  MENIU  
Home > Advertorial > Cele mai importante distincții din Comerțul Online Românesc s-au acordat pe 14 Octombrie în cadrul ediției de 20 ani a Galei Premiilor eCommerce

Cele mai importante distincții din Comerțul Online Românesc s-au acordat pe 14 Octombrie în cadrul ediției de 20 ani a Galei Premiilor eCommerce

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.  Actualizat 31.10.2025, 17:48

eMAG, FAN Courier, Cupio, Zodiacool, Otter, Carrefour, Cărturești, Vegis, Noriel, Farmacia Tei, Glovo și alți jucători importanți ai industriei — printre câștigătorii GPeC 2025

Aflată la a XX-a ediție anuală, Gala Premiilor eCommerce 2025 s-a desfășurat pe 14 octombrie la Teatrul Național București, acordând cele mai importante premii companiilor care activează în comerțul online românesc.
Premiile au fost decernate pe 3 categorii: în funcție de votul consumatorilor online, în funcție de evaluarea făcută de 25+ de specialiști în cadrul programului GPeC Proficiency, precum și în funcție de votul Comunității GPeC formată din principalele companii care activează în domeniu.

Magazinul online preferat de clienții online: eMAG

Potrivit studiului eComm Pulse, eMAG continuă să fie magazinul preferat de către consumatorii online din România pe multiple categorii de produse comercializate. 

Carrefour, Cărturești, Farmacia Tei, Noriel, Vegis,  au fost premiate în calitate de magazine favorite la categoriile specifice:

Sorin Grindeanu, atac la adresa lui Bolojan: „Dacă nu facem această reașezare, până la sfârșitul lunii noiembrie pierdem bani europeni, 231 de milioane!”
Sorin Grindeanu, atac la adresa lui Bolojan: „Dacă nu facem această reașezare, până la sfârșitul lunii noiembrie pierdem bani europeni, 231 de milioane!”
Recomandarea zilei

• Hypermarketul Online Preferat: Carrefour
• Librăria Online Preferată: Cărturești
• Magazinul Online Preferat de Jucării și Articole pentru Copii: Noriel
• Magazinul Online Preferat de Produse Cosmetice: Farmacia Tei
• Magazinul Online Preferat de Produse Organice, Naturale & BIO: Vegis
• Aplicația de Livrare Preferată: Glovo

Studiul eComm Pulse, derulat pentru al 9-lea an consecutiv, analizează evoluția comerțului online din perspectiva consumatorilor români. Cercetarea este reprezentativă la nivel urban pentru populația cu vârste între 18 și 65 de ani, utilizatori de internet, cu un grad de eroare de ±4,37% și un nivel de încredere de 95%.

Detalii neștiute până acum despre soția lui Radu Mazăre. Cine este, de fapt, Roxana Mihalache și ce s-a aflat despre ea. Cei doi s-au mutat în Madagascar, unde duc o viață de lux, departe de ochii curioșilor
Detalii neștiute până acum despre soția lui Radu Mazăre. Cine este, de fapt, Roxana Mihalache și ce s-a aflat despre ea. Cei doi s-au mutat în Madagascar, unde duc o viață de lux, departe de ochii curioșilor
Recomandarea zilei

MobilaABC, Zodiacool.ro si Cupio – magazinele premiate pentru cel mai mare punctaj în cadrul programului GPeC Proficiency

Magazinele înscrise în cadrul programului GPeC E-Commerce Proficiency 2025 au fost evaluate de un juriu format din 28 de specialiști în e-commerce și digital marketing. Fiecare magazin a fost auditat în baza a peste 200 de criterii de performanță, urmărind îmbunătățirea experienței utilizatorului și creșterea ratei de conversie.

La finalul acestui program la categoria Start-up s-a remarcat magazinul MobilaABC – evaluat de auditori cu cel mai mare punctaj la categoria lui – indicând o bună implementare a recomandărilor auditorilor, în timp ce la categoriile Experienced și Professional cele mai mari punctaje au fost obținute de magazinul Zodiacool, respectiv Cupio – indicând consecvență în acțiuni de dezvoltare continuă. 

Dintre magazinele online înscrise în Programul GPeC Proficiency 2024 care au implementat Sistemul de Feedback Opinii de Încredere TRUSTED.ro și au primit minimum 100 de opinii de la clienți inregistrate în intervalul 1 noiembrie 2024 – 30 septembrie 2025, anul acesta,  câștigători la egalitate de puncte la categoria Voice of the Customer Award 2025 au fost Gameology și Marcoser – cu scorul 9,800/10

GPeC Proficiency este un program de Mentorship care încurajează competiția prin dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a magazinelor online și constă într-un proces complex de auditare, consultanță și optimizare a magazinelor în scopul îmbunătățirii UX și a ratei de conversie.

Scopul programului este de a sprijini echipele din spatele magazinelor online să se specializeze în tot ce este actual în E-Commerce și Digital Marketing pentru a stăpâni tehnicile esențiale de creștere a ratei de conversie.

Alături de magazinele online desemnate câștigătoare la Gala Premiilor eCommerce 2024, au fost menționate și apreciate meritele Platformelor E-Commerce și ale Agențiilor de Digital care au lucrat împreună cu cele mai bune magazine online ale anului:

  • Platforme și Agenții de Dezvoltare E-Commerce: Innobyte, Sonik, C-Solution, Pronet Design 
  • Agenții de Digital Marketing & SEO: Artvertising, Mavericks, Clever Plus, BigConvert, Limitless Agency. 

FAN Courier – Cea mai bună companie de curierat votată de Comunitatea GPeC 

Comunitatea GPeC – formată din cele mai relevante companii din domeniu a votat cei mai buni furnizori de servicii dedicate industriei de comerț electronic – iar la categoria curierat a fost desemnata compania FAN Courier

Cele mai importante distincții din Comerțul Online Românesc s-au acordat pe 14 Octombrie în cadrul ediției de 20 ani a Galei Premiilor eCommerce

Despre Gala Premiilor eCommerce 2025

Gala Premiilor eCommerce 2025 s-a desfășurat în cadrul celei de-a 20-a ediții anuale a GPeC SUMMIT din 14 Octombrie, la Teatrul Național București. Evenimentul a marcat 20 de ani de GPeC – 20 de ani de educație, inspirație și performanță în eCommerce și Digital Marketing, reunind pe scena Teatrului Național București, unii dintre cei mai buni speakeri români și internaționali, peste o mie de participanți și peste 9 ore de conținut practic.

Gala a fost prezentată de Pavel Bartoș, iar momentul artistic special a fost susținut de trupa Amadeus. Premiile pentru câștigătorii Galei au fost oferite de GPeC, Institut Guinot și TopLine.

______________________________________________

GPeC 2025 este o serie de evenimente fulfilled by eMAG

Gold Partner: FAN Courier

Supported by: Google

Silver Partner: VTEX

Recommended Payment Processor: NETOPIA Payments

Eveniment susținut de: Auchan, Banca Transilvania, bigconvert, Compari, cyber_Folks, Debonaire, DPD România, DWF, easySales, Eurolife Asigurari, five elements digital, GTS, Innobyte, Klarna, Limitless Agency, MD Promo, MerchantProMTH Digital, PayU, Plăți.Online, Poșta Panduri, RTB House, Sinaps, ShopfullyVISA.

Parteneri Media Principali: Știrile PRO TV, VOYO

Partener Media Strategic: Ringier România

Official Radio: KISS FM

Official Hosting: CyberFolks

Official Coffee: 5 to Go

Refreshments by: Pepsi 

Wine Partner: WineDeals

Foto credit: GPeC

Cele mai vândute colecții!
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) 49.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 1 – 7 noiembrie 2025. Luna Plină în Taur. Marte și Venus schimbă lăcașurile zodiacale
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 1 – 7 noiembrie 2025. Luna Plină în Taur. Marte și Venus schimbă lăcașurile zodiacale
Fanatik
Cine sunt acționarii de la Catedrala Patriarhală SA. Rolul companiei în proiectul grandios din centrul Bucureștiului
Cine sunt acționarii de la Catedrala Patriarhală SA. Rolul companiei în proiectul grandios din centrul Bucureștiului
GSP.ro
Singura jucătoare de tenis care și-a făcut operație de mărire a sânilor le-a răspuns criticilor: „Altele au mai mari, ai mei sunt falși, atât”
Singura jucătoare de tenis care și-a făcut operație de mărire a sânilor le-a răspuns criticilor: „Altele au mai mari, ai mei sunt falși, atât”
Click.ro
Cine este și cu ce se ocupă partenerul de viață al Oanei Gheorghiu. Ce avere are
Cine este și cu ce se ocupă partenerul de viață al Oanei Gheorghiu. Ce avere are
TV Mania
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Redactia.ro
Cine este polițistul care a fost  căsătorit cu doctorița Ștefania Szabo. Cei doi duceau o luptă prin tribunale
Cine este polițistul care a fost  căsătorit cu doctorița Ștefania Szabo. Cei doi duceau o luptă prin tribunale

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Andra Măruță, gest impresionant pentru o fată care i-a scris că nu are bani să vină la concertele ei. Ce cadou a primit în schimb: „Uite ce mi-a adus ea”
Andra Măruță, gest impresionant pentru o fată care i-a scris că nu are bani să vină la concertele ei. Ce cadou a primit în schimb: „Uite ce mi-a adus ea”
Fosta iubită a Jaguarului de la Insula Iubirii, dezvăluiri șocante: „Mi-aș fi dorit să nu îl fi cunoscut”
Fosta iubită a Jaguarului de la Insula Iubirii, dezvăluiri șocante: „Mi-aș fi dorit să nu îl fi cunoscut”
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Avantaje
N-ai să ghicești! Câți ani are, de fapt, Olga Barcari, frumoasa de la Asia Express! Pare o puștoaică, dar adevărul te va lăsa fără cuvinte! Fanii au refuzat să creadă!
N-ai să ghicești! Câți ani are, de fapt, Olga Barcari, frumoasa de la Asia Express! Pare o puștoaică, dar adevărul te va lăsa fără cuvinte! Fanii au refuzat să creadă!
Ce regretă și acum Mihaela Bilic din relația cu Costantin Stan, actualul soț al Andreei Berecleanu. Motivul real pentru care s-au despărțit: „Nu am fost niciodată…”
Ce regretă și acum Mihaela Bilic din relația cu Costantin Stan, actualul soț al Andreei Berecleanu. Motivul real pentru care s-au despărțit: „Nu am fost niciodată…”
Elle
Cum s-a schimbat relația dintre Ana Ularu și soțul ei, Marc Rissmann, după ce au devenit părinți. Actrița și actorul au împreună o fetiță pe nume Ezra: „Suntem foarte familiști”
Cum s-a schimbat relația dintre Ana Ularu și soțul ei, Marc Rissmann, după ce au devenit părinți. Actrița și actorul au împreună o fetiță pe nume Ezra: „Suntem foarte familiști”
EXCLUSIV ELLE: Priscilla Presley. Întâlnire cu o legendă
EXCLUSIV ELLE: Priscilla Presley. Întâlnire cu o legendă
Hugh Jackman și Sutton Foster, PRIMA apariție pe covorul roșu în calitate de cuplu, după divorțul actorului de Deborra-Lee Furness. Cum au fost surprinși cei doi îndrăgostiți. FOTO
Hugh Jackman și Sutton Foster, PRIMA apariție pe covorul roșu în calitate de cuplu, după divorțul actorului de Deborra-Lee Furness. Cum au fost surprinși cei doi îndrăgostiți. FOTO
DailyBusiness.ro
VIDEO ALERTĂ pe Aeroportul Băneasa. Un avion de mic dimensiuni a ieșit de pe pista de aterizare. Traficul aerian a fost blocat
VIDEO ALERTĂ pe Aeroportul Băneasa. Un avion de mic dimensiuni a ieșit de pe pista de aterizare. Traficul aerian a fost blocat
Victor Ponta, mesaj dur pentru Oana Țoiu după anunțul retragerii trupelor americane din România: ”Când vezi o funcție în față, te-ai răzgândit, sunt buni Trump și Vance”
Victor Ponta, mesaj dur pentru Oana Țoiu după anunțul retragerii trupelor americane din România: ”Când vezi o funcție în față, te-ai răzgândit, sunt buni Trump și Vance”
A1.ro
Bogdan de la Ploiești, mesaj ascuns în noua melodie cântată pentru Cristina Pucean. Modelul din videoclip seamănă izbitor cu ea
Bogdan de la Ploiești, mesaj ascuns în noua melodie cântată pentru Cristina Pucean. Modelul din videoclip seamănă izbitor cu ea
Ce pensie are Elena Merișoreanu la 77 de ani. Vedeta trage un semnal de alarmă: „Ce-i asta?”
Ce pensie are Elena Merișoreanu la 77 de ani. Vedeta trage un semnal de alarmă: „Ce-i asta?”
Cine este Roxana Mihalache, soția lui Radu Mazăre. Ce diferență de vârstă este între ei și câți copii au
Cine este Roxana Mihalache, soția lui Radu Mazăre. Ce diferență de vârstă este între ei și câți copii au
Ana, fiica lui Adrian Daminescu, s-a căsătorit în secret în America. Nunta s-a desfășurat pe patru zile
Ana, fiica lui Adrian Daminescu, s-a căsătorit în secret în America. Nunta s-a desfășurat pe patru zile
Cum se descurcă Roxana Nemeș în postura de mamă de gemeni: „Nu mai pot”
Cum se descurcă Roxana Nemeș în postura de mamă de gemeni: „Nu mai pot”
Observator News
22 de magistraţi s-au pensionat. Printre ei, judecătorul Mihail Udroiu de la ICCJ, în vârstă de 48 de ani
22 de magistraţi s-au pensionat. Printre ei, judecătorul Mihail Udroiu de la ICCJ, în vârstă de 48 de ani
Libertatea pentru Femei
E divorțul momentului în România! Milionarul și topmodela și-au spus adio după mulți ani de iubire și un copil superb împreună. Ce s-a întâmplat
E divorțul momentului în România! Milionarul și topmodela și-au spus adio după mulți ani de iubire și un copil superb împreună. Ce s-a întâmplat
Cântărețul adorat de românce a divorțat de soțul cu care a adoptat doi bebeluși, a tăcut mult timp, dar acum spune ce a trăit: haos, durere, disperare, panică
Cântărețul adorat de românce a divorțat de soțul cu care a adoptat doi bebeluși, a tăcut mult timp, dar acum spune ce a trăit: haos, durere, disperare, panică
Singurele imagini cu băiatul Nicoletei Luciu, înalt ca tatăl, frumos ca mama. A împlinit recent 17 ani și nu îl mai recunoști. Tripleții au deja 14 ani
Singurele imagini cu băiatul Nicoletei Luciu, înalt ca tatăl, frumos ca mama. A împlinit recent 17 ani și nu îl mai recunoști. Tripleții au deja 14 ani
Anda Adam, ceartă cu producătorii de la Asia Express! Declarațiile acide din spatele camerelor! Ce nu s-a văzut la televizor? A spus totul într-un podcast!
Anda Adam, ceartă cu producătorii de la Asia Express! Declarațiile acide din spatele camerelor! Ce nu s-a văzut la televizor? A spus totul într-un podcast!
Viva.ro
A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre SOȚIA lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Nimeni, dar nimeni nu-și imagina că va rosti asemenea cuvinte: ”Soția mea...”/ Exclusiv
A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre SOȚIA lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Nimeni, dar nimeni nu-și imagina că va rosti asemenea cuvinte: ”Soția mea...”/ Exclusiv
Bianca Drăgușanu a făcut un top 10 bărbați din România. Cine e pe primul loc: „Omul este super tare, se îmbracă super bine, vorbește frumos, corect gramatical. Nu există nimeni ca persoană publică în momentul de față să îl egaleze!” Nu, nu e vorba despre Gabi Bădălău
Bianca Drăgușanu a făcut un top 10 bărbați din România. Cine e pe primul loc: „Omul este super tare, se îmbracă super bine, vorbește frumos, corect gramatical. Nu există nimeni ca persoană publică în momentul de față să îl egaleze!” Nu, nu e vorba despre Gabi Bădălău
Octavia Geamănu spunea că nu gătește niciodată și că la ea în bucătărie miroase a bețișoare parfumate. Nu împarte același pat cu Marian Ionescu, dorm separat: „El nu m-a văzut niciodată în trening, pijamale de bumbac sau cu părul nespălat!” Acum soțul ei rupe tăcerea, iar ce a spus despre vedetă a stârnit reacții
Octavia Geamănu spunea că nu gătește niciodată și că la ea în bucătărie miroase a bețișoare parfumate. Nu împarte același pat cu Marian Ionescu, dorm separat: „El nu m-a văzut niciodată în trening, pijamale de bumbac sau cu părul nespălat!” Acum soțul ei rupe tăcerea, iar ce a spus despre vedetă a stârnit reacții
Mutare complet neașteptată! La 3 luni și jumătate de la moartea lui Felix Baumgartner, decizia a fost luată de familia lui! Nimănui nu i-a venit să creadă când a auzit ce au decis părinții și fratele cel mic, FĂRĂ Mihaela Rădulescu
Mutare complet neașteptată! La 3 luni și jumătate de la moartea lui Felix Baumgartner, decizia a fost luată de familia lui! Nimănui nu i-a venit să creadă când a auzit ce au decis părinții și fratele cel mic, FĂRĂ Mihaela Rădulescu
Redactia.ro
Cine este polițistul care a fost  căsătorit cu doctorița Ștefania Szabo. Cei doi duceau o luptă prin tribunale
Cine este polițistul care a fost  căsătorit cu doctorița Ștefania Szabo. Cei doi duceau o luptă prin tribunale
De ce a murit, de fapt, doctorița Ștefania Szabo. Adevărul a ieșit la iveală după două zile de la deces
De ce a murit, de fapt, doctorița Ștefania Szabo. Adevărul a ieșit la iveală după două zile de la deces
Ce este „laptele uitării”, medicamentul găsit lângă doctorița Ștefania Szabo și care se crede că ar fi provocat decesul tinerei
Ce este „laptele uitării”, medicamentul găsit lângă doctorița Ștefania Szabo și care se crede că ar fi provocat decesul tinerei
Ce tratament lua Ștefania Szabo, doctorița din Buzău, găsită moartă chiar în camera de gardă
Ce tratament lua Ștefania Szabo, doctorița din Buzău, găsită moartă chiar în camera de gardă
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Antibiotice Iași la CPhI Worldwide 2025, cel mai important eveniment dedicat industriei farmaceutice globale
Antibiotice Iași la CPhI Worldwide 2025, cel mai important eveniment dedicat industriei farmaceutice globale
Alertă alimentară: Trei produse cu substanțe interzise, retrase urgent din supermarketuri! Avertismentul ANSVSA
Alertă alimentară: Trei produse cu substanțe interzise, retrase urgent din supermarketuri! Avertismentul ANSVSA
Copil de vânzare în România: 7.000 de euro. Ce au făcut părinții cu banii?
Copil de vânzare în România: 7.000 de euro. Ce au făcut părinții cu banii?
Satul de poveste unde totul este pictat în albastru: povestea lui s-a răspândit în întreaga lume
Satul de poveste unde totul este pictat în albastru: povestea lui s-a răspândit în întreaga lume
TV Mania
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Karmen, fiica lui Adi Minune, cea mai bogată concurentă din sezonul „Asia Express. Ce avere are familia artistei
Karmen, fiica lui Adi Minune, cea mai bogată concurentă din sezonul „Asia Express. Ce avere are familia artistei
Sydney Sweeney a renunțat la haine și la inhibiții. Cum a apărut pe covorul roșu la un eveniment monden
Sydney Sweeney a renunțat la haine și la inhibiții. Cum a apărut pe covorul roșu la un eveniment monden
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43 de ani! În trecut, a fost implicată într-un scandal major
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43 de ani! În trecut, a fost implicată într-un scandal major
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
Un celebru actor, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal, la doar 28 de ani. Medicii i-au dat doar câțiva ani de trăit
Un celebru actor, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal, la doar 28 de ani. Medicii i-au dat doar câțiva ani de trăit
Noi informații ȘOC în cazul morții Ștefaniei Szabo. Doctorița și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a ucis pe Michael Jackson
Noi informații ȘOC în cazul morții Ștefaniei Szabo. Doctorița și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a ucis pe Michael Jackson
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton