Când este recomandată puncția tiroidiană 

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Afecțiunile tiroidiene, cu toate că sunt surprinzător de des întâlnite, sunt de asemenea, în unele cazuri, destul de dificil de diagnosticat, deoarece primele simptome ale bolii tiroidiene pot uneori să mimeze consecințele stilului nostru de viață.

În multe cazuri, nodulii tiroidieni sunt descoperiți incidental, în absența oricăror simptome, în cadrul unei ecografii de rutină sau al unui consult pentru o altă afecțiune. Alteori, pacientul observă singur o umflătură sau o asimetrie la nivelul gâtului, resimte o senzație de presiune, de corp străin sau de dificultate la înghițire, ori constată o modificare a vocii. Aceste semne locale pot indica prezența unui nodul tiroidian care, în funcție de caracteristicile sale imagistice, ar putea necesita o confirmare prin puncție tiroidiană în Craiova.

Ce este o puncție tiroidiană?

Puncția tiroidiană, numită și puncție aspirativă cu ac fin, este o procedură minim-invazivă și de obicei nedureroasă, prin care medicul recoltează câteva celule dintr-un nodul tiroidian suspect, cu ajutorul unui ac foarte fin, pentru a determina dacă acesta este benign sau malign. Puncția efectuată asupra glandei tiroide nu este prima procedură diagnostică ce va fi utilizată de către doctorul dumneavoastră endocrinolog.

Înaintea efectuării acesteia, medicul dumneavoastră va efectua o ecografie tiroidiană, care ar trebui să identifice diferențele vizuale dintre noduli solizi și cei chistici. În plus, acesta va cere analize de sânge specifice, precum TSH, FT3/FT4 sau Anti-TPO, anti-TG sau o scintigrafie tiroidiană. Puncția efectuată asupra glandei tiroide este efectuată în general pentru a afla dacă un nodul tiroidian suspect este malign/benign și/sau pentru diagnosticarea unor tiroidite sau a gușei nodulare.

În ce situații este recomandată o puncție tiroidiană?

Efectuarea unei puncții tiroidiene în Craiova nu este necesară pentru orice tip de nodul tiroidian. În cazul în care ecografia tiroidiană identifică un nodul de tip chist care nu prezintă margini neregulate sau micro-calcifieri evidențiate, atunci cel mai probabil, puncția nu va fi necesară. Există totuși și excepții.

Nodulii care în cadrul examenului imagistic prezintă o formă mai înaltă decât lată, care au o vascularizatie cu aspect anormal, sau care sunt mai mari de 2 cm, pot să necesite efectuarea unei biopsii. De regulă, nodulii mai mici de 1 cm care nu au caracteristici imagistice îngrijorătoare nu necesită efectuarea unei puncții. Dar, dacă nodulul a crescut într-o perioadă relativ scurtă, în jurul acestuia există ganglioni limfatici inflamați, sau persoana în cauză prezintă factori genetici sau un istoric familial care crește riscul cancerului tiroidian, atunci puncția poate să fie o necesitate.

Pentru ce este folosită?

FNA (aspirația cu ac fin) este în general utilizată atunci când există suspiciuni justificate pentru prezența cancerului tiroidian. Rolul acestei intervenții este de a determina dacă nodulul identificat prin intermediul ecografiei, este benign sau malign, și de a ghida tratamentul ulterior al pacientului. Puncția poate detecta prezența carcinomului papilar sau medular tiroidian, este un instrument potrivit pentru diagnosticarea adenoamelor benigne sau nodulilor coloidali, și poate evidenția semnele specifice ale unor afecțiuni inflamatorii cronice, precum tiroidita Hashimoto.

Cum este efectuată intervenția?

În Craiova, precum și în restul țării de altfel, puncția aspirativă cu ac fin este o procedură minim invazivă, sigură, și de obicei nedureroasă, care nu ar trebui să cauzeze disconfort accentuat pentru pacient și care, de cele mai multe ori, durează doar câteva minute. Puncția poate să fie efectuată sub anestezie locală, sau, în unele cazuri, chiar și fără anestezie, acul folosit în intervenție fiind subțire, neprovocând de obicei dureri însemnate.

Intervenția se desfășoară fie sub ghidaj ecografic, fie ulterior unei examinări imagistice detaliate, iar gâtul trebuie menținut în hiperextensie ușoară pentru ca accesul la glanda tiroidă să fie nerestricționat. Acul va fi introdus în zona anterioară a gâtului, iar odată ce nodulul tiroidian este atins, medicul care efectuează puncția va extrage câteva fragmente celulare care ulterior vor fi trimise la laborator, pentru examinare.

În mod normal procedura nu doare. Este posibil ca pacientul să simtă o înțepătură atunci când acul intră în piele, și o presiune în zona gâtului atunci când nodulul este atins. Dar cei mai mulți pacienți descriu senzația ca ușor inconfortabilă, nu neapărat dureroasă. Procedura în sine durează de obicei maximum 15 minute, iar prelevarea propriu-zisă din nodul ar trebui să dureze mai puțin de un minut.

Chiar este necesară?

Recomandarea efectuării unei puncții aspirative cu ac fin va fi determinată de către examenul clinic al pacientului și de către rezultatul imagistic. Vestea bună? Cu toate că puncția la nivel tiroidian este efectuată în special pentru biopsia unor noduli suspecți, aproximativ 95% dintre aceștia sunt necanceroși.

Se preconizează că aproximativ 50-60% dintre adulți prezintă noduli tiroidieni depistabili imagistic, iar la nivel global, incidența cancerului tiroidian este de aproximativ 15 cazuri la 100.000 de locuitori, cu precizarea că femeile au un risc de dezvoltare a acestuia de trei ori mai mare, datorită influenței estrogenului asupra activității sistemului imunitar.

Nu există neapărat o vârstă standard la care trebuie efectuate investigații tiroidiene de rutină, dar există semne și simptome specifice care recomandă vizita la un endocrinolog. Vă confruntați cu fluctuații în greutate necauzate de modificări în dietă? Vă cade părul, ați observat o umflătură la nivelul gâtului, aveți palpitații, sau sunteți constant obosită? Poate să nu fie nimic. Sau, aceste semne pot să fie primele simptome ale unei afecțiuni tiroidiene/hormonale ce va necesita investigații suplimentare.

Există riscuri sau contraindicații semnificative?

Puncția tiroidiană cu ac fin, efectuată în cadrul unei clinici specializate în Craiova, este o procedură sigură care în marea majoritate a cazurilor nu duce la complicații semnificative. De cele mai multe ori, complicațiile post-procedurale sunt fie inexistente, fie localizate și includ disconfort la locul înțepăturii sau mici echimoze care dispar în maximum câteva zile.

În ceea ce privește contraindicațiile, puncția cu ac fin nu este recomandată pentru nodulii vizibili imagistic care nu prezintă suspiciuni de malignitate, sau pentru pacienții cu trombocitopenie. De asemenea, puncția poate să nu fie indicată dacă nodulii tiroidieni sunt prezenți în imediata vecinătate a unor structuri bine vascularizate, ce nu sunt perfect vizibile în cadrul ecografiei. Cu toate acestea, puncția cu ac fin este o procedură de rutină, care nu este asociată cu riscuri semnificative, și care în mod normal nu durează mai mult de câteva minute.

Sursa foto: magnific.com

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