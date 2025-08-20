Ce trebuie să faci după ce cumperi un apartament: Ghid complet pentru noul proprietar

Achiziția unui apartament este doar începutul. Urmând pașii de mai jos, vei putea să treci rapid de birocrație și să te bucuri din plin de noul tău cămin.

Pașii esențiali după achiziție

Intabularea proprietății Schimbarea rolului fiscal Încheierea asigurării de locuință Preluarea utilităților Curățenia și verificarea instalațiilor Integrarea în comunitate

Pentru claritate, iată un tabel cu termene și instituțiile responsabile:

Procedură Termen maxim Instituție Intabulare apartament 30 zile de la autentificarea notarială Oficiul de Cadastru (OCPI) Schimbarea rolului fiscal 30 zile de la autentificarea notarială Primăria / DITL Încheierea asigurării PAD Cât mai curând după predarea cheilor PAID / asigurator Transfer contract utilități 30 zile de la autentificarea notarială Furnizori (gaz, electric)

Intabularea apartamentului: Ce trebuie să știi

Intabularea îți dă dreptul real asupra locuinței și o înscrie oficial în cartea funciară.

Pași de urmat:

Verifică la notar dacă încheierea de intabulare este solicitată de oficiu.

Ridică documentul în maxim 30 zile de la data autentificării contractului.

Păstrează-l în dosarul locuinței, alături de extrasul de carte funciară.

Beneficiu: vei putea ulterior să faci un împrumut ipotecar sau să vinzi un apartament, fără complicații.

Schimbarea rolului fiscal: Procedură și documente

Schimbarea rolului fiscal înseamnă înregistrarea ta ca titular de impozit pe clădiri și teren. Dacă uiți de acest pas, riști amendă.

Documente necesare

Contract de vânzare–cumpărare (original)

Act de identitate (original și copie)

Documentație cadastrală (releveu, certificat energetic)

Copie după actul de căsătorie (dacă este cazul)

Unde te prezinți

La Direcția de Impozite și Taxe Locale (primăria de sector sau județ).

Sugestie: programează-te online, dacă se poate, și evită orele de vârf.

Încheierea asigurării de locuință: De ce este importantă

O locuință neasigurată reprezintă un risc major. Asigurarea minimă PAD (pool-ul PAID) acoperă:

Cutremure

Inundații

Alunecări de teren

Poți opta pentru o poliță facultativă, care acoperă și:

Incendii

Furturi

Daune cauzate de apă

Avantaj: în caz de incident, primești despăgubiri rapide și reduci costurile neprevăzute.

Înregistrarea la furnizorii de utilități

Principalii pași

Gaz – schimbă titularul, online sau la sediu Electricitate – Enel, Electrica, Digi etc. Apă și canalizare – operatorul local Internet și TV – RCS&RDS, UPC, Telekom

Documente uzuale

Copie contract de vânzare–cumpărare

Copie CI

Ultima factură și chitanța aferentă

Fotografie cu indexul contoarelor

Recomandare: fă acest demers în primele 30 zile de la achiziție și păstrează copiile confirmărilor.

Curățenia generală: Pregătirea spațiului tău

Chiar dacă spațiul arată curat, praful și bacteriile persistă.

Apelează la servicii profesionale de curățenie – garantează igienă în profunzime.

de curățenie – garantează igienă în profunzime. Verifică și schimbă filtrele de la aerul condiționat și hotă.

de la aerul condiționat și hotă. Inspectează instalațiile: Robinete și țevi (scurgeri, coroziune) Prize și întrerupătoare (căldură, contacte slabe) Centrala termică (revizie autorizată)



O locuință bine pregătită te ajută să eviți defecțiunile majore.

Integrarea în comunitate: Primii pași

O relație bună cu vecinii îți asigură confort și siguranță.

Prezintă-te administratorului și președintelui asociației de proprietari.

și președintelui asociației de proprietari. Cere regulamentul intern și detalii despre taxele de întreținere.

Participă la ședințele asociației – vei fi la curent cu proiectele și reparațiile.

Încearcă să-ți cunoști vecinii: un simplu “bună ziua” ajută la construirea încrederii.

Sfaturi finale: respectă spațiile comune, anunță la timp orice problemă și fii deschis sugestiilor.

