  MENIU  
Home > Advertorial > Dressing dormitor: modele cu uși glisante și sfaturi pentru organizarea perfectă

Dressing dormitor: modele cu uși glisante și sfaturi pentru organizarea perfectă

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.  Actualizat 02.07.2026, 12:59
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Dormitorul este locul care ne dictează starea de spirit pentr fiecare nouă zi,  motiv pentru care trebuie să fie nu doar confortabil, ci și bine organizat. Un spațiu aglomerat, cu haine și accesorii depozitate la întâmplare, poate crea senzația de dezordine chiar și într-o cameră amenajată cu bun gust. De aceea, un dressing pentru dormitor reprezintă una dintre cele mai importante investiții în mobilier, contribuind atât la estetica încăperii, cât și la funcționalitatea acesteia.

În prezent, soluțiile moderne de depozitare pun accent pe compartimentare inteligentă, design minimalist și sisteme care economisesc spațiul. Printre cele mai apreciate se numără dulapurile cu uși glisante, care oferă un aspect elegant și permit utilizarea eficientă a fiecărui metru pătrat. Alegerea unui dressing nu ar trebui făcută doar în funcție de dimensiuni sau culoare, ci și ținând cont de modul în care acesta răspunde nevoilor de organizare ale fiecărei familii.

Cum alegi un dressing de dormitor care să răspundă nevoilor tale?

Alegerea unui dressing pentru dormitor începe cu evaluarea atentă a spațiului disponibil. Dimensiunile camerei influențează direct tipul de mobilier care poate fi integrat fără să încarce vizual încăperea. Totodată, este important să analizezi volumul hainelor, accesoriilor și obiectelor pe care intenționezi să le depozitezi, astfel încât compartimentarea să fie suficient de generoasă.

Un dressing bine proiectat nu înseamnă doar rafturi numeroase. Acesta trebuie să combine zone pentru haine pe umerașe, sertare pentru obiectele mici, polițe pentru articole împăturite și spații dedicate textilelor voluminoase sau bagajelor. Cu cât organizarea este mai eficientă, cu atât utilizarea zilnică devine mai confortabilă.

O doctoriță celebră, pe care românii au văzut-o ani de zile la TV, nu este medic! Au fost alertate autoritățile! Despre cine e vorba
O doctoriță celebră, pe care românii au văzut-o ani de zile la TV, nu este medic! Au fost alertate autoritățile! Despre cine e vorba
Recomandarea zilei

De asemenea, designul mobilierului trebuie să completeze stilul dormitorului. În amenajările contemporane predomină liniile simple, finisajele mate și nuanțele naturale, în timp ce interioarele clasice pot integra modele cu detalii decorative și texturi care imită lemnul masiv.

Modele de dressing dormitor pentru fiecare tip de amenajare

Există numeroase modele dressing dormitor, iar alegerea celui potrivit depinde atât de dimensiunea camerei, cât și de modul în care este compartimentat spațiul.

„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Recomandarea zilei

Modelele liniare sunt cele mai răspândite și se montează pe un singur perete. Acestea oferă o capacitate mare de depozitare și se potrivesc atât în apartamente, cât și în case, fiind o soluție practică pentru majoritatea dormitoarelor.

În încăperile în care fiecare centimetru contează, dressingurile de colț permit valorificarea unor spații care altfel ar rămâne neutilizate. Această configurație creează un volum generos de depozitare fără să afecteze zona de circulație.

O altă variantă foarte apreciată este dressingul prevăzut cu oglinzi. Pe lângă avantajul evident al utilizării zilnice, suprafețele reflectorizante măresc vizual încăperea și contribuie la distribuirea mai bună a luminii naturale.

Pentru locuințele moderne sunt preferate tot mai des dressingurile realizate până în tavan. Acestea utilizează întreaga înălțime a camerei și oferă spații suplimentare pentru depozitarea obiectelor folosite doar sezonier, cum sunt păturile, valizele sau hainele groase.

Dressing dormitor cu uși glisante – alegerea ideală pentru un spațiu modern

Un dressing dormitor cu uși glisante reprezintă una dintre cele mai practice soluții pentru amenajările actuale. Spre deosebire de ușile clasice cu balamale, sistemul de glisare nu necesită spațiu suplimentar pentru deschidere, ceea ce îl face ideal în dormitoarele de dimensiuni mici sau medii.

Pe lângă economia de spațiu, ușile glisante oferă un aspect elegant și contemporan. Sistemele moderne sunt prevăzute cu mecanisme silențioase și rezistente, concepute pentru utilizare zilnică, iar materialele folosite asigură o funcționare lină pe termen lung.

Un alt avantaj important îl reprezintă varietatea finisajelor disponibile. Fronturile pot avea aspect mat, lucios, textură de lemn, inserții din sticlă sau oglinzi, ceea ce permite integrarea dressingului în aproape orice stil de amenajare.

Dacă îți dorești un mobilier care îmbină funcționalitatea cu designul modern, poți descoperi colecția de dulapuri cu uși glisante de la mobidea. Gama include modele în diverse dimensiuni, culori și configurații, adaptate atât apartamentelor, cât și locuințelor mai spațioase.

Organizarea interioară face diferența

Capacitatea de depozitare a unui dressing este influențată în mare măsură de compartimentarea sa. Chiar și un mobilier foarte mare poate deveni dificil de utilizat dacă spațiile interioare nu sunt bine gândite.

Ideal este ca interiorul să includă atât bare pentru haine lungi și scurte, cât și rafturi cu înălțimi diferite, sertare și compartimente dedicate încălțămintei sau accesoriilor. În acest fel, fiecare categorie de obiecte își găsește locul, iar ordinea poate fi menținută mult mai ușor.

Specialiștii în organizare recomandă gruparea hainelor în funcție de sezon și utilizarea unor organizatoare pentru curele, eșarfe, bijuterii sau lenjerie. Această metodă reduce timpul necesar pentru alegerea ținutei și contribuie la păstrarea aspectului ordonat al dressingului.

De asemenea, rafturile superioare pot fi rezervate obiectelor utilizate ocazional, în timp ce hainele purtate frecvent trebuie amplasate la nivelul ochilor pentru un acces rapid.

Materialele influențează rezistența și aspectul mobilierului

Calitatea materialelor utilizate are un impact direct asupra durabilității dressingului și asupra aspectului general al dormitorului.

PAL-ul melaminat rămâne una dintre cele mai populare alegeri datorită raportului foarte bun dintre cost și rezistență. Acesta este disponibil într-o gamă variată de decoruri care reproduc fidel textura lemnului sau finisajele moderne mate.

MDF-ul este preferat în mobilierul premium, oferind posibilitatea unor finisaje elegante și a unor detalii estetice mai elaborate. Indiferent de materialul ales, este recomandat ca feroneria și sistemele de glisare să provină de la producători recunoscuți, deoarece acestea sunt componentele supuse celei mai intense utilizări.

Ce factori influențează prețul unui dressing?

Prețul unui dressing poate varia considerabil în funcție de dimensiuni, materiale și nivelul de echipare. Un model compact destinat unui dormitor de apartament va avea un cost diferit față de unul de mari dimensiuni, realizat cu finisaje premium și sisteme complexe de organizare.

Numărul de sertare, tipul ușilor, calitatea mecanismelor de glisare și accesoriile interioare contribuie, de asemenea, la prețul final. În multe situații, alegerea unui mobilier de calitate se dovedește mai avantajoasă pe termen lung, deoarece oferă o durată de utilizare mai mare și necesită mai puține intervenții pentru întreținere sau reparații.

Tendințe actuale în amenajarea dormitorului

În designul interior contemporan se remarcă preferința pentru mobilier cu linii curate și culori neutre. Nuanțele de alb, gri, bej sau stejar natural sunt ușor de integrat în diferite stiluri de amenajare și creează o atmosferă relaxantă.

Tot mai populare sunt dressingurile cu uși glisante prevăzute cu oglinzi sau suprafețe mate, deoarece acestea oferă un echilibru între estetică și funcționalitate. În același timp, compartimentarea flexibilă și accesoriile moderne permit adaptarea mobilierului la nevoile fiecărei familii.

Un dressing pentru dormitor bine ales contribuie semnificativ la confortul de zi cu zi și la aspectul ordonat al încăperii. Prin alegerea unor materiale rezistente, a unei compartimentări eficiente și a unui sistem de glisare fiabil, dressingul va deveni una dintre cele mai utile piese de mobilier din locuință. Mobidea pune la dispoziție o gamă variată de modele care răspund diferitelor preferințe de amenajare, oferind soluții moderne pentru organizarea eficientă a dormitorului.

Sursa foto: mobidea.ro

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Mihai Mărgineanu, dezvăluiri despre rolul de tată: "Eu sunt pe banca de rezerve, cu hai, băieții!" Cu ce se ocupă, de fapt, copiii artistului
Mihai Mărgineanu, dezvăluiri despre rolul de tată: "Eu sunt pe banca de rezerve, cu hai, băieții!" Cu ce se ocupă, de fapt, copiii artistului
Casa Alinei Pușcaș, inundată în timpul furtunii din București: „N-am mai văzut așa ceva”
Casa Alinei Pușcaș, inundată în timpul furtunii din București: „N-am mai văzut așa ceva”
Proiecte speciale
Ce ne așteaptă în România din punct de vedere meteorologic. Roxana Bojariu: „Sunt doi piloni ai acțiunii climatice, reducerea emisiilor și adaptarea”
Ce ne așteaptă în România din punct de vedere meteorologic. Roxana Bojariu: „Sunt doi piloni ai acțiunii climatice, reducerea emisiilor și adaptarea”
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Avantaje
Ce este „Ozempicul natural” despre care vorbește toată lumea? Poate ajuta la reglarea glicemiei și colesterolului și îți poate susține silueta, dar există un detaliu important, foarte important
Ce este „Ozempicul natural” despre care vorbește toată lumea? Poate ajuta la reglarea glicemiei și colesterolului și îți poate susține silueta, dar există un detaliu important, foarte important
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
Elle
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Theo Rose, despre o posibilă colaborare cu Antena 1. Ce a dezvăluit artista despre show-urile postului de televiziune: "Mă regăsesc foarte tare..."
Theo Rose, despre o posibilă colaborare cu Antena 1. Ce a dezvăluit artista despre show-urile postului de televiziune: "Mă regăsesc foarte tare..."
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Ce păreri au avut turiștii care s-au cazat în apartamentele lui Mihai Trăistariu de la mare! Recenziile clienților din Mamaia
Ce păreri au avut turiștii care s-au cazat în apartamentele lui Mihai Trăistariu de la mare! Recenziile clienților din Mamaia
Lucian Viziru, despre scenele intime cu Nicoleta Luciu din telenovele. "Pentru mine a fost o experiență traumatizantă!"
Lucian Viziru, despre scenele intime cu Nicoleta Luciu din telenovele. "Pentru mine a fost o experiență traumatizantă!"
Alexandru Ciucu, replică pentru Ioana Ginghină, după ce a insinuat că i-a făcut avansuri: „E adevărat că am avut o chimie”
Alexandru Ciucu, replică pentru Ioana Ginghină, după ce a insinuat că i-a făcut avansuri: „E adevărat că am avut o chimie”
Cum arată apartamentul Andreei Tonciu. Vedeta a investit 10.000 de euro doar în mobilierul din dormitor
Cum arată apartamentul Andreei Tonciu. Vedeta a investit 10.000 de euro doar în mobilierul din dormitor
Andreea Sasu, primele declarații despre infecția care a băgat-o în spital: „Am făcut 10 operații”
Andreea Sasu, primele declarații despre infecția care a băgat-o în spital: „Am făcut 10 operații”
Observator News
STENOGRAME în cazul azilelor lui Viorel Paşca. Acuzaţii de viol şi morţi suspecte. "Du-mă acasă, că aici pier"
STENOGRAME în cazul azilelor lui Viorel Paşca. Acuzaţii de viol şi morţi suspecte. "Du-mă acasă, că aici pier"
Libertatea pentru Femei
Nepoata lui Mircea Badea, superbă la absolvire! Rontzi, fotografii cu toată familia și un anunț mare din partea bunicii Mariana Badea
Nepoata lui Mircea Badea, superbă la absolvire! Rontzi, fotografii cu toată familia și un anunț mare din partea bunicii Mariana Badea
Cum au fost păcăliți Tudor și Iulia cu pensiunea și câți bani au investit: ”Nu am avut depresie în dragoste, cât am avut de la constructori”. Ireal ce au pățit cu afacerea
Cum au fost păcăliți Tudor și Iulia cu pensiunea și câți bani au investit: ”Nu am avut depresie în dragoste, cât am avut de la constructori”. Ireal ce au pățit cu afacerea
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
BREAKING! A plecat dintre noi...Și cerul suspină, trist, când se stinge o stea...Din păcate, marea doamnă, o artistă extraordinară, cu un suflet minunat, A MURIT, în urmă cu puțin timp. A fost măcinată de o lungă suferință, dar puțini au știut, iar detaliul care a ieșit acum la iveală e TULBURĂTOR
BREAKING! A plecat dintre noi...Și cerul suspină, trist, când se stinge o stea...Din păcate, marea doamnă, o artistă extraordinară, cu un suflet minunat, A MURIT, în urmă cu puțin timp. A fost măcinată de o lungă suferință, dar puțini au știut, iar detaliul care a ieșit acum la iveală e TULBURĂTOR
Da, abia ACUM a venit și explicația și toți au amuțit când au auzit ce a putut povesti Codruța Filip: "M-a ajutat tata în sensul ăsta. A fost oricum...”
Da, abia ACUM a venit și explicația și toți au amuțit când au auzit ce a putut povesti Codruța Filip: "M-a ajutat tata în sensul ăsta. A fost oricum...”
Ultima oră! S-a întâmplat acum câteva minute! E oficial! În plin haos politic, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a făcut anunțul fulger
Ultima oră! S-a întâmplat acum câteva minute! E oficial! În plin haos politic, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a făcut anunțul fulger
Celebrul cuplu gay din România s-a căsătorit în secret, într-un decor de poveste din Grecia, direct pe plajă! După o poveste discretă de iubire, cei doi au spus cel mai important „da”, iar imaginile de la eveniment sunt de-a dreptul spectaculoase. Ce au observat fanii în fotografii. Toți au făcut ochii mari când au văzut acest detaliu în mod special
Celebrul cuplu gay din România s-a căsătorit în secret, într-un decor de poveste din Grecia, direct pe plajă! După o poveste discretă de iubire, cei doi au spus cel mai important „da”, iar imaginile de la eveniment sunt de-a dreptul spectaculoase. Ce au observat fanii în fotografii. Toți au făcut ochii mari când au văzut acest detaliu în mod special
Redactia.ro
PRO TV dă lovitura. Cine este vedeta care va prezenta show-ul „Burlacii: Foc în paradis”👇
PRO TV dă lovitura. Cine este vedeta care va prezenta show-ul „Burlacii: Foc în paradis”👇
Trei zodii dau lovitura după 5 iulie. Vin bani, iubire și noroc pe bandă rulantă
Trei zodii dau lovitura după 5 iulie. Vin bani, iubire și noroc pe bandă rulantă
Incendiu la metrou în stația Universitate. Călătorii au forțat ușile ca să iasă din tren
Incendiu la metrou în stația Universitate. Călătorii au forțat ușile ca să iasă din tren
Ce trebuie să pui pe mașină dacă vine grindina și nu ai garaj
Ce trebuie să pui pe mașină dacă vine grindina și nu ai garaj
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Cum îți poate salva concediul sănătatea psihică. Psihologii avertizează: ACESTE semne arată că ai nevoie urgentă de o vacanță!
Cum îți poate salva concediul sănătatea psihică. Psihologii avertizează: ACESTE semne arată că ai nevoie urgentă de o vacanță!
3 zodii se îmbogățesc, iar 2 dau lovitura vieții, în această vară. Cristina Demetrescu avertizează: începe furtuna banilor!
3 zodii se îmbogățesc, iar 2 dau lovitura vieții, în această vară. Cristina Demetrescu avertizează: începe furtuna banilor!
Suplimentele care au devenit tot mai căutate. Ce beneficii pot avea pentru imunitate, energie și digestie
Suplimentele care au devenit tot mai căutate. Ce beneficii pot avea pentru imunitate, energie și digestie
Horoscop iulie 2026. Jupiter în Leu aduce schimbări importante pentru toate zodiile. Cine are noroc la bani, iubire și carieră
Horoscop iulie 2026. Jupiter în Leu aduce schimbări importante pentru toate zodiile. Cine are noroc la bani, iubire și carieră
TV Mania
Adela Popescu a publicat imaginile! Elementul de design care transformă radical interiorul casei de la Șușani
Adela Popescu a publicat imaginile! Elementul de design care transformă radical interiorul casei de la Șușani
Rochia purtată în Sicilia care a pus-o pe Mădălina Ghenea în centrul atenției. Imaginile au făcut înconjurul internetului
Rochia purtată în Sicilia care a pus-o pe Mădălina Ghenea în centrul atenției. Imaginile au făcut înconjurul internetului
De nerecunoscut! Cum a apărut Thylane Blondeau, „cea mai frumoasă fată din lume”, în rochie de mireasă la Paris
De nerecunoscut! Cum a apărut Thylane Blondeau, „cea mai frumoasă fată din lume”, în rochie de mireasă la Paris
Imaginile care au strâns mii de aprecieri. Cum arată Gina Pistol în costum de baie după ce a slăbit
Imaginile care au strâns mii de aprecieri. Cum arată Gina Pistol în costum de baie după ce a slăbit
CSID.ro
Gina Pistol, apariție spectaculoasă în costum de baie. Imaginea care a atras toate privirile fanilor
Gina Pistol, apariție spectaculoasă în costum de baie. Imaginea care a atras toate privirile fanilor
Elena Udrea rupe tăcerea la un an de la eliberarea din închisoare. Adevărul despre relația cu Adrian Alexandrov. Ce se întâmplă în relația lor
Elena Udrea rupe tăcerea la un an de la eliberarea din închisoare. Adevărul despre relația cu Adrian Alexandrov. Ce se întâmplă în relația lor
Ți-o mai amintești pe Cristiana Răduță? Artista care cânta piesa Amor, Amor este complet transformată. Cum arată la 48 de ani
Ți-o mai amintești pe Cristiana Răduță? Artista care cânta piesa Amor, Amor este complet transformată. Cum arată la 48 de ani
Puțini știu cine este Raluca Olaru, fosta soție a lui Mircea Radu. Are o carieră impresionantă în medicină
Puțini știu cine este Raluca Olaru, fosta soție a lui Mircea Radu. Are o carieră impresionantă în medicină
Libertatea
Un elev de 15 ani a prins 158 de pești-iepure toxici într-o singură zi și a câștigat un concurs în Grecia. Ce premiu a primit
Un elev de 15 ani a prins 158 de pești-iepure toxici într-o singură zi și a câștigat un concurs în Grecia. Ce premiu a primit
Imagini din casele inundate ale vedetelor. Ce au găsit Alina Pușcaș și Monica Davidescu după furtunile din Capitală
Imagini din casele inundate ale vedetelor. Ce au găsit Alina Pușcaș și Monica Davidescu după furtunile din Capitală
Cocktailurile de vară au calorii cât 4 cupe de înghețată. Cum să te răcorești fără să pui kilograme pe abdomen
Cocktailurile de vară au calorii cât 4 cupe de înghețată. Cum să te răcorești fără să pui kilograme pe abdomen
Averea lui Donald Trump a crescut cu 1.600.000.000 de dolari în 2025. Cum au devenit afacerile crypto baza veniturilor președintelui SUA
Averea lui Donald Trump a crescut cu 1.600.000.000 de dolari în 2025. Cum au devenit afacerile crypto baza veniturilor președintelui SUA
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton