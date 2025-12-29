Fungicide: Ghid esențial pentru combaterea făinării sfeclei

Cultura sfeclei de zahăr și a sfeclei furajere reprezintă o componentă importantă a agriculturii românești, însă aceste plante sunt vulnerabile la numeroase boli fungice care pot compromite sever producția. Printre cele mai problematice afecțiuni se numără făinarea sfeclei, o boală care, deși identificată încă din 1954 în România, continuă să producă pierderi semnificative în culturile moderne. În acest articol, vom explora în detaliu această boală și vom discuta despre utilizarea corectă a fungicidelor pentru combaterea ei eficientă.

Istoricul și importanța bolii

Făinarea sfeclei, cauzată de ciuperca Erysiphe betae, a fost raportată pentru prima dată pe teritoriul țării noastre în anul 1954. De la acea dată și până în prezent, această boală a rămas o preocupare constantă pentru agricultorii care cultivă sfeclă, generând pagube considerabile în absența unor măsuri de control adecvate. Impactul economic al acestei boli justifică pe deplin necesitatea înțelegerii modului său de manifestare și a metodelor eficiente de combatere prin utilizarea fungicidelor.

Recunoașterea simptomelor

Identificarea corectă a făinării sfeclei este primul pas esențial pentru aplicarea la timp a fungicidelor și prevenirea pierderilor majore. Spre deosebire de alte boli fungice care pot fi mai greu de diagnosticat, făinarea sfeclei prezintă semne distinctive care facilitează recunoașterea rapidă a problemei.

Simptomul caracteristic constă în apariția unui miceliu albicios și fin pe suprafața frunzelor, care poate ajunge să acopere întreaga suprafață foliară în cazurile severe de infestare. Acest miceliu alb capătă o textură pulverulentă datorită formării masive de spori, care sunt structurile de reproducere ale ciupercii. Pe măsură ce boala evoluează, miceliul își schimbă aspectul, devenind cenușiu din cauza dezvoltării fructificațiilor sexuate, care au o colorație neagră.

Sub stratul de miceliu fungic, țesuturile vegetale parazitate suferă modificări semnificative. Acestea încep să se îngălbenească treptat, semn că procesele fiziologice normale ale frunzei sunt afectate. În stadiile avansate, frunzele se brunifică și se usucă prematur, reducând considerabil capacitatea plantei de a realiza fotosinteza și, implicit, de a produce substanțele necesare dezvoltării rădăcinii.

Un aspect important de reținut este ordinea în care boala se manifestă în câmp. Făinarea sfeclei este observată inițial pe frunzele plantelor cultivate pentru producția de sămânță, care sunt mai susceptibile la atacul ciupercii. Apoi, la un interval de aproximativ 1-2 săptămâni, simptomele vor deveni vizibile și pe plantele de sfeclă din anul întâi de vegetație. Această succesiune temporală oferă agricultorilor o fereastră de oportunitate pentru aplicarea preventivă a fungicidelor înainte ca boala să se generalizeze.

Condiții favorabile dezvoltării bolii

Înțelegerea factorilor care favorizează dezvoltarea făinării sfeclei este crucială pentru programarea corectă a tratamentelor cu fungicide. Perioadele caracterizate prin temperaturi ridicate combinate cu umiditate atmosferică scăzută creează condiții ideale pentru instalarea și răspândirea rapidă a bolii. În astfel de condiții, foliajul suferă o ușoară vestejire, care slăbește mecanismele naturale de apărare ale plantei, făcând-o mai vulnerabilă la atacul ciupercii Erysiphe betae.

Acest aspect meteorologic trebuie luat în considerare atunci când se planifică strategia de protecție a culturii, deoarece aplicarea fungicidelor în momentele critice poate preveni instalarea bolii sau poate limita extinderea acesteia.

Agentul patogen și modul de răspândire

Erysiphe betae este ciuperca responsabilă de producerea făinării sfeclei, iar cunoașterea biologiei sale este esențială pentru utilizarea eficientă a fungicidelor. În perioada de vegetație activă a plantelor, ciuperca se răspândește prin intermediul sporilor de tip Oidium, care au o capacitate remarcabilă de germinare la suprafața frunzelor. Acești spori sunt ușori și pot fi transportați pe distanțe considerabile de curenții de aer, contribuind la răspândirea rapidă a bolii în cadrul culturii și chiar între parcele învecinate.

Un aspect crucial în managementul acestei boli este modul în care ciuperca supraviețuiește în afara sezonului de creștere. Erysiphe betae formează structuri de rezistență, cunoscute sub numele de fructificații, care rămân viabile pe resturile vegetale din sol. Aceste structuri asigură supraviețuirea ciupercii în condiții nefavorabile și servesc drept sursă de infecție primară pentru sezonul următor. De aceea, managementul resturilor vegetale joacă un rol important în strategia integrată de combatere, alături de aplicarea fungicidelor.

Strategii de prevenire și combatere

Combaterea eficientă a făinării sfeclei necesită o abordare care combină măsuri preventive cu aplicarea strategică de fungicide specifice. Observarea atentă a culturilor este esențială, mai ales în perioadele cu risc crescut de infecție.

De obicei, boala devine vizibilă spre toamnă, manifestându-se inițial pe frunzele mai bătrâne care au o vitalitate scăzută, precum și pe frunzele plantelor de sfeclă cultivate pentru producția de sămânță. Aceste plante, având o perioadă de vegetație mai lungă, sunt mai expuse atacului ciupercii și servesc adesea ca sursă de inocul pentru restul culturii.

După apariția primelor semne ale bolii în timpul perioadei de vegetație este esențială aplicarea promptă a tratamentelor cu fungicide specifice. Alegerea fungicidului potrivit și momentul aplicării sunt factori determinanți pentru eficiența tratamentului. Fungicidele moderne oferă atât acțiune preventivă, cât și curativă, dar eficiența lor maximă se obține când sunt aplicate în stadiile incipiente ale infecției.

Rotația tratamentelor cu fungicide aparținând unor clase chimice diferite este recomandată pentru a preveni dezvoltarea rezistenței ciupercii la substanțele active. De asemenea, respectarea dozelor recomandate și a intervalelor dintre tratamente este crucială pentru obținerea rezultatelor dorite.

Măsuri complementare

Pe lângă utilizarea fungicidelor, există și alte practici agricole care contribuie la reducerea presiunii bolii. Eliminarea și distrugerea resturilor vegetale după recoltare reduce cantitatea de inocul care poate supraviețui până în sezonul următor. Rotația culturilor cu specii care nu sunt gazdă pentru Erysiphe betae ajută la întreruperea ciclului de viață al ciupercii.

Menținerea unei fertilizări echilibrate și evitarea excesului de azot contribuie la dezvoltarea unui foliaj mai sănătos și mai rezistent la atacul bolilor. Densitatea optimă de plantare și asigurarea unei ventilații adecvate în cultură reduc umiditatea relativă la nivelul foliajului, creând condiții mai puțin favorabile pentru germinarea sporilor.

Făinarea sfeclei rămâne o problemă serioasă în cultura acestei plante, dar poate fi controlată eficient prin aplicarea corectă a fungicidelor specifice și implementarea unor practici agricole adecvate. Identificarea simptomelor, înțelegerea condițiilor care favorizează boala și intervențiile la momentul potrivit sunt esențiale pentru protejarea producției.

Utilizarea fungicidelor de calitate, achiziționate din surse de încredere, combinată cu respectarea recomandărilor de aplicare și a bunelor practici agricole, asigură un control eficient al făinării sfeclei. Având acces atât la produsele necesare, cât și la informații corecte despre utilizarea lor, agricultorii pot proteja culturile împotriva acestei boli și pot obține producții sănătoase și rentabile.

Foto: botanistii.ro

