  MENIU  
Home > Advertorial > Ce pregătire și certificări au bonele filipineze în 2026? Iată ce trebuie să știe părinții înainte de a face această alegere

Ce pregătire și certificări au bonele filipineze în 2026? Iată ce trebuie să știe părinții înainte de a face această alegere

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Există seri în care simți că ai terminat toate resursele de energie înainte ca ziua să se încheie. Între muncă, mesele copilului, programul casei și grija constantă pentru cei mici, mulți părinți ajung să funcționeze pe pilot automat. În acest context, ideea de a cere ajutor nu mai este un moft, ci o soluție firească pentru echilibrul întregii familii.

Tocmai de aceea, în 2026, tot mai multe familii din România aleg să colaboreze cu bone din Filipine. Dincolo de reputația lor pentru răbdare, implicare și stabilitate emoțională, apare inevitabil întrebarea esențială: cine sunt, de fapt, aceste femei și cât de bine sunt pregătite pentru îngrijirea unui copil?

Realitatea surprinde de multe ori părinții care descoperă nivelul de educație și standardele prin care trec candidatele înainte de a pleca la muncă în străinătate. În spatele calmului și al disponibilității lor există, de regulă, o combinație între studii universitare, pregătire practică și certificări validate oficial.În acest sens, la Genius Nanny, procesul de selecție începe întotdeauna cu verificarea atentă a acestor aspecte.

În continuare vei afla exact ce standarde trebuie să îndeplinească o bonă filipineză înainte să ajungă într-o familie din România.

Imagini neortodoxe. Cum a fost filmat Înaltpreasfințitul Petru, Mitropolitul Basarabiei, la 80 de ani. Scandalul care zguduie Biserica
Imagini neortodoxe. Cum a fost filmat Înaltpreasfințitul Petru, Mitropolitul Basarabiei, la 80 de ani. Scandalul care zguduie Biserica
Recomandarea zilei

Cum este reglementată plecarea bonelor filipineze în străinătate în 2026

Filipine are una dintre cele mai stricte structuri de pregătire și verificare pentru personalul care lucrează peste hotare. Statul supraveghează de zeci de ani recrutarea persoanelor care oferă servicii de îngrijire și asistență familială în alte țări.

Acest sistem nu permite plecarea la întâmplare. Candidatele trebuie să demonstreze că pot lucra în siguranță într-un mediu familial și că au competențele necesare pentru îngrijirea copiilor.

Ce s-a aflat acum despre tânărul de 22 de ani care și-a omorât tatăl, pe stradă, de 1 iunie, la Piatra Neamț
Ce s-a aflat acum despre tânărul de 22 de ani care și-a omorât tatăl, pe stradă, de 1 iunie, la Piatra Neamț
Recomandarea zilei

Înainte de obținerea dreptului legal de muncă în afara țării, fiecare persoană trece printr-un proces oficial de evaluare care include:

  • testare practică;
  • verificări medicale;
  • evaluare psihologică;
  • cursuri de pregătire acreditate.

Autoritățile filipineze emit ulterior documentele necesare doar pentru candidatele care îndeplinesc toate criteriile. În plus, acordurile bilaterale semnate între Filipine și România oferă un cadru legal clar pentru recrutarea forței de muncă în domeniul domestic.

Pentru părinți, acest sistem funcționează ca un filtru suplimentar de siguranță. Persoana care ajunge în casa lor nu este selectată aleatoriu, ci verificată anterior de instituții oficiale.

Ce pregătire și certificări au bonele filipineze în 2026? Iată ce trebuie să știe părinții înainte de a face această alegere

Ce studii au, de obicei, femeile din Filipine care lucrează ca bone în 2026

Mulți părinți sunt surprinși când descoperă nivelul academic al candidatelor filipineze. În 2026, o mare parte dintre femeile care aleg această profesie au deja experiență profesională și studii superioare finalizate.

Statisticile internaționale privind forța de muncă filipineză arată că peste jumătate dintre cetățenii care lucrează în afara țării dețin diplome universitare. Acest lucru se reflectă inclusiv în domeniul îngrijirii copiilor.

Printre cele mai frecvente specializări întâlnite se numără:

  • nursing;
  • pedagogie;
  • educație timpurie;
  • asistență socială;
  • domenii medicale auxiliare.

Unele candidate au lucrat anterior ca profesoare, educatoare sau asistente medicale în Filipine. Acest tip de experiență schimbă complet perspectiva asupra rolului unei bone moderne.

Pentru multe familii, colaborarea se conturează ca un sprijin real în rutina copilului: organizarea activităților, înțelegerea etapelor de dezvoltare și gestionarea situațiilor neprevăzute.

Certificările oficiale și pregătirea practică obligatorie a bonelor filipineze în 2026

Pe lângă studiile universitare, bonele filipineze trebuie să obțină certificări practice recunoscute de stat. Una dintre cele mai importante este calificarea „Domestic Work NC II”, emisă prin sistemul TESDA – autoritatea națională pentru educație tehnică și formare profesională.

Acest program include aproximativ 218 ore de instruire și urmărește dezvoltarea competențelor necesare într-o gospodărie modernă.

Curriculumul acoperă:

  • îngrijirea sugarilor și a copiilor mici;
  • noțiuni de prim ajutor;
  • siguranță domestică;
  • igienă și nutriție;
  • organizarea activităților zilnice;
  • comunicarea cu familia angajatoare.

Pregătirea nu rămâne doar la nivel teoretic. Candidatele repetă proceduri practice și sunt evaluate înainte de certificare.

Acest tip de instruire contează enorm în viața de zi cu zi. O bonă cu experiență medicală poate reacționa calm în cazul unei febre sau al unui episod de înec cu alimente. La fel, o fostă educatoare observă mai rapid schimbările de comportament și nevoile emoționale ale copilului.

Pentru părinți, diferența se vede tocmai în aceste momente aparent mici, dar extrem de importante.

Engleza fluentă și avantajele pentru dezvoltarea copilului în 2026

În 2026, una dintre cele mai apreciate calități ale bonelor filipineze rămâne nivelul foarte bun de limba engleză. În Filipine, engleza este limbă oficială și face parte din sistemul educațional încă din primii ani de școală.

Majoritatea candidatelor comunică fluent și se adaptează rapid într-un mediu internațional. Pentru familiile cu copii mici, acest aspect vine și cu un avantaj suplimentar: expunerea naturală la o limbă străină.

Copiii învață prin interacțiune directă, joacă și rutină zilnică. Fără lecții formale sau presiune, ei aud constant expresii și propoziții în engleză, ceea ce contribuie la dezvoltarea timpurie a limbajului.

În multe cazuri, părinții observă rapid că micuții:

  • înțeleg instrucțiuni simple în engleză;
  • reproduc expresii uzuale;
  • dezvoltă o pronunție naturală;
  • se adaptează mai ușor ulterior în colectivitate.

Totul se întâmplă firesc, în timpul jocului, al meselor sau al plimbărilor zilnice.

Pregătirea pentru situații medicale și reguli de siguranță în 2026

În pregătirea oficială impusă de autoritățile filipineze, siguranța copilului ocupă un rol central. Candidatele învață proceduri clare pentru gestionarea situațiilor de urgență și repetă constant exerciții practice.

Aceste module includ:

  • tehnici de prim ajutor;
  • proceduri de resuscitare;
  • dezobstrucția căilor respiratorii;
  • prevenirea accidentelor domestice;
  • igienizarea obiectelor utilizate de copii.

În plus, pregătirea acoperă și partea de alimentație și diversificare. Bonele învață reguli stricte privind sterilizarea biberoanelor, păstrarea alimentelor și pregătirea meselor pentru diferite vârste.

Cum verifică Genius Nanny documentele și experiența candidatelor în 2026

Pentru multe familii, adevărata provocare nu este doar alegerea unei bone, ci găsirea unei persoane compatibile și de încredere. Tocmai aici intervine rolul unei agenții specializate.

Genius Nanny a fost fondată de Jessica Urda din dorința de a oferi familiilor sprijin real și selecții făcute responsabil, nu superficial. În 2026, procesul intern de recrutare presupune mai multe etape de verificare înainte ca o candidată să fie recomandată unei familii.

Dosarele sunt analizate atent, iar echipa verifică:

  • identitatea candidatei;
  • cazierul;
  • certificările profesionale;
  • experiența anterioară;
  • recomandările foștilor angajatori.

Selecția continuă apoi cu interviuri video și evaluări psihologice. Scopul este confirmarea competențelor și observarea răbdării, comunicării și compatibilității cu stilul familiei.

Părinții au astfel posibilitatea să cunoască viitoarea bonă direct de pe geniusnanny.ro înainte de luarea unei decizii finale.

Rezultatele și principiile după care funcționează Genius Nanny în 2026

Experiența practică a agenției se reflectă în cifrele acumulate în timp. În peste 12 ani de activitate, Genius Nanny a înregistrat mai mult de 12.000 de ore de îngrijire și a colaborat cu peste 169 de familii, oferind sprijin pentru mai mult de 220 de copii.

În spatele acestor statistici există însă o filosofie clară: colaborările trebuie să fie stabile și construite pe respect reciproc.

Din acest motiv, agenția evită:

  • solicitările bazate exclusiv pe cel mai mic tarif;
  • situațiile fără forme legale de muncă;
  • colaborările instabile;
  • comportamentele lipsite de respect față de personalul domestic.

Accentul cade pe relații sănătoase și pe găsirea unei compatibilități reale între familie și bonă.

Nu în ultimul rând, există și o garanție de înlocuire valabilă 90 de zile. Dacă adaptarea nu funcționează în primele săptămâni, agenția reia procesul de selecție și gestionează administrativ întreaga situație.

Așadar, alegerea unei bone filipineze în 2026 reprezintă o decizie bazată pe standarde clare de pregătire și verificare. Multe dintre candidatele din Filipine vin cu studii universitare, experiență profesională și certificări oficiale obținute prin programe controlate de statul filipinez.

Pentru copil, asta înseamnă supraveghere atentă și expunere naturală la limba engleză. Pentru părinți, înseamnă mai mult echilibru, mai puțină presiune și liniștea că au aproape un adult instruit pentru situații reale. Iar Genius Nanny preia întregul proces de selecție și verificare, astfel încât familiile să poată face această alegere cu mai multă încredere și claritate.

Uneori, sprijinul potrivit poate schimba complet ritmul unei case și poate transforma oboseala constantă într-o rutină mai calmă și mai previzibilă!

Sursa foto: Pexels.com

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Îl recunoști pe băiețelul din imagine? Acum este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din România: „Am fost crescut modest”
Îl recunoști pe băiețelul din imagine? Acum este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din România: „Am fost crescut modest”
Cu cât o plătește Mihai Trăistariu pe camerista lui de la mare: „I-am zis că îi mai dau 500 de lei în plus în 2026”
Cu cât o plătește Mihai Trăistariu pe camerista lui de la mare: „I-am zis că îi mai dau 500 de lei în plus în 2026”
Proiecte speciale
Trupa Re-Born, primul interviu după ce a câștigat „Românii au talent” 2026. Ce vor face fetele cu banii de la PRO TV: „În primul rând”
Trupa Re-Born, primul interviu după ce a câștigat „Românii au talent” 2026. Ce vor face fetele cu banii de la PRO TV: „În primul rând”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Libertatea.ro
„Fjord” al lui Cristian Mungiu, văzut de critici pe lista filmelor care ar putea ajunge la Oscaruri
„Fjord” al lui Cristian Mungiu, văzut de critici pe lista filmelor care ar putea ajunge la Oscaruri
Avantaje
Daciana și Victor Ponta, din nou ca o familie la absolvirea Irinei! Wow, cum s-a îmbrăcat Daciana la festivitate și la întâlnirea cu fostul soț! Surioara adoptată și fratele vitreg, imagini rare cu Irina Ponta
Daciana și Victor Ponta, din nou ca o familie la absolvirea Irinei! Wow, cum s-a îmbrăcat Daciana la festivitate și la întâlnirea cu fostul soț! Surioara adoptată și fratele vitreg, imagini rare cu Irina Ponta
Cătălin Măruță, ANUNȚ neasteptat și o lovitură pentru PRO TV: „Mă bucur enorm să fac din nou genul acesta de emisiune”. Felicitări, să fie într-un ceas bun!
Cătălin Măruță, ANUNȚ neasteptat și o lovitură pentru PRO TV: „Mă bucur enorm să fac din nou genul acesta de emisiune”. Felicitări, să fie într-un ceas bun!
Elle
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acuzațiilor: „Nu am putut să mă abțin…”
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acuzațiilor: „Nu am putut să mă abțin…”
Corina Caragea, detalii neștiute despre cariera ei. Cu ce s-a ocupat înainte de a lucra în televiziune: „Am fost…”
Corina Caragea, detalii neștiute despre cariera ei. Cu ce s-a ocupat înainte de a lucra în televiziune: „Am fost…”
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
DailyBusiness.ro
Salariile președintelui și premierului României ar putea crește MULT odată cu noua lege a salarizării
Salariile președintelui și premierului României ar putea crește MULT odată cu noua lege a salarizării
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
A1.ro
Afacerea Cristelei Georgescu s-a prăbușit după campania prezidențială. De ce nu se mai caută cărțile soției lui Călin Georgescu
Afacerea Cristelei Georgescu s-a prăbușit după campania prezidențială. De ce nu se mai caută cărțile soției lui Călin Georgescu
Maria Dumitru de la Survivor, replică acidă pentru fosta ei colegă, Iulia Istrate: „Continuă să vorbești, eu continui să exist!"
Maria Dumitru de la Survivor, replică acidă pentru fosta ei colegă, Iulia Istrate: „Continuă să vorbești, eu continui să exist!"
Cum arată Biserica lui Gigi Becali. Are mozaicuri realizate manual, clopote acoperite cu foiță de aur și un buncăr antiatomic
Cum arată Biserica lui Gigi Becali. Are mozaicuri realizate manual, clopote acoperite cu foiță de aur și un buncăr antiatomic
Patrice Cărăușan și iubitul ei se căsătoresc. Fosta concurentă de la Survivor România 2026 a primit inelul de logodnă. "DA, din toată inima!"
Patrice Cărăușan și iubitul ei se căsătoresc. Fosta concurentă de la Survivor România 2026 a primit inelul de logodnă. "DA, din toată inima!"
Anghel Damian, replică după controversa documentarului „Cămătarii” de la PRO TV: „Câțiva, dacă ar putea, m-ar împușca direct la zid”
Anghel Damian, replică după controversa documentarului „Cămătarii” de la PRO TV: „Câțiva, dacă ar putea, m-ar împușca direct la zid”
Observator News
Restaurantul din New York care are în meniu sarmale, pomana porcului şi tochitura
Restaurantul din New York care are în meniu sarmale, pomana porcului şi tochitura
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Se pleacă pe capete! Demisie grea în televiziune, era ultimul de la care ne așteptam să facă asta! Unul dintre cei mai cunoscuți și influenți bărbați de la TV a dat vestea acum
Ultima oră! Se pleacă pe capete! Demisie grea în televiziune, era ultimul de la care ne așteptam să facă asta! Unul dintre cei mai cunoscuți și influenți bărbați de la TV a dat vestea acum
Felicitări! Tânărul deputat din România s-a căsătorit cu artista pe care ai văzut-o la EUROVISION și la „Vocea României”! Nuntă mare, cu vedete și politicieni
Felicitări! Tânărul deputat din România s-a căsătorit cu artista pe care ai văzut-o la EUROVISION și la „Vocea României”! Nuntă mare, cu vedete și politicieni
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
Excentrica și celebra avocată a lui Radu Mazăre a dispărut complet din lumina reflectoarelor, dar acum tocmai a venit vestea! Radu Mazăre a fost nelipsit, iar detaliul despre Lizeta Haralambie i-a uimit pe toți
Excentrica și celebra avocată a lui Radu Mazăre a dispărut complet din lumina reflectoarelor, dar acum tocmai a venit vestea! Radu Mazăre a fost nelipsit, iar detaliul despre Lizeta Haralambie i-a uimit pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu. Detaliul care i-a surprins pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu. Detaliul care i-a surprins pe toți
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
Ce au putut să găsească medicii pe corpul polițistului ucis de propriu fiu la Piatra Neamț. Totul i-a șocat chiar și pe ei
Ce au putut să găsească medicii pe corpul polițistului ucis de propriu fiu la Piatra Neamț. Totul i-a șocat chiar și pe ei
Ce să culegi din grădină în a doua zi de Rusalii? Este bine să faci asta timp de 9 săptămâni
Ce să culegi din grădină în a doua zi de Rusalii? Este bine să faci asta timp de 9 săptămâni
Putin, prima declarație despre originea dronei căzute la Galați
Putin, prima declarație despre originea dronei căzute la Galați
Momentul când drona lovește blocul din Galați și explodează. Reacția cutremurătoare a oamenilor care locuiesc în apropierea imobilului
Momentul când drona lovește blocul din Galați și explodează. Reacția cutremurătoare a oamenilor care locuiesc în apropierea imobilului
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Milioane de femei cu cancer mamar pot fi tratate fără chimioterapie, arată un studiu recent
Milioane de femei cu cancer mamar pot fi tratate fără chimioterapie, arată un studiu recent
Dr. Mihail Pautov: cele 10 analize esențiale pentru sănătate. Una poate depista probleme grave înainte de simptome
Dr. Mihail Pautov: cele 10 analize esențiale pentru sănătate. Una poate depista probleme grave înainte de simptome
Cele 3 zodii care dau lovitura financiară din 2 iunie. Surprize mari la bani!
Cele 3 zodii care dau lovitura financiară din 2 iunie. Surprize mari la bani!
Ingredientul banal pe care să-l adaugi în cafeaua de dimineață. Scade glicemia și inflamația și poate susține sănătatea inimii
Ingredientul banal pe care să-l adaugi în cafeaua de dimineață. Scade glicemia și inflamația și poate susține sănătatea inimii
TV Mania
S-a afișat în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme! Schimbarea radicală prin care a trecut Gabriela Cristea! Îndrăgita prezentatoare TV a uimit pe toată lumea
S-a afișat în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme! Schimbarea radicală prin care a trecut Gabriela Cristea! Îndrăgita prezentatoare TV a uimit pe toată lumea
Au dat vestea cea mare chiar de 1 Iunie! Anisia Gafton și Florin Serghei au dezvăluit sexul bebelușului!
Au dat vestea cea mare chiar de 1 Iunie! Anisia Gafton și Florin Serghei au dezvăluit sexul bebelușului!
Iulia Vântur, Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Iulia Vântur, Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Maurice Munteanu, imagine din 2001. Concurentul de la Asia Express a fost Miss Travesty patru ani la rând
Maurice Munteanu, imagine din 2001. Concurentul de la Asia Express a fost Miss Travesty patru ani la rând
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cine este Claudia Dumitru, femeia care i-ar fi cucerit inima lui Rareș Cojoc după divorțul de Andreea Popescu? E cunoscută în lumea mondenă
Cine este Claudia Dumitru, femeia care i-ar fi cucerit inima lui Rareș Cojoc după divorțul de Andreea Popescu? E cunoscută în lumea mondenă
Până la final de an, această zodie renunță la statutul de angajat și își va lansa propria afacere! I se schimbă total situația financiară
Până la final de an, această zodie renunță la statutul de angajat și își va lansa propria afacere! I se schimbă total situația financiară
Andreea Bănică, imagini interzise pentru cardiaci! A pozat într-un costum transparent și a lăsat aproape tot la vedere
Andreea Bănică, imagini interzise pentru cardiaci! A pozat într-un costum transparent și a lăsat aproape tot la vedere
Imagini rare cu Monica Gabor din America! Fosta lui Columbeanu duce o viață luxoasă, după ce a renunțat la viața publică
Imagini rare cu Monica Gabor din America! Fosta lui Columbeanu duce o viață luxoasă, după ce a renunțat la viața publică
Libertatea
Liceul din provincie unde elevii cultivă ceapă, salată și castraveți folosind drone și tehnologie integrată. Director: „Agricultura digitalizată ne-a crescut rata de promovare a Bacalaureatului”
Liceul din provincie unde elevii cultivă ceapă, salată și castraveți folosind drone și tehnologie integrată. Director: „Agricultura digitalizată ne-a crescut rata de promovare a Bacalaureatului”
Recunoști fetița cu pampoane din imagini? A devenit una dintre cele mai cunoscute actrițe din România
Recunoști fetița cu pampoane din imagini? A devenit una dintre cele mai cunoscute actrițe din România
De ce merg copiii la școală doar trei zile, în această săptămână
De ce merg copiii la școală doar trei zile, în această săptămână
Un italian și-a invitat rudele și prietenii la nunta lui din Polonia: „Niciun italian nu a supraviețuit până la sfârșitul nunții” | VIDEO
Un italian și-a invitat rudele și prietenii la nunta lui din Polonia: „Niciun italian nu a supraviețuit până la sfârșitul nunții” | VIDEO
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton