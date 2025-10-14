  MENIU  
Colecția de Toamnă Beverly Hills Polo Club este disponibilă în magazinele CCC

Actualizat 15.10.2025, 00:17

Toamna e momentul ideal să optăm pentru haine mai călduroase și să alegem ținute care îmbină confortul cu stilul. Beverly Hills Polo Club, un brand cunoscut pentru modul în care combină eleganța cu accentele moderne, lansează o colecție pentru întreaga familie – cu numeroase piese care adaugă un plus de personalitate oricărei ținute de sezon, fie că vorbim de ținute de zi cu zi sau de cele elegante.

Schimbarea anotimpurilor aduce mereu noi direcții în modă. Pe măsură ce zilele devin mai reci, revenim cu plăcere la clasicele preferate, la croieli comode și materiale naturale. Tonurile pământii domină podiumurile, completate de accente burgundy, caramel și bleumarin, iar încălțămintea și accesoriile devin piese-cheie în orice ținută. Este momentul în care apreciem alegerile practice mai mult ca oricând, fără a renunța la eleganță.

Confortul de zi cu zi, cu un plus de stil

În cea mai recentă colecție pentru femei, Beverly Hills Polo Club propune modele care îmbină funcționalitatea cu eleganța. Selecția include cizme clasice negre, ghete până la glezne, comode cu tălpi stabile, dar și modele casual, cu șireturi. Colecția este completată de pantofi sport albi și bej, ideali pentru trendul sport-chic. Accesoriile pentru femei includ o varietate de modele – de la genți shopper, până la genți tip crossbody în nuanțe tomnatice de ciocolatiu, caramel sau burgundy intens. În plus, sunt disponibile și rucsacurile practice, care completează ținutele de zi cu zi.

Clasice reinterpretate într-o notă modernă

Colecția pentru bărbați îmbină lejeritatea stilului sportiv cu eleganța elementelor clasice și atemporale. Selecția include pantofi sport în nuanțe de bleumarin și ghete până la gleznă, ideale pentru plimbările de toamnă. Brandul adaugă și genți de dimensiuni mari, alături de rucsacuri practice, disponibile în tonuri versatile de negru, maro închis și bleumarin – potrivite atât pentru birou, cât și pentru escapadele de weekend.

Opțiuni cu stil – și pentru cei mici

Noua colecție Beverly Hills Polo Club aduce și pentru copii modele confortabile și moderne, potrivite pentru aventurile de toamnă. Încălțăminte practică, la modă. Gama include bocanci rezistenți, cu șireturi și tălpi groase – disponibili atât în variante pentru băieți, cât și pentru fete – precum și ghete practice, ideale pentru aventurile de zi cu zi. Toate modelele combină confortul, calitatea și un design cu aer atemporal.

Noua colecție Beverly Hills Polo Club este creată pentru cei care apreciază eleganța și caută produse de calitate, la prețuri accesibile. Croielile simple, materialele premium și paleta de culori inspirată din natură fac ca fiecare model să se potrivească perfect stilului de toamnă. Clasice atemporale, care se integrează fără efort în orice garderobă.

Colecția Beverly Hills Polo Club este acum disponibilă online pe MODIVO, CCC, în magazine și în aplicațiile mobile.

Sursa foto: https://ccc.eu/ro/

