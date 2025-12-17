Crăciunul nu este despre perfecțiune, ci despre momentele speciale alături de cei dragi

În perioada sărbătorilor, rețelele sociale sunt pline de brazi împodobiți fără cusur, mese aranjate impecabil și case decorate ca-n povești, toate ireal de perfecte.

Crăciunul acesta, IKEA nu caută perfecțiunea. În schimb, își propune să creeze amintiri autentice, pline de bunătate, căldură și incluziune, în care să redescoperim bucuria de a fi împreună. IKEA își propune să celebreze momentele speciale petrecute alături de cei dragi, care însuflețesc și fac să bată și mai tare „inima” sărbătorilor.

De Crăciun, lucrurile nu se întâmplă din rațiune, ci din iubire: din dorința de a fi înconjurați de oamenii care contează și de a face loc la masă și pentru cei care, poate, trec printr-un moment vulnerabil. Magia se ascunde în momentele aparent neînsemnate: când inviți la masă un vecin care altfel ar fi petrecut ziua singur, când aduni în jurul mesei tradiții diferite sau când le dai voie celor dragi să te ajute la pregătirea prăjiturilor, chiar dacă știi că rețeta nu va ieși perfect.

Iubirea devine limbajul comun atunci când toată lumea se simte inclusă, chiar dacă înseamnă un fel de mâncare gătit în plus, poate vegan, sau refolosirea decorațiunilor lucrate manual, păstrate din copilărie. Își face simțită prezența și în gesturile mici, surprinzător de creative: cadouri împachetate cu materiale la îndemână, un dar neașteptat pentru un hobby ținut secret ori spălatul vaselor în liniște, în timp ce râsetele încă se aud din sufragerie.

Crăciunul devine și mai special atunci când alegerile noastre sunt sustenabile și nu încurajează risipa. Atelierul de Circularitate de la IKEA este spațiul în care responsabilitatea întâlnește inspirația: un loc plin de comori ascunse – piese de mobilier și accesorii recondiționate, gata să își găsească o a doua casă și să se transforme în cadouri cu povești, numai bune de împărtășit. Alegând produse care rezistă în timp, dăruiești cu sens și ai grijă de mediul înconjurător. Iar cu un strop de creativitate, fiecare cadou poate primi acea notă personală care îl face și mai special.

Cardurile cadou digitale IKEA – Când vrei să dăruiești inspirat, chiar și pe ultima sută de metri

Pentru momentele în care cadoul perfect nu este un obiect, ci o alegere, cardurile cadou digitale IKEA oferă atât flexibilitate, cât și sustenabilitate. Acest tip de produs reduce utilizarea plasticului și este soluția perfectă pentru cadouri de ultim moment, mai ales în sezonul aglomerat al sărbătorilor. Poți trimite un cadou util și plăcut cu doar câteva click-uri: intri pe website, alegi suma, adaugi un mesaj, introduci adresa de e-mail a destinatarului și plătești. Patru pași simpli și cadoul ajunge la destinație în aproximativ două minute. Cardurile cadou digitale pot fi folosite atât online, cât și în magazinele IKEA, oferind libertatea de a dărui exact ce aduce bucurie.

Uneori, cel mai frumos cadou este să oferi celor dragi libertatea de a alege ceva care se potrivește cu adevărat casei și stilului lor de viață. Iar IKEA este locul unde ideile inspirate se întâlnesc cu prețurile accesibile.

În acest sezon festiv, IKEA celebrează iubirea în toate formele ei – pentru oameni, pentru tradiții, pentru planetă și pentru tot ceea ce este frumos chiar și atunci când nu este perfect. Pentru că, la urma urmei, Crăciunul nu este despre perfecțiune, ci despre toate momentele speciale alături de cei dragi.

