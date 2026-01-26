Colecția “Cupper destinații” – o călătorie în jurul lumii prin gust și aromă

Cupper, brandul britanic renumit pentru ceaiurile sale organice 100% naturale, lansează noua colecție Cupper Destinații, o invitație de a explora lumea prin experiențe senzoriale inspirate din trei colțuri emblematice ale globului. Noua gamă include trei sortimente speciale: South African Adventure, Marrakesh Markets și Brazilian Sunset, fiecare creat pentru a oferi o călătorie unică prin aromă, culoare și atmosferă.

Un ceai, trei lumi distincte

South African Adventure

Inspirat de peisajele vaste și de energia Africii de Sud, acest blend surprinde esența unei aventuri autentice. Notele calde și aromele profunde te poartă într-o călătorie vibrantă, plină de libertate și sălbăticie.

Marrakesh Markets

Un mix exotic, condimentat și senzorial, care redă magia bazarelor marocane. Aromele calde și prietenoase aduc în ceașcă atmosfera colorată și misterioasă a souk-urilor pline de viață.

Brazilian Sunset

Cu accente tropicale și luminoase, Brazilian Sunset își propune să recreeze bucuria apusurilor de pe plajele braziliene. Este un ceai solar, energizant, perfect pentru momentele în care ai nevoie de inspirație și good vibes.

O colecție gândită pentru exploratori urbani și iubitori de ritualuri

Cu fiecare sortiment, Cupper propune o călătorie în sine: o pauză de mindfulness, un moment de respiro, o evadare din ritmul alert al zilei. Gama Cupper Destinații este creată pentru toți cei care iubesc să descopere gusturi noi, culturi fascinante și ritualuri personale de relaxare.

Fiecare ceai este organic, natural, fără arome artificiale, creat cu grijă pentru ingredientele pure și pentru experiența consumatorului — atribute care au consacrat brandul Cupper la nivel internațional.

Design inspirațional și atmosferă de travel

Colecția este creată să inspire momente de explorare și creativitate, fiind ideală pentru iubitorii de ceai, pasionații de călătorii și toți cei care caută un ritual zilnic care să îi conecteze cu lumea.

Parte din experiența Cupper: descoperă destinația ta preferată

„Prin Cupper Destinații ne-am dorit să aducem o experiență diferită — nu doar un ceai, ci o poveste, un moment, o călătorie. Fiecare sortiment are propria personalitate și propriul univers, astfel încât fiecare consumator să își poată găsi destinația preferată în funcție de starea și inspirația de moment.” — Adelina Pasat cofondator Nutrivita

Gama Cupper Destinații este disponibilă în rețelele de retail moderne, pe magazinele online partenere și pe www.nutrivita.ro.

Sursa foto: Cupper

