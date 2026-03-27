Când camera de gardă nu mai are loc pentru tine: Enayati Hospital deschide internarea pentru pacienți acuți non-chirurgicali

Unitățile de primiri urgențe din spitalele publice românești sunt supraaglomerate. Doar 11.500 de medici din cei peste 48.000 care lucrează în sistemul sanitar public fac gărzi — mai puțin de unul din patru. Spitalele private găzduiesc doar 4% din totalul pacienților internați în România, orientate preponderent spre cazuri programate sau chirurgicale. Pacienții care nu se încadrează în categoria urgențelor majore, dar care au nevoie urgentă de monitorizare și tratament, rămân adesea într-o zonă gri — prea gravi pentru ambulatoriu, prea ”stabili” pentru urgență.

Enayati Hospital răspunde acestei nevoi reale printr-un serviciu nou: internarea continuă pentru pacienți acuți non-chirurgicali, în cadrul Secției de Medicină Internă.

O nevoie ignorată de sistem

Sunt situații frecvente: un pacient cu insuficiență cardiacă decompensată, o pielonefrită, o exacerbare pulmonară acută. Afecțiuni care nu cer sala de operație, dar care cer supraveghere atentă, investigații rapide și tratament ajustat în timp real. În lipsa unei alternative private viabile, acești pacienți ajung la camere de gardă supraaglomerate sau se întorc acasă cu un tratament incomplet.

Dr. Florentina Mehic, medic primar Medicină Internă și Director Medical al Enayati Hospital, cu experiență atât în sistemul public, cât și în cel privat, confirmă că efectele tratamentului responsabil aplicat pacientului acut sunt cu atât mai bune cu cât pacientul sau familia lui înțeleg că fiecare minut contează — iar alegerea unui spital potrivit, inclusiv din perspectiva recuperării pe termen lung, înainte ca situația să devină critică, este esențială.

„Extinderea serviciilor către pacienții acuți este un pas firesc, pornind de la realitatea pe care o vedem zi de zi în practică. Sunt numeroase situațiile în care pacienții au nevoie de internare, dar nu ajung la timp într-un cadru potrivit pentru monitorizare și tratament. În Enayati Hospital, abordarea este una integrată. Medicina Internă are un rol esențial în stabilirea unui diagnostic corect și în gestionarea cazurilor complexe, mai ales atunci când simptomele sunt multiple sau nespecifice. Prin acest serviciu, ne dorim să intervenim imediat și să oferim pacienților șansa unui tratament corect, înainte ca afecțiunile pe care le au să se agraveze.” — Dr. Florentina Mehic, Director Medical, Enayati Hospital.

Ce tratăm

Secția de Medicină Internă gestionează cazuri complexe, cu abordare multidisciplinară, inclusiv:

Pulmonar & respirator: BPOC exacerbat, pneumonii, insuficiență respiratorie acută

BPOC exacerbat, pneumonii, insuficiență respiratorie acută Cardiac: decompensare de insuficiență cardiacă, puseu hipertensiv

decompensare de insuficiență cardiacă, puseu hipertensiv Urologic & nefrologic: colică renală, litiază, pielonefrită

colică renală, litiază, pielonefrită Digestiv: colică biliară, gastroenterocolite acute, ciroză hepatică

colică biliară, gastroenterocolite acute, ciroză hepatică Alte urgențe interne: lombalgii severe, dezechilibre electrolitice

„Vedem frecvent pacienți care ajung la noi după episoade acute gestionate incomplet sau după externări rapide din alte unități medicale. Prin internarea și monitorizarea atentă în regim continuu, reușim nu doar să stabilizăm pacientul, ci și să optimizăm tratamentul și să prevenim complicațiile ulterioare.” — Dr. Florentina Mehic, Director Medical, Enayati Hospital.

Ce înseamnă concret pentru pacient

Acces imediat la diagnostic și tratament, fără lista de așteptare a urgențelor publice

Monitorizare medicală continuă, 24/7

Investigații complete: inclusive CT, RMN, radiografii, ecografii — în cadrul Enayati Medical City

Dacă evoluția impune intervenție chirurgicală sau terapie intensivă, transferul este facilitat rapid, în cadrul aceluiași ecosistem medical integrat

* Costul spitalizării poate fi parțial acoperit prin bilet de trimitere eliberat de medicul de familie sau de un medic specialist.

Despre Enayati Hospital

Enayati Hospital este specializat în medicină internă, neurologie, recuperare medicală, îngrijiri paliative și geriatrie — parte a Enayati Medical City, primul ecosistem medical integrat din România.

Contact

Șos. Gheorghe Ionescu Sisești 8A, Sector 1, București

0374 498 199

[email protected]

www.enayatihospital.ro

Foto: Enayati Hospital

