortului, dar în același timp a look-ului perfect în fiecare zi? Mai jos găsești câteva idei interesante de ținute cu pantaloni de trening.

Total sporty look

Cea mai bună alegere pentru a crea un outfit cu pantaloni de trening este să mizezi pe total sporty look. Treningul de la adidas, Nike sau un alt brand este perfect în orice sezon. Pantalonii jogger și hanoracul universal reprezintă un must have atât pentru bărbați, cât și pentru femei. Completează ținuta cu șosetele înalte și sneakers masivi sau tenișii minimaliști. Vara și primăvara poți să mizezi pe șapca, iar toamna și iarna – pe căciula beanie și tricouri Nike. În plus, optează pentru borseta sau shoulder bag și, în funcție de anotimp, jacheta parka, geaca scurtă de iarnă sau modelul de tip bomber. Acest outfit este ideal pentru mersul la serviciu, la facultate, la antrenament sau pentru excursiile de weekend în afara orașului.

Casual style

Cu toate acestea, poți purta pantaloni de trening în mai multe moduri, nu toate trebuie să fie în stil sport. Dacă îți place să te joci cu moda și nu vrei să renunți la confortul, atunci din garderoba ta nu pot lipsi pantalonii de trening. Amestecă elementele vestimentare în diferite stiluri pentru a crea un outfit perfect pentru tine. Alege pantalonii de trening Nike și tricoul basic sau bluza longsleeve potrivită. În plus, mizează pe sneakers minimaliști de culoare albă sau tenișii clasici. În cele din urmă, optează pentru jacheta din denim sau geaca ramones. Reînnoiește-ți look-ul sportiv cu ajutorul hainelor într-un stil diferit. Primăvara și vara, femeile pot miza pe pantalonii jogger, modelul crop top alb și pantofii sport. Pe de altă parte, toamna și iarna, optează pentru puloverul pe gât negru, pantalonii de trening și ghetele masive sau încălțămintea de iarnă în stil outdoor. Completează-ți outfit-ul cu paltonul clasic și simte-te în largul tău în orice situație.

A little bit of chic

Dacă mizezi pe modelele deosebite și îți place să combini look-ul sportiv cu designul elegant, atunci poți face și asta cu pantalonii de trening. În cazul ținutelor de iarnă, alege modelul de mai sus și poartă-l cu pantaloni jogger negri, un pulover pe gât negru, ghete înalte de iarnă și palton de lână. Preferi altceva? În acest caz, mizează pe tricoul cu guler, pantalonii de trening și puloverul modern sau bluza care se îmbracă peste cap. Datorită acestui outfit, vei atrage privirile. Și ce dacă vrei să adaugi ținutei tale de primăvară-vară o notă elegantă? În cazul look-ului feminin, poți alege pantalonii de trening negri, tricoul alb basic și sau modelul crop top, geanta ta preferată, ochelarii de soare și… pantofii negri cu toc. Această combinație va atrage cu siguranță atenția celor din jur, iar tu vei obține un outfit confortabil.

Ce ținută este cea mai bună pentru tine? Indiferent de decizia ta, gama largă de pantaloni de trening pentru femei, bărbați și copii te așteaptă în magazinul online 50 style. Vezi modelele de firmă și creează-ți look-ul de vis la un preț atrăgător.