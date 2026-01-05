7 ianuarie e ziua Ionilor! Ai uitat? Cum să alegi cadoul potrivit în ultima clipă

Ion vine de la Sf. Ioan și este doar unul dintre cele mai populare nume de sfinți, cu care românii își botează copiii. Ion este un prenume cu o semnificație profundă, el fiind folosit de generații întregi de oamenii din țara noastră.

Pe 7 ianuarie este prăznuit Sf. Ioan Botezătorul, iar românii care-i poartă numele își sărbătoresc de obicei onomastica. El este cunoscut de ortodocși ca Sfântul Profet sau ca Sf. Ioan Înaintemergătorul. În lumea occidentală, el este considerat Ioan Botezătorul. El a avut misiunea de a-l boteza pe Iisus Hristos în râul Iordanului și astfel, i s-a păstrat titlul de Înaintemergător întreaga sa viață și dincolo de ea. Sărbătoarea din data de 7 ianuarie simbolizează ceea ce a făcut Sf. Ioan prin Botezul Domnului și cine este el cu adevărat, întreaga lui viață fiind prezentată în cronologia din Sfânta Scriptură.

Cei cu prenumele Ion au ca patron pe Sf. Ioan, care este considerat ca fiind un protector al lor și chiar mai mult, al întregului neam. Acest nume are o conotație religioasă, înrădăcinată în cultura românească.

Dintre toți profeții din acele vremuri, numai Ioan a fost capabil să-L arate și să-L întâlnească față în față pe Mesia. Astfel, Ioan este considerat de Biserică ca fiind ultimul dintre profeții Vechiului Testament; el este un punct de legătură între Vechiul și Noul Testament. De asemenea, el este singurul om sfânt reprezentat de obicei cu aripi de înger în iconografia ortodoxă. Aripile din icoane simbolizează de fapt puritatea sfântului, dar și frumusețea mesajului său. Despre Ioan Botezătorul, Sfântul Sofronie a scris că „el s-a dus în pustie să-i imite, nu pe oameni, ci pe îngeri”.

Soborul Sf. Proroc Ioan Botezătorul este pe data de 7 ianuarie în credința ortodoxă, dar Sf. Ioan are mai multe comemorări pe parcursul anului. În țara noastră, ziua onomastică a celor cu prenume de Ion, Ionel, Nelu sau Ioan se sărbătorește în fiecare an, în această zi de iarnă, pe 7 ianuarie.

