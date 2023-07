Care sunt cele mai căutate țări pentru o vacanță de neuitat?

Preferințele oamenilor atunci când aleg să plece în concediu sunt de obicei clare și se definesc în funcție de o serie de factori. Relieful, locațiile prietenoase pentru copii și animale, activitățile posibile, distanța sau aspectul financiar, toate contribuie la identificarea locului ideal pentru o pauză așa cum o dorim.

Topul destinațiilor de călătorii din acest an

Periodic, există anumite predilecții în alegerea destinațiilor de călătorie dezvăluite în special de instrumentele de măsură coordonate de marile platforme de turism. Dubai este pentru al doilea an consecutiv prima opțiune a turiștilor prin luxul și atmosfera opulentă oferită vizitatorilor săi. Este îmbinarea perfectă între plaje cu nisip fin, magazine de lux și arhitectură originală. Creta, o altă preferință populară este deosebit de ofertantă în ceea ce privește condițiile de cazare, locurile fantastice unde să te relaxezi la soare sau bucătăria locală. Liantul dintre Asia și Europa, Istanbulul, este un oraș încărcat de istorie și posibilități infinite de petrecere a timpului liber și demn de menționat pentru o vacanta in Turcia in anul 2023. Desigur, marile capitale ale Europei precum Londra, Parisul sau Roma rămân în topul turiștilor din toată lumea grație farmecului unic, obiectivelor impozante încărcate de istorie și liniile arhitecturale excepționale.

Ce locații preferă turiștii când merg la mare?

Dacă ne gândim la o pauză binemeritată în care să ne bucurăm de soare, apă cristalină și nisip fin, o alegere perfectă este un sejur in Grecia pentru 2023. Insulele sale îți oferă tot ce ai nevoie ca să îți încarci bateriile și să te relaxezi cu adevărat. Corfu sau Zakhyntos sunt variante accesibile și cu autoturismul ceea ce le face ideale celor care adoră să exploreze locuri neștiute sau ascunse întâlnite în drumul lor. În cazul locurilor mai îndepărtate ca Santorini ori Creta este indicat să mergi cu avionul deoarece economisești timp și resurse financiare importante. Spania rămâne și ea foarte apreciată datorită plajelor sale infinite și a edificiilor impunătoare. Tenerife, unică prin plaja San Marcos cu nisip negru, Ibiza cu petrecerile sale memorabile ce țin până în zori sau Palma de Mallorca cu vegetația ei luxuriantă și satele pitorești vor fi cu siguranță pe măsura așteptărilor tale. Cu o frumusețe ce îți taie respirația, Coasta Amalfi din Italia este în topul celor mai frumoase locuri vizitate de turiștii de pretutindeni. Imaginile dezvelesc parcă tablouri ireale cu case înșirate de-a lungul coastei înguste, plaje minunate sau plantații de măslini și grădini de lămâi. Aceste locuri splendide îți dau posibilitatea să trăiești experiențe și senzații neprețuite pe care le vei ține minte toată viața. Cu alte orașe precum Veneția, Roma, stațiunile din sud sau destinațiile exclusiviste precum Portofino, Italia este un loc uimitor care te încarcă sufletește și îți asigură relaxarea profundă căutată atât de mult.

Unde călătoresc cei pasionați de munte?

Rămânem în Italia și pornim spre Dolomiți, o regiune ce trebuie explorată cu siguranță dacă iubești natura și panoramele montane. Cu o configurație aparte îți propune o serie de activități ce se întrec în frumusețe sau senzații tari. Austria este poate la fel de spectaculoasă și pe timp de vară prin culorile sale vii, imaginile idilice și cadrele superbe ale Alpilor. Lanțul muntos Velebit situat în Croația împletește ca într-o poveste pădurile și pajiștile de un verde absolut cu Marea Adriatică, cele două intersectându-se de-a lungul a zeci de kilometri pentru a-ți așterne la picioare o serie de peisaje extraordinare ce îmbină atât muntele cât și marea.

Sunt o mulțime de variante de călătorii ce satisfac chiar și cele mai exigente cerințe sau dorințe, însă ca totul să decurgă perfect este bine să fii informat și să urmărești constant ofertele operatorilor de turism!