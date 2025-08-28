  MENIU  
Ce să știi despre anxietate și ajutorul dat de un psiholog online

Orice formă de stres ne poate face viața un calvar. De cele mai multe ori, acest lucru provoacă, inevitabil, anxietate. Ca oameni, avem o fragilitate incredibilă. Uneori nu facem față provocărilor. Suntem foarte diferiți. Reacționăm în diverse moduri. Anxietatea este o problemă de sănătate mintală.

O întâlnim adesea, mai ales la cei care sunt într-o alergătură continuă. Ne supărăm pe copii, pe partener, pe serviciu. Acestea sunt poate cele mai comune cauze care ne provoacă anxietate. De exemplu, locul de muncă este un generator continuu de neplăceri.

Termene sau cerințe unoeri imposibile sau șefii care ne întind nervii la maxim sunt o realitate. Simțim, pretutindeni, presiune. Starea aceea permanentă de frică, nu ne poate fi benefică. Trăim mereu cu un gol în stomac. În trecut, aceste stări erau adesea ignorate.

Educația, alături de informație ne-au deschis ochii. Alegem să cerem ajutorul. Un sprijin specializat înseamnă să mergi la sedinte psiholog online. Ca recomandare, avem psihoplan.ro. Aici vei găsi un psihoterapeut ce te poate ajuta în gestionarea anxietații. Este vorba despre Simona Constantin, care îți va oferi inclusiv ședințe online.

Ce înseamnă să experimentezi anxietatea

Denumirea de anxietatea a fost dată de filosoful suedez S. Kierkegaard, în 1844. Acesta a scris primul tratat care dezbătea o asemenea problema legată de neliniștea existențială. De atunci, s-a discutat serios această tulburare a psihicului.

Vorbim despre o reacție naturală a organismului față de un pericol. Pate fi o temere justificată sau un sindrom post-traumatic. Așa cum o infecție are ca sistem de apărare febra, și psihicul reacționează. Până la un punct, este normal.

Însă, dacă anxietatea devine constantă, afectând activitățile zilnice, lucrurile se schimbă. Pot să apară inclusiv simptome fizice. Persoana în cauză are bătăi rapide ale inimii, transpirație, tensiune musculară. Va fi copleșită de gânduri negative.

Totul va capătă proporțiile unei catastrofe. Cei care au anxietate vor deveni introvertiți, iar totul în jur îi va irită. Există mai multe tipuri de tulburări de anxietate. Foarte frecventă este tulburarea de anxietate generalizată.

Mai avem și fobia socială, atacurile de panică sau tulburarea obsesiv-compulsivă. Dar, mare atenție! Anxietatea netratată poate fi periculoasă. Alături de un psiholog precum Simona Constantin, de la psihoplan.ro, poți găsi o cale de ieșire. Chiar dacă nu poți să te deplasezi, această îți va oferi ședințe de terapie online.

Când ar trebui să ceri ajutorul specialistului

A căuta un sprijin este un prim pas spre conștientizarea problemei. Este o etapă foarte importantă pentru vindecare. Nu o lăsa netratată pentru că lucrurile o pot lua razna. Cum spuneam, nu toate stările de anxietate sunt un trigger. Însă cele constante trebuie discutate cu un psiholog.

Trebuie să funcționezi normal. Asta înseamnă că, dacă aceste sentimente te împiedica să mai fi tu, va fi nevoie să iei măsuri. Serviciile online ale Simonei Constantin îți pot fi de ajutor. Va fi acolo pentru tine, pentru a ajunge la sursă acestor trăiri.

Cum orice boală are o cauză, și anxietatea pornește de la ceva. Este posibil ca, undeva, în trecutul tău, să se fi întâmplat o neplăcere. La psihoplan.ro poți să dezvolți strategii pentru a le gestiona. Anxietatea nu se va rezolva de la sine.

Cu cât terapia este începută mai devreme, cu atât recuperarea este mai eficientă. Eliminarea simptomelor este importantă. Însă trebuie mers mai adânc, cum am menționat, la cauză.

De ce funcționează terapia online

Alegerea acestui tip de tratament este oarecum o noutate. Cum spuneam, nu toată lumea se poate deplasa. Sunt diverse motive, mai ales în ziua de azi. Viața agitată ne poate pune piedici în atingerea obiectivelor.

Prin intermediul apelurilor video, metodele Simonei Constantin pot da roade. Desigur, este o muncă de echipă. Acest psihoterapeut încurajează exprimarea liberă. Știm că este un lucru dificil pentru multe persoane, dacă nu se regăsesc în mediul lor.

Însă de acasă, te poți simți mai liber, mai în siguranță. Așadar, terapia online este deosebit de eficientă în tratarea anxietății. De exemplu, dacă suferi de atacuri de panică atunci când ieși din casă, online-ul este salvarea ta. În plus, ședințele pot fi programate în funcție de disponibilitatea fiecăruia.

Metodă Simonei Constantin constă în evaluarea situației în care te regăsești. Vei discuta cu ea despre frecvența simptomelor, ce a declanșat totul, chiar și istoricul personal. Trebuie să specifici inclusiv starea de sănătate generală. Anxietatea este mai frecventă la femei, mai ales în perioada menopauzei.

Este întărită de schimbările la nivel hormonal.  Abia după o ședința sau două de discuții se va alege o formă de terapie. Cel mai adesea este folosită terapia cognitiv-comportamentală. Poate că unele metode ți se vor părea ciudate la început. Trebuie să înțelegi că inclusiv exercițiile de respirație au o legătură cu procesul de vindecare.

De ce trebuie să renunți la prejudecăți

Societatea românească este destul de sceptică cu privire la psihoterapie. Asta pentru că avem o moștenire grea a lipsei de educație în acest sens. Însă, cu deschiderea oferită de online, începem să înțelegem. Terapia, mersul la psiholog nu sunt niște sperietoare.

Sunt lucruri benefice, ce ne pot ajuta în nenumărate moduri. Pot fi chiar evitate tragedii. Anxietatea nu este un semn de slăbiciune. Nu se rezolvă doar prin voință. Vorbim despre o afecțiune reală. Este recunoscută medical, având cauze multiple.

Cum am menționat mai sus, femeile aflate într-o anumită perioadă, pot experimenta o asemenea situație. Și nu trebuie să gândim că terapia online nu ne ajută. De fapt, poate fi chiar mai adaptată ritmului nostru de viață. Desigur, te pot ajuta și cei din familie.

Însă un psihoterapuet precum Simona Constantin are pârghiile necesare pentru a face asta în mod profesionist.

Cât de important este echilibrul interior

Protejarea sănătății mintale este o obligație. Față de noi, dar și față de cei din jurul nostru. Dacă tu nu ești bine, nici familia ta nu va fi. Anxietatea se poate vindeca. Sau măcar o poți ține în frâu. La psihoplan.ro vei găsi tot ajutorul de care ai nevoie. Simona Constantin este un bun specialist.

Dar, înainte de asta. Este un om. Are empatie, înțelegere, răbdare. Va crea o relație specială cu pacientul. Este vorba despre încredere. O persoană care suferă de anxietate are nevoie de toate acestea.

Dacă nu te simți confortabil cu omul cu care vorbești, nu va funcționa terapia. Iar dacă a te deplasa la cabinet iese din discuție, programează o ședința online. Este la fel de eficientă pentru drumul tău către vindecare. 

