Cele mai frecvente întrebări despre analizele ginecologice: Cum să te pregătești?

Pentru numeroase femei, analizele ginecologice pot genera un sentiment de disconfort, însă acestea reprezintă un element esențial în menținerea sănătății intime și în prevenirea afecțiunilor pe termen lung. Virusul Papiloma Uman (HPV) este un agent infecțios comun, transmis prin contact direct, care poate afecta atât femeile, cât și bărbații. Deși multe tipuri de HPV sunt inofensive și pot fi eliminate de sistemul imunitar, anumite tipuri virale prezintă un risc crescut de a provoca leziuni precanceroase și chiar cancer de col uterin. Din acest motiv, controalele ginecologice regulate devin indispensabile, oferind o evaluare detaliată a stării de sănătate și facilitând depistarea precoce a oricăror anomalii.

Pregătirea corespunzătoare pentru recoltarea acestor analize poate transforma experiența într-una mai confortabilă și poate influența pozitiv acuratețea rezultatelor obținute. Prin respectarea unor recomandări simple și prin cunoașterea procesului concret, vizita la ginecolog poate deveni o etapă firească a unei îngrijiri preventive eficiente. În acest articol, vom aborda întrebările frecvente și vom oferi sfaturi practice pentru o pregătire optimă înainte de programarea la medicul specialist ginecolog.

Primul pas: Informarea

Citești acest articol, deci informarea este un pas pe care l-ai început deja. Îți recomandăm să apelezi la o clinică specializată, cu medici de încredere și tehnologie de top. Pentru analize, alege un laborator specializat, care să ofere serviciile necesare pentru o monitorizare corectă a sănătății tale intime. În acest context, Clinica Micomi merită toată atenția – este primul laborator din țară care a introdus citologia în mediu lichid, prima clinică în care s-a efectuat genotiparea HPV și singurul laborator ce oferă în prezent biomarkeri de metilare, o analiză avansată de biologie moleculară care face diferența între o boală precanceroasă ce poate regresa și una cu risc de evoluție pe termen scurt spre cancer, asigurând o prevenție de încredere.

3 dintre cele mai frecvente întrebări despre analizele ginecologice

Când ar trebui să îți faci un control ginecologic?

Este recomandat să faci un control ginecologic anual sau ori de câte ori apar simptome neobișnuite, precum dureri, sângerări anormale, scurgeri vaginale neobișnuite sau semne de infecție cu HPV (negi genitali, durere la contactul sexual). Prima vizită la medic ar trebui să fie după debutul vieții sexuale.

Ce analize sunt recomandate preventiv în funcție de vârstă, adică în absența oricărui simptom?

În mod tradițional, până la identificarea HPV drept cauza infecțioasă a cancerului de col uterin, pentru prevenirea acestei boli era valabil un binecunoscut mesaj unic și simplu de sănătate publică: „Repetați anual examenul citologic Babeș-Papanicolaou!”. El este în continuare valabil pentru tinere sub 25 de ani, active sexual, la care testarea HPV nu este prima opțiune, pentru că infecțiile HPV cu care acestea se pot confrunta sunt în marea lor majoritate trecătoare.În anul 2024, adoptând recomandările internaționale, Ministerul Sănătății a propus o nouă metodologie de screening pentru cancerul de col uterin, încă nepusă în practică, dar care conține modificări importante ale conduitei medicale tradiționale. Conform acesteia, după vârsta de 25 de ani, investigațiile preventive de rutină nu mai pornesc de la examenul citologic Babeș-Papanicolaou (care arată eventuale efecte ale infecției HPV asupra celulelor de la nivelul colului uterin), ci de la testarea pentru tipurile de HPV cu risc oncogen înalt, care reprezintă cauza principală a precancerului și cancerului de col uterin.

Atunci când rezultatul testării preventive HPV este negativ, intervalul preconizat de repetare a acesteia este de 3 ani pentru femeile cu vârste cuprinse între 25 și 29 de ani și de 5 ani pentru cele cu vârste între 30 și 65 de ani. Dacă testarea HPV arată prezența unuia sau mai multor tipuri cu risc oncogen înalt, este nevoie de investigații suplimentare, care au ca scop să deosebească purtătoarele sănătoase de virus de cele care prezintă efecte identificabile ale infecției virale. Aceste investigații încep cu un examen citologic Babeș-Papanicolaou. Dacă rezultatul acestuia este normal, este nevoie doar de supravegherea evoluției infecției virale, cu repetarea ambelor teste după un an. Dacă examenul citologic semnalează anormalități ale celulelor, investigațiile ginecologice continuă cu examinare colposcopică.

Cum te pregătești pentru recoltarea analizelor ginecologice?

Pentru a te pregăti corespunzător, evită utilizarea produselor de igienă internă, spălăturile vaginale, ovulele, spermicidele, tampoanele sau creme vaginalele, precum și contactul sexual cu 48 de ore înainte de recoltarea analizelor. Programează consultul în afara perioadei menstruale pentru a asigura rezultate cât mai precise. Discută cu medicul care a indicat analizele despre senzația vagă de disconfort, care dispare în câteva minute, inerentă oricărui examen ginecologic, mergi relaxată și pregătește-ți corpul pentru o experiență cât mai confortabilă.

Așadar, pregătirea corectă pentru recoltarea analizelor ginecologice asigură rezultate precise și confort. Alege o clinică de încredere pentru sănătatea ta, cum este Clinica Micomi, unde laboratorul supraspecializat și acreditat în acest domeniu poate efectua din aceeași probă orice analiză necesară pentru aprofundarea diagnosticului, indicată suplimentar după primele rezultate, fără a fi nevoie de o altă recoltare, iar echipa de specialiști și tehnologiile avansate îți vor oferi îngrijire dedicată și tot profesionalismul necesar.

