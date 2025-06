Centenar Ovidiu Maitec: expoziție – eveniment la Muzeul Brukenthal din Sibiu, din 20 iunie 2025

Cu prilejul centenarului aniversării artistului Ovidiu Maitec 1925-2025, Muzeul Național Brukenthal în colaborare cu Asociația Maitec organizează la Sibiu în perioada 20 iunie-30 august 2025 expoziția Ovidiu Maitec 100.

Găzduită la Muzeul Național Brukenthal – Palatul Brukenthal din Piața Mare din Sibiu, expoziția este o amplă retrospectivă dedicată unuia dintre cei mai importanți sculptori români ai secolului XX.

Expoziția Ovidiu Maitec 100 face parte din Sezonul expozițional Brukenthal la FITS – Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu și expoziția va prezenta, pentru prima dată împreună, 50 de lucrări reprezentative pentru întreaga sa creație, aflate astăzi în colecția muzeelor de artă din România, în colecția familiei și în colecții private.

„Organizarea în acest an în România, la Muzeul Național Brukenthal, a unei expoziții dedicate artistului Ovidiu Maitec constituie unul dintre cele mai importante evenimente expoziționale ale Sibiului anului 2025. Expoziția organizată cu prilejul aniversării centenarului nașterii artistului 1925-2025 aduce în prim plan la Sibiu o seamă de lucrări din colecțiile mai multor muzee din țară. Cunoscut ca unul dintre cei mai importanți artiști ai secolului XX, recunoscut în scena artistică mondială ca un inovator în sculptură, profesor universitar și membru titular al Academiei Române, Ovidiu Maitec a părăsit lumea aceasta în anul 2007, an în care Sibiul a fost Capitala Culturală Europeană. În acest an, la 100 de ani de la naștere, cu sprijinul moștenitorilor și artiștilor Dana și Stéphane Maitec, o mare parte din creația maestrului va fi prezentată publicului. Această expoziție aduce și o premieră în expozițiile dedicate lui Maitec, și anume un curatoriat interesant oferit de doamna Irina Ungureanu Sturza care dorește realizarea unui dialog și creionarea unei vieții dedicate sculpturii prin expunerea celor mai importante lucrări ale artistului ce se află astăzi atât în Teatrul Național din București cât și în Muzeul Național de Artă al României din București, Muzeul Național de Artă Contemporană, Muzeul de Artă Vizuală din Galați, colecția Familiei Regale, Muzeul Național Brukenthal și alte instituții. Expoziția Ovidiu Maitec 100 face parte și din cea de a treia ediție a sezonului expozițional Brukenthal la FITS, eveniment ce a debutat în anul 2023 grație dialogului pe care l-am avut cu dl. Constantin Chiriac și începerii unei colaborări intense dintre Muzeul Național Brukenthal, Teatrul Național Radu Stanca și FITS. Mulțumesc moștenitorilor Dana și Stéphane Maitec pentru implicarea extraordinară, doamnei Oana Zaharia, directoarea Institutului Național al Patrimoniului și Excelenței Sale, doamnei Ioana Bivolaru, Ambasadoarea României la Paris” a declarat Alexandru Constantin Chituță, director de proiecte expoziționale din cadrul Muzeului Național Brukenthal.

Cel mai puternic urmaș spiritual al lui Brâncuși, artistul care a izbutit să introducă lumina în lemn – cum îl numea Mircea Eliade – Ovidiu Maitec s-a născut în 1925, la Arad. A absolvit Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București, în 1950. La începutul anilor ‘60 cioplea „un fel de zid, poartă sau pasăre”, o lucrare în al cărei perete apăreau pentru prima dată perforațiile în lemn ce aveau să devină principala sa inovație tehnică în sculptură.

Pe fondul ușoarei liberalizări care a traversat România comunistă în mai multe valuri, Ovidiu Maitec a avut parte de câteva întâlniri și expoziții internaționale care i-au schimbat destinul. În urma participării la Bienala de la Veneția, în 1968, avea să-l întâlnească pe vizionarul galerist scoțian Richard Demarco, care, după ce l-a vizitat pe Maitec în atelierul din România, în același an, nota: „sculpturile în lemn ale lui Maitec, asemeni unor îngeri, îi populează atelierul la fel de puternic precum orice prezență umană”. La invitația lui Demarco, artistul va expune, alături de alți colegi de generație, la Festivalul de la Edinburgh, în 1971, în expoziția Romanian Art Today, iar trei ani mai târziu va avea o personală la Demarco Gallery.

Anii ’70 au reprezentat momentul de vârf al carierei lui Ovidiu Maitec, când a avut patru expoziții personale în Marea Britanie, cu ecouri impresionante în presa vremii, și tot atunci l-a cunoscut pe colecționarul Jim Ede, fondatorul Kettle’s Yard Museum și membru fondator al Tate Gallery din Londra. Jim Ede a achiziționat lucrarea Îngeri, care a ajuns astfel să facă parte, astăzi, din colecția Tate Gallery, alături de alte sculpturi care se află în prezent în colecția Ketlle’s Yard, menționează Irina Ungureanu Sturza, curatoarea expoziției.

Această deschidere internațională avea să continue cu participarea la alte trei ediții ale Bienalei de Artă de la Veneția (1976, 1980, 1995), consolidându-i statutul de artist de referință al sculpturii românești postbelice. De-a lungul timpului, Maitec a expus în importante galerii și muzee din țară și din străinătate, iar lucrările sale se regăsesc în colecții prestigioase, atât publice cât și private.

Momentul Revoluției din 1989 a marcat un punct de cotitură tragic în devenirea sa artistică: atelierul din București al sculptorului, care se afla pe strada Pangrati, în apropierea Televiziunii Române, a fost distrus într-un incendiu izbucnit în urma schimburilor de focuri din zonă, iar circa 70 de lucrări – sculpturi în lemn și bronz, instrumentele de lucru și arhiva – au fost mistuite de flăcări. Această experiență dramatică a fost transfigurată în lucrările sale ulterioare, dominate de forme austere – sarcofage, containere, bănci –, în care ochiurile de lumină se vor închide, ca și cum artistul ar fi pecetluit astfel sensul sacrificiului propriei opere, întâmplat, paradoxal, în chiar zilele când comunismul lua sfârșit în România. În urma invitației primite din partea Ministerului Francez al Culturii, s-a transferat la Paris, unde a lucrat până la dispariția sa, în 2007.

Într-o încercare de a reconstitui, simbolic, integralitatea operei rămase a lui Ovidiu Maitec, expoziția va prezenta, pentru prima dată împreună, 50 de lucrări reprezentative pentru întreaga sa creație, aflate astăzi în colecția muzeelor de artă din România, în colecția familiei și în colecții private. Expoziția documentează evoluția formelor în care s-a articulat limbajul artistic al lui Ovidiu Maitec, de la porți, cumpene, radare, aripi, tronuri, stâlpi, coloane, păsări, arici, sau containere, punctând originalitatea cu care artistul a reușit să impregneze lucrărilor sale o monumentalitate atemporală, conectată, în același timp, cu experimentele neoavangardei postbelice și cu fascinația pentru revoluția tehnică contemporană.

Curator: Irina Ungureanu Sturza

Coordonator Muzeul Național Brukenthal: dr. Alexandru Constantin Chituță

Parteneri: Muzeul Național Brukenthal; Muzeul Național de Artă al României; Muzeul Național de Artă Contemporană; Muzeul „Vasile Pârvan”, Bârlad; Muzeul de Artă Vizuală Galați; Muzeul de Artă Tulcea; Muzeul de Arheologie, Istorie și Artă Buzău; Muzeul Județean de Artă „Centrul Artistic Baia Mare”; Muzeul Brăilei „Carol I”; Teatrul Național București; Fundația Colecția Familiei Regale a României.





Expoziția va fi deschisă la Muzeul Național Brukenthal, Piața Mare nr. 4 , Sibiu, în perioada 20 iunie – 30 august 2025.

Vernisaj: joi, 26 iunie, ora 14:00.

Program de vizitare: de miercuri până duminică, între orele 10.00 – 18.00.

Proiectul Ovidiu Maitec 100 este organizat de Asociația Maitec, prin moștenitorii artistului, Dana & Stéphane Maitec, în parteneriat cu Muzeul Național Brukenthal și Institutul Național al Patrimoniului.

Proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Sursa foto: Dana & Stephane Maitec

