Caravana Blood Network ajunge la București

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Caravana BLOOD NETWORK, organizată de UNTOLD cu sprijinul Kaufland, ajunge în acest weekend la București, pe 4-5 iulie.

Donarea va avea loc la caravana mobilă din parcarea Kaufland Barbu Văcărescu 120-144, între orele 8-14.

Donatorii vor primi bilet pentru ziua de joi pentru UNTOLD 2026, zi în care vor putea vedea show-urile Sting, The Chainsmokers, James Hype, Maddix, Carl Cox, Gramatik și Grasu XXL.

Artista Holy Molly se alătură caravanei Blood Network, va veni să doneze sânge și să le cânte donatorilor în jurul orei 10.

Tot în jurul orei 10, reprezentanții UNTOLD și ai Centrului de Transfuzie Sanguină vor fi prezenți și disponobili pentru interviuri.

Campania BLOOD NETWORK este realizată cu sprijinul Kaufland România, în parteneriat cu platforma „Și Eu Donez” și cu ajutorul Institutului Național De Transfuzii Sanguine.



UNTOLD 2026 are loc între 6 și 9 august în Cluj-Napoca.

Sursa foto: Untold

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