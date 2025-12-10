„Crăciunul Dirijorului” cu Daniel Jinga, un eveniment-simbol care regândește magia sărbătorilor prin artă și inovație

„Crăciunul Dirijorului” cu Daniel Jinga, programat pentru 20 decembrie 2025 la Sala Palatului, se conturează ca unul dintre reperele culturale ale sezonului de iarnă. Un concert festiv, o producție artistică amplă, construită precum o poveste muzicală în care tradiția și modernitatea își dau întâlnire într-un dialog spectaculos. Publicul este invitat într-o experiență auditivă care trece prin epoci, limbaje, ritmuri și emoții, într-o seară în care colindele capătă nuanțe noi, neașteptate.

Daniel Jinga, într-un concert extraordinar de Crăciun

În centrul acestui proiect se află dirijorul Daniel Jinga, o personalitate recunoscută pentru modul în care redimensionează repertoriile clasice și sacre. Director general și dirijor principal al Operei Naționale București și fondator al Corului „Accoustic”, maestrul și-a construit reputația prin curajul de a explora teritorii sonore diverse, menținând însă aceeași rigoare artistică și aceeași finețe a interpretării. Pentru el, muzica nu este prizoniera unor stiluri, ci un spațiu în care emoția determină forma finală. Iar această perspectivă devine motorul întregului spectacol.

Concepția artistică a serii este gândită ca o transpunere contemporană a spiritului Crăciunului. Programul include momente de o simplitate ritualică, de colinde interpretate în limba greacă veche, de fragmente a cappella, de armonii care evocă începuturile muzicii corale europene, dar și de episoade care surprind prin dinamismul lor modern. Orchestra, corul și DJ-ul dezvoltă împreună o arhitectură sonoră contemporană, în care elementele tradiționale sunt remodelate prin ritmuri urbane, texturi electronice și orchestrări ample.

Această alternanță între sacru și actual creează un fir narativ subtil, ce conduce spectatorul printr-o serie de stări, de la introspecție și solemnitate la exuberanță și energie. Fiecare secțiune este construită cu atenție cinematografică, iar gesturile dirijorului, precise și expresive, funcționează ca un limbaj vizual care amplifică intensitatea fiecărei pagini muzicale.

Daniel Jinga: „Îmi doresc să ofer publicului un spectacol complex și înălțător!”

Orchestra Metropolitană București va susține întregul spectacol. Versatilitatea și rafinamentul său interpretativ permit treceri line între registre stilistice foarte diferite, ceea ce face posibilă construcția acestui univers sonor fluid. Artiști invitați, atât voci, cât și instrumentiști, vor contribui la diversitatea timbrală a serii, completând atmosfera unui spectacol care depășește granițele convenționale ale unui concert de sezon.

„Publicul să se aștepte la un spectacol curat și sincer, realizat de un număr de 200 de muzicieni, orchestră, cor, band, DJ și invitați surpriză. Cu toții vom cânta doar colinde, plecând de la cele tradiționale românești și europene, iar mai apoi, ajungând la New York-ul zilelor noastre.

Am ales să fac acest concert pentru că iubesc colindele încă din copilărie și ele au reprezentat pentru mine prima legătură cu muzica și lumea spectacolului. Nu în ultimul rând, îmi doresc să ofer publicului un spectacol complex și înălțător, făcut fără nicio umbră de compromis. Nu este un spectacol comercial și nu mi-am propus să imit sau să am succes, ci îmi doresc să am în sală exact publicul pe care îl merit și care mă merită.

Trăirile mele muzicale sunt aceleași de fiecare dată când sunt pe scenă: sensibilitate, energie, căldură, lumină, zâmbet și în final comuniune.” a precizat maestrul dirijor, Daniel Jinga.

„Crăciunul Dirijorului” este prezentat ca un spectacol al luminii, al sensibilității și al emoției împărtășite. Este o invitație de a redescoperi colindele printr-o perspectivă artistică nouă, în care eleganța se întâlnește cu inovația, iar tradiția se transformă într-un punct de pornire pentru o călătorie muzicală cu totul diferită. Prin modul în care recompune sonoritățile iernii, Daniel Jinga propune un Crăciun în care memoria și modernitatea coexistă într-o armonie subtilă.

Concertul extraordinar „Crăciunul Dirijorului” cu Daniel Jinga va fi pe 20 decembrie 2025 la Sala Palatului din București la ora 19:00!

