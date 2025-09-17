Când este momentul potrivit să faci un tratament pentru vergeturi

Vergeturile sunt o problemă care apare atunci când pielea este supusă unei întinderi rapide, cum se întâmplă în sarcină, fluctuații de greutate sau în urma unor dezechilibre hormonale. Pentru multe femei, vergeturile devin nu doar o imperfecțiune vizibilă, ci și o sursă de disconfort emoțional. Există însă tratamente pentru vergeturi cu rezultate spectaculoase. Află când se pot efectua!

Tratamente pentru vergeturi, în funcție de gravitatea problemei

În funcție de cât de avansate sunt vergeturile, sunt disponibile anumite soluții:

Faza inițială – când vergeturile sunt roșii sau violacee

Momentul optim pentru a începe un tratament pentru vergeturi este în faza incipientă, atunci când acestea sunt roșii, roz sau violacee. În această etapă, inflamația este activă, iar vasele de sânge sunt încă vizibile în structura pielii.

Tratamentele laser, precum Erbium Yag, disponibil în clinica Yiara, acționează în profunzime pentru a stimula regenerarea celulară și producția de colagen. Rezultatele sunt vizibile mai rapid și pielea are șanse mai mari să revină la un aspect apropiat de cel inițial.

Faza matură – vergeturile albe

Atunci când vergeturile devin albe, pielea și-a pierdut elasticitatea și procesul de vindecare naturală s-a încheiat. Deși acestea sunt mai greu de tratat, tehnologiile avansate, precum laserul fracționat sau combinația cu radiofrecvență, pot îmbunătăți considerabil textura și aspectul pielii. Deși rezultatele necesită mai multe ședințe, progresul vizibil aduce un plus de încredere și confort.

Factori care influențează momentul ideal

Pe lângă faza în care se află vergeturile, momentul potrivit pentru tratament depinde și de:

Vârsta pacientului – cu cât pielea este mai tânără, cu atât răspunde mai bine la stimularea regenerării;

Starea generală de sănătate – afecțiunile hormonale sau bolile cronice pot întârzia rezultatele;

Sezon – tratamentele laser se recomandă de preferat în sezonul rece, când pielea nu este expusă intens la soare;

Stil de viață – menținerea unei greutăți stabile și a unei alimentații echilibrate susține rezultatele pe termen lung.

În practică, alegerea momentului potrivit pentru un tratament vergeturi nu se reduce doar la o analiză a pielii. Este un proces integrat, care ține cont de programul pacientei, de nivelul de stres, dar și de obiectivele sale estetice pe termen lung. De exemplu, o femeie din mediul corporate poate alege să înceapă tratamentul într-o perioadă mai liberă profesional, astfel încât să respecte programul ședințelor fără întreruperi. În schimb, o pacientă care pune accent pe imagine și participă la evenimente mondene își poate planifica tratamentul înaintea sezonului estival sau unei vacanțe, pentru a se bucura de o piele mai uniformă și mai tonifiată. Sincronizarea dintre momentul medical optim și stilul de viață al pacientei este esențială pentru a obține rezultate vizibile și durabile.

De ce este importantă evaluarea medicală

Un consult personalizat este esențial înainte de orice tratament pentru vergeturi. Fiecare pacient are particularități legate de tipul pielii, dimensiunea și vechimea vergeturilor. În cadrul evaluării, se stabilește protocolul de ședințe și se combină tehnologiile potrivite: laser, radiofrecvență fracționată, terapii de stimulare a colagenului, pentru un efect optim.

Momentul ideal pentru un tratament vergeturi este cât mai devreme, în faza activă a apariției lor. Totuși, chiar și vergeturile vechi pot fi îmbunătățite considerabil prin proceduri moderne, cu rezultate vizibile în fermitate, textură și aspect general.

Alegerea unei clinici specializate și a unei tehnologii avansate reprezintă pașii necesari pentru transformarea dorită. În Clinica Yiara, beneficiezi de un plan personalizat, ghidat de experiența unui medic estetician, cu ajutorul căruia se poate reda pielii aspectul uniform și sănătos, iar pacientei încrederea în propria imagine.

Sursa foto: https://yiara.ro

