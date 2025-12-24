Fațete dentare din porțelan vs. fațete din compozit: Ce sa alegi? 

Zâmbetul tău poate arăta așa cum ai visat dacă apelezi la ajutorul specialiștilor. Zâmbetul ideal nu mai este un vis. Ceea ce altădată părea rezervat doar starurilor de cinema poate deveni realitatea ta de zi cu zi. Fațetele dentare sunt apreciate de pacienții din întreaga lume – de oricine își dorește să obțină un zâmbet frumos, puternic și sănătos.

Dacă te gândești de ceva timp să îți pui fațete dentare, cel mai probabil a apărut o serie de întrebări. E inevitabil. Ce material este mai bun? Ce să alegi între porțelan și compozit? Găsești informații clare în acest ghid. Citește-l până la final dacă vrei să iei o decizie informată.

Fațetele dentare din porțelan

Fațetele dentare din porțelan sunt adesea recomandate pentru că oferă numeroase avantaje. Înainte de a le descoperi pe toate, trebuie să știi că indiferent de materialul din care sunt realizate, fațetele dentare arată ca niște foițe subțiri care îmbracă partea vizibilă a dinților. Se atașează cu un adeziv special și corectează defectele de formă, volum, culoare sau micile defecte de aliniere.

Avantajele fațetelor dentare din porțelan

Porțelanul este un material folosit intens în stomatologie, cunoscut și apreciat de pacienții de toate vârstele. Iată avantajele

Durabilitate: Fațetele din porțelan pot avea o durată de viață mare dacă sunt îngrijire cu rigurozitate. Sunt rezistente la pete și uzură;

Aspect natural: Nimeni nu poate contrazice transluciditatea și textura porțelanului. Se aseamănă cu smalțul natural;

Nu se pătează în timp: Poți consuma cafea, ceai, vin roșu sau alimente pigmentate fără să te gândești că acestea îți vor păta dinții;

Alegere premium: Fațetele dentare din porțelan sunt ideale pentru reabilitări complexe. Se integrează foarte bine pe arcade. Mulți pacienți poartă aparat dentar invizibil pentru a corecta poziția dinților înainte de fațetele dentare.

Dezavantajele fațetelor dentare din porțelan

Fiecare opțiune are atât plusuri, cât și minusuri. Așa este firea lucrurilor, însă totul ține de perspectiva din care privești. Pentru unii, aceste dezavantaje sunt nesemnificative. Vorbim în continuare despre:

Cost mai ridicat: Porțelanul este mai scump, este un material premium;

Procedură ireversibilă: Înainte de a aplica fațetele dentare, medicul va șlefui ușor smalțul. Această procedură este ireversibilă;

Timp mai lung de realizare: Pentru că este un material premium, necesită o atenție specială, deci mai multe vizite la stomatologie.

Fațete dentare din compozit

Compozitul este un material folosit adesea în cabinetele stomatologice. Dacă ai o măsea plombată, înseamnă că știi ce este compozitul. Mai nou, acest material poate fi folosit și pentru fațetele dentare, doar că nu este la fel de rezistent.

Avantajele fațetelor dentare din compozit

Vorbim despre un material accesibil pentru mulți pacienți. Astfel că există și aici mai multe avantaje

Preț accesibil: Fațetele din compozit sunt semnificativ mai ieftine;

Rezultat rapid: Nu se realizează în laborator. Compozitul se aplică direct pe dinte și se modelează în cabinet;

Ușor de reparat: Compozitul se poate repara ușor, într-o vizită scurtă la stomatologie;

Procedură minim invazivă: În majoritatea cazurilor nu este necesară șlefuirea dinților.

Dezavantajele fațetelor dentare din compozit

Trecem de la plusuri la minusuri. Iată ce trebuie să știi despre dezavantaje:

Durabilitate redusă: Materialul este mai fragil, predispus la uzură, deci necesită retușuri în timp;

Compozitul se poate păta: Compozitul se poate păta în timp, deci necesită lustruiri periodice;

Aspect mai puțin natural: Fațetele din compozit nu au același aspect cu cele din porțelan. Nu sunt la fel de naturale.

Așadar, alegerea finală ține de rezultatul pe care ți-l dorești. Dacă vrei un zâmbet natural, și rezultate de durată, atunci optează pentru porțelan. Dacă vrei o soluție mai accesibilă sau o procedură minim invazivă, alege compozitul.

