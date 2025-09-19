Câte calorii trebuie să consum pentru a slăbi 

Foto: imagine generată cu AI

Slăbitul este una dintre cele mai comune preocupări atunci când vine vorba de sănătate și aspect fizic. Fie că vrei să scapi de câteva kilograme acumulate în timpul sărbătorilor sau ai un obiectiv pe termen lung, întrebarea care apare mereu este: câte calorii ar trebui să consum zilnic pentru a pierde în greutate?

Deși poate părea un subiect complicat, slabirea se bazează pe câteva principii științifice clare. În continuare, vei descoperi cum să calculezi necesarul caloric, cum să îți creezi un deficit sănătos și ce tip de alimente să alegi pentru slăbire pe termen lung.

Ce sunt caloriile și de ce contează

O calorie reprezintă unitatea de măsură a energiei pe care o obținem din alimente și băuturi. Corpul nostru folosește aceste calorii pentru:

funcții vitale (respirație, circulație, digestie),

activități zilnice (mers, muncă, treburile casei),

exerciții fizice (alergare, antrenament, sport).



Dacă aportul caloric este egal cu energia consumată, greutatea se menține. Dacă mănânci mai mult decât arzi, surplusul se transformă în grăsime. Dacă mănânci mai puțin decât arzi, organismul folosește rezervele și slăbești.

Ce înseamnă deficit caloric

Pentru a slăbi, trebuie să creezi un deficit caloric, adică să consumi mai puține calorii decât are nevoie corpul tău.

1 kilogram de grăsime corporală ≈ 7.700 calorii.

Pentru a pierde 0,5 kg pe săptămână, ai nevoie de un deficit zilnic de aproximativ 500 calorii.

Pentru a pierde 1 kg pe săptămână, deficitul zilnic trebuie să fie de aproximativ 1.000 calorii.

Totuși, un deficit prea mare poate încetini metabolismul, poate provoca oboseală și duce la pierdere de masă musculară. De aceea, este recomandat să alegi o scădere în greutate lentă, dar sustenabilă.

Cum îți calculezi necesarul caloric zilnic

Pasul 1 – Calculează rata metabolică bazală (BMR)

BMR reprezintă numărul de calorii pe care corpul tău le arde în repaus. Formula Mifflin-St Jeor este cea mai folosită:

Bărbați:

BMR = 10 x greutatea (kg) + 6,25 x înălțimea (cm) – 5 x vârsta (ani) + 5

BMR = 10 x greutatea (kg) + 6,25 x înălțimea (cm) – 5 x vârsta (ani) + 5 Femei:

BMR = 10 x greutatea (kg) + 6,25 x înălțimea (cm) – 5 x vârsta (ani) – 161



Pasul 2 – Adaugă factorul de activitate

Sedentar (fără sport): BMR x 1,2

Activitate ușoară (plimbări, mișcare ocazională): BMR x 1,375

Activitate moderată (sport 3–5 ori/săptămână): BMR x 1,55

Activitate intensă (sport zilnic, muncă fizică): BMR x 1,725



Exemplu

O femeie de 32 ani, 65 kg, 165 cm, activitate moderată:

BMR = 10×65 + 6,25×165 – 5×32 – 161 = 1.390 calorii

Necesar zilnic = 1.390 x 1,55 ≈ 2.150 calorii



Dacă vrea să slăbească 0,5 kg pe săptămână, trebuie să consume în jur de 1.650 calorii pe zi.

Câte calorii să consumi pentru a slăbi sănătos

Specialiștii recomandă să nu cobori sub un anumit prag caloric:

Femei: minimum 1.200 calorii/zi



Bărbați: minimum 1.500 calorii/zi



Scăderea prea agresivă poate duce la efectul yo-yo, probleme hormonale și scăderea masei musculare.

Un ritm sănătos de slăbire este de 0,5 kg pe săptămână, ceea ce înseamnă un deficit caloric moderat și sustenabil.

Nu doar caloriile contează – ci și calitatea lor

Două meniuri cu același număr de calorii pot avea efecte complet diferite asupra corpului. De aceea, este esențial să alegi alimente nutritive si bogate în proteine:

Proteine de calitate: carne slabă, pește, ouă, leguminoase, lactate slabe – mențin masa musculară și dau sațietate.

Carbohidrați complecși: mazăre, linte, orez brun, quinoa, ovăz, cartofi dulci – oferă energie constantă.

Grăsimi sănătoase: avocado, nuci, semințe, ulei de măsline – susțin sănătatea hormonală și activitatea creierului.

Fructe și legume: bogate în fibre, vitamine și antioxidanți.

În schimb, limitează: băuturile carbogazoase, dulciurile rafinate, fast-food-ul și alimentele ultra-procesate.

Exemple de planuri calorice

Pentru o femeie care vrea să slăbească

Necesar zilnic menținere: 2.000 calorii

Deficit pentru slăbire: 1.500 – 1.600 calorii

Împărțire:

Mic dejun: 400 calorii Prânz: 500 calorii Cină: 400 calorii Gustări: 200–300 calorii

Împărțire:

Pentru un bărbat care vrea să slăbească

Necesar zilnic menținere: 2.600 calorii

Deficit pentru slăbire: 1.800 – 2.000 calorii

Împărțire:

Mic dejun: 500 calorii Prânz: 600 calorii Cină: 500 calorii Gustări: 200–300 calorii



Sfaturi practice pentru reducerea caloriilor

Bea apă suficientă, alege electroliți – deshidratarea poate fi confundată cu senzația de foame. Folosește farfurii mai mici – vizual, porțiile par mai mari și mănânci mai puțin. Planifică cumpărăturile și gătește acasă – ai control asupra ingredientelor și porțiilor. Foloseste shake Herbalife, inlocuind 2 mese pe zi pentru a slabi. Include fibre la fiecare masă – te ajută să te simți sătul mai mult timp. Nu sări peste mese – riști să mănânci mai mult seara. Fă mișcare regulat – combină antrenamente cardio cu exerciții de forță. Monitorizează-ți progresul – notează-ți mesele, urmărește cantitatea de proteine consumate și cântărește-te o dată pe săptămână.

Greșeli frecvente în calculul caloriilor

Reducerea drastică a caloriilor sub 1.000 pe zi.

Eliminarea completă a carbohidraților sau grăsimilor sănătoase.

Consumul „ascuns” de calorii din băuturi alcoolice sau sucuri.

Lipsa activității fizice – doar dieta nu este suficientă.

Obsesia pentru cifre și neglijarea calității alimentelor.

Concluzie

Întrebarea „Câte calorii să consum pentru a slăbi?” nu are un singur răspuns valabil pentru toată lumea. Totul depinde de greutatea ta actuală, nivelul de activitate, vârsta și obiectivele personale.

Un deficit moderat de 500–700 calorii pe zi este ideal pentru a slăbi sănătos, fără a-ți afecta energia și sănătatea. Mai important decât să numeri fiecare calorie este să alegi alimente nutritive bogate în proteine, să asiguri la fiecare masa consumul de fibre dietetice, să faci mișcare și să fii consecvent.

