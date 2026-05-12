  MENIU  
Home > Advertorial > Concursul Internațional George Enescu 2026 anunță o amplă serie de premii speciale dedicate susținerii noii generații de muzicieni 

Concursul Internațional George Enescu 2026 anunță o amplă serie de premii speciale dedicate susținerii noii generații de muzicieni 

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.  Actualizat 13.05.2026, 13:24
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Ediția aniversară a Concursului Internațional George Enescu 2026, desfășurată la București între 23 august și 19 septembrie sub tema „În căutarea excelenței”, își consolidează misiunea de susținere a tinerilor muzicieni printr-o amplă serie de premii speciale și oportunități de dezvoltare profesională, menite să ofere laureaților nu doar recunoaștere artistică, ci și un sprijin concret în construirea unei cariere internaționale.

Dincolo de premiile financiare acordate în cadrul competiției, organizatorii anunță pentru ediția 2026 un pachet extins de beneficii dedicate câștigătorilor și laureaților concursului, care include concerte și recitaluri pe scene importante din România și din străinătate, mentorat artistic și strategic, posibilități de reprezentare artistică internațională, precum și premii speciale oferite de parteneri din mediul public și privat.

Prin această direcție, Concursul Internațional George Enescu își reafirmă rolul de platformă de lansare pentru noua generație de artiști ai muzicii clasice și continuă tradiția de a sprijini dezvoltarea pe termen lung a tinerelor talente.

Una dintre cele mai importante componente ale programului de premii speciale este reprezentată de oportunitățile scenice oferite laureaților. ARTEXIM, organizator al Concursului Internațional George Enescu, dezvoltă în prezent o rețea amplă de parteneriate cu filarmonici și instituții muzicale din România, care vor oferi câștigătorilor și laureaților oportunitatea de a susține concerte și recitaluri în cadrul stagiunilor 2026 – 2027 și 2027–2028.

Prinși împreună!! Zvonurile sunt adevărate! Chiar formează cel mai nou cuplu din showbiz! Au vrut să se ascundă, dar fotografii i-au prins!! Wooow!!
Prinși împreună!! Zvonurile sunt adevărate! Chiar formează cel mai nou cuplu din showbiz! Au vrut să se ascundă, dar fotografii i-au prins!! Wooow!!
Recomandarea zilei

Aceste colaborări urmăresc să ofere tinerilor muzicieni șansa unor apariții scenice pe scene importante, într-un moment esențial al începutului lor de carieră, facilitând acestora întâlnirea cu orchestre, dirijori și publicuri diverse din întreaga țară.

Pe plan internațional, ediția 2026 aduce o serie de colaborări importante: Teatro Fraschini di Pavia, una dintre instituțiile lirice și muzicale de tradiție din nordul Italiei, va oferi câștigătorului secțiunii violoncel un recital programat pentru aprilie 2027.

Îl vezi aproape în fiecare seară la TV, dar îl recunoști în poza asta? Avea doar 21 de ani, era la început de carieră și nici nu visa la succesul pe care îl are în prezent. Uită-te bine la el, ți-ai dat seama cine e?
Îl vezi aproape în fiecare seară la TV, dar îl recunoști în poza asta? Avea doar 21 de ani, era la început de carieră și nici nu visa la succesul pe care îl are în prezent. Uită-te bine la el, ți-ai dat seama cine e?
Recomandarea zilei

Aceste oportunități se alătură tradiției Concursului Enescu de a crea punți reale între competiție și viața artistică internațională, contribuind la integrarea laureaților în circuitul profesional european.

Ediția 2026 introduce și o componentă extinsă de mentorat și dezvoltare profesională, construită în jurul ideii că excelența artistică presupune, astăzi, nu doar performanță interpretativă, ci și capacitatea de a se poziționa într-un peisaj cultural internațional tot mai complex.

În acest context, organizatorii vor oferi laureaților posibilitatea de a beneficia, pe parcursul unui an, de mentorat și îndrumare în carieră alături de Andreas Vierziger, curator muzical și consultant strategic austriac, recunoscut pentru activitatea sa în domeniul muzicii clasice contemporane, managementului cultural și dezvoltării artistice interdisciplinare.

Activ în cadrul unor importante competiții și proiecte internaționale, Andreas Vierziger colaborează cu artiști, festivaluri și instituții culturale din întreaga Europă, fiind cunoscut pentru abordările sale inovatoare privind dezvoltarea artistică și poziționarea strategică a tinerilor muzicieni în context internațional.

Programul de mentorat propus în cadrul Concursului Enescu va include sesiuni dedicate managementului carierei, dezvoltării artistice, strategiilor de promovare și construirii unui profil artistic internațional.

În completarea programului de mentorat, ARTEXIM, organizatorul Concursului Internațional George Enescu, va oferi laureaților posibilitatea încheierii unor contracte de reprezentare și  mentorat artistic. Această componentă urmărește susținerea dezvoltării profesionale a laureaților pe termen lung și facilitarea accesului acestora la noi oportunități artistice, concerte, turnee și colaborări la nivel național și internațional.

Prin această direcție, Concursul Enescu își propune să funcționeze nu doar ca o competiție de prestigiu, ci și ca un mecanism activ de integrare a tinerilor muzicieni în circuitul artistic profesionist.

Pe lângă premiile acordate de organizatori, ediția 2026 va include și o serie de premii speciale oferite de parteneri din mediul public și privat, premii care pot fi cumulate cu celelalte distincții obținute în concurs.

În cadrul secțiunii vioară, Fundația Culturală „Șerban Lupu” va acorda Premiul „Sherban Lupu”, în valoare de 2500 de euro net, destinat celui mai bine clasat violonist român din competiție.

Pentru secțiunea pian, Fundația Culturală Erbiceanu va acorda Premiul „Constanța Erbiceanu”, în valoare de 2500 de euro net, destinat celui mai bine clasat pianist român din competiție.

De asemenea, partenerul principal BRD va oferi câte un premiu special pentru fiecare secțiune instrumentală a Concursului.

Concursul Internațional George Enescu reprezintă cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase la nivel internațional. Ediția aniversară din 2026 va reuni la București tineri muzicieni din întreaga lume, într-un program care include competiția propriu-zisă, concerte simfonice, recitaluri camerale, masterclass-uri și evenimente dedicate dialogului artistic internațional.

Prin ansamblul premiilor și oportunităților oferite, Concursul Enescu își reafirmă angajamentul de a susține nu doar performanța artistică de moment, ci parcursul profesional al noii generații de muzicieni, într-un context cultural global în continuă transformare.

Înscrierile pentru ediția 2026 sunt deschise artiștilor născuți după 1 august 1991. Data-limită pentru secțiunile pian, vioară și violoncel este 17 mai 2026, în urma prelungirii perioadei de înscriere.

Concursul Internațional George Enescu este un eveniment desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României. 

Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. 

Organizator: ARTEXIM

Co-organizator: Fundația ArtProduction

Parteneri principali: Rompetrol, BRD Groupe Societe Generale, LEXUS 

Parteneri: Purcari, One United Properties, Nazurro Aqua, L’Or, Althaus, Mobexpert

Cu sprijinul: Țuca Zbârcea & Asociații, Flavours 

Partener de monitorizare: mediaTRUST

Despre Concursul Internațional George Enescu 

Organizat pentru prima dată în 1958, în același timp cu Festivalul Internațional George Enescu, Concursul Internațional George Enescu este una dintre cele mai importante platforme internaționale de lansare pentru viitorii muzicieni de marcă ai lumii. De asemenea, Concursul Internațional George Enescu promovează compozițiile marelui muzician român în rândul noii generații de artiști din toată lumea, fiind astfel o completare firească a Festivalului Internațional George Enescu, cel mai important eveniment cultural internațional organizat de România.

Începând cu 2014, Concursul Internațional George Enescu a devenit un eveniment distinct de Festival și este organizat la fiecare doi ani (alternativ față de anii în care se organizează Festivalul Enescu).

De la prima ediție, din 1958, și până astăzi, Concursul Enescu a lansat numeroși artiști care au devenit nume de referință pe scenele internaționale și au păstrat o legătură constantă cu muzica lui George Enescu și cu România: pianiștii Elisabeth Leonskaja, Ming-Qiang Li, Josu de Solaun, mezzosoprana Agnes Baltsa, violoncelistul Zlatomir Fung, violoniștii Erzhan Kulibaev și Nemanja Radulović.

Soliști remarcabili, precum pianiștii Radu Lupu, Valentin Gheorghiu și Dan Grigore, violonista Silvia Marcovici, care a cântat sub bagheta celor mai cunoscuți dirijori ai lumii (Zubin Mehta, Claudio Abbado, Riccardo Muti etc.), soprana Ileana Cotrubaș, mezzosoprana Viorica Cortez, compozitorul Dan Dediu, precum și cei mai apreciați muzicieni români din mai tânăra generație – Alexandru Tomescu, Vlad Stănculeasa, Remus Azoiței, Anna Țifu, Stefan Tarara, Valentin Răduțiu, Valentin Șerban, Maria Marica – sunt doar câțiva dintre cei mai proeminenți muzicieni români la nivel internațional care au debutat ca laureați ai Concursului Internațional George Enescu.

Modelul de funcționare al Concursului Internațional George Enescu este inspirat de viața artistului al cărui nume îl poartă: susține și promovează tinerele talente din muzica clasică, urmând exemplul marelui compozitor, care, de-a lungul vieții, a sprijinit constant tinerii muzicieni.  George Enescu a făcut donații substanțiale pentru a finanța burse destinate acestora, iar în 1912 a susținut un turneu în România, reușind să strângă peste o mie de lire sterline pentru a înființa și acorda un premiu național de compoziție. În același timp, Concursul Internațional George Enescu contribuie activ la promovarea creației enesciene, prin includerea constantă a sonatelor și suitelor sale în repertoriul de concurs.

Ediția aniversară a XX-a confirmă poziția Concursului Internațional George Enescu în elita competițiilor muzicale mondiale și reafirmă rolul său esențial în descoperirea și formarea viitoarelor personalități ale scenei internaționale.

Foto credit Artexim

Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 54.9 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 54.9 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Precomanda TITANIC Precomanda TITANIC 264.5 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Cine l-a găsit pe Alexandru, băiatul dispărut în Sibiu: Salvatorul a coborât cu troliul din elicopter și a rămas alături de copil în pădure
Cine l-a găsit pe Alexandru, băiatul dispărut în Sibiu: Salvatorul a coborât cu troliul din elicopter și a rămas alături de copil în pădure
Fanatik
Mama lui Vlad Pascu vrea ca datoriile și penalitățile uriașe pe care le-a acumulat să fie suspendate. Se plânge că riscă să fie executată silit
Mama lui Vlad Pascu vrea ca datoriile și penalitățile uriașe pe care le-a acumulat să fie suspendate. Se plânge că riscă să fie executată silit
GSP.ro
Raluca, soția fostului internațional din Superliga, revine în televiziune după 8 ani: „Mă întorc mai puternică” » Cum arată acum
Raluca, soția fostului internațional din Superliga, revine în televiziune după 8 ani: „Mă întorc mai puternică” » Cum arată acum
Click.ro
Răzvan Botezatu, dezvăluiri fără filtre despre viața amoroasă: „Există un iubit de șase ani. Nu este român”. Familia partenerului nu știe nimic despre relația lor
Răzvan Botezatu, dezvăluiri fără filtre despre viața amoroasă: „Există un iubit de șase ani. Nu este român”. Familia partenerului nu știe nimic despre relația lor
TV Mania
Can Yaman a șocat fanii: a renunțat la barbă și s-a făcut blond! „Cine e? Arată ca la 20 de ani!” Motivul uluitor pentru care sex-simbolul Turciei a acceptat această transformare radicală
Can Yaman a șocat fanii: a renunțat la barbă și s-a făcut blond! „Cine e? Arată ca la 20 de ani!” Motivul uluitor pentru care sex-simbolul Turciei a acceptat această transformare radicală
Redactia.ro
Aparitia misterioasa de la capataiul lui Ioan Isaiu. Cine e bruneta care a intors toate privirile cu decolteul adanc...
Aparitia misterioasa de la capataiul lui Ioan Isaiu. Cine e bruneta care a intors toate privirile cu decolteul adanc...

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Ianca Simion, mărturisiri sincere despre divorțul părinților săi: „Nu înțelegeam ce se întâmplă”
Ianca Simion, mărturisiri sincere despre divorțul părinților săi: „Nu înțelegeam ce se întâmplă”
Motivul pentru care Mirabela Grădinaru și Olena Zelenska s-au întâlnit la Cotroceni
Motivul pentru care Mirabela Grădinaru și Olena Zelenska s-au întâlnit la Cotroceni
Proiecte speciale
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Libertatea.ro
Copilul de 5 ani căutat de trei zile în Sibiu a fost găsit în viață. Alex dispăruse luni seară de lângă tatăl lui
Copilul de 5 ani căutat de trei zile în Sibiu a fost găsit în viață. Alex dispăruse luni seară de lângă tatăl lui
Avantaje
Gata, nu s-a mai abținut! George Burcea a zis adevărul după ce a fost linșat pe internet pentru postarea făcută chiar în ziua nunții Andreei Bălan! Mesajul scurt, dar devastator, a reaprins scandalul
Gata, nu s-a mai abținut! George Burcea a zis adevărul după ce a fost linșat pe internet pentru postarea făcută chiar în ziua nunții Andreei Bălan! Mesajul scurt, dar devastator, a reaprins scandalul
WOW! Poftiți acasă la Larențiu Reghecampf! Imagini din locuința în care antrenorul și Corina Caciuc își cresc cei doi copii!. Pe vremuri mânca lux pe pâine, azi imaginile sunt cel puțin surprinzătoare
WOW! Poftiți acasă la Larențiu Reghecampf! Imagini din locuința în care antrenorul și Corina Caciuc își cresc cei doi copii!. Pe vremuri mânca lux pe pâine, azi imaginile sunt cel puțin surprinzătoare
Elle
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
A renunțat la peruci și rochiile extravagante care l-au făcut celebru! Conchita Wurst, greu de recunoscut! Cum arată acum artistul care a câștigat Eurovision în 2014. Foto
A renunțat la peruci și rochiile extravagante care l-au făcut celebru! Conchita Wurst, greu de recunoscut! Cum arată acum artistul care a câștigat Eurovision în 2014. Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
DailyBusiness.ro
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
A1.ro
Simona Butură de la Insula Iubirii s-a căsătorit religios. Cum arată în rochie de mireasă. Imagini de la eveniment
Simona Butură de la Insula Iubirii s-a căsătorit religios. Cum arată în rochie de mireasă. Imagini de la eveniment
Marian Godină, adevărul despre relația cu Cristian Boureanu la Survivor România 2026: „La televizor observ că nu s-a văzut lucrul acesta”
Marian Godină, adevărul despre relația cu Cristian Boureanu la Survivor România 2026: „La televizor observ că nu s-a văzut lucrul acesta”
Mihai Trăistariu, critici după prima semifinală Eurovision 2026: „O hărmălaie de genuri muzicale”
Mihai Trăistariu, critici după prima semifinală Eurovision 2026: „O hărmălaie de genuri muzicale”
Cum arăta Chef Alexandru Sautner la începutul carierei. Ce hobby-uri are celebrul jurat de la „Chefi la cuțite”
Cum arăta Chef Alexandru Sautner la începutul carierei. Ce hobby-uri are celebrul jurat de la „Chefi la cuțite”
Ce relație are Andreea Bălan cu fiul lui Victor Cornea, Luca, și cu mama băiatului, Irina
Ce relație are Andreea Bălan cu fiul lui Victor Cornea, Luca, și cu mama băiatului, Irina
Observator News
Şi-au cumpărat un "sat" în Franţa la preţul unei garsoniere din Bucureşti. Cât i-a costat renovarea până acum
Şi-au cumpărat un "sat" în Franţa la preţul unei garsoniere din Bucureşti. Cât i-a costat renovarea până acum
Libertatea pentru Femei
Anunț de ultimă oră, chiar de la soția lui Mihai Albu. A vrut să se știe de la ea! După o căsnicie de 1 an și o relație de 4 ani: ”Vă spun ceea ce simt"
Anunț de ultimă oră, chiar de la soția lui Mihai Albu. A vrut să se știe de la ea! După o căsnicie de 1 an și o relație de 4 ani: ”Vă spun ceea ce simt"
Olena de Ucraina sau Mirabela de România? A noastră sau a lor? Duelul ținutelor la întâlnirea de la Cotroceni! Bucle, perle, tocuri înalte, rochie "taupe", iubita lui Nicușor Dan, alegere neașteptată
Olena de Ucraina sau Mirabela de România? A noastră sau a lor? Duelul ținutelor la întâlnirea de la Cotroceni! Bucle, perle, tocuri înalte, rochie "taupe", iubita lui Nicușor Dan, alegere neașteptată
Cine este Mihaela Grindeanu, soția liderului PSD Sorin Grindeanu. Studiile, cariera și afacerile
Cine este Mihaela Grindeanu, soția liderului PSD Sorin Grindeanu. Studiile, cariera și afacerile
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Viva.ro
Răsturnare de situație! Nicușor Dan a luat decizia care schimbă tot, dar tot, în plină criză politică, după moțiunea de cenzură. A spus-o clar și ferm
Răsturnare de situație! Nicușor Dan a luat decizia care schimbă tot, dar tot, în plină criză politică, după moțiunea de cenzură. A spus-o clar și ferm
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Breaking news! Mesajul crucial al lui Ilie Bolojan! Șah mat! Ce decizie a luat premierul în urmă cu puțin timp
Breaking news! Mesajul crucial al lui Ilie Bolojan! Șah mat! Ce decizie a luat premierul în urmă cu puțin timp
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
Aparitia misterioasa de la capataiul lui Ioan Isaiu. Cine e bruneta care a intors toate privirile cu decolteul adanc...
Aparitia misterioasa de la capataiul lui Ioan Isaiu. Cine e bruneta care a intors toate privirile cu decolteul adanc...
Vouchere de vacanță 2026. Cum se acordă și ce categorie de angajați primesc tichete de concediu după măsurile luate de Ilie Bolojan
Vouchere de vacanță 2026. Cum se acordă și ce categorie de angajați primesc tichete de concediu după măsurile luate de Ilie Bolojan
Doliu în muzica populară.S-a stins Maria....
Doliu în muzica populară.S-a stins Maria....
Pe Sorin Grindeanu il stie toata lumea, dar putini stiu cu ce se ocupa sotia lui, Mihaela. Face bani frumosi din,...
Pe Sorin Grindeanu il stie toata lumea, dar putini stiu cu ce se ocupa sotia lui, Mihaela. Face bani frumosi din,...
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Atenționare pentru bărbații trecuți de 50 de ani. Boala evoluează lent, spun medicii
Atenționare pentru bărbații trecuți de 50 de ani. Boala evoluează lent, spun medicii
Consumul excesiv de ardei iute poate crește riscul unor boli grave. Ce au descoperit cercetătorii
Consumul excesiv de ardei iute poate crește riscul unor boli grave. Ce au descoperit cercetătorii
Doliu în lumea sportului. Fostul star NBA a murit la 47 de ani după o luptă cu o tumoră inoperabilă
Doliu în lumea sportului. Fostul star NBA a murit la 47 de ani după o luptă cu o tumoră inoperabilă
Cristina Demetrescu dezvăluie cine sunt norocoșii horoscopului. Patru zodii intră într-o perioadă de aur
Cristina Demetrescu dezvăluie cine sunt norocoșii horoscopului. Patru zodii intră într-o perioadă de aur
TV Mania
Can Yaman a șocat fanii: a renunțat la barbă și s-a făcut blond! „Cine e? Arată ca la 20 de ani!” Motivul uluitor pentru care sex-simbolul Turciei a acceptat această transformare radicală
Can Yaman a șocat fanii: a renunțat la barbă și s-a făcut blond! „Cine e? Arată ca la 20 de ani!” Motivul uluitor pentru care sex-simbolul Turciei a acceptat această transformare radicală
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
Nuntă regală la Buftea! Imagini NOI cu Andreea Bălan mireasă și mesajul secret al lui Aurelian Temișan
Nuntă regală la Buftea! Imagini NOI cu Andreea Bălan mireasă și mesajul secret al lui Aurelian Temișan
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată la 58 de ani Luana, fosta soție a lui Cabral. „Nici grasă n-am fost”! De ce au divorțat cei doi
Cum arată la 58 de ani Luana, fosta soție a lui Cabral. „Nici grasă n-am fost”! De ce au divorțat cei doi
Cât de bine arată Andreea Tonciu în costum de baie! Bruneta face furori la plajă cu silueta sa: „Îmi place să încerc câte puțin din toate”
Cât de bine arată Andreea Tonciu în costum de baie! Bruneta face furori la plajă cu silueta sa: „Îmi place să încerc câte puțin din toate”
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce s-a îngrășat ENORM! A pierdut lupta cu kilogramele. Cum arată acum
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce s-a îngrășat ENORM! A pierdut lupta cu kilogramele. Cum arată acum
Cum arată Raluca Bădulescu în costum de baie și fără perucă. Imagini rare cu vedeta
Cum arată Raluca Bădulescu în costum de baie și fără perucă. Imagini rare cu vedeta
Libertatea
Copilul de 5 ani căutat de trei zile în Sibiu a fost găsit în viață. Alex dispăruse luni seară de lângă tatăl lui
Copilul de 5 ani căutat de trei zile în Sibiu a fost găsit în viață. Alex dispăruse luni seară de lângă tatăl lui
Mii de pensionari români au dispărut din analizele Casei de Pensii în doar patru luni, între ianuarie și aprilie 2026
Mii de pensionari români au dispărut din analizele Casei de Pensii în doar patru luni, între ianuarie și aprilie 2026
Permisele de conducere nu vor mai fi la fel: urmează noi reguli pentru categoria B, acești șoferi sunt afectați în mod special
Permisele de conducere nu vor mai fi la fel: urmează noi reguli pentru categoria B, acești șoferi sunt afectați în mod special
Cât primești la pensie după 5 ani de muncă în Germania: suma îi va surprinde pe mulți români
Cât primești la pensie după 5 ani de muncă în Germania: suma îi va surprinde pe mulți români
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton