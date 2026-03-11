Cât de des ar trebui un bărbat de peste 45 de ani să meargă la control urologic?

Răspunsul scurt: cel puțin o dată pe an. Răspunsul detaliat: depinde de istoricul personal, factorii de risc și eventualele simptome. O certitudine rămâne: prostata nu oferă avertismente zgomotoase. Modificările apar treptat, adesea fără semne evidente, iar atunci când simptomele devin vizibile, afecțiunea poate fi deja avansată. Controlul urologic preventiv rămâne cea mai sigură metodă de a depista problemele înainte ca ele să devină serioase.

În acest articol discutăm frecvența optimă a controalelor, cauzele posibile ale modificărilor prostatei (cum ar fi fluctuațiile hormonale sau stresul) și semnele de alarmă care nu trebuie ignorate.

De ce un control anual devine esențial după 45 de ani

Prostata este o glandă mică, de dimensiunea unei nuci, situată sub vezică și în jurul uretrei. După 40-45 de ani, majoritatea bărbaților experimentează o creștere lentă a prostatei, numită hiperplazie benignă de prostată (HBP), care inițial poate fi complet asimptomatică.

Controlul anual permite medicului să identifice modificări structurale înainte ca acestea să provoace simptome. Avantajele includ:

Creștere graduală: prostata nu se mărește peste noapte. Monitorizarea anuală permite evaluarea ritmului de creștere și detectarea zonelor suspecte.

Fereastra de oportunitate: afecțiuni precum cancerul de prostată sunt mai ușor de gestionat în stadii incipiente. Descoperit precoce, cancerul de prostată are prognostic semnificativ mai bun.

Absența simptomelor nu înseamnă lipsa problemei: prostata poate fi mărită fără ca tu să simți disconfort. Simptomele apar de obicei doar când uretra este comprimată, adică mai târziu.

Monitorizarea simptomelor ușoare sau moderate

Dacă observi deja semne precum jet urinar mai slab, urinări frecvente sau senzație de golire incompletă, controalele regulate devin cu atât mai importante. Un urolog poate:

Compara obiectiv evoluția: ecografiile și testele PSA anuale arată clar dacă afecțiunea progresează.

Ajusta tratamentul: medicul poate recomanda intervenții timpurii înainte ca simptomele să necesite chirurgie.

Diferenția cauzele: simptomele urinare pot proveni din HBP, prostatită sau alte afecțiuni. Monitorizarea regulată asigură diagnostic diferențial precis.

Conform ghidurilor Asociației Americane de Urologie, bărbații cu risc crescut (istoric familial de cancer de prostată, origine afro-americană) ar trebui să înceapă screening-ul începând cu 40-45 de ani. Pentru ceilalți, discuția cu medicul despre beneficiile și riscurile screening-ului începe între 45 și 50 de ani.

Investigațiile standard la un control urologic

O vizită de rutină durează între 20 și 30 de minute și include investigații simple și rapide:

Testul PSA (Antigenul Specific Prostatic)

Recoltare de sânge simplă. Evită ejacularea și exercițiile intense cu 24-48 de ore înainte.

PSA crește în cazul HBP, prostatitei sau cancerului de prostată.

Interpretarea este următoarea: Sub 4 ng/ml – considerat normal, în funcție de vârstă Între 4 și 10 ng/ml – „zona gri”, necesită investigații suplimentare Peste 10 ng/ml – probabilitate crescută de cancer, investigații urgente



Ecografia de abdomen inferior

Non-invazivă, nedureroasă, cu vezica plină.

Evaluare: volum prostatic, reziduu urinar post-micțional, grosimea pereților vezicii, calculi sau alte modificări.

Tușeul rectal

Durată sub un minut, disconfort minim.

Permite evaluarea directă a dimensiunii, formei, consistenței și sensibilității prostatei.

Complementar testului PSA, crește precizia diagnosticului.

Semnalele care nu pot aștepta controlul anual

Anumite simptome necesită consult imediat:

Sânge în urină sau spermă – hematurie sau hemospermie, indiferent de frecvență.

Durere sau arsură la urinare – persistente mai mult de 2-3 zile.

– persistente mai mult de 2-3 zile. Incapacitatea bruscă de a urina – retenție acută, urgență medicală.

Aceste situații nu trebuie ignorate și necesită evaluare rapidă pentru a preveni complicații.

Cum menții sănătatea prostatei între controalele anuale

Pentru a menține sănătatea prostatei între controalele anuale, adoptarea unui stil de viață activ este crucială. Exercițiile pelvine (Kegel) tonifiază musculatura planșeului pelvin, susținând vezica și prostata. Alături de acestea, o protecție antioxidantă eficientă este asigurată de zinc și seleniu, nutrienți pe care îi puteți găsi în alimente precum semințele de dovleac și nucile. Este esențială și menținerea testosteronului optim prin exerciții fizice regulate, somn adecvat și gestionarea stresului, toate contribuind la echilibrul hormonal.

Pentru a completa acest stil de viață, poți alege suplimente concepute pentru susținerea sănătății masculine, care combină extracte vegetale (Sabal serrulata, semințe de dovleac, frunze de urzică) pentru a susține fluxul urinar, minerale și vitamine (zinc, seleniu, B6, B12, E) pentru protecție antioxidantă, alături de ingrediente care sprijină echilibrul emoțional și calitatea somnului (melatonină, hamei și roiniță).

În concluzie, controlul urologic anual după 45 de ani este un pas esențial pentru prevenție și depistare precoce a problemelor prostatei. Vizitele includ PSA, ecografie și tușeu rectal, oferind o imagine completă a sănătății prostatei.

Disclaimer: Informațiile au scop educativ și nu înlocuiesc evaluarea medicală. Pentru simptome persistente sau îngrijorări legate de sănătate, consultă un medic.

