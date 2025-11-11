  MENIU  
Cele mai populare intervenții estetice fără bisturiu în România – secretele naturaleții cu Dr. Ina Petrescu

Cele mai populare intervenții estetice fără bisturiu în România – secretele naturaleții cu Dr. Ina Petrescu

.

În ultimii ani, tratamentele estetice minim invazive au devenit o alegere tot mai frecventă pentru femeile și bărbații din România care își doresc un aspect natural, împrospătat, fără a apela la bisturiu. Evoluția tehnologiilor și apariția unor substanțe biocompatibile au transformat medicina estetică într-un domeniu accesibil și sigur.

Am stat de vorbă cu Dr. Ina Petrescu, medic chirurg plastician recunoscut pentru finețea rezultatelor sale și pentru filosofia “frumuseții fără exces”, despre cele mai populare tratamente estetice fără bisturiu care modelează în prezent chipurile româncelor.

Acidul hialuronic – hidratare, volum și naturalețe

“Acidul hialuronic rămâne o piesă de bază în estetica modernă”, spune Dr. Ina Petrescu cu un zâmbet cald. “Este o substanță pe care corpul o cunoaște, o acceptă, și care ne ajută să redăm pielii vitalitatea pierdută.”

De la redefinirea conturului buzelor, la refacerea volumelor feței și hidratarea intensă a pielii, acidul hialuronic oferă o soluție personalizată pentru fiecare vârstă și tip de chip. Rezultatul? O piele mai luminoasă, trăsături mai ferme și o frumusețe care nu trădează artificiul.

“Nu este despre transformare, ci despre echilibru. Când e făcut corect, pacientul arată pur și simplu odihnit și fericit, fără ca nimeni să poată spune exact de ce”, completează medicul.

După ce redăm pielii hidratarea și volumul natural, următorul pas firesc este să abordăm expresia feței – acolo unde oboseala și tensiunea lasă primele semne.

Botox – expresii relaxate, nu fețe înghețate

Demonizat pe nedrept în trecut, botoxul este astăzi o armă discretă împotriva ridurilor de expresie. Acționează delicat asupra mușchilor responsabili de liniile de pe frunte sau de la colțurile ochilor, oferind feței un aer mai destins, mai senin.

“Întotdeauna le spun pacientelor mele că botoxul nu trebuie să însemne rigiditate. Frumusețea unei expresii stă în mișcare. Scopul nostru este să relaxăm, nu să blocăm”, explică Dr. Ina Petrescu.

Rezultatele se instalează treptat, iar efectul – vizibil, dar natural – se menține câteva luni, oferind o senzație de prospețime continuă.

Iar pentru cei care își doresc nu doar relaxare, ci și o piele care să se regenereze din interior, medicina modernă propune o abordare nouă – stimularea colagenului natural.

Sculptra – întinerirea care vine din interior

Printre tratamentele care au revoluționat medicina estetică, Sculptra ocupă un loc aparte. Este un biostimulator al colagenului care nu “umple” instantaneu, ci determină pielea să se regenereze singură.

“Sculptra este pentru pacienții care vor rezultate pe termen lung și o piele cu o textură natural fermă”, explică Dr. Petrescu. “Este o metodă elegantă de întinerire, pentru că stimulează procesele biologice proprii, nu doar maschează semnele timpului.”

Efectele apar treptat, în decurs de câteva luni, și pot dura până la doi ani – o promisiune de tinerețe construită în ritmul propriu al pielii.

Pentru cei care vor o definire mai clară a trăsăturilor, dar fără pierderea naturaleții, un alt tratament de top își face loc în preferințele pacienților români.

Radiesse – liftingul subtil al trăsăturilor

Într-o estetică tot mai rafinată, Radiesse a devenit un aliat de nădejde pentru conturul feței. Pe bază de hidroxiapatită de calciu, acest filler stimulează colagenul și oferă un efect imediat de fermitate, mai ales în zona mandibulei, a obrajilor și a gâtului.

“Radiesse oferă acel ‘lift’ discret, dar vizibil. Îți redefinește trăsăturile fără să le schimbe. Este ca o versiune odihnită a ta”, spune Dr. Ina Petrescu.

Rezultatele pot dura mai mult decât în cazul fillerelor clasice, ceea ce îl transformă într-un tratament preferat al femeilor active, care vor rezultate de durată fără recuperare.

Iar atunci când pielea are nevoie de o susținere reală, dar pacientul nu dorește intervenție chirurgicală, medicina estetică oferă o soluție elegantă: liftingul cu fire.

Liftingul cu fire APTOS – frumusețea susținută din interior

Când pielea începe să-și piardă tonusul, dar chirurgia pare un pas prea mare, liftingul cu fire APTOS devine soluția ideală. Este un tratament care ridică și repoziționează țesuturile feței printr-o tehnică minim invazivă, folosind fire bioresorbabile care se integrează complet în piele.

“Este, dacă vreți, un pas între injecții și liftingul chirurgical. Firele oferă un efect de susținere vizibil imediat, dar și un plus de colagen în timp”, explică Dr. Ina Petrescu.

Rezultatul final este un chip mai ferm, cu trăsături care par redesenate de propria natură.

Iar pentru o piele care are nevoie nu doar de susținere, ci de o “resetare” completă, tehnologia laser vine în completarea perfectă a acestor tratamente.

Laserul fracționat CO₂ – resetarea pielii

Când vorbim despre laserul fracționat CO₂, vorbim despre un tratament care acționează profund. Este soluția ideală pentru cine își dorește o piele mai fină, mai uniformă, fără pete, pori dilatați sau cicatrici post-acneice.

“Este un tratament care regenerează pielea la propriu. Prin stimularea colagenului și reînnoirea celulară, laserul oferă o piele mai netedă, mai tânără și mai luminoasă”, explică Dr. Ina Petrescu.

Deși necesită o perioadă scurtă de recuperare, efectul este spectaculos și de lungă durată, făcând din această procedură una dintre cele mai iubite în clinicile de estetică din România.

Frumusețea, redescoperită prin echilibru

În viziunea doamnei Dr. Ina Petrescu, frumusețea nu înseamnă uniformitate, ci autenticitate. “Ceea ce contează este armonia feței, nu perfecțiunea. Scopul nostru nu este să schimbăm trăsăturile, ci să le redăm vitalitatea și expresia.”

Tratamentele estetice fără bisturiu nu mai sunt astăzi un tabu, ci o formă de îngrijire și de respect pentru sine. Fie că e vorba despre acid hialuronic, botox, Sculptra, Radiesse, fire APTOS sau laser CO₂, toate aceste proceduri aduc o notă de rafinament și încredere – acel “je ne sais quoi” al frumuseții moderne.

Într-un domeniu unde știința întâlnește arta, Dr. Ina Petrescu continuă să demonstreze că frumusețea reală nu se măsoară în mililitri sau milimetri, ci în emoția cu care un chip învață să zâmbească din nou.

