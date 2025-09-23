Cramă DeMatei înregistrează cel mai mare scor istoric pentru un vin românesc la James Suckling: Matei 2020 – 95 de puncte

Dealu Mare, România – 17 septembrie 2025 – Crama DeMatei, parte a grupului Vintruvian Estates, marchează un moment semnificativ în istoria vinului românesc prin scorurile remarcabile obținute în evaluările prestigioase ale criticului James Suckling, un nume respectat la nivel mondial. Cu un total de 10 vinuri notate între 91 și 95 de puncte, Crama DeMatei stabilește un nou reper național și poziționează terroir-ul din Dealu Mare alături de cele mai prestigioase regiuni viticole globale, precum Bordeaux sau Toscana.

Scoruri Istorice Obținute

Performanța Cramei DeMatei reflectă excelența obținută prin dedicație și inovație, cu următoarele rezultate:

Matei 2020 – 95 de puncte (cel mai înalt scor atins vreodată de un vin românesc la James Suckling).

– 95 de puncte (cel mai înalt scor atins vreodată de un vin românesc la James Suckling). Migala Roșu 2020 – 94 de puncte.

– 94 de puncte. Patima Fetească Neagră – 93 de puncte.

– 93 de puncte. Patima Cabernet Sauvignon – 93 de puncte.

– 93 de puncte. Patima Merlot – 93 de puncte.

– 93 de puncte. Patima Tămâioasă Românească – 92 de puncte.

– 92 de puncte. Migala Alb – 92 de puncte.

– 92 de puncte. Patima Fetească Albă – 91 de puncte.

– 91 de puncte. Patima Fetească Regală – 91 de puncte.

– 91 de puncte. Rosturi Alb – 91 de puncte.

Pentru mai multe detalii despre scoruri, vizitați www.vintruvianestates.com/james-suckling

Aceste scoruri, evaluate pe scara de 100 de puncte a lui Suckling – unde 95+ indică un „must buy” (A+) și 90+ un „outstanding purchase” (A) – subliniază un echilibru rar între tradiția viei bătrâne de peste 40 de ani de pe dealurile Tegăneanu, Zorilor și Dumbala și tehnologia de ultimă generație în care am investit recent. Este o recunoaștere a muncii noastre și a potențialului de învechire al vinurilor, demonstrat de edițiile Prince Matei din 1998 încoace.

Contextul Performanței

Acest succes se alătură unui an remarcabil pentru cramă: titlurile de Crama Românească a Anului și Vinul Românesc al Anului (pentru Patima Fetească Albă 2024, cu 95 de puncte și medalie de Aur) la London Wine Competition 2025. Crama DeMatei a obținut șase medalii la acest concurs – inclusiv Aur pentru Migala 2024 –, contribuind la cele 10 medalii ale grupului Vintruvian Estates din totalul de 19 acordate României. Juriul, format din 10 Masters of Wine, 5 Master Sommeliers și 10 experți achizitori britanici, a apreciat autenticitatea și calitatea vinurilor noastre. De asemenea, această performanță a dus la invitația ca prima cramă românească la expoziția itinerantă Great Wines of the World Miami 2025, organizată de James Suckling.

Despre Crama DeMatei

Crama DeMatei reprezintă un terroir unic de 80 de hectare în Dealu Mare, unde tradiția se împletește cu inovația. Cu o istorie de peste două decenii, marcată de edițiile Prince Matei din 1998, ne dedicăm conservării viei bătrâne și utilizării tehnologiei de precizie. Fiecare vin este rezultatul respectului pentru natură, măiestriei umane și a unei viziuni orientate spre viitor.

Despre James Suckling

James Suckling, 66 de ani, este unul dintre cei mai influenți critici de vin, ale cărui recenzii sunt apreciate de iubitori, colecționari și profesioniști la nivel global. Președinte și editor al JamesSuckling.com – platforma media cu sediul în Hong Kong ce organizează evenimente internaționale – Suckling a evaluat aproape 250.000 de vinuri de-a lungul carierei. În 2024, echipa sa a notat peste 42.000 de titluri, oferind nu doar scoruri, ci și insight-uri vizuale și narative despre locul, oamenii și potențialul fiecărui vin. Utilizând scara de 100 de puncte de aproape 40 de ani, Suckling apreciază atât plăcerea imediată, cât și potențialul de evoluție al vinurilor.

Sursa foto: Crama DeMatei

