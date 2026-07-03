  MENIU  
Home > Advertorial > ING Bank România introduce, în premieră, SAFEcall – apeluri automate pentru confirmarea tranzacțiilor neobișnuite și blocarea fraudelor

ING Bank România introduce, în premieră, SAFEcall – apeluri automate pentru confirmarea tranzacțiilor neobișnuite și blocarea fraudelor

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.  Actualizat 03.07.2026, 11:46
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

ING Bank România anunță lansarea SAFEcall, un nou serviciu de securitate destinat protejării clienților împotriva tentativelor de fraudă financiară. Dacă sunt detectate tranzacții considerate neobișnuite, clienții ING Bank vor primi un apel telefonic automat din partea băncii, pentru oprirea fraudelor chiar atunci când se întâmplă. 

Cum funcționează ING SAFEcall

Atunci când sistemele de monitorizare ING Bank identifică o plată care se abate de la comportamentul obișnuit al clientului, acesta primește automat un apel telefonic de verificare de la numărul dedicat 0374647233 (adică 037INGSAFE).

În cadrul apelului, clienții ING Bank pot confirma sau respinge tranzacția:

O doctoriță celebră, pe care românii au văzut-o ani de zile la TV, nu este medic! Au fost alertate autoritățile! Despre cine e vorba
O doctoriță celebră, pe care românii au văzut-o ani de zile la TV, nu este medic! Au fost alertate autoritățile! Despre cine e vorba
Recomandarea zilei
  • Apasă 9 dacă recunosc și confirmă plata;
  • Apasă 1 dacă nu recunosc tranzacția sau au fost manipulați să o efectueze.

Răspunsul clienților este foarte important pentru a declanșa măsurile necesare pentru prevenirea unei eventuale fraude și protejarea banilor clientului.

„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Recomandarea zilei

„Fraudele financiare din prezent se bazează, în principal, pe tehnici de inginerie socială, prin care utilizatorii sunt manipulați și determinați să realizeze tranzacții frauduloase. La ING, investim constant în soluții de prevenire a fraudelor, așa că pregătim lansarea mai multor funcționalități de securitate bancară ca parte a ecosistemului de inovații ING SAFE. Primul serviciu lansat este ING SAFEcall, care aduce un nivel suplimentar de siguranță, prin verificarea tranzacțiilor cu potențial de fraudă. Ne dorim să construim un parteneriat real cu clienții noștri pentru eliminarea fraudelor financiare, iar prin noul serviciu ING SAFEcall, aceștia au puterea să oprească frauda chiar atunci când se întâmplă. În plus, subliniem mereu că nicio instituție bancară nu va solicita niciodată, prin telefon sau mesaje, date de autentificare, parole, coduri OTP, accesarea unor credite sau inițierea de transferuri către conturi necunoscuteAlin Becheanu, Head of Fraud Monitoring & Prevention, ING Bank România

„Maria”, vocea apelului ING SAFEcall

Un element distinctiv al serviciului ING SAFEcall este vocea Mariei, cunoscută din call center-ul ING, care permite clienților să identifice mai ușor autenticitatea tranzacției. Pentru a evita confuziile și tentativele de impersonare, clienții sunt încurajați să salveze în agenda telefonului numărul oficial ING SAFEcall.

Răspunsul la noile metode de fraudă financiară

Atacurile care exploatează încrederea utilizatorilor reprezintă una dintre principalele cauze ale fraudelor financiare. Infractorii folosesc frecvent mesaje de tip phishing, apeluri telefonice false în numele unor instituții publice sau financiare și solicitări urgente de actualizare a datelor personale pentru a obține acces la conturi sau pentru a determina victimele să autorizeze transferuri de bani sau să obțină credite bancare.

Cele mai frecvente scenarii includ:
• Mesaje care solicită actualizarea urgentă a datelor personale sau bancare;
• Linkuri către site-uri false care imită platforme oficiale;
• Apeluri telefonice în care atacatorii pretind că reprezintă instituții financiare sau autorități;
• Solicitări de instalare a unor aplicații de acces la distanță pe telefon sau calculator;
• Cereri de divulgare a parolelor, codurilor OTP sau datelor cardului.

ING SAFEcall a fost conceput pentru a oferi clienților o oportunitate suplimentară de a verifica autenticitatea unei tranzacții. Noile servicii ING SAFE completează funcționalitățile de securitate deja integrate în aplicația Home’Bank, precum serviciul de geolocalizare, gestionarea permisiunilor pentru diferite operațiuni, avertizări inteligente pentru tranzacții suspecte și inițiative dedicate de prevenire a fraudelor, precum „Închide apelul fraudei”. La acestea se adaugă eforturile consolidate prin colaborarea cu alți actori din ecosistemul financiar și instituțional, inclusiv alte bănci prin intermediul SANB, autorități precum ANCOM și Poliția Română, precum și operatori telecom pentru blocarea apelurilor spoofed, dar și prin mecanisme de cooperare cu Parchetul General pentru schimbul electronic de date. 

Recomandări importante pentru clienți

ING Bank România reamintește că nu va solicita niciodată prin telefon, SMS sau e-mail:
• Userul și parola de acces;
• Coduri de autentificare sau coduri OTP;
• Date complete ale cardului;

• Obținerea de credite urmată de transferuri sau retrageri de numerar sub diverse pretexte;
• Transferuri de bani pentru „securizarea” conturilor.

Clienții sunt încurajați să verifice întotdeauna sursa mesajelor primite, să acceseze serviciile bancare exclusiv prin canalele oficiale și să nu furnizeze informații sensibile persoanelor necunoscute.

Pentru a recunoaște tentativele de fraudă online și a nu le cădea victimă, ING Bank România recomandă utilizatorilor de servicii bancare să se informeze constant despre acestea din surse de încredere precum site-ul DNSC și secțiunea de securitate de pe site-ul ING Bank. 

Despre ING Bank România  

ING Bank România este parte a ING Group, instituție financiară internațională globală, care oferă servicii bancare unui număr de peste 38 de milioane de clienți individuali, companii sau instituții din peste 40 de țări. Înființată în 1994, ING Bank România este în prezent o bancă universală, oferind produse și servicii tuturor categoriilor de clienți – companii mari și mici, instituții financiare, mici antreprenori și persoane fizice. ING Bank România este singura bancă cu o creștere organică din top 10 bănci locale după active, fără achiziții de portofolii de clienți sau alte bănci. ING Bank România este o bancă universală cu peste 1,9 milioane de clienți din trei segmente de business: persoane fizice (retail), companii IMM-uri & Mid-Corporate și Wholesale Banking. Misiunea ING este aceea de a-i susține pe oameni să fie cu un pas înainte, în viață și în afaceri.

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
A murit Daniel Melingo, legenda underground a rockului argentinian din anii '80, care a cunoscut succesul mondial cu ajutorul tangoului
A murit Daniel Melingo, legenda underground a rockului argentinian din anii '80, care a cunoscut succesul mondial cu ajutorul tangoului
Anna Leu, mesaj dureros la un an de la dispariția lui Mihai Leu: „Despărțirea există doar pentru ochi, nu și pentru inimă”
Anna Leu, mesaj dureros la un an de la dispariția lui Mihai Leu: „Despărțirea există doar pentru ochi, nu și pentru inimă”
Proiecte speciale
Pamela Anderson a împlinit 59 de ani și își amintește despre episoadele de violență domestică și întâlnirea controversată cu Vladimir Putin
Pamela Anderson a împlinit 59 de ani și își amintește despre episoadele de violență domestică și întâlnirea controversată cu Vladimir Putin
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Avantaje
Ce este „Ozempicul natural” despre care vorbește toată lumea? Poate ajuta la reglarea glicemiei și colesterolului și îți poate susține silueta, dar există un detaliu important, foarte important
Ce este „Ozempicul natural” despre care vorbește toată lumea? Poate ajuta la reglarea glicemiei și colesterolului și îți poate susține silueta, dar există un detaliu important, foarte important
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
Elle
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Theo Rose, despre o posibilă colaborare cu Antena 1. Ce a dezvăluit artista despre show-urile postului de televiziune: "Mă regăsesc foarte tare..."
Theo Rose, despre o posibilă colaborare cu Antena 1. Ce a dezvăluit artista despre show-urile postului de televiziune: "Mă regăsesc foarte tare..."
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Oana Lis, confesiune dureroasă! Prin ce trece zi de zi cu soțul ei, Viorel Lis, acum în vârstă de 82 de ani
Oana Lis, confesiune dureroasă! Prin ce trece zi de zi cu soțul ei, Viorel Lis, acum în vârstă de 82 de ani
Livia Eftimie, prima reacție după interviul lui Spike despre ea și Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o”
Livia Eftimie, prima reacție după interviul lui Spike despre ea și Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o”
Spike rupe tăcerea despre relația cu Livia și implicația lui în divorțul lui Cătălin Bordea: „Nu am luat nicio soție a niciunui prieten niciodată”
Spike rupe tăcerea despre relația cu Livia și implicația lui în divorțul lui Cătălin Bordea: „Nu am luat nicio soție a niciunui prieten niciodată”
Zodiile norocoase ale lunii iulie 2026. Universul le-a pregătit surprize spectaculoase
Zodiile norocoase ale lunii iulie 2026. Universul le-a pregătit surprize spectaculoase
Cornelia dansatoarea, apariție inedită în costum de baie, la 57 de ani
Cornelia dansatoarea, apariție inedită în costum de baie, la 57 de ani
Observator News
Temperaturi peste valorile normale la început de august. Prognoza pe următoarele patru săptămâni
Temperaturi peste valorile normale la început de august. Prognoza pe următoarele patru săptămâni
Libertatea pentru Femei
Nepoata lui Mircea Badea, superbă la absolvire! Rontzi, fotografii cu toată familia și un anunț mare din partea bunicii Mariana Badea
Nepoata lui Mircea Badea, superbă la absolvire! Rontzi, fotografii cu toată familia și un anunț mare din partea bunicii Mariana Badea
Cum au fost păcăliți Tudor și Iulia cu pensiunea și câți bani au investit: ”Nu am avut depresie în dragoste, cât am avut de la constructori”. Ireal ce au pățit cu afacerea
Cum au fost păcăliți Tudor și Iulia cu pensiunea și câți bani au investit: ”Nu am avut depresie în dragoste, cât am avut de la constructori”. Ireal ce au pățit cu afacerea
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
BREAKING! A plecat dintre noi...Și cerul suspină, trist, când se stinge o stea...Din păcate, marea doamnă, o artistă extraordinară, cu un suflet minunat, A MURIT, în urmă cu puțin timp. A fost măcinată de o lungă suferință, dar puțini au știut, iar detaliul care a ieșit acum la iveală e TULBURĂTOR
BREAKING! A plecat dintre noi...Și cerul suspină, trist, când se stinge o stea...Din păcate, marea doamnă, o artistă extraordinară, cu un suflet minunat, A MURIT, în urmă cu puțin timp. A fost măcinată de o lungă suferință, dar puțini au știut, iar detaliul care a ieșit acum la iveală e TULBURĂTOR
Da, abia ACUM a venit și explicația și toți au amuțit când au auzit ce a putut povesti Codruța Filip: "M-a ajutat tata în sensul ăsta. A fost oricum...”
Da, abia ACUM a venit și explicația și toți au amuțit când au auzit ce a putut povesti Codruța Filip: "M-a ajutat tata în sensul ăsta. A fost oricum...”
Ultima oră! S-a întâmplat acum câteva minute! E oficial! În plin haos politic, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a făcut anunțul fulger
Ultima oră! S-a întâmplat acum câteva minute! E oficial! În plin haos politic, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a făcut anunțul fulger
Celebrul cuplu gay din România s-a căsătorit în secret, într-un decor de poveste din Grecia, direct pe plajă! După o poveste discretă de iubire, cei doi au spus cel mai important „da”, iar imaginile de la eveniment sunt de-a dreptul spectaculoase. Ce au observat fanii în fotografii. Toți au făcut ochii mari când au văzut acest detaliu în mod special
Celebrul cuplu gay din România s-a căsătorit în secret, într-un decor de poveste din Grecia, direct pe plajă! După o poveste discretă de iubire, cei doi au spus cel mai important „da”, iar imaginile de la eveniment sunt de-a dreptul spectaculoase. Ce au observat fanii în fotografii. Toți au făcut ochii mari când au văzut acest detaliu în mod special
Redactia.ro
Cutremur în România joi dimineața. Unde s-a resimțit seismul
Cutremur în România joi dimineața. Unde s-a resimțit seismul
PRO TV dă lovitura. Cine este vedeta care va prezenta show-ul „Burlacii: Foc în paradis”👇
PRO TV dă lovitura. Cine este vedeta care va prezenta show-ul „Burlacii: Foc în paradis”👇
Trei zodii dau lovitura după 5 iulie. Vin bani, iubire și noroc pe bandă rulantă
Trei zodii dau lovitura după 5 iulie. Vin bani, iubire și noroc pe bandă rulantă
Incendiu la metrou în stația Universitate. Călătorii au forțat ușile ca să iasă din tren
Incendiu la metrou în stația Universitate. Călătorii au forțat ușile ca să iasă din tren
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Trei zodii intră într-o etapă decisivă în iulie 2026. Schimbările le pot transforma viața
Trei zodii intră într-o etapă decisivă în iulie 2026. Schimbările le pot transforma viața
7 semne că un sfat despre sănătate este periculos. Promisiunile de tip „vindecă tot” sunt primul semnal de alarmă
7 semne că un sfat despre sănătate este periculos. Promisiunile de tip „vindecă tot” sunt primul semnal de alarmă
Victimizarea ca manipulare psihologică. Semne clare și cum te protejezi
Victimizarea ca manipulare psihologică. Semne clare și cum te protejezi
O româncă și-a scos bebelușul la vânzare pe Facebook. „Nu am atașamentul ăla. Vreau să îl nasc și să nu îl mai văd”
O româncă și-a scos bebelușul la vânzare pe Facebook. „Nu am atașamentul ăla. Vreau să îl nasc și să nu îl mai văd”
TV Mania
Adela Popescu a publicat imaginile! Elementul de design care transformă radical interiorul casei de la Șușani
Adela Popescu a publicat imaginile! Elementul de design care transformă radical interiorul casei de la Șușani
Rochia purtată în Sicilia care a pus-o pe Mădălina Ghenea în centrul atenției. Imaginile au făcut înconjurul internetului
Rochia purtată în Sicilia care a pus-o pe Mădălina Ghenea în centrul atenției. Imaginile au făcut înconjurul internetului
De nerecunoscut! Cum a apărut Thylane Blondeau, „cea mai frumoasă fată din lume”, în rochie de mireasă la Paris
De nerecunoscut! Cum a apărut Thylane Blondeau, „cea mai frumoasă fată din lume”, în rochie de mireasă la Paris
Imaginile care au strâns mii de aprecieri. Cum arată Gina Pistol în costum de baie după ce a slăbit
Imaginile care au strâns mii de aprecieri. Cum arată Gina Pistol în costum de baie după ce a slăbit
CSID.ro
Adevărul din spatele calvarului trăit de Andreea Sasu, iubita lui Philipp Plein! A făcut 10 operații în doar trei luni. Ce intervenție estetică i-a provocat infecția care a dus-o la un pas de septicemie
Adevărul din spatele calvarului trăit de Andreea Sasu, iubita lui Philipp Plein! A făcut 10 operații în doar trei luni. Ce intervenție estetică i-a provocat infecția care a dus-o la un pas de septicemie
Gina Pistol, apariție spectaculoasă în costum de baie. Imaginea care a atras toate privirile fanilor
Gina Pistol, apariție spectaculoasă în costum de baie. Imaginea care a atras toate privirile fanilor
Elena Udrea rupe tăcerea la un an de la eliberarea din închisoare. Adevărul despre relația cu Adrian Alexandrov. Ce se întâmplă în relația lor
Elena Udrea rupe tăcerea la un an de la eliberarea din închisoare. Adevărul despre relația cu Adrian Alexandrov. Ce se întâmplă în relația lor
Ți-o mai amintești pe Cristiana Răduță? Artista care cânta piesa Amor, Amor este complet transformată. Cum arată la 48 de ani
Ți-o mai amintești pe Cristiana Răduță? Artista care cânta piesa Amor, Amor este complet transformată. Cum arată la 48 de ani
Libertatea
Ce fac românii în vacanță în 2026 i-a surprins până și pe specialiști. Ce caută acum turiștii în vacanță
Ce fac românii în vacanță în 2026 i-a surprins până și pe specialiști. Ce caută acum turiștii în vacanță
Imagini din casele inundate ale vedetelor. Ce au găsit Alina Pușcaș și Monica Davidescu după furtunile din Capitală
Imagini din casele inundate ale vedetelor. Ce au găsit Alina Pușcaș și Monica Davidescu după furtunile din Capitală
Cocktailurile de vară au calorii cât 4 cupe de înghețată. Cum să te răcorești fără să pui kilograme pe abdomen
Cocktailurile de vară au calorii cât 4 cupe de înghețată. Cum să te răcorești fără să pui kilograme pe abdomen
Pamela Anderson a împlinit 59 de ani și își amintește despre episoadele de violență domestică și întâlnirea controversată cu Vladimir Putin
Pamela Anderson a împlinit 59 de ani și își amintește despre episoadele de violență domestică și întâlnirea controversată cu Vladimir Putin
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton