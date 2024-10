Ce produse trebuie să vânezi de Black Friday: Electrocasnicele Ninja cu cel mai bun raport calitate/preț

Black Friday se apropie cu pași grăbiți și, odată cu el, oportunitatea de a face achiziții inteligente pentru electrocasnicele și aparatele de bucătărie dorite. Dacă ești în căutarea electrocasnicelor care îmbină inovația cu accesibilitatea, brandul Ninja are soluții perfecte. Ninja este recunoscut la nivel mondial pentru produsele sale ce combină tehnologia avansată cu un design modern și funcțional. Fiecare produs este creat pentru a simplifica și îmbunătăți experiența de gătit a utilizatorilor.

Electrocasnicele Ninja se remarcă prin multifuncționalitatea lor. Ce spui de un multicooker care are și funcție de airfryer? Sau de un blender care nu doar toacă și mărunțește, ci și gătește supe, pe care le prepară de la zero. În plus, poți avea un aparat de înghețată cu care nu prepari doar atât. Ai 10 programe presetate din care poți alege: slushi, înghețată light, milkshake și multe altele.

Acum că te-am făcut curios, haide să vedem care ar fi aparatele de bucătărie Ninja pe care merită să le vânezi anul acesta de Black Friday, pentru cel mai mic preț din an.

1. Multicooker Foodi 7 în 1 OP300

Ninja Foodi 7 în 1 OP300 este un multicooker revoluționar care transformă gătitul într-o experiență simplă și plăcută. Cu funcții multiple – de la gătire sub presiune până la functia de airfryer – acest multicooker te ajută să economisești timp fără a compromite gustul.

Avantajele utilizării Multicookerului Ninja:

7 funcții presetate : Poți găti supe, tocănițe, orez, precum și prăjituri sau iaurturi, totul cu un singur aparat.

: Poți găti supe, tocănițe, orez, precum și prăjituri sau iaurturi, totul cu un singur aparat. Gătire rapidă : Reduci timpul de gătire cu până la 70% comparativ cu metodele tradiționale. Și poți găti 2 preparate în același timp, carnea și garnitura preferată

: Reduci timpul de gătire cu până la 70% comparativ cu metodele tradiționale. Și poți găti 2 preparate în același timp, carnea și garnitura preferată Ușor de curățat: Oferă funcții de auto-curățare, iar părțile detașabile sunt compatibile cu mașina de spălat vase.

2. Aparat de înghețată CREAMi Deluxe NC501

Nimic nu se compară cu o înghețată proaspăt preparată acasă, iar cu Ninja CREAMi Deluxe, te poți bucura de deserturi delicioase și sănătoase direct la tine acasă. Acest aparat inovator îți oferă posibilitatea de a crea înghețate din ingrediente naturale, fără conservanți.

Beneficiile Ninja CREAMi:

Sănătate : Poți controla conținutul de zahăr și calorii, poți adăuga pudră proteică și obții cele mai delicioase deserturi, folosind ingrediente pe care le alegi tu.

: Poți controla conținutul de zahăr și calorii, poți adăuga pudră proteică și obții cele mai delicioase deserturi, folosind ingrediente pe care le alegi tu. Tehnologie de ultimă oră : Tehnologia Creamify transformă ingredientele în deserturi cremoase cu texturi perfecte, oricât ar fi de dure.

: Tehnologia Creamify transformă ingredientele în deserturi cremoase cu texturi perfecte, oricât ar fi de dure. Funcționalitate: Este echipat cu multiple programe presetate, ușor de utilizat pentru oricine din familie. Jonglează ușor cu cele 10 funcții pentru preparate delicioase tot timpul anului. Alege între Înghețată, Gelato, Sorbet, Înghețată dietetică, Iaurt înghețat, Milkshake, Băuturi congelate, Slushi, Frappe sau Mix-In și savurează cele mai gustoase și sănătoase gustări, preparate acasă.

3. Airfryer Foodi Max DualZone AF451

Pentru cei care își doresc preparate sănătoase, dar și delicioase, Airfryer-ul Ninja Foodi Max DualZone AF451 este o alegere ideală. În plus, nu lasă loc de erori, fiind dotat cu un termometru digital ce monitorizează continuu temperatura și gradul de gătire al preparatului tău, pentru rezultate impecabile de fiecare dată.

De ce să alegi Airfryer-ul Ninja?

Mai puțin ulei : Prepară mâncăruri cu până la 75% mai puțin ulei, fără a pierde din gust!

: Prepară mâncăruri cu până la 75% mai puțin ulei, fără a pierde din gust! Gătire simultană : Cele două compartimente independente îți permit să gătești două feluri diferite de mâncare în același timp, economisind atât timp cât și energie.

: Cele două compartimente independente îți permit să gătești două feluri diferite de mâncare în același timp, economisind atât timp cât și energie. Rețete nelimitate: Gătește de la cartofi prăjiți la pește sau pui, toate cu rezultate perfecte alegând din cele 6 funcții de gătit presetate.

Electrocasnicele Ninja simplifică gătitul și reduc timpul pe care îl petreci în bucătărie. De Black Friday, nu rata ocazia de a-ți completa bucătăria cu aceste produse inovatoare, care oferă atât performanță, cât și un raport calitate/preț excelent. Intră acum pe Ninja.ro, descoperă modelele disponibile și pune-le în coș pentru Black Friday.

Fie că vrei să experimentezi cu rețete noi sau să îți îmbunătățești stilul de viață, produsele Ninja sunt soluția ideală pentru o experiență culinară mai simplă, mai ușoară, mai rapidă.

