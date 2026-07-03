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HEYDUDE transformă confortul în trendul principal al verii

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În mijlocul verii, când agenda se golește de obligații și se umple de planuri spontane, garderoba urmează aceeași regulă: mai puțin complicat, mai multă libertate. Sezonul acesta, moda vorbește despre confort autentic, despre piese versatile care te însoțesc de la cafeaua de dimineață până la apusurile petrecute în oraș, pe litoral sau într-un city break improvizat.

Inspirată de această stare de spirit, noua colecție de sandale HEYDUDE invită consumatorii să lase în urmă tot ce este inutil și să facă loc experiențelor care contează. Conceptul global al campaniei, „Leave Your Baggage Behind”, transformă confortul într-o declarație de stil și libertate, celebrând acele momente simple care definesc vara. 

HEYDUDE transformă confortul în trendul principal al verii

Confortul care îți oferă libertatea de a te bucura de fiecare zi

Noua colecție de sandale HEYDUDE este creată pentru cei care își doresc încălțăminte ușoară, practică și stilată, fără compromisuri. Fiecare model este conceput pentru a oferi senzația de lejeritate specifică brandului, punând accent pe confort, flexibilitate și adaptabilitate pentru orice plan de vară. 

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Fie că este vorba despre o plimbare pe faleză, un festival, o escapadă de weekend sau o zi petrecută explorând orașul, sandalele HEYDUDE devin partenerul ideal pentru un stil de viață activ și relaxat.

Vedetele colecției

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Austin Slide Classic

Modelul platformă destinat femeilor combină estetica modernă cu funcționalitatea. Disponibil în nuanțe versatile precum Cognac și Ivory, Austin Slide Classic este prevăzut cu amortizare din spumă cu memorie la nivelul baretei și o talpă ergonomică ce oferă senzația de confort pe tot parcursul zilei. Designul său versatil îl face ușor de integrat atât în ținute casual cu denim, cât și în outfituri feminine de vară. 

Maui Breeze Toe Loop

Pentru cele care preferă un look relaxat cu accente sofisticate, Maui Breeze Toe Loop aduce un design minimalist și feminin. Talpa moale și căptușeala cu memorie contribuie la experiența de confort caracteristică HEYDUDE, în timp ce silueta elegantă completează perfect ținutele estivale. 

Maui Breeze Flip

Flip-flop-ul reinterpretat pentru stilul de viață contemporan. Extrem de ușor, flexibil și ușor de împachetat pentru orice vacanță, Maui Breeze Flip este alegerea ideală pentru zilele călduroase în care confortul este prioritar. 

Finn Flip și Finn Flip Braided

Modelele dedicate bărbaților sunt create pentru aventurile de zi cu zi. Cu tălpi flexibile, construcție ușoară și un design care îmbină funcționalitatea cu estetica relaxată de vară, Finn Flip și Finn Flip Braided sunt pregătite pentru plajă, grătare, vacanțe și orice plan spontan al sezonului. 

HEYDUDE transformă confortul în trendul principal al verii

Escape to HEYDUDE Country

Noua campanie construiește universul „HEYDUDE Country”, un loc imaginar în care confortul devine stare de spirit. Mesajul este simplu: atunci când alegi încălțămintea potrivită, poți lăsa grijile în urmă și te poți concentra pe ceea ce contează cu adevărat – libertatea de mișcare, experiențele autentice și bucuria momentelor trăite fără presiune. 

Cu accent pe confort, greutate redusă, versatilitate și stil relaxat, colecția de sandale HEYDUDE redefinește esența verii moderne și confirmă faptul că uneori cele mai bune planuri sunt cele neplanificate. 

Despre HEYDUDE

HEYDUDE este brandul recunoscut pentru încălțămintea extrem de ușoară și confortabilă, creată pentru cei care apreciază libertatea de mișcare și stilul relaxat. Prin designuri versatile și materiale atent selectate, HEYDUDE transformă confortul într-o experiență de zi cu zi.

Pentru mai multe informații și pentru a descoperi colecția de sandale, vizitați: www.heydude.ro.

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