Crocs schimbă regulile styling-ului prin cele mai noi colecții

Primăvara este unul dintre cele mai frumoase momente ale anului. E clipa când un nou val de tendințe acaparează toată atenția, făcându-și loc ușor în garderoba fiecăruia dintre noi. Articolele vestimentare sunt elaborate să emane putere, încredere de sine și unicitate. Astfel, Crocs a creat 2 colecții care își propun să transpună aceste trend-uri prin piese ce oferă o libertate stilistică ridicată.

Platform Slide

Simplitate la cote maxime cu un twist modern. Colecția Platform Slide este o colecție care rescrie normele, venind cu accente versatile în orice tip de outfit. Încălțămintea este disponibilă în două versiuni – în culorile Jade Stone și Flamingo -, cu o platformă fină ce oferă siluetei înălțime și o face să pară mai zveltă. În plus, aceștia pot fi purtați într-o multitudine de situații – de la o zi full la job sau un brunch cu prietenii, până la evenimente mai speciale precum o întâlnire romantică.

Classic Sandals

Deși aspectul clasic este plăcut de toată lumea, un clasic reinventat poate să cucerească instant. Colecția Classic Sandals este bazată pe ideea de a complimenta look-ul oricui îndrăznește să o poarte. Acest lucru este posibil pentru că fiecare piesă din colecție are niște caracteristici distincte, precum modelul Classic Platform Flip care are o platformă texturată. Un alt exemplu ar putea fi și modelul Classic Crocs Sandal K care are integrate 2 curele în partea de sus, asigurând un nivel de siguranță și confort ridicate în timpul mersului. Sunt ideali pentru momentele calme din viața ta, în clipele când te simți entuziasmată să îți exprimi fericirea printr-o ținută colorată, ce va însenina ziua tuturor.

Pe lângă culorile energizante, Crocs a elaborat ambele colecții pe baza celor mai noi inovații ale sale, cum ar fi Iconic Crocs Comfort™ – un feature care ne asigură că încălțămintea este ușoară – și bineînțeles, posibilitatea ridicată de personalizare cu charm-urile Jibbitz™.

Acum este timpul tău să strălucești! Vei putea descoperi în curând întreaga gamă de beneficii a celor mai noi colecții Crocs vizitând magazinele din București.