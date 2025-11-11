  MENIU  
Home > Advertorial > Ce este vaginismul și cum afectează viața sexuală

Ce este vaginismul și cum afectează viața sexuală

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.

Vaginismul este o tulburare sexuală care afectează multe femei, dar despre care se vorbește încă prea puțin. Deși poate fi greu de discutat, înțelegerea și recunoașterea acestei probleme reprezintă primul pas către vindecare și o viață sexuală sănătoasă. În acest articol, vom explica ce este vaginismul, cauzele sale, modul în care afectează viața sexuală și ce opțiuni de tratament există.

1. Definiția vaginismului

Vaginismul este caracterizat prin contracția involuntară a mușchilor din jurul vaginului în timpul încercării de penetrare. Această contracție poate fi ușoară sau foarte puternică, provocând durere sau imposibilitatea penetrării. Fenomenul poate apărea nu doar la contactul sexual, ci și la introducerea tamponului, examenul ginecologic sau chiar la consultul medical de rutină.

Vaginismul poate fi clasificat în două tipuri:

  • Vaginism primar – femeia nu a reușit niciodată să aibă o penetrare vaginală fără durere.
  • Vaginism secundar – apare după o perioadă în care penetrarea era posibilă și confortabilă, de obicei ca urmare a traumei, infecțiilor sau altor probleme medicale.
Trecutul neștiut al Ancăi Alexandrescu. Cine sunt bărbații cu care s-a iubit de-a lungul timpului. A trecut prin două divorțuri și are doi copii
Trecutul neștiut al Ancăi Alexandrescu. Cine sunt bărbații cu care s-a iubit de-a lungul timpului. A trecut prin două divorțuri și are doi copii
Recomandarea zilei

2. Cauzele vaginismului

Vaginismul este o problemă complexă și are multiple cauze, adesea o combinație între factori fizici și psihologici:

Ce a anunțat Poliția Capitalei, în urmă cu puțin timp, în legătură cu cazul medicului Cristian Andrei. „Având în vedere informațiile apărute în spațiul public..."
Ce a anunțat Poliția Capitalei, în urmă cu puțin timp, în legătură cu cazul medicului Cristian Andrei. „Având în vedere informațiile apărute în spațiul public..."
Recomandarea zilei

a) Cauze fizice

  • Infecții vaginale sau urinare recurente – durerea asociată poate determina mușchii să se încordeze automat.
  • Afecțiuni ginecologice – cum ar fi endometrioza sau vulvodinia.
  • Traume fizice – leziuni vaginale sau intervenții chirurgicale pot declanșa reflexul de protecție.

b) Cauze psihologice

  • Anxietatea și frica de durere – teama anticipată a penetrării poate provoca contracția musculară.
  • Traume sexuale sau abuzuri – experiențele negative anterioare pot genera răspunsuri involuntare de evitare.
  • Stresul și tensiunea emoțională – pot amplifica tensiunea musculară și dificultatea penetrării.

În multe cazuri, vaginismul este rezultatul unei combinații între factorii fizici și psihologici, ceea ce face necesară o abordare complexă și multidisciplinară.

3. Simptomele vaginismului

Semnele vaginismului pot varia de la ușoare la severe, iar recunoașterea lor este crucială:

  • Durere sau senzație de arsură în timpul penetrării.
  • Tensiune involuntară a mușchilor vaginali.
  • Imposibilitatea de a introduce tamponul sau de a efectua un examen ginecologic fără durere.
  • Frustrare emoțională și anxietate legată de sex.

Aceste simptome pot afecta profund viața sexuală și relația de cuplu, fiind adesea sursa unui stres emoțional semnificativ.

4. Impactul vaginismului asupra vieții sexuale

Vaginismul poate avea consecințe importante asupra vieții sexuale și emoționale:

  • Dificultăți în relația de cuplu – frustrările legate de imposibilitatea penetrării pot genera conflicte sau sentimente de vinovăție și respingere.
  • Scăderea stimei de sine – femeile pot simți că sunt „defecte” sau „anormale”, ceea ce afectează încrederea în sine.
  • Evitaarea contactului sexual – teama de durere poate duce la evitarea completă a actului sexual, afectând intimitatea.
  • Probleme de fertilitate – în cazurile în care penetrarea este imposibilă, concepția poate fi afectată.

Înțelegerea faptului că vaginismul este o problemă medicală și nu un eșec personal este esențială pentru depășirea acestei situații.

5. Opțiuni de tratament pentru vaginism

Vestea bună este că vaginismul poate fi tratat eficient, iar abordarea modernă combină mai multe strategii:

a) Terapia fizică

  • Exerciții de relaxare și stretching vaginal – ajută la reducerea tensiunii musculare.
  • Dilatoare vaginale – dispozitive de mărimi progresive care permit acomodarea mușchilor în timp.
  • Kinetoterapie și biofeedback – tehnici care ajută la controlul mușchilor pelvieni.

b) Terapia psihologică

  • Consiliere sexuală – discuții cu un specialist pentru identificarea și gestionarea fricii.
  • Terapia cognitiv-comportamentală (CBT) – modifică tiparele de gândire care generează anxietate și durere.
  • Sprijin emoțional și de cuplu – implicarea partenerului în procesul terapeutic poate reduce stresul și frustrarea.

c) Tratamente medicale

  • În cazuri rare, medicamentele relaxante sau tratamente pentru afecțiuni asociate pot fi recomandate pentru reducerea durerii și a tensiunii musculare.

6. Sfaturi pentru femeile care suferă de vaginism

  • Nu te simți rușinată – vaginismul este o problemă medicală și nu o „deficiență” personală.
  • Caută ajutor specializat – ginecolog, fizioterapeut specializat în sănătatea pelviană sau terapeut sexual.
  • Comunică cu partenerul – deschiderea și sprijinul emoțional sunt cruciale.
  • Fii răbdătoare – tratamentul poate dura timp, dar progresul este posibil.

Vaginismul este o tulburare frecventă, dar adesea subdiagnosticată, care poate afecta semnificativ viața sexuală și emoțională a femeilor. Înțelegerea cauzelor, recunoașterea simptomelor și accesarea unui tratament adecvat sunt esențiale pentru a depăși această problemă. Cu sprijinul specialiștilor și al partenerului, femeile pot învăța să controleze tensiunea musculară, să reducă frica și să aibă o viață sexuală satisfăcătoare și lipsită de durere.

Cele mai vândute colecții!
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Ancuța Cârcu, plasată sub control judiciar după ce a vândut creme cu mercur. Cum își făcea reclamă afacerista din Bistrița
Ancuța Cârcu, plasată sub control judiciar după ce a vândut creme cu mercur. Cum își făcea reclamă afacerista din Bistrița
Fanatik
Fugarul Sorin Oprescu vrea să pună poprire pe conturile Spitalului Universitar. Suma neașteptată pe care o cere fostul primar
Fugarul Sorin Oprescu vrea să pună poprire pe conturile Spitalului Universitar. Suma neașteptată pe care o cere fostul primar
GSP.ro
Criticat pentru că s-a îmbrăcat în roșu la înmormântarea lui Emeric Ienei, Mihai Stoichiță a explicat ce a dorit: „Despre asta era vorba”
Criticat pentru că s-a îmbrăcat în roșu la înmormântarea lui Emeric Ienei, Mihai Stoichiță a explicat ce a dorit: „Despre asta era vorba”
Click.ro
Cum își împart Daciana Sarbu și Victor Ponta copiii de Sărbători: „Am ieșit dintr-o perioadă complicată”
Cum își împart Daciana Sarbu și Victor Ponta copiii de Sărbători: „Am ieșit dintr-o perioadă complicată”
TV Mania
Cum arată vila de lux a lui Liviu Vârciu din Băneasa: buncăr, cinema privat și design spectaculos
Cum arată vila de lux a lui Liviu Vârciu din Băneasa: buncăr, cinema privat și design spectaculos
Redactia.ro
Una dintre cele mai bogate femei din România a murit pe autostradă. A făcut infarct și nu a mai putut fi salvată
Una dintre cele mai bogate femei din România a murit pe autostradă. A făcut infarct și nu a mai putut fi salvată

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Ce face Tuncay Ozturk, la 9 ani de când a divorțat de Andreea Marin. Cu ce se ocupă acum
Ce face Tuncay Ozturk, la 9 ani de când a divorțat de Andreea Marin. Cu ce se ocupă acum
Robert Tudor de la Power Couple s-a operat. A fost internat în spital: „Mi-e frică de nu mai pot”
Robert Tudor de la Power Couple s-a operat. A fost internat în spital: „Mi-e frică de nu mai pot”
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Avantaje
Cele mai parșive femei din zodiac, farmec otrăvitor și zâmbete cu două tăișuri. Ai grijă cu aceste zodii!
Cele mai parșive femei din zodiac, farmec otrăvitor și zâmbete cu două tăișuri. Ai grijă cu aceste zodii!
Actrița iubită de toți românii, în cea mai scurtă și mulată rochie, la 56 de ani! Senzualitate la extrem pe covorul roșu
Actrița iubită de toți românii, în cea mai scurtă și mulată rochie, la 56 de ani! Senzualitate la extrem pe covorul roșu
Elle
Băiețelul Ancăi Dinicu a împlinit un an. Actrița a transmis un mesaj emoționant și a dezvăluit imagini inedite cu micuțul Radu. FOTO
Băiețelul Ancăi Dinicu a împlinit un an. Actrița a transmis un mesaj emoționant și a dezvăluit imagini inedite cu micuțul Radu. FOTO
Fiul lui Tily Niculae a fost operat pentru a doua oară. Cum se simte Radu după intervenție: „Sunt foarte recunoscătoare pentru...”
Fiul lui Tily Niculae a fost operat pentru a doua oară. Cum se simte Radu după intervenție: „Sunt foarte recunoscătoare pentru...”
Irina Fodor a dezvăluit la Asia Express care este afecțiunea medicală pe care o are și cum a mascat-o în timpul filmărilor
Irina Fodor a dezvăluit la Asia Express care este afecțiunea medicală pe care o are și cum a mascat-o în timpul filmărilor
DailyBusiness.ro
Dronă militară căzută în județul Tulcea, la 5 kilometri de granița cu Ucraina. Armata nu a putut ridica avioanele din cauza vremii
Dronă militară căzută în județul Tulcea, la 5 kilometri de granița cu Ucraina. Armata nu a putut ridica avioanele din cauza vremii
ANAF a luat în vizor organizatorii de nunți și evenimente. Peste 80 de companii vor fi verificate începând de luni
ANAF a luat în vizor organizatorii de nunți și evenimente. Peste 80 de companii vor fi verificate începând de luni
A1.ro
Detaliul pe care Irina Fodor l-a ascuns în timpul filmărilor Asia Express. Cum maschează o afecțiune medicală
Detaliul pe care Irina Fodor l-a ascuns în timpul filmărilor Asia Express. Cum maschează o afecțiune medicală
Ce zodii sunt candidații la Primăria București 2025. Cătălin Drulă este Taur, iar Anca Alexandrescu e născută în zodia Balanță
Ce zodii sunt candidații la Primăria București 2025. Cătălin Drulă este Taur, iar Anca Alexandrescu e născută în zodia Balanță
Emily Burghelea și familia, implicați într-un accident rutier în Hong Kong. "Suntem șocați! Cum pot scăpa?"
Emily Burghelea și familia, implicați într-un accident rutier în Hong Kong. "Suntem șocați! Cum pot scăpa?"
Ștefan Bănică Jr. a transmis un mesaj emoționant de ziua tatălui său. „Ar fi împlinit 92 de ani”
Ștefan Bănică Jr. a transmis un mesaj emoționant de ziua tatălui său. „Ar fi împlinit 92 de ani”
Ce salariu are Irina Fodor la Asia Express. Cât încasează pentru 2 luni și jumătate de filmări
Ce salariu are Irina Fodor la Asia Express. Cât încasează pentru 2 luni și jumătate de filmări
Observator News
57.000 de lei net, pensia încasată de un magistrat. Bolojan insistă cu procentul de 70% la negocieri
57.000 de lei net, pensia încasată de un magistrat. Bolojan insistă cu procentul de 70% la negocieri
Libertatea pentru Femei
Ultima oră, au anunțat acum, a murit una dintre cele mai bogate românce! Soțul iubit a fost martor la tragedie. Medicii au încercat zeci de minute să o resusciteze, dar în zadar.
Ultima oră, au anunțat acum, a murit una dintre cele mai bogate românce! Soțul iubit a fost martor la tragedie. Medicii au încercat zeci de minute să o resusciteze, dar în zadar.
Defectul fizic al Andreei Esca, descoperit de un cameraman, cu ani în urmă: „Le spun băieților în studio cum să îmi pună lumina, să nu se vadă”
Defectul fizic al Andreei Esca, descoperit de un cameraman, cu ani în urmă: „Le spun băieților în studio cum să îmi pună lumina, să nu se vadă”
Ce a pățit Andra la concertul lui Smiley. Nici nu știa că e filmată. A fugit din sală înainte de final. Dovada VIDEO e aici
Ce a pățit Andra la concertul lui Smiley. Nici nu știa că e filmată. A fugit din sală înainte de final. Dovada VIDEO e aici
Cum arată astăzi Alina, sora cea mare a Monicăi și a Ramonei Gabor. O apariție rară, elegantă și plină de grație feminină, cu un zâmbet cald și o frumusețe atemporală
Cum arată astăzi Alina, sora cea mare a Monicăi și a Ramonei Gabor. O apariție rară, elegantă și plină de grație feminină, cu un zâmbet cald și o frumusețe atemporală
Viva.ro
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Dan Bordeianu a rupt tăcerea și a spus adevăratul motiv al despărțirii de Adela Popescu, după ani și ani de zile: „M-am îndrăgostit foarte tare de ea. În momentul în care eu am decis să...”
Dan Bordeianu a rupt tăcerea și a spus adevăratul motiv al despărțirii de Adela Popescu, după ani și ani de zile: „M-am îndrăgostit foarte tare de ea. În momentul în care eu am decis să...”
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Acuzat că a drogat-o pe Andreea Cuciuc în noaptea în care tânăra a murit, Cristian Botgros face acum declarații zguduitoare. Nepotul lui Nicolae Botgros a rostit câteva cuvinte cutremurătoare, care schimbă absolut tot ce se știa până acum: ”Fata asta a...”
Acuzat că a drogat-o pe Andreea Cuciuc în noaptea în care tânăra a murit, Cristian Botgros face acum declarații zguduitoare. Nepotul lui Nicolae Botgros a rostit câteva cuvinte cutremurătoare, care schimbă absolut tot ce se știa până acum: ”Fata asta a...”
Redactia.ro
Una dintre cele mai bogate femei din România a murit pe autostradă. A făcut infarct și nu a mai putut fi salvată
Una dintre cele mai bogate femei din România a murit pe autostradă. A făcut infarct și nu a mai putut fi salvată
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara
Cine e Cătălina, tânăra care va reprezenta România la Miss Univers 2025. A crescut în Italia, dar nu și-a uitat țara de origine
Cine e Cătălina, tânăra care va reprezenta România la Miss Univers 2025. A crescut în Italia, dar nu și-a uitat țara de origine
Cine a fost nora cu voce de aur a lui Emeric Ienei. Impresionează lumea la diferite petreceri
Cine a fost nora cu voce de aur a lui Emeric Ienei. Impresionează lumea la diferite petreceri
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Boala războiului a revenit în Europa. Soldații ucraineni, răpuși de o infecție nemiloasă
Boala războiului a revenit în Europa. Soldații ucraineni, răpuși de o infecție nemiloasă
Senzațiile de foame și sațietate se poate controla. Uite ce trebuie să faci
Senzațiile de foame și sațietate se poate controla. Uite ce trebuie să faci
Medicamente vitale, fabricate în România: „Un pas decisiv către viitor”
Medicamente vitale, fabricate în România: „Un pas decisiv către viitor”
Femeie intoxicată cu o cremă care conținea clorură de mercur amoniacală, în stare gravă
Femeie intoxicată cu o cremă care conținea clorură de mercur amoniacală, în stare gravă
TV Mania
Cum arată vila de lux a lui Liviu Vârciu din Băneasa: buncăr, cinema privat și design spectaculos
Cum arată vila de lux a lui Liviu Vârciu din Băneasa: buncăr, cinema privat și design spectaculos
Gina Pistol, confesiuni despre viața de familie cu Smiley: cum reușește să facă față rolului de mamă și carierei. „Nu trebuie să fie totul perfect”
Gina Pistol, confesiuni despre viața de familie cu Smiley: cum reușește să facă față rolului de mamă și carierei. „Nu trebuie să fie totul perfect”
Rebecca Nicolescu, de nerecunoscut în urmă cu 6 ani. Cum arăta „fata rea” din „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”
Rebecca Nicolescu, de nerecunoscut în urmă cu 6 ani. Cum arăta „fata rea” din „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”
Alina Pușcaș, schimbare de look. Cum arată acum după ce adoptat un stil diferit: „M-am tuns de Black Friday”
Alina Pușcaș, schimbare de look. Cum arată acum după ce adoptat un stil diferit: „M-am tuns de Black Friday”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
Bianca Drăgușanu, o nouă operație estetică! „Vreau să micșorez tot ce am făcut mare!” Trece printr-o transformare radicală
Bianca Drăgușanu, o nouă operație estetică! „Vreau să micșorez tot ce am făcut mare!” Trece printr-o transformare radicală
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton