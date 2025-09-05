Casa Artelor din Sibiu – șansa unică a României de a câștiga Premiul Publicului Europa Nostra 2025

România are o șansă unică de a fi recunoscută la nivel european pentru patrimoniul său cultural. Casa Artelor din Sibiu este unul dintre proiectele selectate pentru votul publicului în cadrul competiției “Europa Nostra” iar românii au ocazia să susțină singurul proiect cultural românesc prezent în această competiție de prestigiu printr-un simplu vot online.

Casa Artelor, o clădire medievală din secolul al XIV-lea, a fost restaurată și transformată într-un centru vibrant al meșteșugurilor și educației culturale, unde patrimoniul este readus la viață și transmis generațiilor viitoare. Totodată, proiectul a transformat Muzeul ASTRA în primul muzeu din România acreditat să ofere certificări profesionale în meșteșuguri tradiționale, deschizând noi drumuri pentru profesionalizarea meșterilor și pentru dezvoltarea comunităților locale.

Proiectul derulat de Muzeul ASTRA la Casa Artelor din Sibiu, prin Centrul de Activități și Resurse Regionale (C.A.R.R.), a fost desemnat laureat al Premiilor Europa Nostra 2025 la categoria Educație, Formare și Competențe – cea mai importantă distincție europeană în domeniul patrimoniului cultural. Dincolo de acest premiu acordat de juriul de specialitate, Casa Artelor se află și pe lista scurtă a proiectelor ce pot fi votate de publicul din întreaga lume.

Foto: muzeulastra.ro

Nominalizare la Premiul Publicului 2025 – o șansă pentru România

Pe lângă distincția primită, proiectul din Sibiu este nominalizat și la categoria „Premiul Publicului 2025”, unde câștigătorii sunt desemnați exclusiv prin votul cetățenilor europeni. Casa Artelor concurează cu proiecte din întreaga Europă, inclusiv din Franța, Italia, Germania, Spania, Grecia sau Norvegia, ceea ce face ca această competiție să fie una extrem de strânsă și prestigioasă. Votul românilor este, așadar, decisiv pentru ca România să aducă acasă această recunoaștere internațională.

Recunoaștere internațională pentru România

Un asemenea premiu nu înseamnă doar o diplomă sau o recunoaștere formală. Înseamnă vizibilitate pentru România pe scena europeană, înseamnă mai mulți turiști care vor veni să descopere tradițiile și cultura românească, înseamnă recunoașterea meșteșugurilor tradiționale ca valori autentice și actuale. Este o confirmare că patrimoniul nostru are forța de a genera dezvoltare, comunități mai puternice și un viitor pentru tradiții.

Câștigarea acestui premiu ar însemna nu doar o victorie simbolică, ci și o oportunitate reală de a atrage atenția internațională asupra Sibiului și României, de a consolida poziția Muzeului ASTRA ca reper cultural și de a aduce beneficii concrete prin creșterea fluxului turistic. Cu fiecare vot, România devine mai vizibilă și mai respectată în Europa, iar patrimoniul nostru cultural câștigă un viitor.

„Fiecare proiect în care ne investim cunoștințele și iubirea față de arta și cultura românească, fiecare eveniment prin care aducem oamenii mai aproape de cultură, fiecare persoană nouă care descoperă Muzeul ASTRA sunt un câștig real pentru cultura românească și o cărămidă pusă la baza supraviețuirii tradițiilor și culturii noastre. Fac apel către toți românii care iubesc tradiția și arta românească să își rupă câteva minute pentru a ne acorda un vot în această competiție importantă. Votul vostru este cheia prin care putem demonstra Europei întregi că România are nu doar un patrimoniu valoros, ci și o comunitate care îl prețuiește și îl apără”, a declarat Ciprian Anghel, Directorul General al Muzeului ASTRA.

Publicul este invitat să susțină proiectul Casa Artelor – Muzeul ASTRA printr-un simplu vot online, până la data de 12 septembrie 2025, accesând site-ul oficial al competiției: European Heritage Awards – Casa Artelor, Sibiu.

Despre Muzeul ASTRA

Muzeul ASTRA din Sibiu este cel mai mare muzeu în aer liber din România și unul dintre cele mai importante din Europa, fiind dedicat conservării, cercetării și promovării patrimoniului cultural imaterial și material. Prin proiecte inovatoare și programe educaționale, Muzeul ASTRA își consolidează rolul de reper cultural național și internațional.

Foto: muzeulastra.ro

