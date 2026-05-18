Ce spune perechea ta despre tine: ghid complet pentru alegerea încălțămintei sport în 2026

Mai mult decât o simplă încălțăminte

Pantofii sport au depășit de mult granițele sălilor de fitness. Astăzi, adidașii pentru bărbați și de damă apar la birou, pe terase, la galerii de artă și în parc. Alegerea unei perechi potrivite nu mai ține doar de confort, ci de stil personal, funcționalitate și chiar de valorile pe care le transmiți celor din jur.

Piața românească a crescut vizibil în ultimii ani. Branduri internaționale și-au extins colecțiile adaptate climatelor temperate, cu materiale respirabile vara și căptușeli termoreglatoare toamna. Consumatorii sunt mai informați ca niciodată și compară specificații tehnice înainte de a apăsa butonul de comandă.

Criteriile care contează cu adevărat la o achiziție inteligentă

Înainte de orice alt factor, stabilește pentru ce vei folosi perechea: alergat pe asfalt, drumeții ușoare, purtaj zilnic sau sport în sală. Această decizie influențează totul, de la tipul de talpă până la materialul feței.

Talpa – fundamentul oricărei alegeri

Talpa intermediară din spumă EVA sau din materiale reactiv-elastice precum Boost (Adidas) sau ZoomX (Nike) face diferența între oboseala după două ore de mers și prospețime la finalul zilei. Adidașii pentru bărbați din categoria running au talpa mai groasă în zona călcâiului, compensand impactul generat de pasul specific barbatilor, care tinde să fie mai apăsat pe suprafață.

La adidașii pentru bărbați din segmentul lifestyle se poate opta pentru talpa plată de tip vulcanizat, inspirată din cultura skate, sau pentru platforme de 3-4 cm care au revenit puternic în tendințe în 2026.

Materialele care definesc confortul

Mesh-ul tehnic permite o ventilație excelentă vara, însă cedează rapid la umiditate. Pielea întoarsă și nubucul sunt elegante, dar necesită îngrijire periodică cu spray impermeabilizant. În 2026, materialele reciclate din plastic oceanic au ajuns să fie folosite de branduri ca On Running și Salomon fără compromisuri la durabilitate.

Adidașii de damă încorporează mai frecvent inserții din lycra sau materiale elastice în zona glenei, oferind un fit mai precis și o siluetă mai zveltă a încălțămintei.

Diferențele reale dintre colecțiile feminine și masculine

Un mit persistent este că adidașii de damă reprezintă doar versiuni colorate diferit ale modelelor masculine. În realitate, construcția diferă:

Lățimea tălpii este mai îngustă în colecțiile feminine, adaptată anatomiei piciorului.

Arcada plantară este poziționată diferit, mai aproape de vârf.

Amortizarea în zona metatarsului este mai pronuntata la modelele de dama .

. Sistemele de șiretare diferă uneori pentru a oferi un volum interior mai mic.

Aceste diferențe nu sunt marketing, ci rezultatul studiilor biomecanice realizate de laboratoarele brandurilor în ultimul deceniu.

Tendințele dominante în 2026

Adidașii pentru bărbați domină vizual prin nuanțe de teracotă, verde militar și bej tehnic, asociate cu dungi contrastante. Siluetele chunky, cu talpă supradimensionată, continuă să fie prezente, dar încep să cedeze teren modelelor slim, cu profil jos, inspirate din estetica anilor ’90.

Adidașii de damă merg puternic pe două direcții opuse: mary-jane sport cu cataramă aplicată și modele minimaliste în alb total sau nude. Colaborările limitate între branduri de sport și case de modă – un fenomen accelerat după pandemia din 2020 – rămân extrem de căutate.

Cum să verifici potrivirea înainte de comanda online

Cumpărarea online prezintă un risc real: mărimile pot varia cu până la o jumătate de număr între branduri. Iată un protocol simplu:

Măsoară piciorul seara, când e ușor umflat de activitate. Adaugă 0,5-1 cm la lungimea măsurată pentru confort în mișcare. Verifică recenziile specifice pentru fit (lat, îngust, sare la mărime). Caută politica de retur gratuită înainte de finalizarea comenzii.

Îngrijirea corectă prelungește viața oricărei perechi

Adidașii pentru bărbați cu fețe din mesh se curăță cu o periuță moale și apă cu detergent neutru, niciodată la mașina de spălat – căldura deformează spuma tălpii. Adidașii de damă din piele întoarsă se periază uscat și se impermeabilizează la două săptămâni dacă sunt purtați des.

Depozitarea în cutii originale, cu formator de pantof, menține forma și previne crăpăturile materialului.

