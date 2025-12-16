  MENIU  
Clienții ING pot primi instant bani de la rudele din străinătate, fără comision. Serviciul, disponibil pentru persoane fizice și companii

Clienții ING pot primi instant bani de la rudele din străinătate, fără comision. Serviciul, disponibil pentru persoane fizice și companii

ING Bank a anunțat o nouă facilitate pentru clienții săi, chiar înainte de Sărbătorile de Iarnă. Românii pot primi deja transferuri în euro instant, fără comisioane, de la rudele din străinătate, din toate țările zonei euro. 

În plus, serviciul oferit de ING se extinde și la țările din zona SEPA (Single Euro Payments Area) care nu folosesc euro, inclusiv în România.

Clienții ING pot primi transferuri instant în euro, gratuit

Noul serviciu este disponibil gratuit atât pentru persoane fizice, cât și pentru companii din 11 decembrie, anunță ING Bank, într-un comunicat transmis presei.

Încasările se pot face în orice cont, indiferent de monedă. În plus, noua funcţionalitate permite primirea instant a fondurilor la orice oră, inclusiv în weekend sau de sărbători, în orice tip de cont.

„Principalul avantaj este că transferurile în euro nu vor mai dura câteva zile, acestea vor ajunge în contul destinatarului în câteva secunde, 24/7/365, inclusiv noaptea, în weekend sau de sărbători legale”, se arată în comunicatul transmis de ING Bank.

Pentru clienții persoane fizice, faptul că banii intră în cont instant înseamnă că vor avea acces la fonduri pentru cheltuieli urgente, situții neprevăzute sau plăți de sărbători. 

Plătitorul trimite banii în euro, iar beneficiarul îi primește în contul specificat, fie acesta în euro, fie în lei sau altă valută.

Schema SEPA și importanța sa

Schema SEPA, creată de sectorul bancar european, facilitează plățile în euro între conturi din orice țară membră. 

Aceasta include cele 27 de state UE, plus Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveția, Monaco, San Marino, Andorra și Vatican. 

În prezent, plățile instant în SEPA sunt obligatorii doar pentru țările din zona euro.

ING Bank România planifică să lanseze în curând și plățile instant în euro pentru zona SEPA, completând astfel infrastructura necesară pentru transferuri 24/7 în ambele sensuri. 

Serviciul ING, lansat cu un an mai devreme

Potrivit normelor UE, toate băncile din România trebuie să permită clienților să primească transferuri instant în euro până la 9 ianuarie 2027 și să le și trimită până la 9 iulie 2027. 

ING a decis să facă acest pas cu peste un an înainte, pentru a oferi clienților un serviciu util în perioada aglomerată de Sărbătorilor de iarnă.

„Potrivit normelor Uniunii Europene privind plăţile instant, până la data de 9 ianuarie 2027, toate băncile şi prestatorii de servicii de plată din România trebuie să ofere clienţilor lor posibilitatea de a primi transferuri în euro, iar până la 9 iulie 2027, de a trimite plăţi instant în euro. În ING, ne bucurăm să anunţăm că am lansat serviciul de încasări instant în euro cu un an înaintea termenului stabilit de Comisia Europeană”, a explicat Crina Pătru, director al Serviciului de Dezvoltare Plăți ING Bank România.

Lansarea serviciului vine într-un moment oportun, înainte de Crăciun, când volumul tranzacțiilor crește semnificativ. 

„Ne-am dorit să fie disponibil acum, înainte de sărbători, când volumul tranzacțiilor crește considerabil, iar oamenii au nevoie de acces rapid la bani. Concret, în ING, în luna decembrie a anului trecut, am înregistrat o creştere de 23% a volumelor de tranzacţii şi de 16% a numărului acestora, comparativ cu lunile precedente”, a precizat Crina Pătru.

Banca face parte din ING Group, o instituție financiară globală care deservește peste 38 de milioane de clienți în peste 40 de țări. În România, ING Bank operează din 1994 și are peste 1,9 milioane de clienți în segmentele retail, IMM-uri, Mid-Corporate și Wholesale Banking.

