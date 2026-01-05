  MENIU  
7 ianuarie e ziua Ionilor! Ai uitat? Cum să alegi cadoul potrivit în ultima clipă

.

Ion vine de la Sf. Ioan și este doar unul dintre cele mai populare nume de sfinți, cu care românii își botează copiii. Ion este un prenume cu o semnificație profundă, el fiind folosit de generații întregi de oamenii din țara noastră. 

Pe 7 ianuarie este prăznuit Sf. Ioan Botezătorul, iar românii care-i poartă numele își sărbătoresc de obicei onomastica. El este cunoscut de ortodocși ca Sfântul Profet sau ca Sf. Ioan Înaintemergătorul. În lumea occidentală, el este considerat Ioan Botezătorul. El a avut misiunea de a-l boteza pe Iisus Hristos în râul Iordanului și astfel, i s-a păstrat titlul de Înaintemergător întreaga sa viață și dincolo de ea. Sărbătoarea din data de 7 ianuarie simbolizează ceea ce a făcut Sf. Ioan prin Botezul Domnului și cine este el cu adevărat, întreaga lui viață fiind prezentată în cronologia din Sfânta Scriptură. 

Cei cu prenumele Ion au ca patron pe Sf. Ioan, care este considerat ca fiind un protector al lor și chiar mai mult, al întregului neam. Acest nume are o conotație religioasă, înrădăcinată în cultura românească. 

Dintre toți profeții din acele vremuri, numai Ioan a fost capabil să-L arate și să-L întâlnească față în față pe Mesia. Astfel, Ioan este considerat de Biserică ca fiind ultimul dintre profeții Vechiului Testament; el este un punct de legătură între Vechiul și Noul Testament. De asemenea, el este singurul om sfânt reprezentat de obicei cu aripi de înger în iconografia ortodoxă. Aripile din icoane simbolizează de fapt puritatea sfântului, dar și frumusețea mesajului său. Despre Ioan Botezătorul, Sfântul Sofronie a scris că „el s-a dus în pustie să-i imite, nu pe oameni, ci pe îngeri”. 

Soborul Sf. Proroc Ioan Botezătorul este pe data de 7 ianuarie în credința ortodoxă, dar Sf. Ioan are mai multe comemorări pe parcursul anului. În țara noastră, ziua onomastică a celor cu prenume de Ion, Ionel, Nelu sau Ioan se sărbătorește în fiecare an, în această zi de iarnă, pe 7 ianuarie.  

7 ianuarie e ziua Ionilor! Ai uitat? Cum să alegi cadoul potrivit în ultima clipă

Cel mai potrivit cadou pentru oricine (rudă, coleg sau prieten) de ziua onomastică este un card cadou Notino.ro ce poate fi folosit pentru cumpărături online de produse cosmetice și parfumuri luxoase, de marcă, în valoare de 100-400 RON. Voucherul poate fi digital, iar proprietarul îl va primi imediat chiar la adresa lui de e-mail, furnizată. De asemenea, el poate fi și tipărit pe hârtie, iar apoi va fi ridicat din magazinele Notino din oraș – Mega Mall și Promenada Mall din București – deschise până la ora 22. În luna decembrie, în aceste magazine Notino există o ofertă valabilă pănă pe 31 decembrie, de 20% la produsele de beauty. Această reducere se aplică și la parfumuri de lux și se poate cumula și cu alte promoții de pe Notino. 

Și asta nu este tot, Notino oferă și alte servicii: posibilitatea de a avea cadouri personalizate, cum sunt acelea gravate cu laser cu mesaje speciale și urări de „La mulți ani”, sau idei de cadouri gata pregătite în cutii festive, sub formă de seturi de produse cosmetice de îngrijire a părului și a bărbii pentru bărbați, care sunt în ambalaje uimitor de frumoase. 

Când vine vorba despre un cadou pentru soț, tată sau un frate care își serbează ziua onomastică, trebuie să cumperi ceva unic, nu este cazul de a cădea în rutină. Găsirea unui cadou devine ușoară pe Notino, pentru că în acest magazin vei găsi o mulțime de idei originale – de produse cosmetice de marcă – ce vor aduce oricui zâmbetul pe față. Nu trebuie să-i cumperi cravate, butoni sau alte articole plictisitoare de ziua onomastică. De ce să nu-i oferi unui bărbat un parfum pe care și l-a dorit de mult timp, sau un produs cosmetic senzațional cu arome fine pentru îngrijirea părului, ales în funcție de preferințele sale. Un set cadou cu produse de îngrijire a corpului și articole cosmetice de baie sau de tip spa poate fi o modalitate de a-i oferi plăcerea de a se relaxa și de a-și calma corpul și mintea. 

În e-shop-ul Notino, oricine poate găsi un cadou de lux pentru zilele onomastice ale lui Ion, Ionel, Ionică, Nelu sau Ioan. 

Sursa foto: Notino

