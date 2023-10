Connect-R, anunțat la cea de-a doua ediție We Love Music Festival! 

În perioada 18-20 august, Râmnicu Vâlcea va fi luat cu asalt de cei mai tari artiști! S-a anunțat tot line-up-ul evenimentului!

După ce a făcut mega show la “Ziua lui Ștefan”, spectacol organizat pe 9 iunie la Arenele Romane, Connect-R a fost anunțat la cea de-a doua ediție We Love Music Festival care va avea loc în perioada 18-20 august, pe Platoul Fețeni de la Râmnicu Vâlcea.

Celebrul artist nu este străin de We Love Music Festival deoarece a urcat pe scenă și la prima ediție a acestuia, organizată anul trecut, iar publicul a fost în extaz. Celebrul feat cu Raluka, “Lasă-mă să te…”, va răsuna pe Platoul Fețeni iar fanii vor cânta la unison cu Connect-R. “Rita”, “Iasomnie”, „Acasă”, Dă-te-n Dragostea Mea”, „Tren De Noapte”, „Burning Love”, „Vara Nu Dorm” și toate hiturile lui Connect-R se vor auzi pe scena de la Râmnicu Vâlcea!

Sunteți pregătiți pentru cea de-a doua ediție We Love Music Festival?

Mai sunt 2 luni

Ne despart aproape 2 luni de cel mai tare festival de muzică de la Râmnicu Vâlcea!

A doua ediție de We Love Music Festival o să fie incendiară de-a dreptul! Cel de-al doilea sezon We Love Music Festival, care se va desfășura la Platoul Fețeni – Râmnicu Vâlcea în perioada 18-20 august 2023, are multe de oferit, iar organizatorii de la Sprint Music au reușit să realizeze mix-ul perfect pentru 3 zile pline de muzică bună și distracție pe cinste.

Lista completă a artiștilor care vor urca pe scenă la cea de-a doua ediție We Love Music Festival s-a anunțat! Așa că line-up-ul a fost dezvăluit de către organizatori iar publicul se va bucura pe Platoul Fețeni de la Râmnicu Vâlcea de prezența următorilor artiști: Thomas Anders de la Modern Talking, Willy William, East 17, Snap!, Mr. President, La Bouche, S.T.S.B. aka Fun Factory, Faydee, Cappella, Fab Morvan aka Milli Vanilli, Connect-R, DJ Project x Ioana Ignat, N&D, L.A., Holograf, Pepe, Johny Romano, Mario Joy, Akcent, Alb Negru, Corina, What’s UP, Simona Nae, MC Dylma&DJ Pappa M. DJ Dark & DJ Mentol, DJ Professor, Adrian Șaguna, Cristi Nitzu.

“A doua ediție din We Love Music Festival o să fie o ediție fantastică, din punctul nostru de vedere. Venim deja cu experiența primei ediții. O ediție foarte reușită! O ediție la care au participat peste 20.000 de oameni. Anul acesta așteptăm mai mult public pe platoul Fețeni, din Râmnicu Vâlcea”, a declarat Marius Chină de la Sprint Music, unul dintre organizatorii principali ai festivalului aflat la a doua ediție.

Ambasadorii și prezentatorii We Love Music Festival sunt, așa cum ne-am obișnuit încă de la prima ediție, Liana Stanciu și NiCK nnd.

Artiștii au făcut furori la prima ediție We Love Music Festival de anul trecut

Prima ediție a acestui festival a adus la un loc un public de 20.000 de participanți, care au reușit să își găsească ritmul preferat, la cele 2 scene din incinta acestuia. Muzica a răsunat non-stop în cele 4 zile memorabile, atmosfera din timpul a peste 30 de show-uri live fiind incendiară! Nume precum Ricchi E Poveri, ATB, Ronan Keating, Outlandish, Blue, Jay Sean, Connect-R, DJ Project au făcut un show de zile mari, iar publicul i-a răsplătit cu ropote de aplauze și o energie debordantă. Biletele pentru We Love Music Festival se pot achiziționa de pe www.magazindebilete.ro.