  MENIU  
Home > Advertorial > Când să mergi cu micuțul tău la dentist?

Când să mergi cu micuțul tău la dentist?

Când să mergi cu micuțul tău la dentist?
.

Pentru mulți părinți, prima vizită la dentist cu cel mic este un moment care ridică multe întrebări. Oare este nevoie să mergem cu copilul atât de devreme, chiar dacă are doar câțiva dințișori sau e suficient să așteptăm până când apar probleme vizibile? Specialiștii spun că sănătatea orală începe odată cu apariția primilor dinți de lapte, iar contactul precoce cu medicul dentist are beneficii pe termen lung, atât pentru sănătatea dinților, cât și pentru atitudinea copilului față de orice vizită la stomatolog.

Când trebuie să aibă loc prima vizită

Recomandarea generală este ca prima vizită la dentist să aibă loc în jurul vârstei de un an, adică în primele șase luni după apariția primului dinte. În această etapă, medicul nu va face proceduri complicate, dar va evalua starea gingiilor, modul de erupție al dinților și eventualele semne de probleme timpurii. Această întâlnire la un cabinet de stomatologie pediatrica in Bucuresti are și un rol educativ pentru părinți, care pot afla mai multe despre igiena orală, alimentație și obiceiuri care pot influența sănătatea dinților, cum ar fi folosirea biberonului sau suzetei.

Dinții de lapte

Unele persoane sunt de părere că dinții de lapte nu necesită aceeași atenție, pentru că oricum vor fi înlocuiți, dar de fapt sunt foarte importanți pentru dezvoltarea armonioasă a maxilarelor, menținerea spațiului pentru dinții permanenți și în procesul de masticație și vorbire. Orice carie apărută pe un dinte de lapte poate evolua rapid, ceea ce duce la infecții sau durere, iar pierderea prematură a acestuia poate afecta alinierea dinților definitivi. Astfel, sigilarea dintilor la copii este foarte importantă, chiar și în cazul celor de lapte. 

Semne la care să fii atent

Petele albe sau maronii apărute pe suprafața dinților pot fi semne de carii incipiente. Sângerările gingivale frecvente, respirația urât mirositoare sau sensibilitatea la alimente calde și reci sunt alte semnale de alarmă. De asemenea, dacă micuțul se lovește la gură și există suspiciunea că un dinte s-a fisurat este bine să nu amâni vizita.

A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Îți dai seama cine e? E super celebră!!
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Îți dai seama cine e? E super celebră!!
Recomandarea zilei

Frecvența controalelor

După prima vizită, este recomandat ca micuțul să fie adus la control la fiecare șase luni deoarece doar întâlnirile periodice permit depistarea la timp a cariilor. De asemenea, în cadrul întâlnirilor se pot face procedurile de igienizare profesională recomandate, iar cu cât dentistul devine mai familiar pentru copil, cu atât scade anxietatea legată de tratamente. În plus, medicul poate monitoriza în permanență modul în care erup dinții și poate identifica din timp eventualele probleme ortodontice.

Educația pentru sănătate

Pentru ca vizitele să fie percepute pozitiv, este important să nu fie asociate cu durerea sau cu probleme grave. Dacă primele experiențe la dentist au loc într-un context calm, când copilul nu are dureri, atunci și pe viitor acesta va privi cu mai multă relaxare consultațiile. 

Elena Udrea, în ipostaze tandre cu Adrian Alexandrov, într-un mall din București. Cum au fost surprinși cei doi îndrăgostiți. Imaginile care au stârnit un val de reacții!
Elena Udrea, în ipostaze tandre cu Adrian Alexandrov, într-un mall din București. Cum au fost surprinși cei doi îndrăgostiți. Imaginile care au stârnit un val de reacții!
Recomandarea zilei

Cum să faci pregătirile pentru prima vizită

Atitudinea calmă, explicarea pe înțelesul copilului a ceea ce urmează să se întâmple și evitarea expresiilor care transmit teamă ajută enorm. De asemenea, este recomandat să alegi un cabinet adaptat copiilor, cu atmosferă prietenoasă și personal obișnuit să lucreze cu cei mici.

Concluzii

Copiii care cresc cu obiceiul controalelor regulate au șanse mult mai mari să își mențină dinții sănătoși, să evite tratamente complexe și să înțeleagă valoarea prevenției. Vizitele la dentist nu ar trebui privite ca o intervenție de urgență atunci când apar dureri, ci ca o parte naturală a creșterii și a educației pentru sănătate. 

Poți face și tu o programare chiar astăzi la Medical Hub pentru prima vizită la stomatolog a copilului tău!

Foto: Freepik

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Claudia Iosif alias Babs, prima reacție după ce Dorian Popa s-a căsătorit cu iubita lui, Andreea: „Mă simt prost”
Claudia Iosif alias Babs, prima reacție după ce Dorian Popa s-a căsătorit cu iubita lui, Andreea: „Mă simt prost”
Cum arată și cu ce se ocupă fetele lui Serghei Mizil. Ana și Smaranda au ales să ducă o viață departe de luminile reflectoarelor
Cum arată și cu ce se ocupă fetele lui Serghei Mizil. Ana și Smaranda au ales să ducă o viață departe de luminile reflectoarelor
Proiecte speciale
Soluția care te scapă rapid de durere!
Soluția care te scapă rapid de durere!
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Avantaje
Apariția de care vorbesc toți românii azi! Vedeta de 52 de ani, pe stradă, într-o rochie transparentă, fără lenjerie intimă. S-a întors cu fața și s-a văzut tot! Nu, nu e Loredana!
Apariția de care vorbesc toți românii azi! Vedeta de 52 de ani, pe stradă, într-o rochie transparentă, fără lenjerie intimă. S-a întors cu fața și s-a văzut tot! Nu, nu e Loredana!
Întâlnirea frumoaselor! Mama Monica Gabor, fiica Irina și mătușa Ramona au întors toate privirile. Fosta soție a lui Irinel e de nerecunoscut: “Monica, tu ești?”
Întâlnirea frumoaselor! Mama Monica Gabor, fiica Irina și mătușa Ramona au întors toate privirile. Fosta soție a lui Irinel e de nerecunoscut: “Monica, tu ești?”
Elle
„Dincolo de stupidă!” Gafa lui Meghan Markle care i-a atras antipatia publicului, la Săptămâna Modei de la Paris. Ce a făcut Ducesa
„Dincolo de stupidă!” Gafa lui Meghan Markle care i-a atras antipatia publicului, la Săptămâna Modei de la Paris. Ce a făcut Ducesa
De ce Raluca Bădulescu a mers la Asia Express cu fostul ei soț, Florin Stamin, și nu cu fiul ei, Alex: „Mie mi-ar fi plăcut, dar ştiu că…”
De ce Raluca Bădulescu a mers la Asia Express cu fostul ei soț, Florin Stamin, și nu cu fiul ei, Alex: „Mie mi-ar fi plăcut, dar ştiu că…”
Anunțul cu care Alina Eremia și-a întristat fanii. Ce decizie a luat artista la nici două luni de la nuntă: „Pe o perioadă nedeterminată...”
Anunțul cu care Alina Eremia și-a întristat fanii. Ce decizie a luat artista la nici două luni de la nuntă: „Pe o perioadă nedeterminată...”
DailyBusiness.ro
Bolojan schimbă regulile pentru pensionarea anticipată. Pachetul 3 de măsuri include noi restricții
Bolojan schimbă regulile pentru pensionarea anticipată. Pachetul 3 de măsuri include noi restricții
Viitor incert pentru multe firme din România. A crescut puternic numărul procedurilor de preinsolvență!
Viitor incert pentru multe firme din România. A crescut puternic numărul procedurilor de preinsolvență!
A1.ro
Cine e Victoria Răileanu, actrița din serialul Iubire cu parfum de lavandă. Ce spune despre noul ei rol
Cine e Victoria Răileanu, actrița din serialul Iubire cu parfum de lavandă. Ce spune despre noul ei rol
Claudia Pătrășcanu s-a despărțit de iubit, după doi și jumătate de relație: „A fost o furtună”
Claudia Pătrășcanu s-a despărțit de iubit, după doi și jumătate de relație: „A fost o furtună”
Carmen Grebenișan a făcut publice primele imagini cu băiețelul ei. Ce nume special a ales influencerița pentru micuț
Carmen Grebenișan a făcut publice primele imagini cu băiețelul ei. Ce nume special a ales influencerița pentru micuț
Delia Matache și-a îngrijorat fanii cu un videoclip. De ce a crezut toată lumea că e în depresie: „Să mă ia pe sus în cămașă de forță”
Delia Matache și-a îngrijorat fanii cu un videoclip. De ce a crezut toată lumea că e în depresie: „Să mă ia pe sus în cămașă de forță”
Cu ce rețetă l-a cucerit soția pe Florin Dumitrescu și care este secretul căsniciei lor de peste un deceniu: „Cristina chiar gătește bine” / Exclusiv
Cu ce rețetă l-a cucerit soția pe Florin Dumitrescu și care este secretul căsniciei lor de peste un deceniu: „Cristina chiar gătește bine” / Exclusiv
Observator News
Primele efecte ale ciclonului Barbara: cartiere fără energie, copaci doborâţi, inundaţii. Cât ţine Codul roşu
Primele efecte ale ciclonului Barbara: cartiere fără energie, copaci doborâţi, inundaţii. Cât ţine Codul roşu
Libertatea pentru Femei
Știrea tristă a zilei! Soț și soție, unii dintre cei mai bogați români, loviți ambii de cancer! Detalii tulburătoare de la fiul lor, pe care-l iubește o țară întreagă
Știrea tristă a zilei! Soț și soție, unii dintre cei mai bogați români, loviți ambii de cancer! Detalii tulburătoare de la fiul lor, pe care-l iubește o țară întreagă
Viața secretă a lui Ștefan Hrușcă, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție topmodel și doi copii adulți în toată firea. Cum arată doamna Hrușcă
Viața secretă a lui Ștefan Hrușcă, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție topmodel și doi copii adulți în toată firea. Cum arată doamna Hrușcă
Cine sunt bărbații celebri și influenți cu care s-a iubit Ioana Popescu? Unul nu a venit cu o floare să își ia ADIO. Ce spunea despre Dan Bittman. Vorbea cu eleganță despre majoritatea ”foștilor”
Cine sunt bărbații celebri și influenți cu care s-a iubit Ioana Popescu? Unul nu a venit cu o floare să își ia ADIO. Ce spunea despre Dan Bittman. Vorbea cu eleganță despre majoritatea ”foștilor”
Vedeta noastră și-a botezat fetița la un an! De ce a așteptat atât. A meritat însă! Imagini adorabile cu Perla
Vedeta noastră și-a botezat fetița la un an! De ce a așteptat atât. A meritat însă! Imagini adorabile cu Perla
Viva.ro
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Pentru ACEASTĂ ZODIE pare că s-au închis cerurile! Parcă e BLESTEMATĂ pentru că are parte de cea mai neagră perioadă. Ce pățește chiar începând din următoarele ore
Pentru ACEASTĂ ZODIE pare că s-au închis cerurile! Parcă e BLESTEMATĂ pentru că are parte de cea mai neagră perioadă. Ce pățește chiar începând din următoarele ore
O mai ții minte pe "Betty cea urâtă"? E complet schimbată la 52 de ani. A pozat goală și este super sexy. Mulți nici că o recunosc dacă o văd pe stradă
O mai ții minte pe "Betty cea urâtă"? E complet schimbată la 52 de ani. A pozat goală și este super sexy. Mulți nici că o recunosc dacă o văd pe stradă
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Redactia.ro
Cine este noua „Blondă de la Cotroceni”. Andreea Miu, femeia care va deveni omul de bază al lui Nicușor Dan la Palatul Prezidențial
Cine este noua „Blondă de la Cotroceni”. Andreea Miu, femeia care va deveni omul de bază al lui Nicușor Dan la Palatul Prezidențial
Anunțul oficial al Hidroelectrica pentru clienți: prețurile energiei vor crește din octombrie
Anunțul oficial al Hidroelectrica pentru clienți: prețurile energiei vor crește din octombrie
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Zodia care cucerește irezistibil pe oricine. Are un farmec natural și o putere de atracție uriașă
Zodia care cucerește irezistibil pe oricine. Are un farmec natural și o putere de atracție uriașă
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Cum să faci ca rugăciunea să aibă putere. Sfaturile Părintelui Nicole Dima pentru toți credincioșii
Cum să faci ca rugăciunea să aibă putere. Sfaturile Părintelui Nicole Dima pentru toți credincioșii
Destinația preferată de pensionari pentru tratamente reumatice: 70% vin pentru afecțiuni articulare
Destinația preferată de pensionari pentru tratamente reumatice: 70% vin pentru afecțiuni articulare
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? A lăsat instrucțiuni clare
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? A lăsat instrucțiuni clare
Medicul avertizează: când mierea agravează răceala în loc să o amelioreze
Medicul avertizează: când mierea agravează răceala în loc să o amelioreze
TV Mania
Primele imagini cu bebelușul lui Carmen Grebenișan! A ales un nume cu o poveste neașteptată
Primele imagini cu bebelușul lui Carmen Grebenișan! A ales un nume cu o poveste neașteptată
Fiul lui Will Smith și-a îngrijorat fanii. Jaden a slăbit și a bifat mai multe apariții bizare. Cum a apărut la Săptămâna Modei de la Paris
Fiul lui Will Smith și-a îngrijorat fanii. Jaden a slăbit și a bifat mai multe apariții bizare. Cum a apărut la Săptămâna Modei de la Paris
Cine este soția lui Adrian Nartea de la „Asia Express”. Au fost la un pas de divorț în timpul filmărilor pentru „Vlad”
Cine este soția lui Adrian Nartea de la „Asia Express”. Au fost la un pas de divorț în timpul filmărilor pentru „Vlad”
Dorian Popa s-a căsătorit în secret! Nunta de vis cu Andreea, pe plajele din Maldive – primele poze + declarațiile mamei artistului
Dorian Popa s-a căsătorit în secret! Nunta de vis cu Andreea, pe plajele din Maldive – primele poze + declarațiile mamei artistului
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice! Nimeni nu a recunoscut-o
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice! Nimeni nu a recunoscut-o
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
Transformarea ireală a lui Ghiță Mureşan, gigantul de 2,31 metri! Cum arată românul care a jucat în NBA, la 54 de ani. Cu ce se ocupă în prezent
Transformarea ireală a lui Ghiță Mureşan, gigantul de 2,31 metri! Cum arată românul care a jucat în NBA, la 54 de ani. Cu ce se ocupă în prezent
Monica Tatoiu, dezvăluiri șocante! Cum a aflat că are cancer: „Pierd un litru de sânge la trei zile”
Monica Tatoiu, dezvăluiri șocante! Cum a aflat că are cancer: „Pierd un litru de sânge la trei zile”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton