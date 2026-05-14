Colecții Libertatea aduce la chioșcuri noua expansiune Pokémon TCG: Mega Evolution – Perfect Order

Ringier România, prin brandul Colecții Libertatea, anunță lansarea noii colecții Pokémon Trading Card Game: Mega Evolution – Perfect Order, disponibilă în rețeaua de chioșcuri partenere.

Noua expansiune îi invită pe fanii Pokémon într-un univers în care ordinea orașului este protejată de legendarul Mega Zygarde ex, alături de personaje spectaculoase precum Mega Clefable ex, Mega Starmie ex și Meowth ex. Colecția include peste 120 de cărți, noi Mega Evolution Pokémon ex, peste 25 de Trainer cards și mai mult de 30 de cărți speciale ilustrate.

Fiecare booster conține:

● 10 cărți de joc Pokémon TCG

● 1 Energy card

● 1 cod pentru Pokémon Trading Card Game Live

Expansiunea „Perfect Order” a fost lansată pe 30 aprilie, iar fiecare display box include 18 boostere.

Prin această lansare, Colecții Libertatea continuă să aducă în România produse dedicate pasionaților de colecționabile, gaming și entertainment, consolidând o ofertă variată pentru publicul tânăr și comunitățile de colecționari.

Colecția poate fi găsită la chioșcurile de presă partenere din întreaga țară.

Despre Colecții Libertatea

Colecții Libertatea este platforma Ringier România dedicată colecțiilor editoriale, produselor speciale și articolelor de colecționat, oferind publicului acces la serii tematice și produse licențiate apreciate la nivel internațional.

