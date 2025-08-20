  MENIU  
Ce nu îți spune nimeni despre noul Dyson Airstrait

Ce nu îți spune nimeni despre noul Dyson Airstrait
Vara aceasta, răsfață-te cu o coafură rafinată și lasă-ți frumusețea să vorbească! Alege eleganța fără efort, descoperă noul Dyson Airstrait!

Când soarele devine mai arzător, iar părul tău are nevoie de o îngrijire delicată dar eficientă, noul Dyson Airstrait îți oferă exact ceea ce cauți: o coafură perfectă, performanță, protecție și frumusețe naturală. 

Dotat cu o tehnologie inovatoare, Dyson Airstrait combină uscarea și coafarea într-un proces sigur, rapid și blând. Rezultatul? Un păr neted, strălucitor, cu volum natural, fără încrețire, fără fire rebele, fără deteriorări și alte compromisuri. 

Fii definiția eleganței în această vară! Totul începe cu o coafură perfectă!

Vara aceasta, îți poți pune în valoare farmecul cu o coafură impecabilă. Folosește placa de păr cu tehnologia Dyson care îți protejează firele de păr, prin eliminarea expunerii directe la temperatură ridicată. Aplicarea ei oferă două avantaje esențiale: păstrează rezistența firului de păr și menține structura internă a părului sănătoasă.

Fie că îți dorești un look neted, un styling lejer cu volum sau pur și simplu un păr sănătos și corect îngrijit, Dyson Airstrait este alegerea ideală. Placa este profesională, amplifică strălucirea naturală, fără degradare, fără aplatizare, ea oferă ușor doar un luciu natural care reflectă lumina verii. 

Dayson îți redefinește rutina de vară: mai mult răsfăț, mai puțin efort, 100% naturalețe

Ce nu îți spune nimeni despre noul Dyson Airstrait

Dyson aduce o inovație remarcabilă în rutina ta de hairstyling, combinând performanța cu grija pentru sănătatea părului. Cu ajutorul celei mai recente tehnologii, dispozitivele Dyson folosesc un flux de aer de înaltă presiune pentru a îndrepta părul în timp ce îl usucă, oferindu-i un aspect neted și natural, fără compromisuri.

Acestea sunt de calitate profesională, au un design atemporal și sunt dotate cu cele mai noi tehnologii. Sunt considerate în prezent dispozitive care creează un styling perfect, fără a deteriora părul ca alte produse, prin temperaturi extreme. 

Dyson Airstrait nu seamănă cu nicio placă de păr pe care ai mai încercat-o. Nu este modelul clasic de placă de păr care se găsește în orice magazin de beauty din oraș. Acest dispozitiv Dyson de pe Notino este un produs de calitate premium, high-tech, sofisticat, profesional și complet diferit. 

Pentru a-l folosi corect trebuie să citești întâi manualul de utilizare cu mai multă atenție și apoi totul îți va fi clar, vei înțelege cum funcționează pentru a obține o podoabă capilară perfect coafată.

Ce este atât de special la placa de păr Dyson Airstrait? Îți usucă părul și îl îndreaptă în același timp, direct de la ud la coafat, fără etape intermediare și fără compromisuri. Placa este concepută să ofere un look drept, natural, indiferent de tipul tău de păr.  

Foarte important este faptul că nu are temperaturi extreme. Folosește un flux puternic de aer care este direcționat cu precizie și astfel netezește părul de la rădăcină la vârfuri, creând un stil natural drept, cu un pic de volum și fără frizz. De-a lungul brațelor ei, există două deschideri de 1,5 mm ce sunt proiectate la un unghi de 45⁰, prin care trece fluxul de aer, formând un jet de aer concentrat care îndreaptă părul cu un control sporit. În acest mod, placa poate stiliza elegant părul, fără riscul deteriorării termice. 

Datorită controlului inteligent al temperaturii, placa protejează structura părului, previne ruperea și favorizează un aspect sănătos. Coafarea este rapidă, precisă și incredibil de frumoasă, indiferent dacă se aplică pe păr umed sau uscat.

Pentru a avea o coafură în trend în fiecare zi, alege spre exemplu placa de păr Dyson Airstrait HT01 Jasper Plum de pe Notino. Aceasta permite îndreptarea și uscarea părului în același timp, coafarea rapidă, menținând rezistența și sănătatea generală a părului. Placa are motor Dyson Hyperdymium™ (mic, ușor și eficient pentru a genera un flux de aer intuitiv Airstrait puternic care ajută la îndreptarea părului în timp ce îl usucă) și 3 setări de temperatură prestabilite (80 °C, 110 °C și 140 °C) pentru o coafare foarte rapidă și ușoară. 

Placa permite reglarea inteligentă a căldurii cu ajutorul unor bile de sticlă (termistori) care ajustează temperatura fluxului de aer de 30 ori pe secundă, prevenind deteriorarea părului. Prin folosirea ei se reduce electrizarea și căderea părului, se obține un păr lucios, fin și strălucitor.

