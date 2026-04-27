Cât te costă, de fapt, o multifuncțională: dincolo de prețul de pe etichetă

.  Actualizat 27.04.2026, 11:10

Pentru multe companii, alegerea unei multifuncționale începe cu o întrebare simplă: „Care este varianta cea mai accesibilă?”. Este o abordare firească, mai ales într-un context în care fiecare investiție trebuie justificată și optimizată. În practică, însă, această întrebare este doar o mică parte dintr-o decizie mult mai complexă, care își arată efectele abia după ce echipamentul începe să fie utilizat zilnic.

Realitatea este că, în 2026, o multifuncțională nu mai este doar un aparat de birou. Este o piesă integrată într-un sistem mai mare, care susține fluxuri de lucru, procese interne și, uneori, chiar relația cu clienții. De aceea, diferența dintre o alegere bună și una costisitoare nu se vede în momentul achiziției, ci în modul în care acel echipament performează în timp.

Prețul inițial versus costul total de utilizare

Când o companie decide să cumpere o multifuncțională, accentul cade aproape întotdeauna pe costul inițial. Este cifra cea mai vizibilă, cea mai ușor de comparat și, aparent, cea mai relevantă. Totuși, acest cost reprezintă doar o fracțiune din ceea ce va însemna, în realitate, utilizarea echipamentului pe termen mediu și lung.

După instalare, încep să apară cheltuieli care nu sunt incluse în prețul de achiziție. Consumabilele sunt primul exemplu evident. Tonerele, unitățile de imagine și alte componente au un cost recurent, iar în funcție de volumul de lucru, acestea pot deveni o cheltuială semnificativă. La acestea se adaugă intervențiile tehnice, mentenanța periodică și eventualele reparații neprevăzute.

Aceste costuri nu sunt întotdeauna mari luate individual, dar au un efect cumulativ. Lună de lună, ele se adună și pot depăși cu mult estimările inițiale. Problema este că apar fragmentat, în momente diferite, ceea ce le face mai greu de urmărit și de controlat.

Costurile invizibile: timpul și productivitatea

Dincolo de cheltuielile financiare directe, există o categorie de costuri mult mai subtilă, dar mult mai importantă: costul timpului pierdut. În momentul în care o multifuncțională nu funcționează optim, impactul nu se limitează la aparat în sine. El se extinde asupra întregii echipe.

Un document care nu se printează la timp poate bloca o etapă întreagă dintr-un proces. Un scan lent poate întârzia transmiterea unor informații esențiale. O eroare tehnică aparent minoră poate duce la reluarea unei sarcini sau la amânarea unei livrări. Aceste situații nu sunt excepții, ci realități frecvente în multe birouri.

Pe termen lung, aceste întreruperi afectează ritmul de lucru. Oamenii își pierd concentrarea, procesele devin fragmentate, iar eficiența generală scade. În industrii unde timpul este critic, aceste efecte pot avea consecințe directe asupra relației cu clienții și asupra performanței companiei.

Când echipamentul nu mai ține pasul cu businessul

Un alt aspect important este evoluția nevoilor unei companii. În momentul achiziției, echipamentul ales pare suficient. Este dimensionat pentru volumul de lucru existent și corespunde cerințelor de atunci.

Însă businessul nu rămâne static. Volumele cresc, echipele se extind, apar noi cerințe tehnologice. Scanarea rapidă, integrarea cu sisteme digitale, conectivitatea și automatizarea devin din ce în ce mai importante. În acest context, o multifuncțională care funcționează perfect din punct de vedere tehnic poate deveni, totuși, un factor de încetinire.

Aceasta este una dintre cele mai frecvente probleme: echipamentul nu este defect, dar nu mai este potrivit. Iar în multe cazuri, companiile aleg să amâne schimbarea, deoarece au investit deja în acel echipament. Astfel, rămân blocate într-o soluție care nu mai corespunde realității lor operaționale.

De ce soluțiile flexibile câștigă teren

Pe fondul acestor provocări, tot mai multe firme își schimbă perspectiva. În loc să trateze multifuncționala ca pe un bun care trebuie deținut, încep să o privească ca pe un serviciu care trebuie să funcționeze constant și fără întreruperi.

Aici intervin alternativele moderne, precum servicii de închiriere imprimante în Brașov, care oferă o abordare diferită. În locul unei investiții inițiale mari, apare un model bazat pe utilizare, în care costurile sunt distribuite în timp și, mai important, devin predictibile.

Această schimbare nu este doar una financiară, ci și operațională. Compania nu mai trebuie să gestioneze direct mentenanța, intervențiile tehnice sau eventualele probleme. Responsabilitatea este transferată către furnizor, iar echipa internă se poate concentra pe activitatea principală.

Predictibilitatea ca instrument de control

Unul dintre cele mai importante avantaje ale acestui model este predictibilitatea. În loc să te confrunți cu cheltuieli variabile și greu de anticipat, ai un cost clar, stabilit de la început.

Pentru management, acest lucru înseamnă mai mult decât simplificarea bugetării. Înseamnă control real asupra resurselor și eliminarea surprizelor neplăcute. Nu mai există situații în care o defecțiune neprevăzută generează costuri suplimentare sau întreruperi majore.

În același timp, predictibilitatea oferă și stabilitate operațională. Știi că echipamentul va funcționa și că, în cazul unei probleme, aceasta va fi rezolvată rapid, fără a afecta semnificativ activitatea.

Flexibilitatea într-un mediu în continuă schimbare

Un alt element esențial este flexibilitatea. Într-un mediu de business dinamic, capacitatea de a adapta rapid resursele este un avantaj competitiv real.

Soluțiile moderne permit ajustarea echipamentelor în funcție de nevoile reale. Dacă volumul de lucru crește, echipamentul poate fi înlocuit cu unul mai performant. Dacă cerințele se schimbă, soluția poate fi adaptată fără investiții majore.

Această flexibilitate este motivul pentru care, în centre economice importante, precum Timișoara, companiile analizează din ce în ce mai des opțiuni de închiriere imprimante în Timișoara, în locul achizițiilor tradiționale.

Practic, nu mai ești legat de o decizie luată în trecut. Ai posibilitatea de a rămâne aliniat cu nevoile actuale ale businessului tău.

Impactul asupra cash flow-ului și investițiilor

Un alt aspect esențial este modul în care această alegere influențează cash flow-ul companiei. Achiziția unui echipament presupune blocarea unei sume de bani într-un activ care nu generează direct venit.

În schimb, modelele bazate pe utilizare permit distribuirea costurilor în timp. Această diferență oferă o mai mare libertate financiară și posibilitatea de a investi în zone cu impact direct asupra creșterii: marketing, vânzări, dezvoltare sau resurse umane.

Pentru multe companii, această flexibilitate financiară este mai valoroasă decât deținerea unui echipament.

Imaginea companiei și eficiența proceselor

Deși nu este primul lucru la care se gândesc managerii, modul în care funcționează procesele interne influențează și imaginea companiei. Documentele livrate la timp, claritatea și viteza de răspuns contribuie la percepția de profesionalism.

În schimb, întârzierile sau erorile repetate pot afecta această imagine, chiar dacă nu sunt întotdeauna vizibile în mod direct. O multifuncțională care funcționează constant și eficient contribuie la fluiditatea proceselor și, implicit, la modul în care compania este percepută de clienți.

O decizie care ține de strategie

În final, alegerea dintre a cumpăra și a utiliza un serviciu nu mai este doar o decizie tehnică sau financiară. Este o decizie strategică, care influențează modul în care o companie își gestionează resursele și procesele.

Nu mai este vorba doar despre echipament, ci despre eficiență, predictibilitate și capacitatea de adaptare. Într-un mediu în care schimbarea este constantă, aceste elemente devin esențiale.

Economia reală se vede în timp

O multifuncțională cumpărată poate părea o alegere avantajoasă în momentul achiziției. Însă, pe măsură ce apar costurile ascunse și nevoile se schimbă, această percepție se poate modifica semnificativ.

În schimb, soluțiile flexibile oferă claritate, stabilitate și adaptabilitate. Ele nu elimină doar costurile neprevăzute, ci și incertitudinea asociată cu gestionarea unui echipament.

Iar într-un context în care ritmul de lucru este esențial, diferența nu o face prețul de început, ci capacitatea de a menține activitatea în mișcare, zi de zi, fără blocaje.

Foto: Freepik

Andreea Perju s-a despărțit de iubit: „Fostul meu iubit a fost beton”
Pavel Stratan, la fel de îndrăgostit de soția lui, Rodica, după 25 de ani de căsnicie: „Am fost și suntem o echipă, mi-a fost mereu sursă de inspirație”
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Alertă astrală pentru azi! Nicoleta Svârlefus anunță ziua care poate schimba tot: 26 aprilie! Uranus lovește puternic și rescrie regulile jocului! Ce zodii vor avea de suferit
Nu o mai recunoști! Fiica Anamariei Prodan a slăbit spectaculos și arată complet diferit. Schimbarea este uriașă și i-a lăsat pe toți fără cuvinte! Ce au observat imediat fanii
Ben Affleck, îndrăgostit din nou după divorțul de Jennifer Lopez! Cine este celebra actriță și foarte apreciată de public care i-a cucerit inima: „Întotdeauna a considerat-o foarte sexy„
Fiica Madonnei, Lourdes Leon, apariție îndrăzneață la o prezentare de modă. Cum arată ținuta cu care a atras toate privirile. Video
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
Imagini rare cu Daniela Crudu. Cum arată acum fosta asistentă TV de când e mamă de doi copii
Emilia Ghinescu, fotografie rară alături de iubitul cu două decenii mai tânăr: „Este minunat să ai pe cineva care te susține necondiționat”
Bianca Drăgușanu, atacată de Vica Blochina: „Nu poate să fie prietenă bună niciodată. Te vinde oricând”
Adrian Mutu, apariție uluitoare. A slăbit 11 kilograme și arată complet transformat: „Nu am făcut nimic special”
Câți bani a primit Alberto Hangan pentru participarea la Survivor România 2026. Lucian Popa i-a transmis un mesaj emoționant
A ars complet "Perla Vrancei", satul din România unic în Europa
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
„Așteaptă-mă încă puțin, fiule, voi fi cu tine în curând”. Iar AZI această femeie și-a ținut promisiunea. A murit prin eutanasiere. De ce s-a stins fiul ei, ea nu a putut suporta asta
Paștele 2026, ziua fatidică de care se temea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Anunțul venit în urmă cu scurt timp. Olguța Vasilescu a spus clar: „Sorin Grindeanu...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Continuă despărțirile în showbizul românesc. O vedetă a anunțat separarea de iubit
Anunțul momentului. PSD și AUR fac echipă în Parlament. Ce au decis Sorin Grindeanu și George Simion
Primele imagini cu Tudor Gheorghe dupa ce s-a spus ca a fost internat
Bărbatul care a avariat instalația de oxigen de la Spitalul Pantelimon a fost prins
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Mii de persoane au rămas fără certificate de handicap. Ce s-a descoperit la controale
Salariile unui manager de spital, ale unui director medical și ale unui șef de secție din 2027
Orele de somn ideale ca să îți protejezi creierul de demență, potrivit cercetătorilor
Cât vor câștiga din 2027 asistentele medicale din asistența socială. De ce rămân pe o grilă diferită față de spitale
„Ăsta da bărbat!” Ce spune Laura Cosoi despre soțul ei, singurul bărbat dintr-o casă cu 5 fetițe. Gestul făcut de Cosmin Curticăpean pentru mama lui i-a lăsat pe toți fără cuvinte
Oase și Maria și-au împlinit cel mai mare vis cu banii de la Power Couple: „Am reușit!”. Ce au cumpărat cu cei 74.289 € câștigați la Antena 1
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Afecțiunea cu care Gabriela Cristea a fost diagnosticată. Acum și-a făcut curaj să vorbească: „Cea mai neagră perioadă a mea”
Cum arată acum Sanda Nicola, fosta jurnalistă de la DIGI24 care a scăpat de cancer: „Am ales să rămân lucidă”
S-a schimbat radical! Cum arată astăzi Nadia Dănciulescu de la „Frumusețe pe muchie de cuțit”. Au trecut 14 ani de la apariția în emisiune
Dieta Irinei Fodor. Felul de mâncare pe care prezentatoarea Asia Express și Chefi la Cuțite îl consumă în fiecare zi
Pamela din Dallas a împlinit 76 de ani. Ce face Victoria Principal după aproape 40 de ani de când a părăsit serialul
Donald Trump, care a fost scos din Washington Hotel după focurile de armă, a fost ținta a două tentative de asasinat în 2024. La prima, glonțul i-a atins urechea
„Am venit să iau drona!”. Un angajat Ecosal Galați a venit cu un buldoexcavator în zona de impact a dronei Geran-2, care s-a prăbușit noaptea trecută
O odisee întinsă pe două decenii: recuperarea unui tezaur dacic evaluat la peste 2 milioane de euro. „Cartelul sârb” care a braconat masiv în anii 2000 în Munții Orăștiei
