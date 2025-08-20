  MENIU  
Home > Advertorial > Cele mai comune 10 afecțiuni ale pielii și ce trebuie să știi despre fiecare

Cele mai comune 10 afecțiuni ale pielii și ce trebuie să știi despre fiecare

Pielea reacționează rapid la schimbările din organism sau la factorii externi, iar semnele vizibile pot oferi indicații despre sănătatea generală. O piele sănătoasă nu înseamnă doar un aspect plăcut, ci te ajută să menții o stare bună de spirit și să ai mai multă încredere în tine. Schimbările apărute la nivelul cutanat au legătură cu stilul de viață, predispoziția genetică și expunerea la mediul înconjurător. Află care sunt cele mai răspândite zece afecțiuni dermatologice, cum le recunoști și ce măsuri poți lua pentru fiecare, astfel încât să poți proteja sănătatea pielii pe termen lung.

Eczema (dermatita atopică și de contact)

Eczema produce roșeață, mâncărimi puternice și uneori bășici, mai ales la nivelul mâinilor, feței sau picioarelor. Mulți copii prezintă dermatită atopică, dar unii pot dezvolta forme de contact, din cauza expunerii la alergeni sau detergenți. 

Pentru a ține sub control simptomele, evită factorii declanșatori și adoptă o rutină zilnică de hidratare folosind creme emoliente. Dermatologul poate recomanda unguente cu corticosteroizi sau tratamente specifice, adaptate vârstei și gradului de severitate. În unele situații, medicamentele administrate intern ajută la calmarea erupțiilor. Eczema variază de la o persoană la alta, de aceea este important să respecți indicațiile medicale pentru a găsi soluțiile potrivite.

Psoriazis

Psoriazisul afectează atât adulții, cât și copiii, apărând sub formă de plăci groase, roșii sau roz, acoperite de scuame albe. Zonele tipice sunt coatele, genunchii și scalpul. Spre exemplu, un adolescent poate observa că, în perioade stresante, plăcile se extind sau devin mai deranjante.

Tratamentul începe, de obicei, cu creme speciale, uneori în combinație cu terapii pe bază de lumină sau medicamente care modulează activitatea sistemului imunitar. Un stil de viață echilibrat, hidratarea corectă și reducerea stresului pot diminua frecvența episoadelor. Este important să urmezi vizitele regulate la medic pentru a ajusta tratamentul, să informezi specialistul despre orice reacție adversă și să eviți automedicația.

Rozaceea

Rozaceea este frecventă la adulți, mai ales la cei cu piele deschisă. Primele semne sunt înroșirea feței și apariția unor vase sanguine vizibile, uneori însoțite de mici coșuri. Un exemplu întâlnit: după consumul de alcool sau alimente picante, pacientul observă că obrajii se înroșesc și apar papule.

În funcție de simptome, dermatologul poate prescrie tratamente locale, antibiotice sau proceduri care să reducă vasele de sânge vizibile. Multe persoane reușesc să stăpânească simptomele evitând factorii ce le declanșează. Indiferent de cauze, cere ajutorul specialistului și nu încerca soluții agresive pe cont propriu.

Dermatita seboreică

Această boală se recunoaște prin descuamare grasă, gălbuie, apărută pe scalp, față sau alte zone bogate în glande sebacee. Copiii mici pot dezvolta “crusta de lapte”, ce dispare de obicei până la vârsta de doi ani.

Adultul cu dermatită seboreică poate avea mâncărimi intense pe scalp sau sprâncene, iar aspectul fulgios incomodează social. Tratamentele includ șampoane medicinale, produse antifungice și loțiuni calmante, dar și curățarea corespunzătoare a zonei afectate.

În farmacii sau magazine specializate găsești numeroase medicamente pentru afecțiuni dermatologice, însă este indicat să alegi produsele pe baza recomandării medicului sau farmacistului, ținând cont de vârstă și eventuale sensibilități.

Vitiligo

Vitiligo se manifestă prin apariția unor pete albe, care contrastează cu restul pielii. De regulă, boala nu duce la simptome fizice, dar afectează partea emoțională, mai ales când petele apar pe față sau pe mâini.

Unii pacienți primesc recomandări pentru produse ce conțin corticosteroizi sau tratamente cu lumină specială pentru a estompa diferențele de culoare. Rezultatele diferă, iar uneori este nevoie de consiliere psihologică pentru a accepta și a gestiona schimbarea aspectului. Vitiligo nu este transmisibil și nu influențează sănătatea altor organe, dar merită monitorizat în timp, mai ales în cazuri asociate cu tulburări autoimune.

Alunițele și riscul de melanom

Alunițele sunt prezente la fiecare persoană, însă modificările rapide ale acestora pot semnala o problemă gravă. Melanomul, o formă de cancer cutanat, poate porni de la o aluniță veche sau de la o leziune nou apărută.

Indicatori de alarmă:

  • creștere rapidă a dimensiunii sau modificarea culorii;
  • margini neregulate;
  • sângerare sau senzație de durere.

Dacă observi astfel de simptome, stabilește imediat un consult dermatologic. Persoanele cu istoric familial sau cu multe alunițe ar trebui să verifice periodic pielea la un specialist.

Acnee

Acneea nu apare doar la adolescenți. Și adulții se pot confrunta cu această problemă, fie din cauza dezechilibrelor hormonale, a alimentației sau a produselor de îngrijire nepotrivite. Leziunile pot include puncte negre, papule, pustule sau noduli adânci, uneori dureroși.

Pentru formele ușoare, ajută regulile de igienă și cremele cu substanțe precum peroxid de benzoil sau acid salicilic. În cazuri moderate ori severe, dermatologul poate recomanda antibiotice, retinoizi sau terapii combinate. Spargerea coșurilor crește riscul de infecție și cicatrici, așa că evită acest gest.

Urticaria

Urticaria provoacă pete roșii, reliefate, care provoacă mâncărime intensă. Apar brusc, iar cauzele variază: alergeni alimentari, medicamente, stres sau contact cu substanțe iritante.

Simptomele dispar de obicei în câteva zile, însă dacă plăcile revin sau sunt însoțite de dificultăți respiratorii, adresează-te imediat medicului. Tratamentul constă în antihistaminice recomandate de specialist și identificarea alergenului responsabil.

Herpesul oral

Herpesul oral dă leziuni dureroase la nivelul buzelor sau în jurul gurii. Virusul Herpes simplex rămâne în organism și reapare în perioade de stres, febră sau expunere prelungită la soare.

Cremele antivirale, aplicate la primele semne, scurtează durata puseului, iar evitarea contactului direct previne transmiterea infecției. Igiena riguroasă a mâinilor reduce riscul de răspândire. Dacă ai episoade dese de herpes, discută cu medicul pentru recomandări suplimentare sau investigații adiționale.

Negii (verucile)

Negii rezultă în urma infectării cu virusul papiloma uman (HPV). Se prezintă ca excrescențe rotunde, aspre și apar mai des pe mâini sau tălpi. Tratamentul implică produse keratolitice, plasturi speciali sau intervenții dermatologice pentru îndepărtarea acestora. Majoritatea negilor trec de la sine în timp, dar uneori persistă și necesită tratament specific. Evită automedicația, pentru a nu crește riscul de infecție. Adresează-te medicului pentru soluțiile potrivite.

Când trebuie să soliciți urgent ajutor medical pentru o problemă de piele?

Programează urgent un consult dermatologic dacă observi:

  • Aluniță cu modificări rapide de dimensiune, culoare sau relief
  • Pete sau ulcerații ce nu se vindecă
  • Roșeață, cruste, vezicule sau iritații care nu răspund la tratamentele obișnuite
  • Episoade persistente de mâncărime, arsură sau durere nejustificată

Consultațiile de specialitate, online sau la cabinet, ajută la stabilirea unui diagnostic clar și la alegerea tratamentului potrivit, prevenind complicațiile pe termen lung. Monitorizează constant pielea, mai ales dacă ai rude cu antecedente de boli dermatologice. Acest articol are scop informativ și nu înlocuiește consultul medical de specialitate. Pentru orice simptom sau problemă de sănătate, adresează-te întotdeauna medicului sau farmacistului!

Foto: Shutterstock

