  MENIU  
Home > Advertorial > Cu ce poţi înlocui timpul petrecut pe telefon: alternative pentru o viaţă echilibrată

Cu ce poţi înlocui timpul petrecut pe telefon: alternative pentru o viaţă echilibrată

Cu ce poţi înlocui timpul petrecut pe telefon: alternative pentru o viaţă echilibrată
.

Cu siguranţă tehnologia îţi aduce zeci de beneficii zilnic, fie la job, fie-n relaţiile personale sau când vine vorba de proiecte personale. Totuşi, asta nu e un motiv s-o laşi să îţi acapareze complet zilele. Ba din contră, e o idee minunată să iei regulat pauze de la tehnologie, ca să te poţi concentra şi pe alte aspecte ale vieţii tale. Nu totul trebuie să aibă legătură cu ecranele.

Află de mai jos cu ce lucruri frumoase poţi înlocui timpul petrecut în faţa ecranelor, de la sport şi până la învăţat:

Sport. Mişcarea e cu adevărat un lucru preţios în viaţa ta. Cu ajutorul sportului poţi să ai grijă de sănătatea ta, să te bucuri de un corp puternic şi chiar să ţii stresul la distanţă. Unde mai pui că de multe ori, sportul îţi poate da ocazia de a lua o pauză de la telefon, televizor şi/sau laptop ori tableta. Cum faci loc mişcării în rutina ta? Ei bine, e o super idee să începi cu 15-30 de minute de sport zilnic, poate chiar acasă dacă ai un program încărcat. Antrenamentele cu benzi elastice, Pilates, bicicleta eliptică, săritul corzii, Yoga, Zumba sau Barre sunt doar câteva dintre opţiunile pe care merită să le iei în considerare.

Lectura. Îţi doreşti o pauză de relaxare care să nu includă ecrane? Lectura este una dintre cele mai bune opţiuni pe care le ai la îndemână. Cititul susţine sănătatea creierului, poate îmbunătăţi memoria şi capacitatea de concentrare, totul în timp ce te ajută să iei o pauză de la stresul şi grijile de peste zi. Ai de ales din nenumărate titluri când vine vorba de citit, de la cărţi de self-help şi până la romane poliţiste sau de dragoste, poezii, cărţi de istorie, jurnale ori biografii. Mai mult, lectura e chiar un hobby accesibil, în special când achiziţionezi cărţile din anticariate ori târguri de profil.

A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză! Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză! Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Recomandarea zilei

Ca să te bucuri cu adevărat de lectură, alege un loc în care te simţi confortabil, fie că e vorba de canapeaua din living, fie că e vorba de un hamac în parc. Opreşte notificările de pe telefon dacă acest lucru e posibil, ia lângă tine o băutură gustoasă, precum un smoothie sau un suc fresh şi cufundă-te în lectura. Meriţi un moment doar pentru tine.

Studiu. Nu există un moment ideal pentru a începe să înveţi lucruri noi. Cel mai bun moment e chiar prezentul, indiferent că e vorba despre psihologie sau că ţi-ar plăcea să descoperi cum funcţionează calculatoarele. Poţi să înlocuieşti cu succes orele de scroll pe reţelele sociale cu studiu, mai ales ca-n ziua de azi ai o mulţime de opţiuni când vine vorba de învăţare. Fie că vrei să te înscrii la un program de licenţă ori masterat, fie că vrei să urmezi un curs sau pur şi simplu să citeşti mai mult despre un anume subiect, fă loc în programul tău acestei activităţi.

Divorțul anului în România. Andi Moisescu și Olivia Steer au divorțat după 22 de ani. Primele informații
Divorțul anului în România. Andi Moisescu și Olivia Steer au divorțat după 22 de ani. Primele informații
Recomandarea zilei

Proiecte DIY pentru casă. Proiectele DIY te ajută nu doar să ai o casă mai frumoasă, ci şi să îţi exersezi îndemânarea, creativitatea şi răbdare. Bonus: vei lua o pauză de la ecrane când te apuci de lucru. Îţi poţi înfrumuseţa casa fără costuri imense sau lucrări complicate, asta dacă dai o şansă proiectelor DIY. Optează pentru idei uşor de pus în practică, care nu prezintă riscuri de siguranţă, precum aplicarea tapetului pentru dormitor sau living, crearea unor decoraţiuni sau colantarea mobilierului. Găseşti online resurse valoroase în acest domeniu, de la tutoriale YouTube şi până la bloguri sau reviste de specialitate.

Dacă n-ai habar cu ce fel de proiecte DIY poţi începe, ai mai jos câteva idei uşor de pus în practică:

  • Rearanjează mobila. Să rearanjezi mobila din dormitor, living sau birou poate fi exact ce ai nevoie pentru a da un refresh casei. Uneori, un lucru atât de simplu precum mutarea patului din dormitor pe alt perete poate face că întreaga atmosferă din camera să se schimbe.
  • Creează o tăblie pentru pat. Patul din dormitor poate să prindă viaţă din nou dacă ai schimbi tăblia. O mulţime de proiecte DIY îţi arată cum să creezi o tăblie nouă pentru patul din dormitor fără prea mari bătăi de cap.
  • Colantează mobilierul. O mulţime de piese de mobilier se pot colanta uşor, de la patul pentru dormitor şi până la măsuţa de cafea, scaunele de dining sau mobila de bucătărie.

Nu uita: poţi începe cu paşi mici

O mulţime de activităţi frumoase îşi pot găsi locul în rutina ta, 100% fără ecrane. De la lectura şi până la sport sau proiecte creative, e bine să îţi găseşti echilibrul când vine vorba de programul de zi cu zi. Bucură-te de tehnologie şi de tot ce îţi oferă ea, însă asigură-te că iei pauze binemeritate de la ecrane în mod regulat.

Sursa foto: unsplash.com

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Enrique Iglesias și Anna Kournikova vor deveni părinți pentru a patra oară. Cei doi formează un cuplu de 24 de ani
Enrique Iglesias și Anna Kournikova vor deveni părinți pentru a patra oară. Cei doi formează un cuplu de 24 de ani
Cine a fost iubita lui Andi Moisescu înainte de Olivia Steer. Au format un cuplu timp de cinci ani
Cine a fost iubita lui Andi Moisescu înainte de Olivia Steer. Au format un cuplu timp de cinci ani
Proiecte speciale
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Avantaje
Irina Nicolae, fosta membră A.S.I.A, adevărul despre relația pe care o are cu finii Valentina Pelinel și Cristi Borcea: „Noi deschidem greu poarta casei noastre”
Irina Nicolae, fosta membră A.S.I.A, adevărul despre relația pe care o are cu finii Valentina Pelinel și Cristi Borcea: „Noi deschidem greu poarta casei noastre”
Andi Moisescu a rupt tăcerea! Primele declarații după divorțul de Olivia Steer!! Reacția lui neașteptată, cu zâmbet larg pe față, a surprins pe toată lumea
Andi Moisescu a rupt tăcerea! Primele declarații după divorțul de Olivia Steer!! Reacția lui neașteptată, cu zâmbet larg pe față, a surprins pe toată lumea
Elle
Irina Fodor a dezvăluit imagini șocante dintr-un hotel unde a fost cazată la Asia Express: „Mi-am auzit vorbe că eu stau numai la lux…” Video
Irina Fodor a dezvăluit imagini șocante dintr-un hotel unde a fost cazată la Asia Express: „Mi-am auzit vorbe că eu stau numai la lux…” Video
Tily Niculae, mesaj surprizător la câteva zile după anunțul divorțului de Dragoș Popescu, după 15 ani de căsătorie: „Viața e frumoasă atunci când…”
Tily Niculae, mesaj surprizător la câteva zile după anunțul divorțului de Dragoș Popescu, după 15 ani de căsătorie: „Viața e frumoasă atunci când…”
Ilona Brezoianu, schimbare inedită de look! Cum arată acum actrița, însărcinată cu primul copil. Foto
Ilona Brezoianu, schimbare inedită de look! Cum arată acum actrița, însărcinată cu primul copil. Foto
DailyBusiness.ro
Cum arată interiorul casei construite de Adela Popescu și Radu Vâlcan la țară. Actrița, încântată de rezultat
Cum arată interiorul casei construite de Adela Popescu și Radu Vâlcan la țară. Actrița, încântată de rezultat
20% din mașini nu trec de RAR. Ce nereguli găsesc inspectorii din ce în ce mai des
20% din mașini nu trec de RAR. Ce nereguli găsesc inspectorii din ce în ce mai des
A1.ro
Ilona Brezoianu, schimbare de look radicală cu câteva luni înainte să nască. Internauții s-au împărțit în două tabere
Ilona Brezoianu, schimbare de look radicală cu câteva luni înainte să nască. Internauții s-au împărțit în două tabere
Cine este și cu ce se ocupă Olivia Steer
Cine este și cu ce se ocupă Olivia Steer
Betty Salam s-a afișat prima oară cu iubitul ei, după divorț. Cine este Roberto Tudor
Betty Salam s-a afișat prima oară cu iubitul ei, după divorț. Cine este Roberto Tudor
Povestea de dragoste dintre Andi Moisescu și Olivia Steer. Cum s-au cunoscut prezentatorul de la Apropo TV și soția lui: „Am descoperit că avem multe în comun”. Împreună au doi copii
Povestea de dragoste dintre Andi Moisescu și Olivia Steer. Cum s-au cunoscut prezentatorul de la Apropo TV și soția lui: „Am descoperit că avem multe în comun”. Împreună au doi copii
Andi Moisescu și Olivia Steer au divorțat. Cei doi erau împreună de 22 de ani
Andi Moisescu și Olivia Steer au divorțat. Cei doi erau împreună de 22 de ani
Observator News
Cum s-a răzbunat un primar din Dolj pe sătenii care l-au criticat: "M-am trezit dimineaţă fără ea"
Cum s-a răzbunat un primar din Dolj pe sătenii care l-au criticat: "M-am trezit dimineaţă fără ea"
Libertatea pentru Femei
Ultima oră, e divorțul anului! Vestea a venit acum 5 minute! Andi Moisescu și Olivia Steer, divorț după 22 de ani împreună! Totul s-a făcut în mare secret, iar detaliile sunt incredibile
Ultima oră, e divorțul anului! Vestea a venit acum 5 minute! Andi Moisescu și Olivia Steer, divorț după 22 de ani împreună! Totul s-a făcut în mare secret, iar detaliile sunt incredibile
Trecutul neștiut al Dianei Buzoianu, cel mai tânăr ministru al guvernului Bolojan, care acum s-a luat de guler cu directorii de la Romsilva
Trecutul neștiut al Dianei Buzoianu, cel mai tânăr ministru al guvernului Bolojan, care acum s-a luat de guler cu directorii de la Romsilva
Cât de rea ești în funcție de zodie!
Cât de rea ești în funcție de zodie!
10 ani de la moartea nepoatei lui Dumitru Prunariu: „Din ochiul drept i s-a prelins o lacrimă de sânge”. Fetița avea doar 11 ani
10 ani de la moartea nepoatei lui Dumitru Prunariu: „Din ochiul drept i s-a prelins o lacrimă de sânge”. Fetița avea doar 11 ani
Viva.ro
Rochie scurtă, proaspăt coafată, tocuri, unghii roșii, geantă de peste 10.000 de euro, bijuterii scumpe și un mers de podium. Unde și-a făcut Elena Udrea apariția ca o adevărată divă și cine a însoțit-o. Imaginile acestea au devenit virale
Rochie scurtă, proaspăt coafată, tocuri, unghii roșii, geantă de peste 10.000 de euro, bijuterii scumpe și un mers de podium. Unde și-a făcut Elena Udrea apariția ca o adevărată divă și cine a însoțit-o. Imaginile acestea au devenit virale
Așa arăta Raluca Turcan înainte, acum are aproape 50 de ani și este schimbată radical. Și-a lăsat părul lung, are pomeții mai pronunțați, ridurile mai netezite, nasul mai mic, buzele mai pline, iar cele mai recente imagini sunt comentate de toți
Așa arăta Raluca Turcan înainte, acum are aproape 50 de ani și este schimbată radical. Și-a lăsat părul lung, are pomeții mai pronunțați, ridurile mai netezite, nasul mai mic, buzele mai pline, iar cele mai recente imagini sunt comentate de toți
Ce-a putut să spună Bianca Drăgușanu, clar și răspicat, despre Dana Budeanu: ”Mi se pare femeia...” Valuri de reacții după cuvintele ei
Ce-a putut să spună Bianca Drăgușanu, clar și răspicat, despre Dana Budeanu: ”Mi se pare femeia...” Valuri de reacții după cuvintele ei
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Redactia.ro
Andi Moisescu și Olivia Steer au divorțat. Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi
Andi Moisescu și Olivia Steer au divorțat. Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi
Cutremur puternic în România! Pământul s-a zguduit
Cutremur puternic în România! Pământul s-a zguduit
De când se vor trece copiii mici la întreținerea de la bloc
De când se vor trece copiii mici la întreținerea de la bloc
Avertizare de ultima ora! Nu iesiti din casa! Incepe la ora...
Avertizare de ultima ora! Nu iesiti din casa! Incepe la ora...
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Primăria Timişoara caută investitori pentru proiectul noului Spital Municipal
Primăria Timişoara caută investitori pentru proiectul noului Spital Municipal
Miliardarul George Soros, pus la zid de preşedintele SUA, Donald Trump. Riscă puşcăria!
Miliardarul George Soros, pus la zid de preşedintele SUA, Donald Trump. Riscă puşcăria!
VIDEO. Scandal de amploare în Capitală. Livrator nepalez, agresat: „Pleacă la tine în țară”!
VIDEO. Scandal de amploare în Capitală. Livrator nepalez, agresat: „Pleacă la tine în țară”!
HOROSCOP. Aceste ZODII vor avea parte de noroc chior în septembrie 2025
HOROSCOP. Aceste ZODII vor avea parte de noroc chior în septembrie 2025
TV Mania
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
Andreea Marin arată pentru prima dată camera de cămin a fiicei sale la Cornell! Nu o să crezi cât de drăguț e locul unde Violeta începe studiile în SUA!
Andreea Marin arată pentru prima dată camera de cămin a fiicei sale la Cornell! Nu o să crezi cât de drăguț e locul unde Violeta începe studiile în SUA!
Divorț surpriză în showbiz! Andi Moisescu și Olivia Steer și-au spus ADIO după 20 de ani. Ce i-a dat de gol
Divorț surpriză în showbiz! Andi Moisescu și Olivia Steer și-au spus ADIO după 20 de ani. Ce i-a dat de gol
Soția lui ‘Suleyman Magnificul’ la plajă! 60 de poze spectaculoase cu vedetele turcești în vacanțe de vis – Bergüzar Korel , Gökçe Bahadır și Irem Helvacıoğlu cuceresc litoralul!
Soția lui ‘Suleyman Magnificul’ la plajă! 60 de poze spectaculoase cu vedetele turcești în vacanțe de vis – Bergüzar Korel , Gökçe Bahadır și Irem Helvacıoğlu cuceresc litoralul!
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Nativii din zodiac preferați de astre. Sunt un magnet pentru succes
Nativii din zodiac preferați de astre. Sunt un magnet pentru succes
Actrița celebră e acum nerecunoscut după ce a slăbit 36 kg! Imagini WOW cu blondina. Nu a renunțat la burgeri și cartofi prăjiți
Actrița celebră e acum nerecunoscut după ce a slăbit 36 kg! Imagini WOW cu blondina. Nu a renunțat la burgeri și cartofi prăjiți
Răsturnare de situaţie în cazul averii lui Felix Baumgartner. Ce a primit, de fapt, Mihaela Rădulescu! Familia sportivului nu o avea la suflet pe vedetă
Răsturnare de situaţie în cazul averii lui Felix Baumgartner. Ce a primit, de fapt, Mihaela Rădulescu! Familia sportivului nu o avea la suflet pe vedetă
Cu greu o mai recunoști acum pe această artistă. E celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este
Cu greu o mai recunoști acum pe această artistă. E celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton