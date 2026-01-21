  MENIU  
Cele mai bune cărți pentru a dezvolta dragostea pentru citit la copiii de 6-7 ani

La vârsta de 6-7 ani, micuții încep să facă primii pași în cititul independent, astfel că este foarte important ce cărți le alegem în acest scop. Această etapă este cu atât mai importantă cu cât, pe lângă deprinderea cititului, cei mici învață să înțeleagă emoțiile personajelor, să exploreze lumi noi și să-și dezvolte creativitatea. Află cum trebuie să alegi cărțile potrivite, astfel încât să apropii copilul de lectură pentru toată viața.

Cum alegem cărțile potrivite pentru copii de 6-7 ani

Alegerea cărților este într-adevăr o responsabilitate, pentru că volumele potrivite le inspiră copiilor bucuria lecturii, pe când cele nepotrivite le cauzează plictiseală sau chiar repulsie pentru citit. 

Pentru început, titlurile cu propoziții scurte, font mare și ilustrații atractive, de la Univers Enciclopedic, sunt ideale pentru copiii care încep să citească singuri. De exemplu, o selecție de cărți pentru copii 6-7 ani poate include povești cu aventuri ușor de urmărit, personaje prietenoase și mesaje pozitive despre prietenie, curaj și bunătate.

O strategie utilă poate fi să implici copilul în alegerea titlurilor, lăsându-l să se uite la copertă și la imaginile disponibile online. Astfel, vei afla ce personaje îl atrag, îi stârnesc curiozitatea sau ce aventuri ar vrea să descopere. 

Cum să transformi lectura într-o experiență activă

Lectura nu trebuie să fie pasivă. Odată ce copilul începe să citească singur, poți crea activități care să-i stimuleze gândirea și creativitatea. De exemplu, după ce terminați o poveste din categoria cărți copii 6 ani, întreabă-l: „Ce ai fi făcut tu dacă erai personajul principal?” sau „Cum crezi că s-ar fi schimbat povestea dacă personajele ar fi ales alt drum?” Acest tip de discuție dezvoltă empatia și capacitatea de a lua decizii.

De asemenea, jocurile inspirate de povești pot fi și ele utile. Dacă lectura se concentrează pe natură sau animale, puteți realiza împreună desene, mici experimente sau jocuri care să reproducă acțiunea din carte. Acest mod de a interacționa cu textul îl ajută pe copil să învețe mai ușor și să-și cultive dragostea pentru lectură. 

Beneficiile lecturii regulate pentru dezvoltarea copilului

Pe lângă faptul că ajută la formarea abilităților de citire, mai trebuie să știi despre cărți copii 6 ani că au un impact surprinzător asupra modului în care micuții își înțeleg emoțiile și în care percep relațiile cu ceilalți. Poveștile devin astfel lecții despre curaj, prietenie, generozitate sau un mod de a face față fricilor și provocărilor.

După ce citește o poveste, poți încuraja copilul să discute despre ceea ce a trăit personajul: „Ce crezi că simțea eroul?”, „Cum ai fi procedat tu în locul lui?”. Astfel, lectura devine o experiență activă, care dezvoltă empatia și gândirea critică.

De asemenea, activitățile inspirate de cărți (mici jocuri de rol, desenarea personajelor preferate sau recrearea scenelor din poveste) fac lectura mai captivantă. Aceste activități ajută copilul să înțeleagă mai bine povestea, deoarece o explorează din mai multe unghiuri și o experimentează activ.

Lectura regulată ajută și la dezvoltarea răbdării și a concentrării. Activitățile din cărți, puzzle-urile, ghicitorile sau micile provocări logice îi învață pe copii să gândească pas cu pas, să observe detalii și să găsească soluții. În plus, obiceiul de a citi constant le lărgește vocabularul și îi ajută să exprime mai clar ceea ce simt sau gândesc.

Alegerea atentă a cărților pentru copii de 6 ani și integrarea lor în rutina zilnică poate transforma cititul într-o experiență plăcută, educativă și motivantă. Fiecare poveste este o oportunitate de a învăța, de a crea amintiri frumoase și de a-i insufla copilului dragostea pentru cărți, un dar care îl va însoți întreaga viață.

