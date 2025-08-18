  MENIU  
Home > Advertorial > Cât te costă o zi în SUA ca student Work and Travel?

Vara în SUA sună a film: plaje întinse, orașe care nu dorm niciodată, milkshake-uri uriașe și povești care încep cu „am întâlnit un student din Brazilia în pauza de masă”. Dacă ești student și te tentează programul Work and Travel, probabil ți-ai pus și întrebarea esențială:

Cât mă costă, de fapt, o zi în America?

Răspunsul corect? Depinde. Dar nu-ți face griji – ți-am pregătit mai jos o estimare realistă și prietenoasă, ca să știi la ce să te aștepți și cum să-ți gestionezi bugetul cu cap.

🔗 Dacă vrei să afli cum te poți înscrie în program și să vezi toate detaliile despre joburi, documente și destinații, intră direct pe USTravel.ro  – partenerul care se ocupă de tot, pas cu pas.

1. Cazarea – între 10 și 25 de dolari/zi

În majoritatea programelor Work and Travel, angajatorii oferă cazare la preț redus sau te ajută să găsești una aproape de locul de muncă.

 De exemplu, într-un orășel turistic din Florida sau Wisconsin, poți plăti aproximativ 350 – 500 USD/lună, ceea ce înseamnă în jur de 12 – 17 USD pe zi

De obicei, cazarea este în camere împărțite cu alți studenți, tip dormitor, cu bucătărie comună. E basic, dar funcțională și prietenoasă.

2. Mâncarea – 10 până la 20 USD/zi

Aici totul depinde de tine:

  • Dacă îți gătești (da, vei învăța și asta!), cheltui cam 8-10 USD/zi pe ingrediente simple.
  • Dacă mănânci în oraș, o masă rapidă costă în jur de 12 USD, iar o variantă mai decentă, cu tot cu bacșiș, ajunge la 15-20 USD.

Pro tip: multe joburi în restaurante sau hoteluri includ mâncare gratuită sau reduceri pentru angajați. Asta înseamnă economii serioase pe termen lung.

3. Transportul – de la 0 la 5 USD/zi

Dacă ai norocul să locuiești aproape de locul de muncă, poți merge pe jos sau cu bicicleta, așa că nu cheltui nimic.

 În orașele mai mari, un abonament lunar la transportul în comun costă în jur de 50 – 70 USD, adică 2 – 3 USD/zi.

Unele companii oferă chiar și transport gratuit pentru angajați.

4. Cheltuieli personale & distracție – 5 până la 20 USD/zi

Vorbim aici de ieșiri cu colegii, o cafea în oraș, suveniruri, bilete la cinema sau o excursie spontană în weekend.

Nu e obligatoriu să cheltui zilnic, dar să pui deoparte 100 – 150 USD/lună pentru distracție e o idee bună.

Apropo, reducerile pentru studenți sunt destul de frecvente în SUA, așa că ai grijă să-ți iei mereu cardul de student cu tine!

Total estimat: între 30 și 65 USD/zi, în funcție de stilul tău de viață

Desigur, suma variază în funcție de oraș, tipul de job și obiceiurile tale. Un student econom și organizat poate trăi confortabil cu 30-40 USD pe zi, mai ales dacă are masă sau cazare subvenționată.

Pe de altă parte, dacă vrei să explorezi mai mult, să mănânci în oraș și să bifezi cât mai multe experiențe, poți ajunge la 60-65 USD/zi.

Important: în programul Work and Travel, vei și câștiga bani – de regulă între 10 și 16 USD/oră, ceea ce îți permite nu doar să te întreții, ci și să economisești sau să călătorești după terminarea contractului.

 Vrei vara ta în SUA? Uite cum faci!

Dacă visezi să trăiești pe pielea ta „visul american”, să muncești într-un mediu internațional, să îți perfecționezi engleza și să-ți faci prieteni din toată lumea, programul Work and Travel SUA e cel mai bun punct de plecare.

Intră pe USTravel.ro și descoperă:

✅ ce tipuri de joburi sunt disponibile
✅ care sunt cele mai populare orașe
✅ cum aplici și care sunt pașii de urmat

Totul este explicat simplu și clar, iar echipa U.S. Travel te ajută de la prima întrebare până când urci în avion.

Concluzie

O zi în SUA ca student Work and Travel nu este scumpă dacă știi cum să te organizezi. Cheltuielile sunt rezonabile, veniturile decente, iar experiența? De neprețuit.

Te întorci acasă cu amintiri, prieteni, bani și poate cea mai importantă lecție: că poți să-ți construiești propria aventură, de la zero.

Așadar, dacă simți că vara ta merită mai mult decât scroll-uri pe telefon și plimbări prin același parc, intră pe site-ul celor de la US Travel și vezi cum începe călătoria ta spre cea mai tare vară din studenție.

Sursa foto: https://elements.envato.com/

