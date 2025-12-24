  MENIU  
Home > Advertorial > Fațete dentare din porțelan vs. fațete din compozit: Ce sa alegi? 

Fațete dentare din porțelan vs. fațete din compozit: Ce sa alegi? 

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.

Zâmbetul tău poate arăta așa cum ai visat dacă apelezi la ajutorul specialiștilor. Zâmbetul ideal nu mai este un vis. Ceea ce altădată părea rezervat doar starurilor de cinema poate deveni realitatea ta de zi cu zi. Fațetele dentare sunt apreciate de pacienții din întreaga lume – de oricine își dorește să obțină un zâmbet frumos, puternic și sănătos.

Dacă te gândești de ceva timp să îți pui fațete dentare, cel mai probabil a apărut o serie de întrebări. E inevitabil. Ce material este mai bun? Ce să alegi între porțelan și compozit? Găsești informații clare în acest ghid. Citește-l până la final dacă vrei să iei o decizie informată.

Fațetele dentare din porțelan

Fațetele dentare din porțelan sunt adesea recomandate pentru că oferă numeroase avantaje. Înainte de a le descoperi pe toate, trebuie să știi că indiferent de materialul din care sunt realizate, fațetele dentare arată ca niște foițe subțiri care îmbracă partea vizibilă a dinților. Se atașează cu un adeziv special și corectează defectele de formă, volum, culoare sau micile defecte de aliniere.

Avantajele fațetelor dentare din porțelan

Porțelanul este un material folosit intens în stomatologie, cunoscut și apreciat de pacienții de toate vârstele. Iată avantajele 

Gata, e oficial! A plecat de la Antena 1 și a și a semnat noul contract. A făcut marele anunț și toți au fost surprinși când au aflat unde poate fi văzut
Gata, e oficial! A plecat de la Antena 1 și a și a semnat noul contract. A făcut marele anunț și toți au fost surprinși când au aflat unde poate fi văzut
Recomandarea zilei
  • Durabilitate: Fațetele din porțelan pot avea o durată de viață mare dacă sunt îngrijire cu rigurozitate. Sunt rezistente la pete și uzură;
  • Aspect natural: Nimeni nu poate contrazice transluciditatea și textura porțelanului. Se aseamănă cu smalțul natural;
  • Nu se pătează în timp: Poți consuma cafea, ceai, vin roșu sau alimente pigmentate fără să te gândești că acestea îți vor păta dinții;
  • Alegere premium: Fațetele dentare din porțelan sunt ideale pentru reabilitări complexe. Se integrează foarte bine pe arcade. Mulți pacienți poartă aparat dentar invizibil pentru a corecta poziția dinților înainte de fațetele dentare.

Dezavantajele fațetelor dentare din porțelan

Fiecare opțiune are atât plusuri, cât și minusuri. Așa este firea lucrurilor, însă totul ține de perspectiva din care privești. Pentru unii, aceste dezavantaje sunt nesemnificative. Vorbim în continuare despre:

Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. La 14 ani, Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente poze cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. La 14 ani, Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente poze cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
Recomandarea zilei
  • Cost mai ridicat: Porțelanul este mai scump, este un material premium;
  • Procedură ireversibilă: Înainte de a aplica fațetele dentare, medicul va șlefui ușor smalțul. Această procedură este ireversibilă;
  • Timp mai lung de realizare: Pentru că este un material premium, necesită o atenție specială, deci mai multe vizite la stomatologie.

Fațete dentare din compozit

Compozitul este un material folosit adesea în cabinetele stomatologice. Dacă ai o măsea plombată, înseamnă că știi ce este compozitul. Mai nou, acest material poate fi folosit și pentru fațetele dentare, doar că nu este la fel de rezistent.

Avantajele fațetelor dentare din compozit

Vorbim despre un material accesibil pentru mulți pacienți. Astfel că există și aici mai multe avantaje

  • Preț accesibil: Fațetele din compozit sunt semnificativ mai ieftine;
  • Rezultat rapid: Nu se realizează în laborator. Compozitul se aplică direct pe dinte și se modelează în cabinet;
  • Ușor de reparat: Compozitul se poate repara ușor, într-o vizită scurtă la stomatologie;
  • Procedură minim invazivă: În majoritatea cazurilor nu este necesară șlefuirea dinților.

Dezavantajele fațetelor dentare din compozit

Trecem de la plusuri la minusuri. Iată ce trebuie să știi despre dezavantaje:

  • Durabilitate redusă: Materialul este mai fragil, predispus la uzură, deci necesită retușuri în timp;
  • Compozitul se poate păta: Compozitul se poate păta în timp, deci necesită lustruiri periodice;
  • Aspect mai puțin natural: Fațetele din compozit nu au același aspect cu cele din porțelan. Nu sunt la fel de naturale.

Așadar, alegerea finală ține de rezultatul pe care ți-l dorești. Dacă vrei un zâmbet natural, și rezultate de durată, atunci optează pentru porțelan. Dacă vrei o soluție mai accesibilă sau o procedură minim invazivă, alege compozitul.

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Iancu Sterp și Denisa Coțolan au devenit părinți. Primele imagini cu bebelușul: „S-o născut flămând ca tată-său”
Iancu Sterp și Denisa Coțolan au devenit părinți. Primele imagini cu bebelușul: „S-o născut flămând ca tată-său”
Rețeta de cozonac pufos a lui chef Ștefan Popescu de la „Chef la cuțite”
Rețeta de cozonac pufos a lui chef Ștefan Popescu de la „Chef la cuțite”
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Cine este și cu ce se ocupă actuala iubită a lui Adrian Cioroianu. Și-a refăcut viața după divorțul de Daniela Nane. Prima imagine de cuplu
Cine este și cu ce se ocupă actuala iubită a lui Adrian Cioroianu. Și-a refăcut viața după divorțul de Daniela Nane. Prima imagine de cuplu
Elle
Noi informații despre starea de sănătate a lui Justin Timberlake după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme într-o formă „debilitantă”. Ce au dezvăluit apropiații artistului
Noi informații despre starea de sănătate a lui Justin Timberlake după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme într-o formă „debilitantă”. Ce au dezvăluit apropiații artistului
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
De ce Magda Pălimariu refuză să se mute în Norvegia, acolo unde locuiește soțul ei: „Nici nu vreau să mai merg des acolo, pentru că…”
De ce Magda Pălimariu refuză să se mute în Norvegia, acolo unde locuiește soțul ei: „Nici nu vreau să mai merg des acolo, pentru că…”
DailyBusiness.ro
Tanczos Barna respinge ideea suspendării președintelui Nicușor Dan: „Un foc de paie, nu se va întâmpla”
Tanczos Barna respinge ideea suspendării președintelui Nicușor Dan: „Un foc de paie, nu se va întâmpla”
OpenAI pregătește lansarea unei versiuni ChatGPT pentru adulți. Ce caracteristici va avea noul model de chatbot
OpenAI pregătește lansarea unei versiuni ChatGPT pentru adulți. Ce caracteristici va avea noul model de chatbot
A1.ro
Cine este soțul Ștefanei Mercori de la Chefi la cuțite, sezonul 16. Bărbatul, foarte cunoscut în mediul online. Cu ce se ocupă
Cine este soțul Ștefanei Mercori de la Chefi la cuțite, sezonul 16. Bărbatul, foarte cunoscut în mediul online. Cu ce se ocupă
Unde a ajuns Dan Capatos, după ce a plecat de la Antena 1: „Sunt onorat să mă alătur celui mai important trust”
Unde a ajuns Dan Capatos, după ce a plecat de la Antena 1: „Sunt onorat să mă alătur celui mai important trust”
Horoscop 25 decembrie 2025. Crăciun fericit pentru o zodie. O veste neașteptat de bună îi va înveseli sărbătorile
Horoscop 25 decembrie 2025. Crăciun fericit pentru o zodie. O veste neașteptat de bună îi va înveseli sărbătorile
Ce surpriză a pregătit Dan Negru pentru 25 decembrie, ziua de Crăciun. Prezentatorul va fi pe micile ecrane
Ce surpriză a pregătit Dan Negru pentru 25 decembrie, ziua de Crăciun. Prezentatorul va fi pe micile ecrane
Anghel Damian, despre rolul de tată și greutățile de pe drum. Cum se înțelege cu Sasha: „Este extrem de energic, a moștenit de la mine și Theo”
Anghel Damian, despre rolul de tată și greutățile de pe drum. Cum se înțelege cu Sasha: „Este extrem de energic, a moștenit de la mine și Theo”
Observator News
Tragedie în Ajun. Femeia moartă în tragedia din Lunca Corbului urcase în maşină la ocazie şi mergea la muncă
Tragedie în Ajun. Femeia moartă în tragedia din Lunca Corbului urcase în maşină la ocazie şi mergea la muncă
Libertatea pentru Femei
Care este singurul supermarket deschis in ziua de Craciun. Informatie de interes national
Care este singurul supermarket deschis in ziua de Craciun. Informatie de interes national
Breaking news tragic! Legendarul cântăreț, iubit de generații întregi de români, diagnosticat cu cancer de Sărbători
Breaking news tragic! Legendarul cântăreț, iubit de generații întregi de români, diagnosticat cu cancer de Sărbători
Cine a fost Mălina Guler. Povestea tinerei jurnaliste din Oradea, găsită moartă după ce a căzut de la etajul 7
Cine a fost Mălina Guler. Povestea tinerei jurnaliste din Oradea, găsită moartă după ce a căzut de la etajul 7
Cum și-au împodobit vedetele noastre brazii de Crăciun. Bradul Adelinei Pestițu e ireal de frumos, iar Dani Oțil l-a umplut de jucării
Cum și-au împodobit vedetele noastre brazii de Crăciun. Bradul Adelinei Pestițu e ireal de frumos, iar Dani Oțil l-a umplut de jucării
Viva.ro
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Testamentul lăsat de Rodica Stănoiu. Ce primește Marius Calotă și ce nume-surpriză au mai apărut pe listă! Bărbatul care i-ar fi fost iubit a primit inclusiv locul de veci unde ea este înmormântată!
Testamentul lăsat de Rodica Stănoiu. Ce primește Marius Calotă și ce nume-surpriză au mai apărut pe listă! Bărbatul care i-ar fi fost iubit a primit inclusiv locul de veci unde ea este înmormântată!
Veste neașteptată în showbiz-ul românesc! S-au despărțit, iar el suferă enorm: "Eu nu îmi doresc divorțul, ea și-l dorește. Cred că vom ajunge...” Tulburător, ce s-a întâmplat, de fapt, între ei
Veste neașteptată în showbiz-ul românesc! S-au despărțit, iar el suferă enorm: "Eu nu îmi doresc divorțul, ea și-l dorește. Cred că vom ajunge...” Tulburător, ce s-a întâmplat, de fapt, între ei
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Redactia.ro
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
Prăjitura Albă ca Zăpada, foarte iubită în România - Rețeta pentru cea mai fină Prăjitură de Casă
Prăjitura Albă ca Zăpada, foarte iubită în România - Rețeta pentru cea mai fină Prăjitură de Casă
Răsturnare de situație. Cine ia cea mai mare parte a averei Rodicăi Stănoiu și cât va moșteni presupusul iubit. Testamentul lăsat de femeie
Răsturnare de situație. Cine ia cea mai mare parte a averei Rodicăi Stănoiu și cât va moșteni presupusul iubit. Testamentul lăsat de femeie
S-a elucidat misterul. Au venit rezultatele finale ale necropsiei. De ce a murit, de fapt, Rodica Stănoiu
S-a elucidat misterul. Au venit rezultatele finale ale necropsiei. De ce a murit, de fapt, Rodica Stănoiu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
PONTURI. Crăciun cu mâncăruri tradiționale, dar fără kilograme în plus! Ce și cum mâncăm sănătos?
PONTURI. Crăciun cu mâncăruri tradiționale, dar fără kilograme în plus! Ce și cum mâncăm sănătos?
Ministerul Sănătăţii dă alerta! Recomandări urgente pentru populație și spitale!
Ministerul Sănătăţii dă alerta! Recomandări urgente pentru populație și spitale!
Lovitură pe piața medicală din România: Rețeaua Regina Maria, cumpărată de un colos finlandez
Lovitură pe piața medicală din România: Rețeaua Regina Maria, cumpărată de un colos finlandez
Un medic dezvăluie cele mai bune remedii pentru „articulațiile ruginite”
Un medic dezvăluie cele mai bune remedii pentru „articulațiile ruginite”
TV Mania
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Detaliul care i-a uimit pe fani
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Detaliul care i-a uimit pe fani
Topul celor mai bogați actori turci din 2025 te va surprinde! Kıvanç Tatlıtuğ domină clasamentul, dar stai să vezi cine sunt vedetele care completează lista și ce averi uriașe au strâns
Topul celor mai bogați actori turci din 2025 te va surprinde! Kıvanç Tatlıtuğ domină clasamentul, dar stai să vezi cine sunt vedetele care completează lista și ce averi uriașe au strâns
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
Nicoleta Luciu a dezvăluit abia acum motivul retragerii din televiziune: „Am stopat totul ca să…”
Nicoleta Luciu a dezvăluit abia acum motivul retragerii din televiziune: „Am stopat totul ca să…”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton