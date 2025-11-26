Ce tip de orez alegem? Ghid complet + 5 rețete delicioase cu pui

Orezul este unul dintre cele mai versatile ingrediente din bucătărie, însă varietățile diferite – cu bob lung, scurt, rotund, Jasmine, Basmati, Arborio – pot crea confuzie atunci când vrem să alegem tipul potrivit pentru o rețetă.

În magazine găsești o varietate de sortimente, iar pentru a ști exact cum să le folosești, ți-am pregătit un ghid complet cu 5 rețete savuroase de orez cu pui, fiecare preparată cu tipul de orez ideal.

1. Pilaf românesc cu pui – orez cu bob rotund

De ce orez cu bob rotund?Are un conținut ridicat de amidon și absoarbe foarte bine lichidele, ceea ce îl face perfect pentru un pilaf cremos, consistent și aromat – exact ca în bucătăria românească.

Cum se prepară:Călește ceapă în ulei, adaugă bucățelele de pui rumenite, apoi morcov, ardei și țelină. Pune orezul spălat, călește-l 1–2 minute și completează cu supă caldă. Fierbe la foc mic, amestecând rar, până orezul absoarbe toată apa. Asezonează cu sare, piper și pătrunjel verde.Un pilaf autentic, moale și plin de savoare.

2. Risotto italian cu pui și ciuperci – orez Arborio sau Carnaroli

De ce Arborio sau Carnaroli?Aceste orezuri italiene sunt bogate în amidon și au bobul mediu, perfect pentru textura cremoasă și catifelată a risotto-ului. Carnaroli este apreciat de bucătarii profesioniști pentru că își păstrează forma mai bine în timpul gătirii lente.

Cum se prepară:Sotează ceapă și usturoi în unt și ulei de măsline. Adaugă puiul, ciupercile și orezul Arborio. Stropește cu vin alb sec, apoi adaugă treptat supă caldă, amestecând constant. La final, încorporează parmezan ras și un cub de unt.Rezultatul: un risotto cremos, intens, perfect pentru o masă rafinată. Poți completa cu o salată proaspătă de roșii și avocado.

3. Orez indian cu pui în sos de unt – orez Basmati

De ce Basmati?Este un orez cu bob lung, parfumat și ușor aerat, folosit în majoritatea preparatelor indiene. Aroma lui subtilă și textura pufoasă completează perfect sosurile cremoase și condimentate.

Cum se prepară:Pregătește puiul în sos de unt, roșii, smântână, usturoi, ghimbir și garam masala. Fierbe orezul Basmati cu sare și cardamom. Servește sosul de pui peste orezul simplu, pufos.Un contrast delicios între aromele intense și orezul lejer – un preparat memorabil.

4. Orez arăbesc cu pui și legume – orez cu bob lung

De ce orez cu bob lung?Pentru rețetele arabe, acest tip de orez rămâne ferm și ușor separat după gătire, oferind textura caracteristică. Dacă îți plac aromele orientale, poți alege și Basmati.

Cum se prepară:Călește ceapă, usturoi, pui și legume (morcov, mazăre, ardei) în ulei de măsline. Adaugă orezul spălat, apoi condimente: coriandru, scorțișoară, turmeric. Completează cu supă caldă și fierbe la foc mic.Servește cu migdale prăjite și pătrunjel verde pentru un plus de textură și aromă.

5. Orez chinezesc picant cu pui – Jasmine sau orez cu bob lung răcit

De ce Jasmine?Jasmine este ușor lipicios, ideal pentru rețete asiatice. Dacă folosești orez cu bob lung, este important să fie gătit și răcit înainte – chiar de cu seara – pentru a nu se lipi în wok.Cum se prepară:Sotează rapid puiul marinat în sos de soia, usturoi și ghimbir. Adaugă legume tăiate fin, apoi orezul Jasmine gătit și răcit. Condimentează cu sos de soia, chili, oțet de orez și ulei de susan.Obții un preparat rapid, picant, cu textură ușor crocantă – delicios și sățios.

Sursa foto: Shutterstock.com

