  MENIU  
Home > Advertorial > Fungicide: Ghid esențial pentru combaterea făinării sfeclei

Fungicide: Ghid esențial pentru combaterea făinării sfeclei

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.

Cultura sfeclei de zahăr și a sfeclei furajere reprezintă o componentă importantă a agriculturii românești, însă aceste plante sunt vulnerabile la numeroase boli fungice care pot compromite sever producția. Printre cele mai problematice afecțiuni se numără făinarea sfeclei, o boală care, deși identificată încă din 1954 în România, continuă să producă pierderi semnificative în culturile moderne. În acest articol, vom explora în detaliu această boală și vom discuta despre utilizarea corectă a fungicidelor pentru combaterea ei eficientă.

Istoricul și importanța bolii

Făinarea sfeclei, cauzată de ciuperca Erysiphe betae, a fost raportată pentru prima dată pe teritoriul țării noastre în anul 1954. De la acea dată și până în prezent, această boală a rămas o preocupare constantă pentru agricultorii care cultivă sfeclă, generând pagube considerabile în absența unor măsuri de control adecvate. Impactul economic al acestei boli justifică pe deplin necesitatea înțelegerii modului său de manifestare și a metodelor eficiente de combatere prin utilizarea fungicidelor.

Recunoașterea simptomelor

Identificarea corectă a făinării sfeclei este primul pas esențial pentru aplicarea la timp a fungicidelor și prevenirea pierderilor majore. Spre deosebire de alte boli fungice care pot fi mai greu de diagnosticat, făinarea sfeclei prezintă semne distinctive care facilitează recunoașterea rapidă a problemei.

Simptomul caracteristic constă în apariția unui miceliu albicios și fin pe suprafața frunzelor, care poate ajunge să acopere întreaga suprafață foliară în cazurile severe de infestare. Acest miceliu alb capătă o textură pulverulentă datorită formării masive de spori, care sunt structurile de reproducere ale ciupercii. Pe măsură ce boala evoluează, miceliul își schimbă aspectul, devenind cenușiu din cauza dezvoltării fructificațiilor sexuate, care au o colorație neagră.

Wow, ce băiat frumos!! Nepotul cel mare al lui Traian Băsescu, Radu, fiul Ioanei Băsescu, are 10 ani și e pasionat de sporturi extreme! Fostul Președinte are cu ce se mândri! Imagini rare cu băiatul / FOTO
Wow, ce băiat frumos!! Nepotul cel mare al lui Traian Băsescu, Radu, fiul Ioanei Băsescu, are 10 ani și e pasionat de sporturi extreme! Fostul Președinte are cu ce se mândri! Imagini rare cu băiatul / FOTO
Recomandarea zilei

Sub stratul de miceliu fungic, țesuturile vegetale parazitate suferă modificări semnificative. Acestea încep să se îngălbenească treptat, semn că procesele fiziologice normale ale frunzei sunt afectate. În stadiile avansate, frunzele se brunifică și se usucă prematur, reducând considerabil capacitatea plantei de a realiza fotosinteza și, implicit, de a produce substanțele necesare dezvoltării rădăcinii.

Un aspect important de reținut este ordinea în care boala se manifestă în câmp. Făinarea sfeclei este observată inițial pe frunzele plantelor cultivate pentru producția de sămânță, care sunt mai susceptibile la atacul ciupercii. Apoi, la un interval de aproximativ 1-2 săptămâni, simptomele vor deveni vizibile și pe plantele de sfeclă din anul întâi de vegetație. Această succesiune temporală oferă agricultorilor o fereastră de oportunitate pentru aplicarea preventivă a fungicidelor înainte ca boala să se generalizeze.

De ce profesorii refuzau să mai predea ore la clasa unde învăța Nicușor Dan. „N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă a povestit tot. Detalii neștiute despre familia și trecutul președintelui României
De ce profesorii refuzau să mai predea ore la clasa unde învăța Nicușor Dan. „N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă a povestit tot. Detalii neștiute despre familia și trecutul președintelui României
Recomandarea zilei

Condiții favorabile dezvoltării bolii

Înțelegerea factorilor care favorizează dezvoltarea făinării sfeclei este crucială pentru programarea corectă a tratamentelor cu fungicide. Perioadele caracterizate prin temperaturi ridicate combinate cu umiditate atmosferică scăzută creează condiții ideale pentru instalarea și răspândirea rapidă a bolii. În astfel de condiții, foliajul suferă o ușoară vestejire, care slăbește mecanismele naturale de apărare ale plantei, făcând-o mai vulnerabilă la atacul ciupercii Erysiphe betae.

Acest aspect meteorologic trebuie luat în considerare atunci când se planifică strategia de protecție a culturii, deoarece aplicarea fungicidelor în momentele critice poate preveni instalarea bolii sau poate limita extinderea acesteia.

Agentul patogen și modul de răspândire

Erysiphe betae este ciuperca responsabilă de producerea făinării sfeclei, iar cunoașterea biologiei sale este esențială pentru utilizarea eficientă a fungicidelor. În perioada de vegetație activă a plantelor, ciuperca se răspândește prin intermediul sporilor de tip Oidium, care au o capacitate remarcabilă de germinare la suprafața frunzelor. Acești spori sunt ușori și pot fi transportați pe distanțe considerabile de curenții de aer, contribuind la răspândirea rapidă a bolii în cadrul culturii și chiar între parcele învecinate.

Un aspect crucial în managementul acestei boli este modul în care ciuperca supraviețuiește în afara sezonului de creștere. Erysiphe betae formează structuri de rezistență, cunoscute sub numele de fructificații, care rămân viabile pe resturile vegetale din sol. Aceste structuri asigură supraviețuirea ciupercii în condiții nefavorabile și servesc drept sursă de infecție primară pentru sezonul următor. De aceea, managementul resturilor vegetale joacă un rol important în strategia integrată de combatere, alături de aplicarea fungicidelor.

Strategii de prevenire și combatere

Combaterea eficientă a făinării sfeclei necesită o abordare care combină măsuri preventive cu aplicarea strategică de fungicide specifice. Observarea atentă a culturilor este esențială, mai ales în perioadele cu risc crescut de infecție.

De obicei, boala devine vizibilă spre toamnă, manifestându-se inițial pe frunzele mai bătrâne care au o vitalitate scăzută, precum și pe frunzele plantelor de sfeclă cultivate pentru producția de sămânță. Aceste plante, având o perioadă de vegetație mai lungă, sunt mai expuse atacului ciupercii și servesc adesea ca sursă de inocul pentru restul culturii.

După apariția primelor semne ale bolii în timpul perioadei de vegetație este esențială aplicarea promptă a tratamentelor cu fungicide specifice. Alegerea fungicidului potrivit și momentul aplicării sunt factori determinanți pentru eficiența tratamentului. Fungicidele moderne oferă atât acțiune preventivă, cât și curativă, dar eficiența lor maximă se obține când sunt aplicate în stadiile incipiente ale infecției.

Rotația tratamentelor cu fungicide aparținând unor clase chimice diferite este recomandată pentru a preveni dezvoltarea rezistenței ciupercii la substanțele active. De asemenea, respectarea dozelor recomandate și a intervalelor dintre tratamente este crucială pentru obținerea rezultatelor dorite.

Măsuri complementare

Pe lângă utilizarea fungicidelor, există și alte practici agricole care contribuie la reducerea presiunii bolii. Eliminarea și distrugerea resturilor vegetale după recoltare reduce cantitatea de inocul care poate supraviețui până în sezonul următor. Rotația culturilor cu specii care nu sunt gazdă pentru Erysiphe betae ajută la întreruperea ciclului de viață al ciupercii.

Menținerea unei fertilizări echilibrate și evitarea excesului de azot contribuie la dezvoltarea unui foliaj mai sănătos și mai rezistent la atacul bolilor. Densitatea optimă de plantare și asigurarea unei ventilații adecvate în cultură reduc umiditatea relativă la nivelul foliajului, creând condiții mai puțin favorabile pentru germinarea sporilor.

Unde găsești soluții profesionale

Pentru agricultorii care se confruntă cu problema făinării sfeclei sau a altor boli fungice, Fitofarmacia Botaniștii reprezintă o resursă completă pentru achiziționarea produselor necesare protecției plantelor. Acest magazin specializat oferă o gamă variată de fungicide eficiente, alături de erbicide, insecticide, îngrășăminte și alte produse esențiale pentru menținerea sănătății culturilor.

Un avantaj semnificativ este că pune la dispoziție și un blog educațional cu articole detaliate despre bolile plantelor. Aceste materiale informative explică cum se identifică corect diferitele afecțiuni, ce tip de fungicid este cel mai potrivit pentru fiecare situație specifică și cum trebuie aplicat corect produsul pentru a obține rezultate optime. Această abordare educațională ajută agricultorii să ia decizii informate și să utilizeze fungicidele în mod responsabil și eficient.

Făinarea sfeclei rămâne o problemă serioasă în cultura acestei plante, dar poate fi controlată eficient prin aplicarea corectă a fungicidelor specifice și implementarea unor practici agricole adecvate. Identificarea simptomelor, înțelegerea condițiilor care favorizează boala și intervențiile la momentul potrivit sunt esențiale pentru protejarea producției.

Utilizarea fungicidelor de calitate, achiziționate din surse de încredere, combinată cu respectarea recomandărilor de aplicare și a bunelor practici agricole, asigură un control eficient al făinării sfeclei. Având acces atât la produsele necesare, cât și la informații corecte despre utilizarea lor, agricultorii pot proteja culturile împotriva acestei boli și pot obține producții sănătoase și rentabile.

Foto: botanistii.ro

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Fuego vorbește despre viața personală. Cu cine a ales să își împartă viața: „Nu sunt un om singur. Fiecare suntem construiți diferit”
Fuego vorbește despre viața personală. Cu cine a ales să își împartă viața: „Nu sunt un om singur. Fiecare suntem construiți diferit”
Cum s-au cunoscut Mirabela Grădinaru și Nicușor Dan și ce l-a atras la el. Dezvăluirile făcute de Prima Doamnă: „Mi s-a părut fascinant”
Cum s-au cunoscut Mirabela Grădinaru și Nicușor Dan și ce l-a atras la el. Dezvăluirile făcute de Prima Doamnă: „Mi s-a părut fascinant”
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Elena Udrea, ca o felină, la ziua ei de naștere! Ruj fucsia, decolteu abisal, coafură impecabilă și ședință foto în zăpadă! Imaginile momentului cu fosta ministră și familia ei
Elena Udrea, ca o felină, la ziua ei de naștere! Ruj fucsia, decolteu abisal, coafură impecabilă și ședință foto în zăpadă! Imaginile momentului cu fosta ministră și familia ei
Cum arată și ce face azi Noelle Vlasov, fetița numită „cel mai frumos copil din România”. Are 22 e ani și este pur și simplu superbă
Cum arată și ce face azi Noelle Vlasov, fetița numită „cel mai frumos copil din România”. Are 22 e ani și este pur și simplu superbă
Elle
Loredana Groza, mândră de fiica ei. Unde lucrează Elena și cum este artista ca mamă: „Are tot felul de roluri...”
Loredana Groza, mândră de fiica ei. Unde lucrează Elena și cum este artista ca mamă: „Are tot felul de roluri...”
Violeta, fiica Andreea Marin, și iubitul ei, George, au împlinit doi ani de relație. Ce a transmis tânăra cu ocazia asta: „Te iubesc.”
Violeta, fiica Andreea Marin, și iubitul ei, George, au împlinit doi ani de relație. Ce a transmis tânăra cu ocazia asta: „Te iubesc.”
EXCLUSIV: Cum s-a schimbat relația dintre Romanița Iovan și fiul ei, după ce Albert a plecat la facultate. Tânărul studiază Inginerie Automobilistică: „Și-a îndeplinit visul”
EXCLUSIV: Cum s-a schimbat relația dintre Romanița Iovan și fiul ei, după ce Albert a plecat la facultate. Tânărul studiază Inginerie Automobilistică: „Și-a îndeplinit visul”
DailyBusiness.ro
Partidul de guvernământ din Kosovo câștigă alegerile după mai multe luni de blocaj politic
Partidul de guvernământ din Kosovo câștigă alegerile după mai multe luni de blocaj politic
Trump spune că Rusia și Ucraina sunt „poate foarte aproape” de un acord de pace, după întâlnirea cu Zelenski
Trump spune că Rusia și Ucraina sunt „poate foarte aproape” de un acord de pace, după întâlnirea cu Zelenski
A1.ro
Ramona Olaru îi dă replica lui Alex Bodi. Cum a reacționat când a aflat ce a spus afaceristul despre ea
Ramona Olaru îi dă replica lui Alex Bodi. Cum a reacționat când a aflat ce a spus afaceristul despre ea
Irina Loghin, moment viral alături de nepoțica sa, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Cum s-a filmat cu Ana
Irina Loghin, moment viral alături de nepoțica sa, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Cum s-a filmat cu Ana
Romina Gingașu a primit un cadou de 32 milioane euro de la soțul ei, Piero Ferrari. Cei doi au sărbătorit 9 ani de relație
Romina Gingașu a primit un cadou de 32 milioane euro de la soțul ei, Piero Ferrari. Cei doi au sărbătorit 9 ani de relație
Ramona Olaru, prima reacție după ce Alex Bodi a jignit-o: „O să ne ocupăm legal”
Ramona Olaru, prima reacție după ce Alex Bodi a jignit-o: „O să ne ocupăm legal”
Elena Udrea, imagini de colecție alături de familie, cu ocazia zilei de naștere. "O viață cât 10 vieți. Eu am urmat un vis!" Fosta ministră a Turismului a împlinit 52 de ani
Elena Udrea, imagini de colecție alături de familie, cu ocazia zilei de naștere. "O viață cât 10 vieți. Eu am urmat un vis!" Fosta ministră a Turismului a împlinit 52 de ani
Observator News
Moarte misterioasă într-un complex din Botoșani. Un bărbat de 51 de ani, găsit fără suflare în camera tehnică
Moarte misterioasă într-un complex din Botoșani. Un bărbat de 51 de ani, găsit fără suflare în camera tehnică
Libertatea pentru Femei
Incredibil! Vedeta PRO TV s-a despărțit în mare secret, iar acum iubește din nou! “Singurele interacțiuni pe care le mai avem sunt legate de cei trei copii pe care îi avem împreună”
Incredibil! Vedeta PRO TV s-a despărțit în mare secret, iar acum iubește din nou! “Singurele interacțiuni pe care le mai avem sunt legate de cei trei copii pe care îi avem împreună”
"Simt că mi-am trăit traiul, mi-am mâncat mălaiul....”. Vești triste și imagini greu de văzut cu artistul iubit de toți românii
"Simt că mi-am trăit traiul, mi-am mâncat mălaiul....”. Vești triste și imagini greu de văzut cu artistul iubit de toți românii
Cine a fost Mălina Guler. Povestea tinerei jurnaliste din Oradea, găsită moartă după ce a căzut de la etajul 7
Cine a fost Mălina Guler. Povestea tinerei jurnaliste din Oradea, găsită moartă după ce a căzut de la etajul 7
Cum și-au împodobit vedetele noastre brazii de Crăciun. Bradul Adelinei Pestițu e ireal de frumos, iar Dani Oțil l-a umplut de jucării
Cum și-au împodobit vedetele noastre brazii de Crăciun. Bradul Adelinei Pestițu e ireal de frumos, iar Dani Oțil l-a umplut de jucării
Viva.ro
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Veste neașteptată în showbiz-ul românesc! S-au despărțit, iar el suferă enorm: "Eu nu îmi doresc divorțul, ea și-l dorește. Cred că vom ajunge...” Tulburător, ce s-a întâmplat, de fapt, între ei
Veste neașteptată în showbiz-ul românesc! S-au despărțit, iar el suferă enorm: "Eu nu îmi doresc divorțul, ea și-l dorește. Cred că vom ajunge...” Tulburător, ce s-a întâmplat, de fapt, între ei
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Redactia.ro
De ce se plângea Ion Drăgan în ultima vreme. Ar putea fi principală cauză a infarctului care l-a răpus chiar în prima zi de Crăciun
De ce se plângea Ion Drăgan în ultima vreme. Ar putea fi principală cauză a infarctului care l-a răpus chiar în prima zi de Crăciun
E doliu în muzica populară din România. De ce s-a stins, de fapt, solistul Ion Drăgan chiar de Crăciun
E doliu în muzica populară din România. De ce s-a stins, de fapt, solistul Ion Drăgan chiar de Crăciun
E doliu în muzica populară. S-a stins chiar în ziua de Crăciun unul dintre cei mai mari soliști ai României
E doliu în muzica populară. S-a stins chiar în ziua de Crăciun unul dintre cei mai mari soliști ai României
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Horoscop 29 decembrie. Zodiile care dau lovitura înainte de Revelion
Horoscop 29 decembrie. Zodiile care dau lovitura înainte de Revelion
Menopauza nu mai e o condamnare: decizia FDA care schimbă radical viața femeilor
Menopauza nu mai e o condamnare: decizia FDA care schimbă radical viața femeilor
De ce poftești la dulciuri chiar de dimineață? Cele 4 semnale ale corpului pe care nu ar trebui să le ignori
De ce poftești la dulciuri chiar de dimineață? Cele 4 semnale ale corpului pe care nu ar trebui să le ignori
Peste 200.000 de români vizați de un proiect de lege care le poate schimba viața
Peste 200.000 de români vizați de un proiect de lege care le poate schimba viața
TV Mania
Gina Pistol a crescut într-o casă modestă din Teleorman: imagini rare din locul copilăriei și detalii dureroase despre anii care au format-o înainte de celebritate
Gina Pistol a crescut într-o casă modestă din Teleorman: imagini rare din locul copilăriei și detalii dureroase despre anii care au format-o înainte de celebritate
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
Topul celor mai bogați actori turci din 2025 te va surprinde! Kıvanç Tatlıtuğ domină clasamentul, dar stai să vezi cine sunt vedetele care completează lista și ce averi uriașe au strâns
Topul celor mai bogați actori turci din 2025 te va surprinde! Kıvanç Tatlıtuğ domină clasamentul, dar stai să vezi cine sunt vedetele care completează lista și ce averi uriașe au strâns
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
2026 e anul miracolelor. 4 zodii vor renaște ca pasărea Pheonix și își vor trăi visul
2026 e anul miracolelor. 4 zodii vor renaște ca pasărea Pheonix și își vor trăi visul
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&amp;B! Așa se menține în formă artista
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&amp;B! Așa se menține în formă artista
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton