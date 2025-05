Copilul care am fost și adultul care nu vrea copii – Despre traume, libertate și o generație care n-a primit destule răspunsuri la „de ce-uri”

Nu toți copiii visează să devină părinți. Unii visează, de fapt, să nu repete ce au trăit. Să nu ridice vocea cum s-a ridicat asupra lor. Să nu spună niciodată „Ești ca tac-tu!” cu reproș în ochi. Să nu piardă nopți întrebându-se dacă greșesc sau dacă, pur și simplu, sunt greșiți.

Atunci când ajung adulți, acești foști copii nu se grăbesc să aibă alți copii. Nu din egoism, ci pentru că știu, poate mai bine decât oricine, cât de greu e să crești într-o casă unde iubirea nu e simțită, ci presupusă. Unde nu se țipă pentru că nu se iubește, tocmai pentru că nimeni nu a știut altfel.

De aceea nu trăim o criză a natalității, ci o criză a încrederii. Și poate, în loc să ne întrebăm „De ce nu vor copiii noștri copii?”, ar fi mai onest să întrebăm: Ce fel de copilării le-am oferit?

Cuprins:

1. A fost odată un copil care s-a jurat că n-o să fie niciodată ca părinții lui

2. Generația crescută cu „așa se face” și ajunsă la „așa nu vreau”

3. Trauma nu moare odată cu copilăria

4. Instinctul matern și cel patern nu vin cu garanție

5. „Child-free” nu înseamnă „child-hater”

6. Societatea nu e un plan de pensii, iar copiii nu-s garanții

7. Copiii nu sunt o variantă de terapie și nici dovada că ești vindecat

8. Presiunea invizibilă: „Dar ce-o să spui peste 20 de ani?”

9. O generație cu mai multe întrebări decât răspunsuri

10. Această nu este o decizie simplă, e o conversație lungă cu tine însuți

1. A fost odată un copil care s-a jurat că n-o să fie niciodată ca părinții lui

Să analizăm acest scenariu ipotetic: «Pe la șapte ani, am întrebat-o pe mama dacă mă iubește. A zis „Ce întrebare e asta? Normal!” fără să se oprească din curățat cartofi. Aveam nevoie de o confirmare vizuală, de zâmbet, de un „da” reprezentat de două brațe în jurul trupului meu firav. Dimpotrivă, am înțeles de mic ce înseamnă dragostea eficientă, care hrănește, dar nu mângâie. Și m-am jurat că eu, dacă voi avea copii, n-o să fiu așa. Ani mai târziu, în fața unei uși de cabinet de psihoterapie, m-am întrebat dacă chiar vreau să am copii sau doar vreau să-mi demonstrez că sunt mai bun decât ai mei.

Și nu sunt singurul.»

2. Generația crescută cu „așa se face” și ajunsă la „așa nu vreau”

Tinerii de azi nu fug de responsabilitate, cum zic ziarele plictisite, ci de repetiție. Nu mai vor să perpetueze rețete care i-au rănit, chiar dacă au fost bine intenționate. Pedeapsa fizică, indiferența emoțională, comparația cu alți copii, lipsa de validare — toate ambalate în „noi așa am crescut și uite ce bine am ieșit” — și-au lăsat urme adânci asupra psihicului lor în dezvoltare.

Să fim sinceri: mulți dintre noi am crescut într-o formă de război psihologic pasiv. Fiecare „nu plânge că nu e grav” a lăsat o zgârietură pe manualul nostru de empatie. Și acum, când e rândul nostru să scriem povești de familie, ne oprim din cauză că vrem să rupem cercul unei povești transgeneraționale eșuate sau, măcar, să nu-l multiplicăm.

3. Trauma nu moare odată cu copilăria

Din perspectivă psihologică, multe decizii aparent raționale sunt, de fapt, emoții travestite. Când cineva spune: „Nu vreau copii, sunt prea scumpi,” uneori în spate stă vocea unui tată obosit care i-a spus: „Iar vrei ceva? Nu suntem banca ta!”

Sau când o femeie zice: „Mă tem că n-aș ști cum să fiu mamă,” s-ar putea să poarte încă rușinea dintr-un „Doar nu ești proastă!” aruncat de mama ei într-un moment de nervi.

Această internalizare a durerii, neprelucrată, devine fundalul deciziilor majore. În toate aceste cazuri nu este vorba doar despre alegeri „logice”, ci despre protejarea copilului interior — care nu vrea să-i vadă pe alții trecând prin ce a trecut el.

4. Instinctul matern și cel patern nu vin cu garanție

Să discutăm și despre instincte. Ideea că „femeile sunt făcute să fie mame” și „bărbații înfloresc când au cui să lase moștenire” e o poezie frumoasă, dar incompletă. Biologic, da, există predispoziții hormonale pentru atașament, dar și anxietatea e biologică. Și burnout-ul. Și depresia post-natală. Le avem și pe acestea.

În realitate, instinctul parental nu e universal, nici instant. E o construcție care apare uneori, alteori nu. Practic, nu toți suntem arhitecții potriviți pentru ea. Ce este cert este faptul că a recunoaște acest lucru nu e o formă de egoism — e un act de sinceritate, poate chiar de responsabilitate.

5. „Child-free” nu înseamnă „child-hater”

Una dintre cele mai greșite interpretări ale celor care aleg să nu aibă copii este că „nu le plac copiii”. Nimic mai fals! Unii dintre cei mai sensibili, empatici și jucăuși adulți pe care îi poți cunoaște nu sunt părinți nu din principiul că nu i-ar iubi — ci poate tocmai pentru că îi iubesc prea mult ca să riște să-i rănească.

Sursa foto: pexels.com

