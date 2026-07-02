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7 rețete keto simple pe care le poți pregăti rapid în fiecare zi

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Dieta keto se bazează pe reducerea carbohidraților și creșterea aportului de grăsimi sănătoase și proteine. În practică, asta înseamnă mese sățioase, dar simple, care nu îți complică programul zilnic.

Partea bună este că cele mai eficiente preparate sunt și cele mai ușor de făcut, fără tehnici complicate sau ingrediente greu de găsit.

Pregătește omletă keto cu avocado și brânză pentru un mic dejun rapid și sățios

O omletă simplă din ouă, gătită în unt, alături de avocado și brânză maturată, este una dintre cele mai rapide variante de mic dejun keto. Îți oferă sațietate și energie stabilă, fără fluctuații de zahăr.

Alege pui cu broccoli și sos cremos pentru un prânz echilibrat

Pieptul de pui gătit la tigaie, combinat cu broccoli și un sos din smântână grasă, este o masă completă și ușor de adaptat. Este genul de rețetă pe care o poți repeta de mai multe ori pe săptămână fără să devină plictisitoare.

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Descoperă salata keto cu ton și ou atunci când vrei ceva rapid

Tonul în suc propriu combinat cu ou fiert, măsline și frunze verzi este o opțiune rapidă pentru zilele aglomerate. Pentru inspirație suplimentară de meniuri și combinații echilibrate, poți găsi ușor rețete keto care te ajută să îți structurezi mai bine alimentația zilnică.

Aplică rețeta de chiftele keto la cuptor pentru meal prep ușor

Carnea tocată amestecată cu ou și condimente poate fi transformată în chiftele coapte, perfecte pentru mai multe zile. Sunt ușor de porționat și se potrivesc atât la prânz, cât și la cină.

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Pregătește zucchini noodles cu pesto pentru o alternativă la paste

Dovlecelul tăiat în fâșii subțiri, combinat cu sos pesto din busuioc, ulei de măsline și nuci, înlocuiește foarte bine pastele clasice. Este o variantă ușoară, dar aromată, potrivită pentru cină.

Gătește somon la cuptor cu unt și lămâie pentru o cină bogată în grăsimi sănătoase

Somonul la cuptor cu unt și lămâie este o rețetă simplă, dar foarte nutritivă, ideală pentru dieta keto. Se gătește rapid și nu necesită tehnici speciale.

Integrează desert keto cu iaurt grecesc și nuci în rutina ta dulce

Iaurtul grecesc gras combinat cu nuci și câteva fructe de pădure poate înlocui deserturile clasice. Este o variantă simplă, fără zahăr adăugat, dar suficient de gustoasă pentru momentele în care vrei ceva dulce.

Sursa foto: Magnific

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