Când să mergi cu micuțul tău la dentist?

Pentru mulți părinți, prima vizită la dentist cu cel mic este un moment care ridică multe întrebări. Oare este nevoie să mergem cu copilul atât de devreme, chiar dacă are doar câțiva dințișori sau e suficient să așteptăm până când apar probleme vizibile? Specialiștii spun că sănătatea orală începe odată cu apariția primilor dinți de lapte, iar contactul precoce cu medicul dentist are beneficii pe termen lung, atât pentru sănătatea dinților, cât și pentru atitudinea copilului față de orice vizită la stomatolog.

Când trebuie să aibă loc prima vizită

Recomandarea generală este ca prima vizită la dentist să aibă loc în jurul vârstei de un an, adică în primele șase luni după apariția primului dinte. În această etapă, medicul nu va face proceduri complicate, dar va evalua starea gingiilor, modul de erupție al dinților și eventualele semne de probleme timpurii. Această întâlnire la un cabinet de stomatologie pediatrica in Bucuresti are și un rol educativ pentru părinți, care pot afla mai multe despre igiena orală, alimentație și obiceiuri care pot influența sănătatea dinților, cum ar fi folosirea biberonului sau suzetei.

Dinții de lapte

Unele persoane sunt de părere că dinții de lapte nu necesită aceeași atenție, pentru că oricum vor fi înlocuiți, dar de fapt sunt foarte importanți pentru dezvoltarea armonioasă a maxilarelor, menținerea spațiului pentru dinții permanenți și în procesul de masticație și vorbire. Orice carie apărută pe un dinte de lapte poate evolua rapid, ceea ce duce la infecții sau durere, iar pierderea prematură a acestuia poate afecta alinierea dinților definitivi. Astfel, sigilarea dintilor la copii este foarte importantă, chiar și în cazul celor de lapte.

Semne la care să fii atent

Petele albe sau maronii apărute pe suprafața dinților pot fi semne de carii incipiente. Sângerările gingivale frecvente, respirația urât mirositoare sau sensibilitatea la alimente calde și reci sunt alte semnale de alarmă. De asemenea, dacă micuțul se lovește la gură și există suspiciunea că un dinte s-a fisurat este bine să nu amâni vizita.

Frecvența controalelor

După prima vizită, este recomandat ca micuțul să fie adus la control la fiecare șase luni deoarece doar întâlnirile periodice permit depistarea la timp a cariilor. De asemenea, în cadrul întâlnirilor se pot face procedurile de igienizare profesională recomandate, iar cu cât dentistul devine mai familiar pentru copil, cu atât scade anxietatea legată de tratamente. În plus, medicul poate monitoriza în permanență modul în care erup dinții și poate identifica din timp eventualele probleme ortodontice.

Educația pentru sănătate

Pentru ca vizitele să fie percepute pozitiv, este important să nu fie asociate cu durerea sau cu probleme grave. Dacă primele experiențe la dentist au loc într-un context calm, când copilul nu are dureri, atunci și pe viitor acesta va privi cu mai multă relaxare consultațiile.

Cum să faci pregătirile pentru prima vizită

Atitudinea calmă, explicarea pe înțelesul copilului a ceea ce urmează să se întâmple și evitarea expresiilor care transmit teamă ajută enorm. De asemenea, este recomandat să alegi un cabinet adaptat copiilor, cu atmosferă prietenoasă și personal obișnuit să lucreze cu cei mici.

Concluzii

Copiii care cresc cu obiceiul controalelor regulate au șanse mult mai mari să își mențină dinții sănătoși, să evite tratamente complexe și să înțeleagă valoarea prevenției. Vizitele la dentist nu ar trebui privite ca o intervenție de urgență atunci când apar dureri, ci ca o parte naturală a creșterii și a educației pentru sănătate.

Foto: Freepik

