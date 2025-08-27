Cu ce poţi înlocui timpul petrecut pe telefon: alternative pentru o viaţă echilibrată

Cu siguranţă tehnologia îţi aduce zeci de beneficii zilnic, fie la job, fie-n relaţiile personale sau când vine vorba de proiecte personale. Totuşi, asta nu e un motiv s-o laşi să îţi acapareze complet zilele. Ba din contră, e o idee minunată să iei regulat pauze de la tehnologie, ca să te poţi concentra şi pe alte aspecte ale vieţii tale. Nu totul trebuie să aibă legătură cu ecranele.

Află de mai jos cu ce lucruri frumoase poţi înlocui timpul petrecut în faţa ecranelor, de la sport şi până la învăţat:

Sport. Mişcarea e cu adevărat un lucru preţios în viaţa ta. Cu ajutorul sportului poţi să ai grijă de sănătatea ta, să te bucuri de un corp puternic şi chiar să ţii stresul la distanţă. Unde mai pui că de multe ori, sportul îţi poate da ocazia de a lua o pauză de la telefon, televizor şi/sau laptop ori tableta. Cum faci loc mişcării în rutina ta? Ei bine, e o super idee să începi cu 15-30 de minute de sport zilnic, poate chiar acasă dacă ai un program încărcat. Antrenamentele cu benzi elastice, Pilates, bicicleta eliptică, săritul corzii, Yoga, Zumba sau Barre sunt doar câteva dintre opţiunile pe care merită să le iei în considerare.

Lectura. Îţi doreşti o pauză de relaxare care să nu includă ecrane? Lectura este una dintre cele mai bune opţiuni pe care le ai la îndemână. Cititul susţine sănătatea creierului, poate îmbunătăţi memoria şi capacitatea de concentrare, totul în timp ce te ajută să iei o pauză de la stresul şi grijile de peste zi. Ai de ales din nenumărate titluri când vine vorba de citit, de la cărţi de self-help şi până la romane poliţiste sau de dragoste, poezii, cărţi de istorie, jurnale ori biografii. Mai mult, lectura e chiar un hobby accesibil, în special când achiziţionezi cărţile din anticariate ori târguri de profil.

Ca să te bucuri cu adevărat de lectură, alege un loc în care te simţi confortabil, fie că e vorba de canapeaua din living, fie că e vorba de un hamac în parc. Opreşte notificările de pe telefon dacă acest lucru e posibil, ia lângă tine o băutură gustoasă, precum un smoothie sau un suc fresh şi cufundă-te în lectura. Meriţi un moment doar pentru tine.

Studiu. Nu există un moment ideal pentru a începe să înveţi lucruri noi. Cel mai bun moment e chiar prezentul, indiferent că e vorba despre psihologie sau că ţi-ar plăcea să descoperi cum funcţionează calculatoarele. Poţi să înlocuieşti cu succes orele de scroll pe reţelele sociale cu studiu, mai ales ca-n ziua de azi ai o mulţime de opţiuni când vine vorba de învăţare. Fie că vrei să te înscrii la un program de licenţă ori masterat, fie că vrei să urmezi un curs sau pur şi simplu să citeşti mai mult despre un anume subiect, fă loc în programul tău acestei activităţi.

Proiecte DIY pentru casă. Proiectele DIY te ajută nu doar să ai o casă mai frumoasă, ci şi să îţi exersezi îndemânarea, creativitatea şi răbdare. Bonus: vei lua o pauză de la ecrane când te apuci de lucru. Îţi poţi înfrumuseţa casa fără costuri imense sau lucrări complicate, asta dacă dai o şansă proiectelor DIY. Optează pentru idei uşor de pus în practică, care nu prezintă riscuri de siguranţă, precum aplicarea tapetului pentru dormitor sau living, crearea unor decoraţiuni sau colantarea mobilierului. Găseşti online resurse valoroase în acest domeniu, de la tutoriale YouTube şi până la bloguri sau reviste de specialitate.

Dacă n-ai habar cu ce fel de proiecte DIY poţi începe, ai mai jos câteva idei uşor de pus în practică:

Rearanjează mobila. Să rearanjezi mobila din dormitor , living sau birou poate fi exact ce ai nevoie pentru a da un refresh casei. Uneori, un lucru atât de simplu precum mutarea patului din dormitor pe alt perete poate face că întreaga atmosferă din camera să se schimbe.

Să rearanjezi mobila din dormitor , living sau birou poate fi exact ce ai nevoie pentru a da un refresh casei. Uneori, un lucru atât de simplu precum mutarea patului din dormitor pe alt perete poate face că întreaga atmosferă din camera să se schimbe. Creează o tăblie pentru pat . Patul din dormitor poate să prindă viaţă din nou dacă ai schimbi tăblia. O mulţime de proiecte DIY îţi arată cum să creezi o tăblie nouă pentru patul din dormitor fără prea mari bătăi de cap.

. Patul din dormitor poate să prindă viaţă din nou dacă ai schimbi tăblia. O mulţime de proiecte DIY îţi arată cum să creezi o tăblie nouă pentru patul din dormitor fără prea mari bătăi de cap. Colantează mobilierul. O mulţime de piese de mobilier se pot colanta uşor, de la patul pentru dormitor şi până la măsuţa de cafea, scaunele de dining sau mobila de bucătărie.

Nu uita: poţi începe cu paşi mici

O mulţime de activităţi frumoase îşi pot găsi locul în rutina ta, 100% fără ecrane. De la lectura şi până la sport sau proiecte creative, e bine să îţi găseşti echilibrul când vine vorba de programul de zi cu zi. Bucură-te de tehnologie şi de tot ce îţi oferă ea, însă asigură-te că iei pauze binemeritate de la ecrane în mod regulat.

Sursa foto: unsplash.com

