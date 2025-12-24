  MENIU  
Home > Advertorial > Nu toate grăsimile sunt la fel: Cum alegi cel mai sigur ulei pentru dieta familiei tale

Nu toate grăsimile sunt la fel: Cum alegi cel mai sigur ulei pentru dieta familiei tale

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.

Orice mamă știe că vizita la supermarket poate deveni o adevărată provocare atunci când ajungi la raionul de alimente de bază. Rafturile sunt pline de sticle colorate, etichete care promit sănătate și prețuri care variază enorm. Într-o lume în care suntem bombardați cu informații contradictorii despre nutriție, alegerea grăsimilor corecte pentru dieta familiei, și în special a copiilor, devine o misiune complicată.

Deși ani de zile ni s-a spus să ne ferim de grăsimi, pediatrii și nutriționiștii moderni subliniază un adevăr fundamental: copiii au nevoie de lipide de calitate pentru dezvoltarea creierului și pentru energie. Totuși, nu orice sticlă de pe raft merită să ajungă în farfuria celor mici. Diferența dintre un produs industrial procesat și un suc natural de măsline este uriașă, iar impactul asupra sănătății pe termen lung este pe măsură. Iată cum să navighezi prin etichete și să faci cea mai sigură alegere pentru cei dragi.

Învață să recunoști calitatea reală

Primul pas pentru o alimentație sigură este să devii un detectiv al etichetelor. Piața este, din păcate, invadată de amestecuri de uleiuri de proveniență incertă, rafinate chimic pentru a rezista cât mai mult la raft. Aceste produse nu doar că și-au pierdut proprietățile nutritive, dar pot conține reziduuri nedorite.

Pentru siguranța familiei tale, regula de aur este trasabilitatea. Trebuie să știi exact de unde provin măslinele și cum au fost procesate. Caută întotdeauna un furnizor de încredere care îți poate garanta că achiziționezi un ulei de masline original, obținut direct din livadă prin procedee exclusiv mecanice. Evită etichetele vagi care menționează doar amestec de uleiuri din UE și orientează-te către produsele care specifică zona de recoltare și data extracției. Doar un produs autentic îți oferă garanția că în sticlă se află doar sucul pur al fructului, fără niciun fel de aditiv.

Gata, e oficial! A plecat de la Antena 1 și a și a semnat noul contract. A făcut marele anunț și toți au fost surprinși când au aflat unde poate fi văzut
Gata, e oficial! A plecat de la Antena 1 și a și a semnat noul contract. A făcut marele anunț și toți au fost surprinși când au aflat unde poate fi văzut
Recomandarea zilei

Un scut pentru imunitatea celor mici

Dincolo de gust, rolul uleiului de calitate în alimentația copiilor este unul funcțional. Vitaminele esențiale pentru creștere, precum A, D, E și K, sunt liposolubile. Asta înseamnă că organismul micuților nu le poate absorbi din legumele pe care te chinui să le gătești, dacă nu există o sursă de grăsime care să le transporte în sânge.

Mai mult, un ulei de top este bogat în polifenoli, niște antioxidanți puternici care susțin sistemul imunitar. Într-o perioadă în care virozele circulă liber în școli și grădinițe, o dietă bogată în acești compuși naturali ajută organismul să se apere mai eficient. Introducerea unei lingurițe de grăsime vegetală sănătoasă în piureul bebelușului sau peste salata școlarului nu este un moft, ci o necesitate nutrițională pentru dezvoltarea lor armonioasă.

Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. La 14 ani, Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente poze cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. La 14 ani, Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente poze cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
Recomandarea zilei

Investește în standardul de aur al naturii

Dacă ești genul de persoană care caută mereu ce e mai bun pentru familia sa, merită să îți îndrepți atenția către produsele premiate internațional. Există uleiuri care depășesc statutul de aliment și devin adevărate tratamente naturale datorită purității lor.

Un exemplu perfect în acest sens este Rincon de la Subbetica, un ulei ecologic din Spania care a câștigat titlul de cel mai bun ulei din lume în repetate rânduri. Acesta este obținut din soiul Hojiblanca și se remarcă printr-o concentrație excepțională de nutrienți. Fiind un produs organic, ai certitudinea că măslinele nu au fost stropite cu pesticide, ceea ce îl face ideal pentru diversificarea bebelușilor sau pentru persoanele cu stomac sensibil. Deși prețul poate fi mai ridicat decât al variantelor comerciale, o sticlă din acest elixir este o investiție directă în sănătate, oferind o complexitate aromatică și o doză de antioxidanți pe care nu le vei găsi în niciun alt produs obișnuit.

Integrează-l corect în meniul zilnic

Pentru a profita de toate aceste beneficii, modul de servire este crucial. Uleiurile de calitate superioară, cum sunt cele premiate sau cele de recoltă timpurie, nu ar trebui irosite la prăjit. Căldura excesivă le poate distruge aromele delicate și o parte din nutrienți.

Păstrează sticla prețioasă pentru finisarea preparatelor. Toarnă un fir subțire peste supele creme chiar înainte de servire, amestecă-l în pastele proaspăt fierte sau stropește o felie de pâine integrală prăjită pentru un mic dejun consistent. Gustul său intens, ușor picant și vegetal, va educa palatul copiilor să aprecieze aromele naturale și va transforma orice masă simplă într-o experiență gastronomică.

În concluzie, sănătatea familiei tale începe cu alegerile mici pe care le faci la cumpărături. Înlocuind grăsimile procesate cu variante vegetale pure, certificate și premiate, le oferi celor dragi nu doar o masă mai gustoasă, ci și un viitor mai sănătos.

Sursa foto: Freepik

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Iancu Sterp și Denisa Coțolan au devenit părinți. Primele imagini cu bebelușul: „S-o născut flămând ca tată-său”
Iancu Sterp și Denisa Coțolan au devenit părinți. Primele imagini cu bebelușul: „S-o născut flămând ca tată-său”
Rețeta de cozonac pufos a lui chef Ștefan Popescu de la „Chef la cuțite”
Rețeta de cozonac pufos a lui chef Ștefan Popescu de la „Chef la cuțite”
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Cine este și cu ce se ocupă actuala iubită a lui Adrian Cioroianu. Și-a refăcut viața după divorțul de Daniela Nane. Prima imagine de cuplu
Cine este și cu ce se ocupă actuala iubită a lui Adrian Cioroianu. Și-a refăcut viața după divorțul de Daniela Nane. Prima imagine de cuplu
Elle
Noi informații despre starea de sănătate a lui Justin Timberlake după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme într-o formă „debilitantă”. Ce au dezvăluit apropiații artistului
Noi informații despre starea de sănătate a lui Justin Timberlake după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme într-o formă „debilitantă”. Ce au dezvăluit apropiații artistului
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
De ce Magda Pălimariu refuză să se mute în Norvegia, acolo unde locuiește soțul ei: „Nici nu vreau să mai merg des acolo, pentru că…”
De ce Magda Pălimariu refuză să se mute în Norvegia, acolo unde locuiește soțul ei: „Nici nu vreau să mai merg des acolo, pentru că…”
DailyBusiness.ro
Tanczos Barna respinge ideea suspendării președintelui Nicușor Dan: „Un foc de paie, nu se va întâmpla”
Tanczos Barna respinge ideea suspendării președintelui Nicușor Dan: „Un foc de paie, nu se va întâmpla”
OpenAI pregătește lansarea unei versiuni ChatGPT pentru adulți. Ce caracteristici va avea noul model de chatbot
OpenAI pregătește lansarea unei versiuni ChatGPT pentru adulți. Ce caracteristici va avea noul model de chatbot
A1.ro
Cine este soțul Ștefanei Mercori de la Chefi la cuțite, sezonul 16. Bărbatul, foarte cunoscut în mediul online. Cu ce se ocupă
Cine este soțul Ștefanei Mercori de la Chefi la cuțite, sezonul 16. Bărbatul, foarte cunoscut în mediul online. Cu ce se ocupă
Unde a ajuns Dan Capatos, după ce a plecat de la Antena 1: „Sunt onorat să mă alătur celui mai important trust”
Unde a ajuns Dan Capatos, după ce a plecat de la Antena 1: „Sunt onorat să mă alătur celui mai important trust”
Horoscop 25 decembrie 2025. Crăciun fericit pentru o zodie. O veste neașteptat de bună îi va înveseli sărbătorile
Horoscop 25 decembrie 2025. Crăciun fericit pentru o zodie. O veste neașteptat de bună îi va înveseli sărbătorile
Ce surpriză a pregătit Dan Negru pentru 25 decembrie, ziua de Crăciun. Prezentatorul va fi pe micile ecrane
Ce surpriză a pregătit Dan Negru pentru 25 decembrie, ziua de Crăciun. Prezentatorul va fi pe micile ecrane
Anghel Damian, despre rolul de tată și greutățile de pe drum. Cum se înțelege cu Sasha: „Este extrem de energic, a moștenit de la mine și Theo”
Anghel Damian, despre rolul de tată și greutățile de pe drum. Cum se înțelege cu Sasha: „Este extrem de energic, a moștenit de la mine și Theo”
Observator News
Tragedie în Ajun. Femeia moartă în tragedia din Lunca Corbului urcase în maşină la ocazie şi mergea la muncă
Tragedie în Ajun. Femeia moartă în tragedia din Lunca Corbului urcase în maşină la ocazie şi mergea la muncă
Libertatea pentru Femei
Care este singurul supermarket deschis in ziua de Craciun. Informatie de interes national
Care este singurul supermarket deschis in ziua de Craciun. Informatie de interes national
Breaking news tragic! Legendarul cântăreț, iubit de generații întregi de români, diagnosticat cu cancer de Sărbători
Breaking news tragic! Legendarul cântăreț, iubit de generații întregi de români, diagnosticat cu cancer de Sărbători
Cine a fost Mălina Guler. Povestea tinerei jurnaliste din Oradea, găsită moartă după ce a căzut de la etajul 7
Cine a fost Mălina Guler. Povestea tinerei jurnaliste din Oradea, găsită moartă după ce a căzut de la etajul 7
Cum și-au împodobit vedetele noastre brazii de Crăciun. Bradul Adelinei Pestițu e ireal de frumos, iar Dani Oțil l-a umplut de jucării
Cum și-au împodobit vedetele noastre brazii de Crăciun. Bradul Adelinei Pestițu e ireal de frumos, iar Dani Oțil l-a umplut de jucării
Viva.ro
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Testamentul lăsat de Rodica Stănoiu. Ce primește Marius Calotă și ce nume-surpriză au mai apărut pe listă! Bărbatul care i-ar fi fost iubit a primit inclusiv locul de veci unde ea este înmormântată!
Testamentul lăsat de Rodica Stănoiu. Ce primește Marius Calotă și ce nume-surpriză au mai apărut pe listă! Bărbatul care i-ar fi fost iubit a primit inclusiv locul de veci unde ea este înmormântată!
Veste neașteptată în showbiz-ul românesc! S-au despărțit, iar el suferă enorm: "Eu nu îmi doresc divorțul, ea și-l dorește. Cred că vom ajunge...” Tulburător, ce s-a întâmplat, de fapt, între ei
Veste neașteptată în showbiz-ul românesc! S-au despărțit, iar el suferă enorm: "Eu nu îmi doresc divorțul, ea și-l dorește. Cred că vom ajunge...” Tulburător, ce s-a întâmplat, de fapt, între ei
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Redactia.ro
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
Prăjitura Albă ca Zăpada, foarte iubită în România - Rețeta pentru cea mai fină Prăjitură de Casă
Prăjitura Albă ca Zăpada, foarte iubită în România - Rețeta pentru cea mai fină Prăjitură de Casă
Răsturnare de situație. Cine ia cea mai mare parte a averei Rodicăi Stănoiu și cât va moșteni presupusul iubit. Testamentul lăsat de femeie
Răsturnare de situație. Cine ia cea mai mare parte a averei Rodicăi Stănoiu și cât va moșteni presupusul iubit. Testamentul lăsat de femeie
S-a elucidat misterul. Au venit rezultatele finale ale necropsiei. De ce a murit, de fapt, Rodica Stănoiu
S-a elucidat misterul. Au venit rezultatele finale ale necropsiei. De ce a murit, de fapt, Rodica Stănoiu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
PONTURI. Crăciun cu mâncăruri tradiționale, dar fără kilograme în plus! Ce și cum mâncăm sănătos?
PONTURI. Crăciun cu mâncăruri tradiționale, dar fără kilograme în plus! Ce și cum mâncăm sănătos?
Ministerul Sănătăţii dă alerta! Recomandări urgente pentru populație și spitale!
Ministerul Sănătăţii dă alerta! Recomandări urgente pentru populație și spitale!
Lovitură pe piața medicală din România: Rețeaua Regina Maria, cumpărată de un colos finlandez
Lovitură pe piața medicală din România: Rețeaua Regina Maria, cumpărată de un colos finlandez
Un medic dezvăluie cele mai bune remedii pentru „articulațiile ruginite”
Un medic dezvăluie cele mai bune remedii pentru „articulațiile ruginite”
TV Mania
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Detaliul care i-a uimit pe fani
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Detaliul care i-a uimit pe fani
Topul celor mai bogați actori turci din 2025 te va surprinde! Kıvanç Tatlıtuğ domină clasamentul, dar stai să vezi cine sunt vedetele care completează lista și ce averi uriașe au strâns
Topul celor mai bogați actori turci din 2025 te va surprinde! Kıvanç Tatlıtuğ domină clasamentul, dar stai să vezi cine sunt vedetele care completează lista și ce averi uriașe au strâns
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
Nicoleta Luciu a dezvăluit abia acum motivul retragerii din televiziune: „Am stopat totul ca să…”
Nicoleta Luciu a dezvăluit abia acum motivul retragerii din televiziune: „Am stopat totul ca să…”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton