Ce pilotă e bine să folosești în funcție de sezon? 3 sfaturi utile

Probabil cunoști diminețile în care te trezești transpirat sau, dimpotrivă, cu nasul înghețat, deși ai dormit opt ore. Calitatea somnului îți dictează cum arată restul zilei, așa că hai să vedem cum alegi echipamentul corect pentru patul tău, indiferent de vremea de afară. Află totul din rândurile care urmează!

De ce contează termoreglarea, nu doar grosimea pilotei

Regula de bază a unui somn odihnitor este termoreglarea. Corpul tău are nevoie de o temperatură constantă pentru a intra în faza de somn profund (REM), iar dacă pilota reține prea multă căldură vara sau nu izolează iarna, corpul se va lupta constant cu mediul. 

Oamenii tind să ignore acest aspect, dar schimbarea pilotei în funcție de calendar este una dintre cele mai inteligente investiții pe care le poți face pentru sănătatea ta pe termen lung. Comanda acum online o plapuma din lana pentru a te convinge!

Vara

Când mercurul din termometre urcă, ai nevoie de materiale care „respiră” activ. Caută pilote cu un gramaj mic, undeva între 150 și 200 GSM (grame pe metru pătrat). Bumbacul sau inul sunt materiale recomandate deseori, deoarece permit circulația constantă a aerului și previn acumularea umidității care te face să te trezești lipicios. Dacă te trezești deseori transpirat, evită poliesterul ieftin care acționează ca un plastic izolator. 

Iarna

Iarna situația se schimbă radical, dar acest lucru nu înseamnă că trebuie să te sufoci sub cinci pături grele. O pilotă de iarnă eficientă ar trebui să aibă un gramaj între 350 și 500 GSM. Puful de gâscă rămâne standardul pentru capacitatea de izolare raportată la greutate, dar dacă bugetul tău este mai restrâns, variantele cu umplutură siliconizată de înaltă calitate pot oferi un confort decent, dar atenție mare la cusăturile de tip casetă, care împiedică umplutura să se adune doar într-un singur colț și să lase zone reci.

Pilota din lână

Dacă ar fi să recomandăm un singur material care face minuni indiferent de sezon, acesta este fără îndoială lâna. Lâna este un material inteligent, creat de natură special pentru a regla temperatura: absoarbe excesul de umiditate când transpiri și o eliberează în atmosferă, păstrând în același timp o căldură constantă. E o alegere sustenabilă, hipoalergenică și foarte rezistentă. 

Poți găsi pilote din lână merino care funcționează perfect ca un termos natural, care ține cald când e frig și oferă o senzație aerisită când e cald. Da, prețul este mai ridicat, dar investiția merită fiecare leu pentru că te scapă de nevoia de a schimba pilota de trei ori pe an. Alege un set 4 Anotimpuri și ai certitudinea că nu vei greși!

Cum să alegi

În primul rând, verifică întotdeauna cusăturile. O pilotă bună trebuie să aibă cusături în formă de romburi sau pătrate (casetare), care fixează umplutura pentru a nu se tasa după prima spălare sau lună de utilizare. În al doilea rând, acordă atenție materialului exterior, nu doar umpluturii; bumbacul sau bambusul sunt esențiale pentru a evita iritațiile pielii. 

În al treilea rând, dacă ai un buget limitat, mai bine investești într-o pilotă din lână de calitate medie decât într-o pilotă sintetică „de top” cu prețuri mari. Pe termen lung, materialele naturale se comportă mult mai bine la spălări repetate și își păstrează proprietățile izolatoare ani la rând.

Nu mai dormi sub aceleași materiale tot anul și experimentează plapuma din lână, s-ar putea să fie cea mai bună decizie pentru somnul tău din ultimul deceniu. Somnul tău îți va mulțumi în fiecare dimineață, iar tu vei începe fiecare zi cu bateriile încărcate la maxim.

Sursa foto: confortmerino.ro

Cele mai vândute colecții!
Nava Scoala Mircea - ediția nr. 47 Nava Scoala Mircea - ediția nr. 47 47.49 RON Cumpără acum
O ferma trasnita- Ediția nr. 64 (Disney. Ediția de platină) O ferma trasnita- Ediția nr. 64 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Masini :Atentie la Bucsa - Ediția nr. 63 (Disney. Ediția de platină) Masini :Atentie la Bucsa - Ediția nr. 63 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Lilo si Stitch - Ediția nr. 62 (Disney. Ediția de platină) Lilo si Stitch - Ediția nr. 62 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Robin Hood - Ediția nr. 61 (Disney. Ediția de platină) Robin Hood - Ediția nr. 61 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Catelul norocos- Ediția nr. 60(Disney. Ediția de platină) Catelul norocos- Ediția nr. 60(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn – Pencil Tins Panini Adrenalyn – Pencil Tins 75 RON Cumpără acum
