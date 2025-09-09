Livingul scandinav: simplitate, lumină și confort acasă Livingul este spațiul central al casei, locul unde petreci timp alături de familie, primești prieteni sau te relaxezi după o zi plină. De aceea, amenajarea lui are nevoie de atenție și echilibru între funcționalitate și estetică. Unul dintre cele mai apreciate stiluri de design interior este cel scandinav – o combinație armonioasă între minimalism, lumină și confort.

Ce înseamnă un living scandinav?

Stilul scandinav nu înseamnă doar minimalism și culori neutre. Înseamnă lumină, liniște și echilibru, un ambient plăcut și relaxant. La baza acestui stil se află filosofia daneză hygge, care reprezintă confort, căldură și relaxare acasă. Este arta de a trăi simplu și plăcut: o seară liniștită cu familia, o carte citită într-un fotoliu confortabil sau o conversație caldă în jurul unei mese de cafea.

4 pași pentru un living scandinav perfect cu Mobila ABC:

1. Alege paleta cromatică

Folosește alb, bej, crem sau gri deschis pentru pereți și mobilier de bază. Aceste nuanțe sporesc luminozitatea și fac încăperea să pară mai aerisită.

2. Integrează piese funcționale

Comoda și vitrina din colecția Kora de la Mobila ABC oferă spațiu de depozitare generos, fără să încarce vizual livingul.

3. Adaugă un colt de relaxare

Un fotoliu și un scaun tapițat bej conturează zona perfectă pentru citit sau pentru discuții liniștite.

4. Creează un punct de interes

Măsuța de cafea neagră adaugă contrast și devine centrul social al camerei.

Piese Mobila ABC integrate în modelul de living scandinav:

• Vitrina Kora KRW1 Andersen – spațiu aerisit pentru obiecte dragi, linii simple și design luminos.

• Comoda Kora KK4 Andersen – ordine elegantă, depozitare generoasă, finisaje deschise.

• Scaun living tapițat KJLC 062 Bej – confort ergonomic, nuanță neutră și versatilă.

• Fotoliu KJLC104 Bej – colț de relaxare hygge, design modern și confort optim.

• Măsuța de cafea KJCT150 Negru – contrast vizual subtil, practică și funcțională.

Detalii care fac diferența:

Un living scandinav nu este complet fără câteva detalii mici, dar esențiale: o pătură moale pe fotoliu, o lampă cu lumină caldă sau o plantă verde. Aceste elemente simple sporesc confortul și dau camerei un aer primitor.

Concluzie

Un living scandinav este mai mult decât mobilier, este o stare de bine. Cu piesele Mobila ABC, designul întâlnește confortul, iar hygge devine parte din viața de zi cu zi. Este spațiul perfect în care estetica, funcționalitatea și relaxarea se îmbină armonios.

Sursa foto: mobilaabc.ro

