  MENIU  
Home > Advertorial > Cele mai căutate cadouri de Valentine’s Day și Dragobete în 2026

Cele mai căutate cadouri de Valentine’s Day și Dragobete în 2026

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.

Valentine’s Day și Dragobetele nu mai sunt de mult doar despre flori, ciocolată sau gesturi făcute din inerție. În 2026, modul în care oamenii caută și aleg cadouri de Valentine’s Day și Dragobete s-a schimbat semnificativ: accentul cade tot mai mult pe personalizare, utilitate și semnificație emoțională.

Cele mai căutate cadouri de Valentine’s Day și Dragobete în 2026

Cuplurile nu mai vor „încă un cadou bifat”, ci un gest care să spună ceva real despre relația lor. De aceea, cele mai căutate cadouri de Valentine’s Day și Dragobete în 2026 sunt acelea care pot fi adaptate, personalizate și transformate într-o amintire pe termen lung. Cadourile personalizate, de la haine brodate până la textile pentru casă cu mesaj, au devenit una dintre cele mai puternice tendințe de căutare și cumpărare în această perioadă.

Această orientare spre cadouri cu sens explică și interesul tot mai mare pentru cadouri personalizate de Valentine’s Day, cadouri personalizate de Dragobete, dar și pentru produse care combină emoția cu utilitatea: hanorace personalizate, halate de baie personalizate sau lenjerii de pat personalizate. Sunt cadouri care nu impresionează doar în ziua în care sunt oferite, ci rămân relevante și după.

De ce cadourile personalizate sunt cele mai căutate în 2026

Motivul este simplu. Un cadou personalizat:

Anunțul momentului de la Antena 1, în legătură cu emisiunea „Chefi la cuțite”. Ce s-a aflat despre îndrăgitul show culinar. E oficial!
Anunțul momentului de la Antena 1, în legătură cu emisiunea „Chefi la cuțite”. Ce s-a aflat despre îndrăgitul show culinar. E oficial!
Recomandarea zilei
  • transmite intenție și atenție reală;
  • arată că alegerea nu a fost făcută pe fugă;
  • creează o legătură emoțională mai puternică;
  • are o durată de viață mai mare decât un cadou clasic.

În 2026, consumatorii caută idei de cadouri de Valentine’s Day și idei de cadouri de Dragobete care să reflecte povestea lor, nu doar să respecte o tradiție. Personalizarea prin broderie, text, inițiale sau mesaje, oferă exact acest lucru: unicitate.

Descoperire neașteptată a oamenilor de știință. Ce s-a aflat acum despre persoanele care s-au vaccinat împotriva Covid-19
Descoperire neașteptată a oamenilor de știință. Ce s-a aflat acum despre persoanele care s-au vaccinat împotriva Covid-19
Recomandarea zilei

Cele mai căutate categorii de cadouri de Valentine’s Day și Dragobete în 2026

1. Cadouri personalizate pentru cupluri

Cadourile personalizate pentru cupluri se află în topul preferințelor. Nu vorbim doar despre obiecte decorative, ci despre produse care pot fi folosite zilnic și care spun o poveste comună.

Cele mai căutate variante includ:

  • textile personalizate pentru casă;
  • articole vestimentare personalizate pentru el și ea;
  • cadouri cu mesaje brodate sau inscripționate.

Personalizarea nu mai este un „extra”, ci criteriul principal de selecție atunci când vine vorba de cadouri de Valentine’s Day și Dragobete.

2. Hanorace personalizate – cadoul care combină emoția cu stilul

În 2026, hanoracele personalizate sunt printre cele mai căutate cadouri de Valentine’s Day și Dragobete. Sunt apreciate pentru că:

  • pot fi purtate zilnic;
  • au un aer relaxat, modern;
  • permit personalizare discretă sau vizibilă.
Cele mai căutate cadouri de Valentine’s Day și Dragobete în 2026

Un hanorac personalizat cu inițiale, o dată importantă sau un mesaj cu semnificație devine mai mult decât o piesă vestimentară. Devine un simbol al relației. Tocmai de aceea, această categorie este extrem de căutată în rândul cuplurilor tinere, dar nu numai.

3. Halate de baie personalizate – cadouri intime, dar elegante

Halatele de baie personalizate sunt o alegere tot mai populară pentru Dragobete și Valentine’s Day, mai ales în rândul cuplurilor care pun accent pe confort și rafinament.

Un halat de baie personalizat:

  • sugerează intimitate și grijă;
  • poate fi personalizat cu inițiale sau mesaje subtile;
  • este un cadou util, nu doar simbolic.
Cele mai căutate cadouri de Valentine’s Day și Dragobete în 2026

În 2026, halatele de baie personalizate sunt considerate cadouri premium, potrivite atât pentru el, cât și pentru ea, dar și ca set pentru cuplu.

4. Lenjerii de pat personalizate – un trend în creștere

Poate surprinzător pentru unii, lenjeriile de pat personalizate se află printre cele mai căutate cadouri de Valentine’s Day și Dragobete în 2026. Motivul? Oamenii caută cadouri care:

  • aduc confort în viața de zi cu zi;
  • creează o atmosferă personală în casă;
  • rămân relevante mult timp.
Cele mai căutate cadouri de Valentine’s Day și Dragobete în 2026

O lenjerie de pat personalizată cu inițiale sau un mesaj discret transformă un obiect obișnuit într-un cadou cu valoare emoțională reală.

Cadouri de Valentine’s Day și Dragobete pentru ea – ce se caută în 2026

Când vine vorba de cadouri Valentine’s Day pentru ea, tendințele din 2026 arată clar o preferință pentru gesturi cu valoare emoțională, nu pentru obiecte alese la întâmplare. Femeile apreciază tot mai mult cadourile care spun o poveste, care reflectă atenția la detalii și care pot fi integrate firesc în viața de zi cu zi.

În 2026, femeile apreciază:

  • cadouri care arată atenție la detalii;
  • produse care pot fi integrate în rutina zilnică;
  • obiecte cu mesaj personal, nu standard.

Hanoracele personalizate, halatele de baie personalizate sau textilele personalizate pentru casă sunt preferate în detrimentul cadourilor clasice, impersonale.

Cadouri de Valentine’s Day și Dragobete pentru el

Și în cazul cadourilor pentru el, tendințele s-au schimbat. Bărbații apreciază tot mai mult cadourile practice, dar cu o notă personală.

În topul căutărilor se află:

  • hanorace personalizate;
  • halate de baie personalizate;
  • cadouri personalizate cu mesaj simplu, masculin.

Un cadou ales cu grijă, chiar dacă este discret, are un impact emoțional mult mai mare decât un obiect scump, dar generic.

De unde pot fi comandate cadouri personalizate de Valentine’s Day și Dragobete

Pe fondul acestei cereri tot mai mari pentru cadouri personalizate, consumatorii caută magazine online specializate, care oferă:

  • calitate ridicată;
  • personalizare atent realizată;
  • livrare sigură înainte de sărbători.

StudioulDeBroderie este unul dintre magazinele online unde pot fi comandate cadouri personalizate de Valentine’s Day și Dragobete. Accentul pus pe broderie de calitate și pe atenția la detalii face diferența într-o perioadă în care autenticitatea contează mai mult ca oricând.

De ce aceste tipuri de cadouri domină preferințele în 2026

Putem spune că în 2026, oamenii nu mai caută „ceva rapid”, ci mai degrabă „ceva potrivit”. Astfel, cele mai căutate cadouri de Valentine’s Day și Dragobete în 2026 sunt acelea care:

  • pot fi personalizate;
  • sunt utile;
  • creează emoție reală.

Cadourile personalizate bifează toate aceste criterii și oferă un echilibru rar între estetic, funcțional și emoțional.

În 2026, Valentine’s Day și Dragobetele sunt despre intenție, despre gesturi care spun o poveste și despre cadouri care rămân relevante dincolo de o singură zi. Hanoracele personalizate, halatele de baie personalizate și lenjeriile de pat personalizate nu sunt doar trenduri de moment, ci reflectă o schimbare profundă în modul în care oamenii înțeleg ideea de cadou.

Pentru cei care caută cadouri de Valentine’s Day și Dragobete cu adevărat apreciate, personalizarea nu mai este o opțiune, este criteriul principal atunci când fac o alegere.

Cele mai vândute colecții!
Clopoțica și Comoara Pierdută - Ediția nr. 52 (Disney. Ediția de platină)! Clopoțica și Comoara Pierdută - Ediția nr. 52 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Lilo & Stitch - Ediția nr.10 (Romanele Disney) Lilo & Stitch - Ediția nr.10 (Romanele Disney) 52.9 RON Cumpără acum
Robert Oppenheimer - ediția 22 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) Robert Oppenheimer - ediția 22 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) 36.99 RON Cumpără acum
Argonit - Ediția nr.20 (Descoperă Mineralele Pământului) Argonit - Ediția nr.20 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 116 (Titanic) Titanic - Ediția nr. 116 (Titanic) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 115 (Titanic) Titanic - Ediția nr. 115 (Titanic) 52.9 RON Cumpără acum
DUTRA D4K - Ungaria - Editia 10 (Tractoare de legenda) DUTRA D4K - Ungaria - Editia 10 (Tractoare de legenda) 72.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Ce va face Cătălin Măruță la ora 15.00, începând de luni, după ce rămâne fără emisiunea de la PRO TV: „Își dorește tare”
Ce va face Cătălin Măruță la ora 15.00, începând de luni, după ce rămâne fără emisiunea de la PRO TV: „Își dorește tare”
Fanatik
Când va debuta Ofri Arad la FCSB! Ultimele informații despre transferul de Champions League al campionilor. Exclusiv
Când va debuta Ofri Arad la FCSB! Ultimele informații despre transferul de Champions League al campionilor. Exclusiv
GSP.ro
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
Click.ro
Zodiile pentru care urmează un final de săptămână de vis. Acești nativi vor avea parte de un șir lung de bucurii
Zodiile pentru care urmează un final de săptămână de vis. Acești nativi vor avea parte de un șir lung de bucurii
TV Mania
FOTO. Sandra Izbașa, cadou de 18.000 de euro pentru soțul ei! Reacția uluitoare a lui Răzvan Bănică: „Se uitau oamenii ca la filme străine, am decis să-l las în cameră”
FOTO. Sandra Izbașa, cadou de 18.000 de euro pentru soțul ei! Reacția uluitoare a lui Răzvan Bănică: „Se uitau oamenii ca la filme străine, am decis să-l las în cameră”
Redactia.ro
Decizia radicală luată de Ruxandra Luca după ce a fost surprinsă alături de un bărbat căsătorit
Decizia radicală luată de Ruxandra Luca după ce a fost surprinsă alături de un bărbat căsătorit

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Ioana Grama vorbește despre complexul ei fizic. Ce parte a corpului ei nu îi place: „Știu că vă șochează”
Ioana Grama vorbește despre complexul ei fizic. Ce parte a corpului ei nu îi place: „Știu că vă șochează”
Cum a încercat Irinel Columbeanu să facă bani, fiind la azil. Mihai Albu a dezvăluit planul
Cum a încercat Irinel Columbeanu să facă bani, fiind la azil. Mihai Albu a dezvăluit planul
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Alertă alimentară de ultimă oră în România! Du înapoi acum sau aruncă dacă ai cumpărat asta! Un celebru hipermarket retrage un aliment consumat de mulți români! Ce pericol prezintă
Alertă alimentară de ultimă oră în România! Du înapoi acum sau aruncă dacă ai cumpărat asta! Un celebru hipermarket retrage un aliment consumat de mulți români! Ce pericol prezintă
Cea mai deșteaptă femeie din zodiac. Toți o admiră. Toți o ascultă. Genială, intuitivă și mereu cu un pas înainte. Are mintea brici, nu ridică vocea, dar are mereu ultimul cuvânt
Cea mai deșteaptă femeie din zodiac. Toți o admiră. Toți o ascultă. Genială, intuitivă și mereu cu un pas înainte. Are mintea brici, nu ridică vocea, dar are mereu ultimul cuvânt
Elle
Maia Morgenstern și fiica ei, Cabiria, clipe emoționante în familie. Ce moment special au sărbătorit: „Un semnal de alarmă, până nu e prea târziu...
Maia Morgenstern și fiica ei, Cabiria, clipe emoționante în familie. Ce moment special au sărbătorit: „Un semnal de alarmă, până nu e prea târziu...
Theo Rose, surprinsă de gestul fiului ei, Sasha, în vârstă de doi ani. Ce a povestit artista pe internet: „Noi încercăm să corectăm chestia asta și...”
Theo Rose, surprinsă de gestul fiului ei, Sasha, în vârstă de doi ani. Ce a povestit artista pe internet: „Noi încercăm să corectăm chestia asta și...”
Brooklyn Beckham, gest radical față de tatăl său, David Beckham, pe fondul conflictului din familie: „Va pune și mai multă sare pe rană”
Brooklyn Beckham, gest radical față de tatăl său, David Beckham, pe fondul conflictului din familie: „Va pune și mai multă sare pe rană”
DailyBusiness.ro
Trump mobilizează industria privată pentru a-și consolida superioritatea tehnologică în programele spațiale
Trump mobilizează industria privată pentru a-și consolida superioritatea tehnologică în programele spațiale
Cât costă cu adevărat un zbor low-cost. Taxele suplimentare pot dubla prețul biletului
Cât costă cu adevărat un zbor low-cost. Taxele suplimentare pot dubla prețul biletului
A1.ro
Cadoul în valoare de 18.000 de euro pe care Sandra Izbașa i l-a oferit lui Răzvan Bănică. Cum arată obiectul de lux
Cadoul în valoare de 18.000 de euro pe care Sandra Izbașa i l-a oferit lui Răzvan Bănică. Cum arată obiectul de lux
Lidia Buble, ținta bullying-ului la începutul carierei: "M-am izbit de tot felul de comentarii legate de nas, kilograme!" Ce rutină o ajută acum să arate spectaculos
Lidia Buble, ținta bullying-ului la începutul carierei: "M-am izbit de tot felul de comentarii legate de nas, kilograme!" Ce rutină o ajută acum să arate spectaculos
Dana Săvuică și Carmen Negoiță, vacanță exotică în Guadeloupe: „Ne-am distrat cu rom și maracuja”
Dana Săvuică și Carmen Negoiță, vacanță exotică în Guadeloupe: „Ne-am distrat cu rom și maracuja”
Elena Vîșcu radiază în vacanța din Dubai. Ce au observat fanii la fosta soție a lui CRBL
Elena Vîșcu radiază în vacanța din Dubai. Ce au observat fanii la fosta soție a lui CRBL
Cum arăta și ce făcea Ramona Olaru când i-a întâlnit pe Răzvan și Dani: „Strângeam bani. Eram un fel de Betty cea urâtă”
Cum arăta și ce făcea Ramona Olaru când i-a întâlnit pe Răzvan și Dani: „Strângeam bani. Eram un fel de Betty cea urâtă”
Observator News
La 24 de ani, Grațiela își caută job de 6 luni: 300 de aplicări, 10 interviuri, aproape niciun răspuns
La 24 de ani, Grațiela își caută job de 6 luni: 300 de aplicări, 10 interviuri, aproape niciun răspuns
Libertatea pentru Femei
Bomba mondenă! Vedeta Antenei 1, surprinsă în ipostaze intime, interzise, cu un doctor însurat, la benzinarie! Amor nebun în miezul zilei! A venit și poliția!
Bomba mondenă! Vedeta Antenei 1, surprinsă în ipostaze intime, interzise, cu un doctor însurat, la benzinarie! Amor nebun în miezul zilei! A venit și poliția!
Replica genială a lui Ilie Bolojan, la care nimeni nu se aștepta: “Ca să fiți liniștiți...!”. Premierul NU vorbește despre viața lui privată, dar acum a răbufnit!
Replica genială a lui Ilie Bolojan, la care nimeni nu se aștepta: “Ca să fiți liniștiți...!”. Premierul NU vorbește despre viața lui privată, dar acum a răbufnit!
O recunoști pe celebra actriță? S-a iubit cu Mel Gibson pe marele ecran, dar în viața reală a divorțat după doar un an. Acum și-a regăsit dragostea din tinerețe
O recunoști pe celebra actriță? S-a iubit cu Mel Gibson pe marele ecran, dar în viața reală a divorțat după doar un an. Acum și-a regăsit dragostea din tinerețe
Cum arată și ce meserie a avut soția lui Emil Constantinescu. Nadia Ileana Bogorin apare foarte rar în public. Cu ce se ocupă cei doi copii ai cuplului
Cum arată și ce meserie a avut soția lui Emil Constantinescu. Nadia Ileana Bogorin apare foarte rar în public. Cu ce se ocupă cei doi copii ai cuplului
Viva.ro
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Redactia.ro
Decizia radicală luată de Ruxandra Luca după ce a fost surprinsă alături de un bărbat căsătorit
Decizia radicală luată de Ruxandra Luca după ce a fost surprinsă alături de un bărbat căsătorit
Doamne, dramatic ce se intampla cu Fulgy al Clejanilor... Ultima ora
Doamne, dramatic ce se intampla cu Fulgy al Clejanilor... Ultima ora
Greșeala care te lasă fără moștenire, chiar dacă ești copilul legal. Mulți români află prea târziu
Greșeala care te lasă fără moștenire, chiar dacă ești copilul legal. Mulți români află prea târziu
Ultima imagine postată de Tal Berkovich înainte să moară. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” s-a stins în urma unui accident
Ultima imagine postată de Tal Berkovich înainte să moară. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” s-a stins în urma unui accident
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Concedii medicale 2026. Ministrul Sănătății îl contrazice pe Bolojan, anunță excepții pentru pacienți vulnerabili
Concedii medicale 2026. Ministrul Sănătății îl contrazice pe Bolojan, anunță excepții pentru pacienți vulnerabili
Demența nu este doar o boală a creierului. Descoperirea chimbă tot ce știam despre Alzheimer
Demența nu este doar o boală a creierului. Descoperirea chimbă tot ce știam despre Alzheimer
Carnivorii pot avea mai multe șanse să ajungă la 100 de ani decât vegetarienii, cu o singură condiție
Carnivorii pot avea mai multe șanse să ajungă la 100 de ani decât vegetarienii, cu o singură condiție
Patru zodii au șanse mari să se îmbogățească între 9 și 15 februarie. Intră într-o perioadă de abundență financiară
Patru zodii au șanse mari să se îmbogățească între 9 și 15 februarie. Intră într-o perioadă de abundență financiară
TV Mania
FOTO. Sandra Izbașa, cadou de 18.000 de euro pentru soțul ei! Reacția uluitoare a lui Răzvan Bănică: „Se uitau oamenii ca la filme străine, am decis să-l las în cameră”
FOTO. Sandra Izbașa, cadou de 18.000 de euro pentru soțul ei! Reacția uluitoare a lui Răzvan Bănică: „Se uitau oamenii ca la filme străine, am decis să-l las în cameră”
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
Mădălin Șerban și Dilinca au fost eliminați! Câți bani au câștigat după 5 săptămâni la Power Couple
Mădălin Șerban și Dilinca au fost eliminați! Câți bani au câștigat după 5 săptămâni la Power Couple
FOTO. „Varianta 90-60-90!” » Ruxandra Luca, transformare radicală la 2 ani de la despărțirea de tatăl copiilor: „Nu e de la divorț, mănâncă mai proteic!”
FOTO. „Varianta 90-60-90!” » Ruxandra Luca, transformare radicală la 2 ani de la despărțirea de tatăl copiilor: „Nu e de la divorț, mănâncă mai proteic!”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată acum Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică de când a renunțat la viața publică?
Cum arată acum Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică de când a renunțat la viața publică?
Ruxandra Luca, secretul siluetei perfecte după 3 nașteri. Cum se menține în formă! „Zilele mele încep la ora 6 dimineața”
Ruxandra Luca, secretul siluetei perfecte după 3 nașteri. Cum se menține în formă! „Zilele mele încep la ora 6 dimineața”
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu, fiica cea mică a fostului președinte. Cum arată acum, la 45 de ani
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu, fiica cea mică a fostului președinte. Cum arată acum, la 45 de ani
Boala autoimună de care suferă Naba Salem de la Survivor. I s-a făcut rău în timpul probelor
Boala autoimună de care suferă Naba Salem de la Survivor. I s-a făcut rău în timpul probelor
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton