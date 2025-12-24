  MENIU  
Home > Advertorial > Cum îți îmbunătățești tehnica de makeup cu pași mici și eficienți

Cum îți îmbunătățești tehnica de makeup cu pași mici și eficienți

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.

Oricât de multe produse ai în trusa ta, tehnica este cea care face adevărata diferență în felul în care arată machiajul. Poți avea cel mai pigmentat fard sau cel mai scump fond de ten și totuși rezultatul să nu fie cel pe care îl aștepti. 

În schimb, câteva ajustări simple, câteva obiceiuri corecte și puțină consecvență pot transforma complet modul în care îți aplici machiajul. Nu ai nevoie de cursuri, de zeci de ustensile sau de ore întregi în oglindă, tot ce ai nevoie sunt câțiva pași mici, dar eficienți.

Primul pas important este pregătirea pielii. Machiajul nu stă bine pe un ten uscat, încărcat sau lipsit de hidratare. Înainte de orice aplici pe față, oferă-ți un minut să folosești un cleanser blând, o cremă hidratantă și eventual un primer potrivit tipului tău de piele.
Chiar și cea mai simplă cremă poate face fondul de ten să arate uniform și să se așeze fără pete. Un machiaj bun începe cu o piele pregătită corect, nu cu un produs scump.

Al doilea pas este alegerea cantității potrivite de produs. Majoritatea problemelor din machiaj apar atunci când folosești prea mult, nu prea puțin. O pompă de fond de ten este suficientă pentru întregul ten, la fel cum o cantitate mică de concealer poate acoperi mai bine decât un strat gros.
Aplică treptat, construind intensitatea. E mai simplu să adaugi decât să repari un exces.

Ce frumusețe de fată! Gloria, fiica lui Cristi Borcea din relația cu Alina Vidican a revenit în România să petreacă alături de tatăl ei Crăciunul. Imaginile cu ea s-au viralizat! Ce scumpete!
Ce frumusețe de fată! Gloria, fiica lui Cristi Borcea din relația cu Alina Vidican a revenit în România să petreacă alături de tatăl ei Crăciunul. Imaginile cu ea s-au viralizat! Ce scumpete!
Recomandarea zilei

În continuare, este esențial să acorzi atenție modului în care blenduiești produsele. Aici intervin unele dintre cele mai importante investiții mici pe care le poți face, e vorba de pensule de machiaj. De multe ori, rezultatul se schimbă complet doar prin faptul că aplici produsul cu o pensulă potrivită, nu cu cea pe care ai găsit-o la îndemână.
O pensulă pufoasă pentru farduri, una plată pentru aplicarea corectorului și una pentru blenduire pot face diferența dintre un make-up dur și unul natural, curat și bine conturat.

Calitatea pensulelor contează în mod real. O pensulă bună nu lasă dâre, nu aglomerează produsul într-un singur loc și îți permite să construiești intensitatea treptat. Chiar și începătoarele observă imediat diferența.
Dacă tot vrei să faci mici îmbunătățiri, începe cu două sau trei pensule esențiale și folosește-le constant. Odată ce înveți cum se comportă fiecare, aplicarea devine mult mai intuitivă și rapidă.

Așa mamă, așa fiică! Wow, cum arată fiica Nicoletei Luciu la 14 ani! Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente imagini cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
Așa mamă, așa fiică! Wow, cum arată fiica Nicoletei Luciu la 14 ani! Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente imagini cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
Recomandarea zilei

Un alt pas important este să înțelegi direcțiile de aplicare. De exemplu, fardul de obraz arată cel mai bine atunci când îl aplici în sus, nu orizontal; conturul trebuie difuzat bine în marginea părului pentru a evita linii dure; concealerul se așază natural când este tapotat, nu întins.
Machiajul nu este doar despre produs, ci despre mișcarea pe care o folosești. Micile ajustări în gesturi pot ridica instant nivelul rezultatului final.

Nu uita de importanța curățării pensulelor. O pensulă încărcată cu produs vechi îți strică absolut orice tehnică, oricât de bună ar fi. Culorile se murdăresc între ele, fondul de ten devine denivelat, iar fardurile nu se mai blenduiesc uniform.
Încearcă să cureți rapid pensulele folosite la ochi după fiecare machiaj și pe cele pentru ten măcar o dată la câteva zile. Rezultatul aplicării se îmbunătățește drastic.

Un alt pas mic, dar cu efect vizibil, este ordinea în care aplici produsele. De multe ori, oamenii încep cu fondul de ten, pun prea mult produs și apoi încearcă să repare cu pudră. În realitate, un machiaj armonios se construiește prin straturi foarte subțiri.
Fondul de ten vine după hidratare, apoi concealerul doar unde e necesar, apoi pudra doar în zonele care chiar au nevoie de fixare. Restul tenului poate rămâne luminos și natural.

Nu ignora nici corecțiile rapide. Dacă ți se pare că ai aplicat prea mult bronzer sau că fardul nu s-a uniformizat, folosește o pensulă curată ca să „înmoaie” marginile. De multe ori, nu e nevoie să ștergi totul și să o iei de la capăt; e suficient să ajustezi.

Un alt aspect care îți poate îmbunătăți rapid tehnica este lumina în care te machiezi. Dacă te machiezi într-o lumină galbenă sau prea slabă, totul va părea mereu prea încărcat sau prea șters. O lumină neutră, cât mai apropiată de cea naturală, te ajută să vezi exact cât produs aplici și cum se așază. Un mic ring light sau un bec cu lumină neutră face o diferență reală.

Pentru ochi, un truc eficient este să începi cu un ton neutru pe pleoapă, fie un maro foarte deschis, fie un bej mat. Această culoare creează o bază care ajută orice fard mai închis să se blendeze mult mai ușor. Chiar dacă folosești doar două nuanțe, tehnica va părea mai avansată datorită tranziției curate dintre culori.

Machiajul buzelor se îmbunătățește considerabil atunci când folosești conturarea corectă. Un creion bine ascuțit și aplicat ușor, în marginea naturală a buzei, oferă structură fără să fie vizibil. De aici poți aplica rujul sau glossul preferat, iar rezultatul se va vedea mai curat și mai intens.

În tot procesul, gândește-te la machiaj ca la o serie de pași mici, nu ca la o transformare radicală. Fiecare etapă aduce un plus. Fiecare alegere, fie că e pensula potrivită, cantitatea corectă sau ordinea în aplicare, contribuie la un rezultat final mai armonios.

Dacă vrei să te perfecționezi, nu ai nevoie să schimbi toată trusa. Începe cu câteva ajustări esențiale: pregătirea pielii, alegerea cantităților mici, folosirea pensulelor potrivite și blenduirea corectă. Cu timpul, vei observa că machiajul tău arată mai curat, mai profesionist și, cel mai important, mai natural.

Machiajul nu trebuie să fie complicat pentru a arăta bine. Trebuie doar să fie făcut cu atenție și în pași mici, iar tehnica ta va crește fără să îți dai seama. Dacă vrei, pot crea și o variantă cu exemple vizuale sau cu recomandări de produse adaptate nivelului tău.

Sursa foto: Freepik.com

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Loredana Groza a anunțat că tatăl ei se află în stare gravă la spital: „Îmi este foarte greu să vorbesc despre asta”
Loredana Groza a anunțat că tatăl ei se află în stare gravă la spital: „Îmi este foarte greu să vorbesc despre asta”
Bradley Cooper și Gigi Hadid s-au logodit. Între ei este o diferență de vârstă de 20 de ani
Bradley Cooper și Gigi Hadid s-au logodit. Între ei este o diferență de vârstă de 20 de ani
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Cine este și cu ce se ocupă actuala iubită a lui Adrian Cioroianu. Și-a refăcut viața după divorțul de Daniela Nane. Prima imagine de cuplu
Cine este și cu ce se ocupă actuala iubită a lui Adrian Cioroianu. Și-a refăcut viața după divorțul de Daniela Nane. Prima imagine de cuplu
Elle
Noi informații despre starea de sănătate a lui Justin Timberlake după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme într-o formă „debilitantă”. Ce au dezvăluit apropiații artistului
Noi informații despre starea de sănătate a lui Justin Timberlake după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme într-o formă „debilitantă”. Ce au dezvăluit apropiații artistului
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
De ce Magda Pălimariu refuză să se mute în Norvegia, acolo unde locuiește soțul ei: „Nici nu vreau să mai merg des acolo, pentru că…”
De ce Magda Pălimariu refuză să se mute în Norvegia, acolo unde locuiește soțul ei: „Nici nu vreau să mai merg des acolo, pentru că…”
DailyBusiness.ro
Tanczos Barna respinge ideea suspendării președintelui Nicușor Dan: „Un foc de paie, nu se va întâmpla”
Tanczos Barna respinge ideea suspendării președintelui Nicușor Dan: „Un foc de paie, nu se va întâmpla”
OpenAI pregătește lansarea unei versiuni ChatGPT pentru adulți. Ce caracteristici va avea noul model de chatbot
OpenAI pregătește lansarea unei versiuni ChatGPT pentru adulți. Ce caracteristici va avea noul model de chatbot
A1.ro
Cât de mult a crescut și cum arată acum fiica Nicoletei Luciu la 14 ani. Kim Csergo s-a transformat într-o domnișoară
Cât de mult a crescut și cum arată acum fiica Nicoletei Luciu la 14 ani. Kim Csergo s-a transformat într-o domnișoară
Ce va face Oksana Ionașcu cu placenta ultimului copil născut. De data aceasta nu o va mânca: „Mai am din cea de la penultimul copil”
Ce va face Oksana Ionașcu cu placenta ultimului copil născut. De data aceasta nu o va mânca: „Mai am din cea de la penultimul copil”
Cum își împart CRBL și fosta soție copilul de sărbători, după divorț. Elena Vîșcu: „Să fie toată lumea împăcată”
Cum își împart CRBL și fosta soție copilul de sărbători, după divorț. Elena Vîșcu: „Să fie toată lumea împăcată”
Fiica lui Mugur Mihăescu, Ivona, este însărcinată cu primul copil: „Cel mai frumos cadou de Crăciun”
Fiica lui Mugur Mihăescu, Ivona, este însărcinată cu primul copil: „Cel mai frumos cadou de Crăciun”
Unde petrece Raluca Bădulescu sărbătorile de iarnă: „Este singura tradiție pe care o respect”
Unde petrece Raluca Bădulescu sărbătorile de iarnă: „Este singura tradiție pe care o respect”
Observator News
Tragedie în Ajun. Femeia moartă în tragedia din Lunca Corbului urcase în maşină la ocazie şi mergea la muncă
Tragedie în Ajun. Femeia moartă în tragedia din Lunca Corbului urcase în maşină la ocazie şi mergea la muncă
Libertatea pentru Femei
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la Cotroceni, de ziua de naștere a soțului ei, Nicușor Dan. Gestul superb pe care l-a făcut! Viralul zilei!
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la Cotroceni, de ziua de naștere a soțului ei, Nicușor Dan. Gestul superb pe care l-a făcut! Viralul zilei!
Breaking news tragic! O întreagă familie de vedete a murit fulgerător. Mama, româncă, tată și copiii au murit, cu toții, într-o secundă
Breaking news tragic! O întreagă familie de vedete a murit fulgerător. Mama, româncă, tată și copiii au murit, cu toții, într-o secundă
Cine a fost Mălina Guler. Povestea tinerei jurnaliste din Oradea, găsită moartă după ce a căzut de la etajul 7
Cine a fost Mălina Guler. Povestea tinerei jurnaliste din Oradea, găsită moartă după ce a căzut de la etajul 7
Cum și-au împodobit vedetele noastre brazii de Crăciun. Bradul Adelinei Pestițu e ireal de frumos, iar Dani Oțil l-a umplut de jucării
Cum și-au împodobit vedetele noastre brazii de Crăciun. Bradul Adelinei Pestițu e ireal de frumos, iar Dani Oțil l-a umplut de jucării
Viva.ro
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Testamentul lăsat de Rodica Stănoiu. Ce primește Marius Calotă și ce nume-surpriză au mai apărut pe listă! Bărbatul care i-ar fi fost iubit a primit inclusiv locul de veci unde ea este înmormântată!
Testamentul lăsat de Rodica Stănoiu. Ce primește Marius Calotă și ce nume-surpriză au mai apărut pe listă! Bărbatul care i-ar fi fost iubit a primit inclusiv locul de veci unde ea este înmormântată!
Veste neașteptată în showbiz-ul românesc! S-au despărțit chiar înainte de Crăciun, iar el suferă enorm: "Eu nu îmi doresc divorțul, ea și-l dorește. Cred că vom ajunge...” Tulburător, ce s-a întâmplat, de fapt, între ei
Veste neașteptată în showbiz-ul românesc! S-au despărțit chiar înainte de Crăciun, iar el suferă enorm: "Eu nu îmi doresc divorțul, ea și-l dorește. Cred că vom ajunge...” Tulburător, ce s-a întâmplat, de fapt, între ei
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Redactia.ro
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
Prăjitura Albă ca Zăpada, foarte iubită în România - Rețeta pentru cea mai fină Prăjitură de Casă
Prăjitura Albă ca Zăpada, foarte iubită în România - Rețeta pentru cea mai fină Prăjitură de Casă
Răsturnare de situație. Cine ia cea mai mare parte a averei Rodicăi Stănoiu și cât va moșteni presupusul iubit. Testamentul lăsat de femeie
Răsturnare de situație. Cine ia cea mai mare parte a averei Rodicăi Stănoiu și cât va moșteni presupusul iubit. Testamentul lăsat de femeie
S-a elucidat misterul. Au venit rezultatele finale ale necropsiei. De ce a murit, de fapt, Rodica Stănoiu
S-a elucidat misterul. Au venit rezultatele finale ale necropsiei. De ce a murit, de fapt, Rodica Stănoiu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Cum se trăia Crăciunul odinioară: amintirile copilăriei care încă ne încălzesc sufletul
Cum se trăia Crăciunul odinioară: amintirile copilăriei care încă ne încălzesc sufletul
De ce devenim nervoși și irascibili de sărbători? Medicii dezvăluie adevărul despre „furia de iarnă”
De ce devenim nervoși și irascibili de sărbători? Medicii dezvăluie adevărul despre „furia de iarnă”
Decizie cu impact major în 2026: ce schimbări aduce „ordonanța trenuleț”
Decizie cu impact major în 2026: ce schimbări aduce „ordonanța trenuleț”
Zece riscuri pentru sănătate de Crăciun pe care nu trebuie să le ignori
Zece riscuri pentru sănătate de Crăciun pe care nu trebuie să le ignori
TV Mania
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Susține că nu are vreo operație estetică, dar pozele spun altceva. Cum arăta Loredana Groza acum trei decenii
Susține că nu are vreo operație estetică, dar pozele spun altceva. Cum arăta Loredana Groza acum trei decenii
Topul celor mai bogați actori turci din 2025 te va surprinde! Kıvanç Tatlıtuğ domină clasamentul, dar stai să vezi cine sunt vedetele care completează lista și ce averi uriașe au strâns
Topul celor mai bogați actori turci din 2025 te va surprinde! Kıvanç Tatlıtuğ domină clasamentul, dar stai să vezi cine sunt vedetele care completează lista și ce averi uriașe au strâns
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
Nicoleta Luciu a dezvăluit abia acum motivul retragerii din televiziune: „Am stopat totul ca să…”
Nicoleta Luciu a dezvăluit abia acum motivul retragerii din televiziune: „Am stopat totul ca să…”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton